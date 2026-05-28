Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse

El pop-up Outlet Market de la cadena Casas obre durant quatre dies a Barcelona amb calçat rebaixat de firmes conegudes

Outlet efímer de la cadena de sabateries Casas, l'any passat

La cadena catalana de sabateries Casas torna a organitzar a Barcelona una nova edició del seu pop-up Outlet Market, un esdeveniment de venda temporal amb calçat de marques reconegudes a preus rebaixats per a dona, home i infantil.

L’outlet se celebra aquesta setmana, del 27 al 30 de maig, al carrer Ciutat de Granada, 53, al districte de Sant Martí de Barcelona. L’horari és de 10 a 20.30 hores.

Segons ha informat la companyia, en aquesta edició es poden trobar models de diferents estils i temporades, des de sandàlies fins a sabatilles esportives d’estiu, amb descomptes especials. Entre les marques disponibles hi ha Aro, Birkenstock, Camper, Geox, Camila’s, Converse i Martinelli, entre d’altres.

L’espai reuneix calçat per a tota la família i Casas preveu una alta afluència de públic, després de l’èxit de l’edició anterior, per la qual cosa recomana acudir-hi els primers dies per trobar més disponibilitat de talles.

