12€ de descompte per anar a veure Clara Peya al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12€ de descompte per veure Clara Peya, que torna al Kursaal per presentar NUCA, el seu nou treball discogràfic, una proposta sonora íntima i personal que combina piano, textures electròniques i ritmes contemporanis. El disc gira al voltant de la soledat i la necessitat de retrobar-nos en un context marcat per la por i la desconfiança. Amb la seva mirada honesta i poètica, Peya convida a recuperar l’empatia i a buscar noves formes de connexió amb els altres. No us perdeu l'espectacle! Divendres 29 de maig, a les 20 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe