8€ de descompte per anar a veure Concert de Patum al Teatre Kursaal

Concert de Patum presenta un Memorial per Ricard Cuadra

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 8€ de descompte per veure Concert de Patum, Memorial Ricard Cuadra. El Concert de Patum, creat l'any 1998, homenatja el músic Ricard Cuadra i la seva tasca de dignificació i renovació de la música de La Patum de Berga. Amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, el concert reinterpreta les melodies patumaires fusionant-les amb estils diversos. Enguany, la Banda del Memorial Ricard Cuadra actuarà amb FLOWK, que aportarà sonoritats mediterrànies, cèltiques i folk. No us perdeu l'espectacle! Diumenge 17 de maig, a les 18 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

