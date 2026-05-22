Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Horari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicPep GuardiolaBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

L'Expobages, la trobada de Microcotxes o la Fira de les Sevillanes, entre les propostes del cap de setmana a la Catalunya central

Consulta totes les fires i festes que se celebren als municipis de les comarques de casa nostra

L'Expobages, la Fira de les Sevillanes o la trobada de Microcotxes, entre les propostes del cap de setmana

L'Expobages, la Fira de les Sevillanes o la trobada de Microcotxes, entre les propostes del cap de setmana / arxiu

Regió7

Manresa

BERGA

La Patum del carrer de la Pietat. Divendres, a les 20 h, cercavila pels carrers i places del barri amb la xaranga Entrompats Band, obsequiant el veïnat amb tandes de Patum (tabal, maces, guites i gegants), que finalitzaran amb tirabols a la plaça nova de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer). Dissabte, d’11 a 13 h, a la plaça de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer), jocs al carrer amb la Cia. de Jocs l’Anònima. A les 19 h, ttandes de Patum completa amb música en directe de la xaranga Entrompats Band. Es faran dos salts de plens i tirabols. Diumenge, a les 8 h, esporgada de timó i plantes aromàtiques a Tagastet. A les 9.30 h, despertada general amb repicada de campanes, a la capella de la Pietat. A les 10 h, a la plaça de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer), esmorzar popular. A les 12 h, Patum de lluïment amb música en directe amb la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i l’assistència dels representants del pubillatge de La Valldan. A les 18 h, lliurament dels premis del concurs de dibuix als participants guanyadors de les escoles de Berga. A les 18.30 h, tandes de Patum completa amb un salt de plens i tirabols amb música en directe de la xaranga Entrompats Band. Dilluns, a les 12 h, missa a l’església de la Mare de Déu de la Pietat. A la sortida, repartiment de cors beneïts de la Mare de Déu de la Pietat.

La Patum tot l’any. Divendres, a les 19 h, a la sala de plens, conferència Lambert i la Patum, amb el músic i compositor Lluís Gual. Dilluns i dimarts, de 19 a 20 h, a l’Espai Jove, taller de trenes de Patum, a càrrec de Blanc o Negre. Activitat gratuïta amb inscripció 667 840 303 (WhatsApp).

Mercat de cooperatives escolars. Dissabte, de 10 a 13 h, al passeig de la Indústria. Aplegarà 250 alumnes d’escoles de primària de Berga, Borredà, Puig-reig i Vilada. Espai d’exposició i venda dels productes elaborats pels infants.

BORREDÀ

DinouVint, fotografies d’arxiu i memòria. Divendres 22 i 29 de maig, de 18 a 21 h; dissabtes 23 i 30 de maig, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; diumenge 24 de maig, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; i diumenge 31 de maig, de 10 a 14 h, una desena d‘exposicions que expliquen la història amb imatges provinents de diversos fons documentals. Es podran visitar fent un recorregut per racons i cases emblemàtiques del poble. Activitats: avui, a les 19 h, al teatre Puigmal, inauguració amb el director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Abel Rubió. Dissabte, a les 10.30 h, trobada al teatre Puigmal per a l’activitat fotogràfica Quina seria la postal de Borredà del 2026?, amb Ricard Cunill. A les 11 h, amb trobada al teatre Puigmal, ruta guiada per les exposicions. A les 20 h, al teatre Puigmal, Mira i explica’m, projecció per ser comentada dels fons fotogràfics inèdits de Borredà. Diumenge, a les 12 h, al teatre Puigmal, presentació del fotollibre Maybe Never Again, d’Espe Pons. Dissabte 30 de maig, a les 11 h, trobada al Teatre Puigmal per fer una ruta guiada per les exposicions. A les 19 h, al teatre Puigmal, Francesc Blasi, el fotoexcursionista que passà per Borredà i viatjà per tot el món, xerrada a càrrec de Jep Martí. Diumenge 31 de maig, a les 12 h, al teatre Puigmal, Ramon Tor, fotografies i poemes, amb Mercè Pons, actriu; i Lluís Calvo, poeta, i Enric Gallén, historiador, crític teatral i professor. Més informació a dinouvint.cat.

