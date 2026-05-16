Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

12€ de descompte per anar a veure Clara Peya al Teatre Kursaal

Clara Peya presenta el seu nou treball discogràfic NUCA

Clara Peya presenta el seu nou treball discogràfic NUCA

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12€ de descompte per veure Clara Peya, que torna al Kursaal per presentar NUCA, el seu nou treball discogràfic, una proposta sonora íntima i personal que combina piano, textures electròniques i ritmes contemporanis. El disc gira al voltant de la soledat i la necessitat de retrobar-nos en un context marcat per la por i la desconfiança. Amb la seva mirada honesta i poètica, Peya convida a recuperar l’empatia i a buscar noves formes de connexió amb els altres. No us perdeu l'espectacle! Divendres 29 de maig, a les 20 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents