Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central

Consulta el conjunt de propostes per passar els pròxims dies fora de casa

Imatge d'arxiu de la fira de l'Ascensió de Manresa

Imatge d'arxiu de la fira de l'Ascensió de Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Regió7

Manresa

ANOIA

Activitats de descoberta de la Via Blava Anoia. Dissabte, de 10 a 11.30 h, recorregut familiar a Jorba. De 10 a 12 h, sortida naturalista a Vilanova del Camí. De 10 a 12 h, activitat familiar a la Pobla de Claramunt. Diumenge, de 10 a 12 h, recorregut familiar a Igualada. Més informació i inscripcions: v0-viablavaanoia.vercel.app/.

ARTÉS

Jornades de Primavera de l’Ateneu Popular la Falç. Dissabte, a les 17 h, al parc de Can Cruselles, taula rodona: Extrema dreta, seguretat i control. A les 17 h, tallers de ceràmica, de pintar cares, contacontes i més activitats. A les 18.30 h, torneig de 3x3 de bàsquet. Inscripcions al moment. A les 20 h, sopar popular. A les 22 h, concerts amb Paper i Boli i Nervi.

AVIÀ

Festa Major de Graugés. Divendres, a les 22 h, davant el llac Petit, encesa del foc de Sant Isidre amb castell de focs, acompanyats de la colla de Diables Esclata Aglans. Coca i xocolata per a tothom. A les 23.30 h, Vertigen. Dissabte, a les 17 h, jocs de fusta per a totes les edats a càrrec de Form Jocs. A les 21 h, a la carpa, sopar de duro. A les 23.30 h, quina. Preu sopar i cartró de quina: 15 euros. Cal haver fet reserva. Preu cartró: 10 euros. A les 01 h, Destor. Diumenge, a les 11 h, missa major amb la coral Santa Maria d’Avià. A continuació, al local social i cultural, vermut. A les 18 h, ball de gala a càrrec de Fermí.

BAGÀ

Bagà pel benestar. Diumenge, a les 10 h, des de la plaça Catalunya, caminada saludable. A les 12 h, a la plaça Catalunya, vermut popular. A les 12 h, taller de sardanes amb l’Esbart Cadí. Avui i dissabte xerrades i tallers. Tota la programació a www.baga.cat. Activitats gratuïtes i obertes a tothom.

CAL ROSAL

«Que rebenti la Baells», fira del vi del Konvent. Diumenge, la jornada aplega cellers, vinyataires i projectes d’arreu (Catalunya, França, Castella, Galícia, País Valencià) units per una manera d’entendre el vi basada en l’agricultura conscient, la mínima intervenció i la defensa del paisatge. També programació de converses, continguts i actuacions amb la Ràdio Màxima Intervenció. De 14 a 15 h, Improtast: quatre vins, dos músics i una experimentació. Reserva directa a taquilla. Aforament limitat a 35 persones. Mercat i menjar. De 19 a 20 h, tancament amb Dj Elsa Guerra. Més informació a konvent.cat.

CASTELL DE L’ARENY

Fira de Sant Isidre-Festa Major de la Primavera. Diumenge, a les 10 h, marxa nòrdica a càrrec de Rural Salut. A les 11 h, missa amb l’actuació de la Coral Estel. A les 11.30 h, actuació de la colla bastonera. Trobada de puntaires, mostra d’artesania i productors de proximitat, jocs tradicionals gegants i vermut popular. Activitats gratuïtes i obertes a tothom.

CASTELLBELL I EL VILAR

Resistents. Dissabte i diumenge, al Vilar, festa que recrea els fets històrics del 1882 que va liderar el ferrer del poble, Mansuet Boxó, amb la participació de 200 veïns del poble. Hi haurà 5 blocs d’actuacions amb diferents horaris de sessions. També hi haurà mercat i demostració d’oficis d’època, i l’Espai Petits Resistents, amb activitats per a la mainada, i un espectacle de clown itinerant. A més, taverna del sometent i espai gastronòmic. Com a novetat, hi haurà un trenet per pujar al Vilar, dissabte i diumenge, de 10 a 13 i de 16 a 21 h. Més informació a www.castellbellielvilar.cat.

IGUALADA

Primavera Gran. Divendres, a les 17 h, al Casal del Passeig, inauguració institucional, homenatges i obsequis. Actuació de la Coral Cors Units. Dissabte, a les 19 h, al parc de la Xemeneia de Cal Pasqual, concert d’havaneres amb el grup Sons del Mediterrani. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça de Cal Font, sardanes amb el Quintet de Cobla. A les 17.30 h, al Casal del Passeig, ball amb David Swing. Dilluns, a les 11 h, a l’Escorxador, espectacle D’aquells boleros aquests contes, a càrrec de Mònica Torra. A les 17.30 h, al Casal del Passeig, espectacle Pallassades a granel i xocolatada.

Festa de l’Arbre de Maig. Dissabte, a les 7 h, concentració a la plaça Pius XII. A les 8 h, tala de l’arbre i esmorzar. A les 12.30 h, arribada de l’arbre a la plaça, escorxada i plantada. A les 14 h, dinar popular. 10 euros A les 16 h, glosada de sobretaula. A les 17 h, concurs de grimpaires. A les 19 h, ball folk a càrrec de Liv Hallum.

MANRESA

Fira de l’Ascensió.

Divendres, dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al passeig Pere III, trobada d’artesans, comerciants i recreatius, amb parades de botigues al carrer. Dissabte i diumenge, a la plaça de les Oques, exposició i venda de cotxes. Avui, de 17 a 21 h, a la plaça Sant Domènec, taller de monopatins. De 18.30 a 21 h, als establiments del Passeig i rodalies, Tast d’Ascensió, ruta gastronòmica de tapes, a 4 euros.

Dissabte, a les 11.30 h, a la plaça Neus Català, actuació Impolssible, amb Màgic Pol. De 10 a 20 h, al passeig Pere III, a tocar de la plaça Neus Català, mostra d’activitats extraescolars. A les 17.30 h, a la plaça Sant Domènec, doble ballada de sardanes amb les cobles Berga Jove i la Principal de la Bisbal, organitzada per Punt Manresa. A les 18 h, actuació itinerant dels Tabalers de Xàldiga.

Diumenge, a les 11 h, pels carrers del centre, cercavila de gegants. D’11.30 a 14 h, al pati del Kursaal, exhibició de ball a càrrec de l’Escola Swing. A les 11 h, a la plaça Sant Domènec, 3a Roda d’Esbarts Catalonia, amb els esbarts Monistrol Dansaire, Dansa Jove de Navàs i Casal Cultural Dansaires Manresans.

36a exposició i 12a fira del Bonsai de Manresa. Divendres, a les 19 h, a l’Espai7 del Centre Cultural el Casino, inauguració de l’exposició de bonsais, que es podrà visitar fins diumenge. Dissabte, a les 19 h, xerrada sobre com cuidar un bonsai, a càrrec de Joan Cuervas. Diumenge, de 10 a 14 h, al pati del Casino, fira del bonsai. A les 11.30 h, xerrada Kusamono, més enllà del bonsai, sobre les composicions de plantes que acompanyen tradicionalment els bonsais.

FABA, Festival Artístic del Barri Antic. Dissabte, de 12 a 02.30 h, a l’Anònima, jornada central. Actuacions a l’Espai Manresa: a les 13 h, palmeras negras. A les 20.30 h, Gavina.MP3. A les 21.45 h, Ouineta. A les 23 h, Cabiria. A les 00.05 h, La Blackie. A les 01.20 h, Noah. D’11 a 20 h, a la llotja de creació de l’Anònima, exposició dels treballs Records del melic de la lluna, de Cel Lurac Juárez; Una llar entre la malesa, de Clau de Plata; Escoltar Manresa, de Valentina Risi; i l’obra de Xènia Flores i Paula Gràcia. Actuacions a l’Espai Social: a les 12 h, Java. A les 15 h, PD Tesco Express. A les 18 h, Dj Asma. A les 20 h, LasXoxo (Live set). A les 20.45 h, Farel·lo Cavulgui. A l’Espai Litel, Rachid B. Més informació a fabamanresa.cat.

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12.30 h, ofrena coral del Cor Juvenil de la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. Dimarts, a les 12.45 h, ofrena de la coral Primavera de Sant Llorenç d’Hortons.

LA POBLA DE LILLET

5a Fira de la Tapa i el Disc. Dissabte, tapes de gastronomia poblatana (d’11 a 14 i a partir de les 18 h) i fira del disc amb parades de discs de vinil durat tot el dia. D’11 a 14, al parc Xesco Boix, vermut amb música en directe amb Juaquin. A partir de les 18 h, festival de tapes gastronòmiques. A partir de les 19 h, concert amb De tu a tu.

PUIG-REIG

Festa Major. Diumenge, a les 18 h, al teatre de l’Ametlla de Merola, obra de teatre El llegat, sobre l’envelliment i la vellesa, amb Eva Martínez i Núria Colás.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mercat de la Terra. Dissabte, de 9 a 13 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada: l’albergínia blanca, a càrrec del restaurant Can Patoi. A les 11 h, taller de planter, a càrrec de les Arnaules. A les 12 h, vermut musical amb pöNgä, un dels guanyadors del concurs de músics per al Mercat de la Terra.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Homenatge a Josep Pesarrodona. Dissabte, a les 12 h, a La Sala Teatre (carrer de la Creu, 9). Acte institucional de reconeixement, que commemora els 50 anys de la victòria a la Volta Ciclista a Espanya per part del ciclista guardiolenc. Amb intervencions institucionals i de representants del món del ciclisme, com Pedro Delgado.

SOLSONA

73a Fira de Sant Isidre.

Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, pòdcast Horitzontals: Què fem per un habitatge digne, organitzat per l’ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. A les 18 h a la plaça de Sant Isidre, maridatge d’embotitts i formatges del Solsonès amb vins i cervesa i concert amb Martí & Gascón A les 19 h, al Museu de Solsona, presentació del projecte Solsonianes. A les 20 h, a la sala polivalent, xerrada: Orígens amb història. A les 22 h, al Cine París, programa La Sotana, en directe. Ho organitza: Joventut Solsonina. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, mostres de bestiar, equí, oví i cabrum, mostra d’artesania, fira d’automoció i maquinària agrícola, fira industrial, comercial i de les entitats, espai gastronòmic, passejades amb cavalls.

Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça de Sant Isidre, Sant i Sidra: gastronomia i concerts. A les 18.30 h, Kris Tena. A les 19.45 h, Joan Garriga. A les 21.30 h, Jaç Voraç. A les 22.50 h, Idilia. Ho organitza: La Mare Cultural. A les 18 h, al pavelló de la mostra de bestiar, presentació del llibre L’últim transhumant,de Jordi Romeu, i taula rodona. A les 19 h, al Teatre Comarcal, Sopar de Nadal, de Marc Vilà. A les 00.30 h, a la sala polivalent, Bestiari Fest: pujada des de la plaça Major amb Entrompats Band i concert, a les 02 h, amb Strombers i Dj Calvins.

Diumenge, a les 9.30 h, al cap del Serra, concurs de tala de troncs. A les 11.30 h, a la plaça de Sant Isidre, Sant i Sidra: gastronomia i concert amb Els Terrícoles del capità Twang. Ho organitza: La Mare Cultural. A les 20 h, al Teatre Comarcal, Sopar de Nadal, de Marc Vila. Entrades a entradessolsones.com. Informació completa de la programació a www.solsonesfires.cat.

SÚRIA

Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

8è Mercat de Cooperatives escolars de Súria. Dissabte, de 9 a 13 h, a la plaça de Sant Joan. Amb la participació de les escoles Francesc Macià i Fedac.

Notícies relacionades

Tardeig de Trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros. Dissabte, a partir de les 18 h, al parc municipal Macary i Viader. Música en directe, Dj i sopar. Activitat oberta a tothom.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  4. Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
  5. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  6. La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
  7. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  8. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa

Ayuso i la Malinche de Nacho Cano

L’Igualada Rigat obre el foc real de la lliga amb ambició i prudència

L’Igualada Rigat obre el foc real de la lliga amb ambició i prudència

Artés posa en marxa les obres per transformar l'entorn de la plaça Vella

Artés posa en marxa les obres per transformar l'entorn de la plaça Vella

La manresana Glòria Ballús es regala un concert el dia del seu 77 aniversari

La manresana Glòria Ballús es regala un concert el dia del seu 77 aniversari

Castellbell i el Vilar recorda el seu passat resistent amb recreacions històriques al llarg del cap de setmana

Castellbell i el Vilar recorda el seu passat resistent amb recreacions històriques al llarg del cap de setmana

Anjo Valentí sobre la detenció dels joves violents: "A Manresa hi ha més patrullatges policials que mai"

Anjo Valentí sobre la detenció dels joves violents: "A Manresa hi ha més patrullatges policials que mai"

Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central

Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central

Els cowboys manresans Borja Olalla i Quim Roca porten la música country a un festival francès

Els cowboys manresans Borja Olalla i Quim Roca porten la música country a un festival francès
Tracking Pixel Contents