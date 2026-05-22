L'Expobages, la trobada de Microcotxes o la Fira de les Sevillanes, entre les propostes del cap de setmana a la Catalunya central
Consulta totes les fires i festes que se celebren als municipis de les comarques de casa nostra
Regió7
BERGA
La Patum del carrer de la Pietat. Divendres, a les 20 h, cercavila pels carrers i places del barri amb la xaranga Entrompats Band, obsequiant el veïnat amb tandes de Patum (tabal, maces, guites i gegants), que finalitzaran amb tirabols a la plaça nova de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer). Dissabte, d’11 a 13 h, a la plaça de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer), jocs al carrer amb la Cia. de Jocs l’Anònima. A les 19 h, ttandes de Patum completa amb música en directe de la xaranga Entrompats Band. Es faran dos salts de plens i tirabols. Diumenge, a les 8 h, esporgada de timó i plantes aromàtiques a Tagastet. A les 9.30 h, despertada general amb repicada de campanes, a la capella de la Pietat. A les 10 h, a la plaça de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer), esmorzar popular. A les 12 h, Patum de lluïment amb música en directe amb la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga i l’assistència dels representants del pubillatge de La Valldan. A les 18 h, lliurament dels premis del concurs de dibuix als participants guanyadors de les escoles de Berga. A les 18.30 h, tandes de Patum completa amb un salt de plens i tirabols amb música en directe de la xaranga Entrompats Band. Dilluns, a les 12 h, missa a l’església de la Mare de Déu de la Pietat. A la sortida, repartiment de cors beneïts de la Mare de Déu de la Pietat.
La Patum tot l’any. Divendres, a les 19 h, a la sala de plens, conferència Lambert i la Patum, amb el músic i compositor Lluís Gual. Dilluns i dimarts, de 19 a 20 h, a l’Espai Jove, taller de trenes de Patum, a càrrec de Blanc o Negre. Activitat gratuïta amb inscripció 667 840 303 (WhatsApp).
Mercat de cooperatives escolars. Dissabte, de 10 a 13 h, al passeig de la Indústria. Aplegarà 250 alumnes d’escoles de primària de Berga, Borredà, Puig-reig i Vilada. Espai d’exposició i venda dels productes elaborats pels infants.
BORREDÀ
DinouVint, fotografies d’arxiu i memòria. Divendres 22 i 29 de maig, de 18 a 21 h; dissabtes 23 i 30 de maig, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; diumenge 24 de maig, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; i diumenge 31 de maig, de 10 a 14 h, una desena d‘exposicions que expliquen la història amb imatges provinents de diversos fons documentals. Es podran visitar fent un recorregut per racons i cases emblemàtiques del poble. Activitats: avui, a les 19 h, al teatre Puigmal, inauguració amb el director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Abel Rubió. Dissabte, a les 10.30 h, trobada al teatre Puigmal per a l’activitat fotogràfica Quina seria la postal de Borredà del 2026?, amb Ricard Cunill. A les 11 h, amb trobada al teatre Puigmal, ruta guiada per les exposicions. A les 20 h, al teatre Puigmal, Mira i explica’m, projecció per ser comentada dels fons fotogràfics inèdits de Borredà. Diumenge, a les 12 h, al teatre Puigmal, presentació del fotollibre Maybe Never Again, d’Espe Pons. Dissabte 30 de maig, a les 11 h, trobada al Teatre Puigmal per fer una ruta guiada per les exposicions. A les 19 h, al teatre Puigmal, Francesc Blasi, el fotoexcursionista que passà per Borredà i viatjà per tot el món, xerrada a càrrec de Jep Martí. Diumenge 31 de maig, a les 12 h, al teatre Puigmal, Ramon Tor, fotografies i poemes, amb Mercè Pons, actriu; i Lluís Calvo, poeta, i Enric Gallén, historiador, crític teatral i professor. Més informació a dinouvint.cat.
CASTELLBELL I EL VILAR
30 anys de gegants-26a Capitalitat del Bages-Berguedà. Divendres, a les 16.30 h, joc tradicionals, taller de capgrossos, xocolatada i música. A les 17.30 h, cercavila infantil i mostra de balls dels gegantons. Dissabte, a les 12 h, vermut rumberu. A les 13 h, actuació dels Grallers del Cardener. A les 18 h, davant de l’ajuntament, plantada dels 30, amb els padrins dels gegants. A les 18.30 h, cercavila. A les 19.30 h, balls finals. A les 22 h, sopar popular. A les 23.30 h, festa jove amb Dj X3NON. Diumenge, a les 10 h, plantada de gegants de les colles del Bages i del Berguedà. A les 11 h, inici de la cercavila. A les 12.30 h, al camp de futbol, entrada de les colles, balls de lluïment, Nocturn Blau i ball final.