CASTELLBELL I EL VILAR

30 anys de gegants-26a Capitalitat del Bages-Berguedà. Divendres, a les 16.30 h, joc tradicionals, taller de capgrossos, xocolatada i música. A les 17.30 h, cercavila infantil i mostra de balls dels gegantons. Dissabte, a les 12 h, vermut rumberu. A les 13 h, actuació dels Grallers del Cardener. A les 18 h, davant de l’ajuntament, plantada dels 30, amb els padrins dels gegants. A les 18.30 h, cercavila. A les 19.30 h, balls finals. A les 22 h, sopar popular. A les 23.30 h, festa jove amb Dj X3NON. Diumenge, a les 10 h, plantada de gegants de les colles del Bages i del Berguedà. A les 11 h, inici de la cercavila. A les 12.30 h, al camp de futbol, entrada de les colles, balls de lluïment, Nocturn Blau i ball final.

IGUALADA

Primavera Gran. Divendres, a les 11.30 h, a l’església de la Soledat, missa. A les 14 h, al Casal del Passeig, dinar de germanor. 25 euros. Cal fer inscripció. Dissabte, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria, concert de gòspel a càrrec del Cor Igualada Gòspel Choir. Diumenge, a les 18 h, al teatre Municipal l’Ateneu, espectacle musical de play back de grup Llum i Color de l’Associació de Gent Gran Igualada. Entrades: 10 euros, i 8 euros per als socis.

Fira de les Sevillanes. Divendres, a les 19.30 h, al Parc Central, mostra dels grups de ball del Centre Cívic de Fàtima, i actuació del cor Rocieros del Camino de Vilanova del Camí. Dissabte, al Parc Central, tarda dedicada a les sevillanes i a les castanyoles amb els grups de la Casa de Andalucía. A les 21 h, espectacle de Karmen García i Paco Jara. Diumenge, a les 19 h, al Parc Central, cloenda amb les actuacions de Suncai i Nanai, de l’espai Artístic de Vilanova del Camí.

LLÍVIA

Festa de Gorguja. Dilluns, a les 12 h, a l’ermita de cal Travis, missa, vermut popular i sardanes amb música enregistrada.

MANRESA

44a ExpoBages, fira multisectorial de la Catalunya Central. Dissabte i diumenge, a l’avinguda Universitària, expositors de l’automoció, el comerç, la tecnologia, la indústria, els serveis i l’alimentació, entre d’altres. La novetat d’aquesta edició és La Central Creativa, espai dedicat al talent creatiu de la comarca, amb música, espectacles, conversa i experiències compartida. Se suma a espais ja consolidats com el TecnoBages, que tornarà a mostrar el potencial tecnològic i innovador del territori; i l’OtakuBages, dedicat a la cultura japonesa, l’anime, el manga i els videojocs. També ofereix un ampli programa d’activitats, amb la participació d’entitats i col·lectius de la ciutat. Més informació a www.firamanresa.cat.

20a Trobada Internacional de Microcotxes. Activitats organitzades pel Clàssic Motor Club del Bages, en el 70è aniversari del PTV, que aplegarà aficionats d’arreu. Avui, de 9 a 10 h, concentració al Clàssic Motor Club del Bages. A les 10.30 h, sortida cap a Montserrat per Can Masana. A les 13 h, aparcament al monestir de Montserrat. A les 14.30 h, dinar (paella) a la Torre del Ferrocarril (Monistrol). A les 17.30 h, arribada a Manresa després de ruta per Castellbell i Marganell. Dissabte, de 08.30 a 10 h, concentració al passeig de Pere III de Manresa. A les 10.30 h, ruta pel Bages (Rajadell, Maians, Santpedor...). A les 14 h, dinar al Mirador de Montserrat. A les 16 h, foto commemorativa del 70è aniversari del PTV a la rotonda del PTV. A les 18 h, gimcana i Concurs d’Elegància al passeig de Pere III. Diumenge, de 9 a 10 h h, concentració al Passeig de Pere III. A les 10 h, ruta fins a la seu del Clàssic Motor Club del Bages. A les 12 h, recepció oficial a l’Ajuntament de Manresa. A les 14 h, dinar de cloenda a Cal Ramon (Santpedor). A les 15 h, entrega de trofeus i records. Més informació: classicmotorclub.org.

35 anys de l’esplai Minuatx. Dissabte, a partir de les 10.15 h i fins al migdia, al passatge dels Dipòsits Vells, 4, celebració de l’associació juvenil, amb actuacions de bastoners i sardanistes, joc de lleure educatiu i fi de festa.

Jornada de portes obertes al Centre Cívic Selves i Carner. Dissabte, d’11 a 13 h, jornada Barri viu, Selves Actiu, que consistirà en un recorregut pels diferents espais de l’equipament per visualitzar la tasca que fan les entitats i serveis en aquest espai. També es pintarà un mural artístic i participatiu a la façana, amb la manresana Sara Villarta.

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12 h, al Museu de Montserrat, inauguració de l’exposició Porta’m a la terra en un dibuix, de l’il·lustrador Ignasi Blanch. Diumenge, a les 12.15 h, ofrena coral del Guernsey Chamver Choir, de Bailiwick of Guernsey (Regne Unit).

PUIG-REIG

Festa major. Divendres, a les 11 h, pels carrers del poble, inauguració del joc d’escapada: Lindars de l’interior a l’exterior. A les 17 h, a l’exterior del pavelló d’esports, torneig de vòlei. A les 18.30 h, a la plaça Nova, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, a l’envelat 2.0, pregó en commemoració dels 100 anys de l’escola Alfred Mata. A les 20 h, Pas a plaça amb gegants i nans i els Diables del Clot de l’Infern. Seguidament, correfoc infantil i correfoc. A les 23 h, concert jove amb Els Senyors de les Pedres, Dj Karnales Sound i Dj K-ZU. Dissabte, a les 9.30 h, trobada d’ocellaires. A les 10 h, a La Sala, obertura de l’exposició de pintura, fotografia i ceràmica. A les 11.30 h, a l’envelat 2.0, espectacle de titelles de Fundació Geniotipo A les 12 h, a La Sala, inauguració de l’exposició de pintura d’artistes locals. A les 16 h, a la piscina, torneig de botifarra. A les 17 h, a la zona Pump Track, baixada d‘andròmines. A les 17 h, exhibició i torneig de patinets i bicis. De 18 a 20.30 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, tardeig dels Diables del Clot de l’Infern. A les 18 h, a La Sala, concurs de fotografia i entrega de premis de Cquiefoto. A les 18 h, a l’envelat 2.0, ball folk amb Talkin’Cats. A les 20 h, sopar de brasa. A les 21 h, concerts amb Laura Luceño, Los 80 (versions), Últim Àtom, Dj Mina Ritgi i Dj Morde. Diumenge, a les 10 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, joc d’escapada La Caixa dels secrets. A les 11 h, al pavelló, espai de realitat virtual. A les 11.30 h, a la plaça de les Filadores, castells amb els Castellers de Berga. A les 12 h, a l’església de Sant Martí, missa solemne. A les 1230 h, a l’envelat 2.0, concert vermut amb l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, al pavelló, espectacle El substitut, amb Pep Plaza. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A les 20.30 h, a l’envelat 2.0, bikinda popular. Concerts amb Àuria Franch, Les Reines del amb i Dj Bacardit. Dilluns, a les 11 h, a la plaça Nova, jocs tradicionals amb Miceli A les 12 h, a la plaça de les Filadores, sardanes amb la cobla Montgrins. A les 18 h, al pavelló, concert i ball amb l’orquestra Montgrins. Acte gratuït. Preu taula i ampolla de cava: 12 euros. De 18 a 22 h, al camp de futbol, portes obertes al Club Rugby Berguedà.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Ballada popular infantil i juvenil de Gitanes. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament.

