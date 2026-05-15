Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
Consulta el conjunt de propostes per passar els pròxims dies fora de casa
Regió7
ANOIA
Activitats de descoberta de la Via Blava Anoia. Dissabte, de 10 a 11.30 h, recorregut familiar a Jorba. De 10 a 12 h, sortida naturalista a Vilanova del Camí. De 10 a 12 h, activitat familiar a la Pobla de Claramunt. Diumenge, de 10 a 12 h, recorregut familiar a Igualada. Més informació i inscripcions: v0-viablavaanoia.vercel.app/.
ARTÉS
Jornades de Primavera de l’Ateneu Popular la Falç. Dissabte, a les 17 h, al parc de Can Cruselles, taula rodona: Extrema dreta, seguretat i control. A les 17 h, tallers de ceràmica, de pintar cares, contacontes i més activitats. A les 18.30 h, torneig de 3x3 de bàsquet. Inscripcions al moment. A les 20 h, sopar popular. A les 22 h, concerts amb Paper i Boli i Nervi.
AVIÀ
Festa Major de Graugés. Divendres, a les 22 h, davant el llac Petit, encesa del foc de Sant Isidre amb castell de focs, acompanyats de la colla de Diables Esclata Aglans. Coca i xocolata per a tothom. A les 23.30 h, Vertigen. Dissabte, a les 17 h, jocs de fusta per a totes les edats a càrrec de Form Jocs. A les 21 h, a la carpa, sopar de duro. A les 23.30 h, quina. Preu sopar i cartró de quina: 15 euros. Cal haver fet reserva. Preu cartró: 10 euros. A les 01 h, Destor. Diumenge, a les 11 h, missa major amb la coral Santa Maria d’Avià. A continuació, al local social i cultural, vermut. A les 18 h, ball de gala a càrrec de Fermí.
BAGÀ
Bagà pel benestar. Diumenge, a les 10 h, des de la plaça Catalunya, caminada saludable. A les 12 h, a la plaça Catalunya, vermut popular. A les 12 h, taller de sardanes amb l’Esbart Cadí. Avui i dissabte xerrades i tallers. Tota la programació a www.baga.cat. Activitats gratuïtes i obertes a tothom.
CAL ROSAL
«Que rebenti la Baells», fira del vi del Konvent. Diumenge, la jornada aplega cellers, vinyataires i projectes d’arreu (Catalunya, França, Castella, Galícia, País Valencià) units per una manera d’entendre el vi basada en l’agricultura conscient, la mínima intervenció i la defensa del paisatge. També programació de converses, continguts i actuacions amb la Ràdio Màxima Intervenció. De 14 a 15 h, Improtast: quatre vins, dos músics i una experimentació. Reserva directa a taquilla. Aforament limitat a 35 persones. Mercat i menjar. De 19 a 20 h, tancament amb Dj Elsa Guerra. Més informació a konvent.cat.
CASTELL DE L’ARENY
Fira de Sant Isidre-Festa Major de la Primavera. Diumenge, a les 10 h, marxa nòrdica a càrrec de Rural Salut. A les 11 h, missa amb l’actuació de la Coral Estel. A les 11.30 h, actuació de la colla bastonera. Trobada de puntaires, mostra d’artesania i productors de proximitat, jocs tradicionals gegants i vermut popular. Activitats gratuïtes i obertes a tothom.
CASTELLBELL I EL VILAR
Resistents. Dissabte i diumenge, al Vilar, festa que recrea els fets històrics del 1882 que va liderar el ferrer del poble, Mansuet Boxó, amb la participació de 200 veïns del poble. Hi haurà 5 blocs d’actuacions amb diferents horaris de sessions. També hi haurà mercat i demostració d’oficis d’època, i l’Espai Petits Resistents, amb activitats per a la mainada, i un espectacle de clown itinerant. A més, taverna del sometent i espai gastronòmic. Com a novetat, hi haurà un trenet per pujar al Vilar, dissabte i diumenge, de 10 a 13 i de 16 a 21 h. Més informació a www.castellbellielvilar.cat.
IGUALADA
Primavera Gran. Divendres, a les 17 h, al Casal del Passeig, inauguració institucional, homenatges i obsequis. Actuació de la Coral Cors Units. Dissabte, a les 19 h, al parc de la Xemeneia de Cal Pasqual, concert d’havaneres amb el grup Sons del Mediterrani. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça de Cal Font, sardanes amb el Quintet de Cobla. A les 17.30 h, al Casal del Passeig, ball amb David Swing. Dilluns, a les 11 h, a l’Escorxador, espectacle D’aquells boleros aquests contes, a càrrec de Mònica Torra. A les 17.30 h, al Casal del Passeig, espectacle Pallassades a granel i xocolatada.
Festa de l’Arbre de Maig. Dissabte, a les 7 h, concentració a la plaça Pius XII. A les 8 h, tala de l’arbre i esmorzar. A les 12.30 h, arribada de l’arbre a la plaça, escorxada i plantada. A les 14 h, dinar popular. 10 euros A les 16 h, glosada de sobretaula. A les 17 h, concurs de grimpaires. A les 19 h, ball folk a càrrec de Liv Hallum.
MANRESA
Fira de l’Ascensió.
Divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al passeig Pere III, trobada d’artesans, comerciants i recreatius, amb parades de botigues al carrer. Dissabte i diumenge, a la plaça de les Oques, exposició i venda de cotxes. Avui, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec, taller de monopatins. De 18.30 a 21 h, als establiments del Passeig i rodalies, Tast d’Ascensió, ruta gastronòmica de tapes, a 4 euros.
Dissabte, a les 11.30 h, a la plaça Neus Català, actuació Impolssible, amb Màgic Pol. De 10 a 20 h, al passeig Pere III, a tocar de la plaça Neus Català, mostra d’activitats extraescolars. A les 17.30 h, a la plaça Sant Domènec, doble ballada de sardanes amb les cobles Berga Jove i la Principal de la Bisbal, organitzada per Punt Manresa. A les 18 h, actuació itinerant dels Tabalers de Xàldiga.
Diumenge, a les 11 h, pels carrers del centre, cercavila de gegants. D’11.30 a 14 h, al pati del Kursaal, exhibició de ball a càrrec de l’Escola Swing. A les 11 h, a la plaça Sant Domènec, 3a Roda d’Esbarts Catalonia, amb els esbarts Monistrol Dansaire, Dansa Jove de Navàs i Casal Cultural Dansaires Manresans.
36a exposició i 12a fira del Bonsai de Manresa. Divendres, a les 19 h, a l’Espai7 del Centre Cultural el Casino, inauguració de l’exposició de bonsais, que es podrà visitar fins diumenge. Dissabte, a les 19 h, xerrada sobre com cuidar un bonsai, a càrrec de Joan Cuervas. Diumenge, de 10 a 14 h, al pati del Casino, fira del bonsai. A les 11.30 h, xerrada Kusamono, més enllà del bonsai, sobre les composicions de plantes que acompanyen tradicionalment els bonsais.
FABA, Festival Artístic del Barri Antic. Dissabte, de 12 a 02.30 h, a l’Anònima, jornada central. Actuacions a l’Espai Manresa: a les 13 h, palmeras negras. A les 20.30 h, Gavina.MP3. A les 21.45 h, Ouineta. A les 23 h, Cabiria. A les 00.05 h, La Blackie. A les 01.20 h, Noah. D’11 a 20 h, a la llotja de creació de l’Anònima, exposició dels treballs Records del melic de la lluna, de Cel Lurac Juárez; Una llar entre la malesa, de Clau de Plata; Escoltar Manresa, de Valentina Risi; i l’obra de Xènia Flores i Paula Gràcia. Actuacions a l’Espai Social: a les 12 h, Java. A les 15 h, PD Tesco Express. A les 18 h, Dj Asma. A les 20 h, LasXoxo (Live set). A les 20.45 h, Farel·lo Cavulgui. A l’Espai Litel, Rachid B. Més informació a fabamanresa.cat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12.30 h, ofrena coral del Cor Juvenil de la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. Dimarts, a les 12.45 h, ofrena de la coral Primavera de Sant Llorenç d’Hortons.
LA POBLA DE LILLET
5a Fira de la Tapa i el Disc. Dissabte, tapes de gastronomia poblatana (d’11 a 14 i a partir de les 18 h) i fira del disc amb parades de discs de vinil durat tot el dia. D’11 a 14, al parc Xesco Boix, vermut amb música en directe amb Juaquin. A partir de les 18 h, festival de tapes gastronòmiques. A partir de les 19 h, concert amb De tu a tu.
PUIG-REIG
Festa Major. Diumenge, a les 18 h, al teatre de l’Ametlla de Merola, obra de teatre El llegat, sobre l’envelliment i la vellesa, amb Eva Martínez i Núria Colás.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 9 a 13 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada: l’albergínia blanca, a càrrec del restaurant Can Patoi. A les 11 h, taller de planter, a càrrec de les Arnaules. A les 12 h, vermut musical amb pöNgä, un dels guanyadors del concurs de músics per al Mercat de la Terra.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Homenatge a Josep Pesarrodona. Dissabte, a les 12 h, a La Sala Teatre (carrer de la Creu, 9). Acte institucional de reconeixement, que commemora els 50 anys de la victòria a la Volta Ciclista a Espanya per part del ciclista guardiolenc. Amb intervencions institucionals i de representants del món del ciclisme, com Pedro Delgado.
SOLSONA
73a Fira de Sant Isidre.
Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, pòdcast Horitzontals: Què fem per un habitatge digne, organitzat per l’ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. A les 18 h a la plaça de Sant Isidre, maridatge d’embotitts i formatges del Solsonès amb vins i cervesa i concert amb Martí & Gascón A les 19 h, al Museu de Solsona, presentació del projecte Solsonianes. A les 20 h, a la sala polivalent, xerrada: Orígens amb història. A les 22 h, al Cine París, programa La Sotana, en directe. Ho organitza: Joventut Solsonina. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, mostres de bestiar, equí, oví i cabrum, mostra d’artesania, fira d’automoció i maquinària agrícola, fira industrial, comercial i de les entitats, espai gastronòmic, passejades amb cavalls.
Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça de Sant Isidre, Sant i Sidra: gastronomia i concerts. A les 18.30 h, Kris Tena. A les 19.45 h, Joan Garriga. A les 21.30 h, Jaç Voraç. A les 22.50 h, Idilia. Ho organitza: La Mare Cultural. A les 18 h, al pavelló de la mostra de bestiar, presentació del llibre L’últim transhumant,de Jordi Romeu, i taula rodona. A les 19 h, al Teatre Comarcal, Sopar de Nadal, de Marc Vilà. A les 00.30 h, a la sala polivalent, Bestiari Fest: pujada des de la plaça Major amb Entrompats Band i concert, a les 02 h, amb Strombers i Dj Calvins.
Diumenge, a les 9.30 h, al cap del Serra, concurs de tala de troncs. A les 11.30 h, a la plaça de Sant Isidre, Sant i Sidra: gastronomia i concert amb Els Terrícoles del capità Twang. Ho organitza: La Mare Cultural. A les 20 h, al Teatre Comarcal, Sopar de Nadal, de Marc Vila. Entrades a entradessolsones.com. Informació completa de la programació a www.solsonesfires.cat.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
8è Mercat de Cooperatives escolars de Súria. Dissabte, de 9 a 13 h, a la plaça de Sant Joan. Amb la participació de les escoles Francesc Macià i Fedac.
Tardeig de Trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros. Dissabte, a partir de les 18 h, al parc municipal Macary i Viader. Música en directe, Dj i sopar. Activitat oberta a tothom.
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa