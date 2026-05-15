Visites nocturnes, ioga i vermuts, entre les activitats destacades pel Dia dels Museus a la Catalunya central
Consulta l'agenda d'activitats programades per celebrar el Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana
Regió7
Aquest cap de setmana els museus de la Catalunya central celebraren el Dia Internacional dels Museus (DIM) amb una àmplia programació d'activitats.A banda de les jornades de portes obertes, l'oferta inclou visites nocturnes guiades, vermuts i sessions de ioga, entre moltes altres iniciatives. Consulta-les totes a continuació:
CASTELLAR DE N’HUG
Visita immersiva: «Fàbrica endins». Dissabte, a les 16 h,al Museu del Ciment. Amb ulleres de realitat virtual es descobreixen els espais reconstruïts de la fàbrica al 1920. Recomanada a partir de 10 anys. Entrada anticipada en línia exclusivament. Més informació a museuciment.cat.
Visita guiada nocturna. Dissabte, a les 21.30 h, al Museu del Ciment. Per descobrir la història de la fàbrica Asland i la seva colònia. Gratuïta. Més informació a museuciment.cat.
Portes obertes al Museu del Ciment. Diumenge, d’11 a 18 h, jornada de portes obertes, gratuïta amb motiu del Dia Internacional dels Museus.
ESPARREGUERA
«Reviu Can Sedó». Dissabte, de 17 a 19.30 h; i diumenge, d’11 a 13.30 h, representacions teatralitzades cada 30 minuts per reviure el passat industrial de l’antiga colònia tèxtil Can Sedó. A càrrec de l’Escola de Teatre La Passió d’Esparreguera. Gratuïtes.
LLÍVIA
Taller de memòria. Divendres, a les 11 h, al Museu de Llívia. Amb Creu Roja Cerdanya. Activitat gratuïta. Cal fer inscripció a museu@llivia.org.
«Mites i remeis». Divendres, a les 20 i a les 20.45 h, al Museu de Llívia. Visita teatralitzada a la farmàcia Esteva amb Gerard Bidegain, actor i dramaturg. Activitat gratuïta. Cal fer inscripció a museu@llivia.org.
Sortida guiada al Bac de Llívia. Dissabte, de 9 a 14 h, trobada a la benzinera de Llívia per anar a conèixer el paisatge natural, històric i fronterer. Activitat gratuïta. Cal vehicle propi. Cal fer inscripció a museu@llivia.org.
«1939: exili i repressió a la Cerdanya». Dissabte, a les 19 h, al Museu de Llívia, conferència i presentació del llibre a càrrec de Marc Pont Fitó, sociòleg.
Portes obertes al Museu de Llívia. Diumenge, de 9.30 a 14 h.
IGUALADA
Mostra on the Road. Divendres, a les 19 h, al Museu de la Pell, projecció de 9 audiovisuals de la Mostra Internacional d’Audiovisuals d’Artesania i diàleg obert amb artesans de l’Anoia.
Taller d’artesania en cuir: bitlleter i moneder. Dissabte, d’11.30 a 14 h, als baixos de l’Adoberia Bella, del Museu de la Pell. Amb Sandra Quílez. Activitat gratuïta. Cal reserva al 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat.
Taller d’artesania en cuir: un clauer molt animal. Dissabte, de 17 a 18 h, als baixos de l’Adoberia Bella. Peces dissenyades per Xavier Mula. Activitat gratuïta.
Ruta RECorreguts Pell pel barri del Rec. Dissabte, de 18 a 20 h, amb sortida des del pati del Museu de la Pell. Activitat gratuïta. Cal reserva al 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat.
Festival primavera: Dia de la família. Dissabte, de 18 a 19 h, al pati del Museu de la Pell, jocs tradicionals. De 19 a 20 h, animació infantil i familiar. De 20 a 20.30 h, joc de la granota. De 21 a 0 3 h, Trova colombina, estil tradicional d’improvisació musical en vers, sorpresa musical i ball amb Dj JorgeV. Activitats gratuïtes. Hi haurà plats tradicional si servei de barra. Organització: entitat igualadina Latidos Colombianos.
Ruta RECorreguts Tèxtil pel barri del Rec. Diumenge, d’11 a 13 h, amb sortida des del pati del Museu de la Pell. Activitat gratuïta. Cal reserva al 93 804 67 52 o m.igualada@diba.cat.
MANRESA
Ioga al Museu. Divendres, a les 18.30 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Activitat adreçada a tots els nivells. Cal fer reserva prèvia a parcdelasequia.cat/agenda.
«Les veus del campanar». Divendres, a les 18.30 h, a la sala gòtica de la Seu, conferència a càrrec de Blai Ciurana, que explicarà la història de les campanes de la basílica.
«La Séquia amagada, de Can Font al passeig Pere III». Dissabte, a les 10 h, des del Centre de l’Aigua de Can Font. Cal reserva a parcdelasequia.cat/agenda.
«Del temple al museu: un recorregut per l’art barroc». Dissabte, a les 10 h, al Museu del Barroc de Catalunya. Visita guiada conjunta al museu i a la Seu. Cal reserva a museudelbarroc.cat.
Trobada d’Urban Sketchers del Bages. Dissabte, de 10 a 13 h, a l’Espai Oliba de la Seu.
«Descobriu el museu en família». Dissabte, de 10 a 19.30 h, i diumenge, de 10 a 15 h, al Museu del Barroc de Catalunya. Activitat oberta i gratuïta. Més informació a www.manresa.cat/DIM.
«Fem parada al claustre». Dissabte, de 10 a 22 h, i diumenge, de 10 a 15 h, al Museu del Barroc de Catalunya. Furgoteca i espai per reposar.
«Tècnica 3-6». Dissabte, a les 12 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Activitat d‘experimentació i descoberta de la tècnica per a infants de 3 a 6 anys. Cal fer reserva a parcdelasequia.cat/agenda.
«L’Esperanceta va a la fàbrica». Dissabte, a les 19 i a les 20 h, visita teatralitzada a càrrec de l’Esperanceta, amb molt d’humor i una forta personalitat. Cal reserva a parcdelasequia.cat/agenda.
Concert de Júlia Cruz. Dissabte, a les 19.30 h, al claustre del Museu del Barroc de Catalunya. Actuarà acompanyada de la guitarrista Irene Garcés. Acte institucional per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia.
«Relats a peu d’obra». Dissabte, de 20.30 a 22 h, al Museu del Barroc de Catalunya, visita nocturna per descobrir les peces més destacades de la col·lecció. Activitat oberta i gratuïta. Més informació a www.manresa.cat/DIM.
Concert i ballada swing. Dissabte, de 21 a 23 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, amb Jezz Trio. Entrada gratuïta. Amb servei de bar. Sopar per 15 euros amb reserva a www.voila.cat.
Visita: «Història de la Casa de la Culla i el vi del Bages». Diumenge, a les 10 h, a la Casa de la Culla. Cal reserva a parcdelasequia.cat/agenda.
Industrial Sketching. Diumenge, de 10 a 13 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Cal reserva a parcdelasequia.cat/agenda.
Racó de lectura de comerç just. Diumenge, de 10 a 14 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. A les 11 h, taller de comic transformador, a càrrec d’Ivonne Navarro..
«Un barroc, moltes mans». Diumenge, de 10 a 14.30 h, al claustre del Museu del Barroc de Catalunya. Acció de pintura col·laborativa guiada per l’artista Txema Rico.
Visita comentada a la mostra «Cosmogonia de les imatges: Joan Fontcuberta». Diumenge, a les 11 h, a la sala del claustre del Museu de Manresa. Cal fer reserva a museudemanresa.cat.
Vermuts de patrimoni. Diumenge, a les 12 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Descoberta d’elements patrimonials en un ambient distès i concert-vermut al pati amb Groove Nation Duo. Activitat oberta i gratuïta. Més informació a www.manresa.cat/DIM.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Presentació: «La tradició de la vinya i el vi». Dissabte, a les 11.30 h, a la biblioteca. Presentació del llibre de Llorenç Ferrer i Eloi Font. Tastet de vins en acabar.
Exposició: «L’eterna aprenent de puntaire». Dissabte, a les 19 h, al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi (plaça de l’Era de Cal Vallbona, 3). Inauguració de l’exposició de Carme Alarcón. Hi haurà coca i cava.
Portes obertes al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi. Dissabte, de 18 a 20 h, a la plaça de l’Era de Cal Vallbona, 3.