IGUALADA
Primavera Gran. Divendres, a les 11.30 h, a l’església de la Soledat, missa. A les 14 h, al Casal del Passeig, dinar de germanor. 25 euros. Cal fer inscripció. Dissabte, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria, concert de gòspel a càrrec del Cor Igualada Gòspel Choir. Diumenge, a les 18 h, al teatre Municipal l’Ateneu, espectacle musical de play back de grup Llum i Color de l’Associació de Gent Gran Igualada. Entrades: 10 euros, i 8 euros per als socis.
Fira de les Sevillanes. Divendres, a les 19.30 h, al Parc Central, mostra dels grups de ball del Centre Cívic de Fàtima, i actuació del cor Rocieros del Camino de Vilanova del Camí. Dissabte, al Parc Central, tarda dedicada a les sevillanes i a les castanyoles amb els grups de la Casa de Andalucía. A les 21 h, espectacle de Karmen García i Paco Jara. Diumenge, a les 19 h, al Parc Central, cloenda amb les actuacions de Suncai i Nanai, de l’espai Artístic de Vilanova del Camí.
LLÍVIA
Festa de Gorguja. Dilluns, a les 12 h, a l’ermita de cal Travis, missa, vermut popular i sardanes amb música enregistrada.
MANRESA
44a ExpoBages, fira multisectorial de la Catalunya Central. Dissabte i diumenge, a l’avinguda Universitària, expositors de l’automoció, el comerç, la tecnologia, la indústria, els serveis i l’alimentació, entre d’altres. La novetat d’aquesta edició és La Central Creativa, espai dedicat al talent creatiu de la comarca, amb música, espectacles, conversa i experiències compartida. Se suma a espais ja consolidats com el TecnoBages, que tornarà a mostrar el potencial tecnològic i innovador del territori; i l’OtakuBages, dedicat a la cultura japonesa, l’anime, el manga i els videojocs. També ofereix un ampli programa d’activitats, amb la participació d’entitats i col·lectius de la ciutat. Més informació a www.firamanresa.cat.
20a Trobada Internacional de Microcotxes. Activitats organitzades pel Clàssic Motor Club del Bages, en el 70è aniversari del PTV, que aplegarà aficionats d’arreu. Avui, de 9 a 10 h, concentració al Clàssic Motor Club del Bages. A les 10.30 h, sortida cap a Montserrat per Can Masana. A les 13 h, aparcament al monestir de Montserrat. A les 14.30 h, dinar (paella) a la Torre del Ferrocarril (Monistrol). A les 17.30 h, arribada a Manresa després de ruta per Castellbell i Marganell. Dissabte, de 08.30 a 10 h, concentració al passeig de Pere III de Manresa. A les 10.30 h, ruta pel Bages (Rajadell, Maians, Santpedor...). A les 14 h, dinar al Mirador de Montserrat. A les 16 h, foto commemorativa del 70è aniversari del PTV a la rotonda del PTV. A les 18 h, gimcana i Concurs d’Elegància al passeig de Pere III. Diumenge, de 9 a 10 h h, concentració al Passeig de Pere III. A les 10 h, ruta fins a la seu del Clàssic Motor Club del Bages. A les 12 h, recepció oficial a l’Ajuntament de Manresa. A les 14 h, dinar de cloenda a Cal Ramon (Santpedor). A les 15 h, entrega de trofeus i records. Més informació: classicmotorclub.org.
35 anys de l’esplai Minuatx. Dissabte, a partir de les 10.15 h i fins al migdia, al passatge dels Dipòsits Vells, 4, celebració de l’associació juvenil, amb actuacions de bastoners i sardanistes, joc de lleure educatiu i fi de festa.
Jornada de portes obertes al Centre Cívic Selves i Carner. Dissabte, d’11 a 13 h, jornada Barri viu, Selves Actiu, que consistirà en un recorregut pels diferents espais de l’equipament per visualitzar la tasca que fan les entitats i serveis en aquest espai. També es pintarà un mural artístic i participatiu a la façana, amb la manresana Sara Villarta.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12 h, al Museu de Montserrat, inauguració de l’exposició Porta’m a la terra en un dibuix, de l’il·lustrador Ignasi Blanch. Diumenge, a les 12.15 h, ofrena coral del Guernsey Chamver Choir, de Bailiwick of Guernsey (Regne Unit).
PUIG-REIG
Festa major. Divendres, a les 11 h, pels carrers del poble, inauguració del joc d’escapada: Lindars de l’interior a l’exterior. A les 17 h, a l’exterior del pavelló d’esports, torneig de vòlei. A les 18.30 h, a la plaça Nova, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, a l’envelat 2.0, pregó en commemoració dels 100 anys de l’escola Alfred Mata. A les 20 h, Pas a plaça amb gegants i nans i els Diables del Clot de l’Infern. Seguidament, correfoc infantil i correfoc. A les 23 h, concert jove amb Els Senyors de les Pedres, Dj Karnales Sound i Dj K-ZU. Dissabte, a les 9.30 h, trobada d’ocellaires. A les 10 h, a La Sala, obertura de l’exposició de pintura, fotografia i ceràmica. A les 11.30 h, a l’envelat 2.0, espectacle de titelles de Fundació Geniotipo A les 12 h, a La Sala, inauguració de l’exposició de pintura d’artistes locals. A les 16 h, a la piscina, torneig de botifarra. A les 17 h, a la zona Pump Track, baixada d‘andròmines. A les 17 h, exhibició i torneig de patinets i bicis. De 18 a 20.30 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, tardeig dels Diables del Clot de l’Infern. A les 18 h, a La Sala, concurs de fotografia i entrega de premis de Cquiefoto. A les 18 h, a l’envelat 2.0, ball folk amb Talkin’Cats. A les 20 h, sopar de brasa. A les 21 h, concerts amb Laura Luceño, Los 80 (versions), Últim Àtom, Dj Mina Ritgi i Dj Morde. Diumenge, a les 10 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, joc d’escapada La Caixa dels secrets. A les 11 h, al pavelló, espai de realitat virtual. A les 11.30 h, a la plaça de les Filadores, castells amb els Castellers de Berga. A les 12 h, a l’església de Sant Martí, missa solemne. A les 1230 h, a l’envelat 2.0, concert vermut amb l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, al pavelló, espectacle El substitut, amb Pep Plaza. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A les 20.30 h, a l’envelat 2.0, bikinda popular. Concerts amb Àuria Franch, Les Reines del amb i Dj Bacardit. Dilluns, a les 11 h, a la plaça Nova, jocs tradicionals amb Miceli A les 12 h, a la plaça de les Filadores, sardanes amb la cobla Montgrins. A les 18 h, al pavelló, concert i ball amb l’orquestra Montgrins. Acte gratuït. Preu taula i ampolla de cava: 12 euros. De 18 a 22 h, al camp de futbol, portes obertes al Club Rugby Berguedà.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Ballada popular infantil i juvenil de Gitanes. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Ballada popular de Gitanes. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament.
SOLSONA
33a Caminada popular de Solsona. Diumenge, de 8 a 13 h, amb sortida des de la plaça del Camp. El Centre Excursionista del Solsonès proposa dues rutes: 12 i 17,5 km. Preu: 8 euros, i gratuït per als socis. Hi haurà avituallaments.
22a Setmana de la Gent Gran. Dilluns, a les 9.30 h, a la biblioteca Carles Morató, xerrada: Conviure amb el dolor: eines per recuperar el benestar. A les 11 h, activitat al parc de salut de la residència Fundació Pere Màrtir Colomés. A les 11 h, des de la plaça del Camp, Orienta’t amb bici pel Vinyet de Solsona. De 15 a 17 h, al portal del Castell, taller de fotografia: Solsona amb una nova mirada. A les 18 h, al casal cívic i comunitari Xavier Jounou, inauguració de les exposicions de treballs de la gent gran i de la mostra Memòries que ens uneixen. Dimarts, de 10 a 12 h, activitat al Museu de Solsona: De l’objecte al record. De 16.30 a 18.30 h, a l’auditori de la sala polivalent, bingo musical.
SÚRIA
Festa del barri de Joncarets. Dissabte, a les 12 h, cercavila amb Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 13 h, vermut popular. De 16.30 a 19.30 h, inflables per als infants. De 19.30 a 20.30 h. Mag Jota de Picas. A partir de les 19.30 h, botifarrada popular. Preu: 6 euros. De 20.30 a 22 h, música amb Joan Vilandeny. A partir de les 22 h, música amb Mario Roca.
Festa del soci del barri de Santa Maria. Dissabte, a les 17 h, Mag interactiu: Un pam de nas. A les 20 h, botifarrada. A les 20.30 h, concert amb Antonio el Remendao. A les 22 h, DJ Santa Maria.