Ballada popular de Gitanes. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament.

SOLSONA

33a Caminada popular de Solsona. Diumenge, de 8 a 13 h, amb sortida des de la plaça del Camp. El Centre Excursionista del Solsonès proposa dues rutes: 12 i 17,5 km. Preu: 8 euros, i gratuït per als socis. Hi haurà avituallaments.

22a Setmana de la Gent Gran. Dilluns, a les 9.30 h, a la biblioteca Carles Morató, xerrada: Conviure amb el dolor: eines per recuperar el benestar. A les 11 h, activitat al parc de salut de la residència Fundació Pere Màrtir Colomés. A les 11 h, des de la plaça del Camp, Orienta’t amb bici pel Vinyet de Solsona. De 15 a 17 h, al portal del Castell, taller de fotografia: Solsona amb una nova mirada. A les 18 h, al casal cívic i comunitari Xavier Jounou, inauguració de les exposicions de treballs de la gent gran i de la mostra Memòries que ens uneixen. Dimarts, de 10 a 12 h, activitat al Museu de Solsona: De l’objecte al record. De 16.30 a 18.30 h, a l’auditori de la sala polivalent, bingo musical.

SÚRIA

Festa del barri de Joncarets. Dissabte, a les 12 h, cercavila amb Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 13 h, vermut popular. De 16.30 a 19.30 h, inflables per als infants. De 19.30 a 20.30 h. Mag Jota de Picas. A partir de les 19.30 h, botifarrada popular. Preu: 6 euros. De 20.30 a 22 h, música amb Joan Vilandeny. A partir de les 22 h, música amb Mario Roca.

Notícies relacionades

Festa del soci del barri de Santa Maria. Dissabte, a les 17 h, Mag interactiu: Un pam de nas. A les 20 h, botifarrada. A les 20.30 h, concert amb Antonio el Remendao. A les 22 h, DJ Santa Maria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  3. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  4. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  5. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  6. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  7. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  8. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius

L'Expobages, la trobada de Microcotxes o la Fira de les Sevillanes, entre les propostes del cap de setmana a la Catalunya central

L'Expobages, la trobada de Microcotxes o la Fira de les Sevillanes, entre les propostes del cap de setmana a la Catalunya central

EN IMATGES | Joan García, l'ambaixador de l'any al Bages

EN IMATGES | Joan García, l'ambaixador de l'any al Bages

Les escoles Francesc Macià i Fedac participen en el Mercat de Cooperatives Escolars de Súria

Les escoles Francesc Macià i Fedac participen en el Mercat de Cooperatives Escolars de Súria

L’Ajuntament d’Igualada felicita al centenari Andrés Dávila amb un ram i un llibre d’il·lustracions de la ciutat

L’Ajuntament d’Igualada felicita al centenari Andrés Dávila amb un ram i un llibre d’il·lustracions de la ciutat

Alba Careta, Enric Verdaguer i Santi Careta actuen a la residència de Sant Fruitós de Bages

Alba Careta, Enric Verdaguer i Santi Careta actuen a la residència de Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament d'Olvan invertirà 700.000 euros en la transformació del Local Social de Cal Rosal

L'Ajuntament d'Olvan invertirà 700.000 euros en la transformació del Local Social de Cal Rosal

Borredà revelarà «fascinants» històries de la fotografia antiga

Borredà revelarà «fascinants» històries de la fotografia antiga

Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa

Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
Tracking Pixel Contents