8€ de descompte per veure Gemma Humet canta a Violeta Parra al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 8€ de descompte per anar a veure Gemma Humet canta a Violeta Parra. Gemma Humet presenta Gràcies a la vida, un espectacle dedicat a l’univers de Violeta Parra, amb direcció escènica de Lluís Danés. La proposta combina música, paraula i imatge per apropar-nos a la vida i l’obra de l’artista xilena. Amb cançons adaptades per primer cop al català i fragments d’entrevistes reals, Humet dona nova vida al repertori de Parra mantenint-ne la força poètica, crítica i emocional. No us perdeu l'espectacle! Diumenge 24 de maig, a les 18 h, al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
