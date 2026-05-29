Les millors fires i festes de l'últim cap de setmana de maig a la Catalunya central
Consulta la programació d'activitats que es fan a les comarques de casa nostra el 29, 30 i 31 de maig
AVINYÓ
Horta Batega. Dissabte, a les 13 h, al carrer Hostal d’Horta d‘Avinyó, vermut de Sant Mateu, cadascú es porta lo seu. A les 17 h, iniciació al Kinball. De 8 a 80 anys. Activitat gratuïta amb inscripció. En acabar, coca i xocolata. A les 19.30 h, Veranitour, monòleg d’humor a càrrec de Diego Peña. A les 21 h, sopar a la fresca. Tiquets: 10 euros. A les 23 h, a la plaça de l’Església, Horta Fest amb concert de Bauma Folk i Mildred.
BERGA
Concert de Patum amb el grup Flowk. Dissabte, a les 21.30 h, a la plaça Sant Pere. Concert a càrrec de la Banda del Memorial Ricard Cuadra i el grup Flowk, que explorarà les arrels populars de la música de la Patum. Entrades: 15 euros amb cadira i 10 euros sense. A la venda a l’oficina de turisme i a les taquilles als accessos de la plaça. En cas de mal temps, al Teatre Municipal.
La Patum. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça Sant Pere, Diada dels Quatre Fuets, amb els Castellers de Berga, els Moixiganguers d’Igualada i els Castellers de Vilafranca. A les 17.30 h, a la plaça Viladomat, audició de sardanes amb la Cobla Pirineu. Col·laboració: Cobla sardanista Cim d’Estela. A les 20 h, a la plaça Viladomat, els Quatre Fuets. Des del diumenge 31 de maig i fins al diumenge 7 de juny, a les Fonts del Vall, Menja’t el Berguedà, espai gastronòmic del Berguedà.
BORREDÀ
DinouVint, fotografies d’arxiu i memòria. Divendres, de 18 a 21 h; dissabte, de 10 a 14 i de 18 a 21 h; i diumenge, de 10 a 14 h, una desena d‘exposicions que expliquen la història amb imatges provinents de diversos fons documentals. Es podran visitar fent un recorregut per racons i cases emblemàtiques del poble. Activitats: dissabte, a les 11 h, trobada al Teatre Puigmal per fer una ruta guiada per les exposicions. A les 19 h, al teatre Puigmal, Francesc Blasi, el fotoexcursionista que passà per Borredà i viatjà per tot el món, xerrada a càrrec de Jep Martí. Diumenge, a les 12 h, al teatre Puigmal, Ramon Tor, fotografies i poemes, amb Mercè Pons, actriu; i Lluís Calvo, poeta, i Enric Gallén, historiador, crític teatral i professor. Més informació a dinouvint.cat.
CABRIANES
Festes de Primavera. Dissabte, a partir de les 8.30 h, 2d Trobada de clàssics SaCaCo. Inscripcions a salentturisme.cat. A les 18 h, preestrena de l’espectacle Coraje, de la Cia. Pakypaya (humor, circ aeri, cinema en vio). A les 19.30 h, quinto. A les 21 h, sopar popular. Tiquets a Cal Serra o a Entrapolis. A les 22.45 h, Frikibingo: Game lover tour. Diumenge, a les 10 h, missa de la Festa de la Gent Gran. A les 12 h, vermut popular, gratuït per als homenatjats. A les 18 h, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos.
CALAF
Mercat de Dansa. Divendres, a les 11.30 i a les 19 h, a la plaça Barcelona’92, espectacle Lurretik, d’Iván Caro i Elías Fernández. Gratuït. A les 20 h, al Casino de Calaf, Set de ritme, amb Camut Band. Entrades: 10 euros i 7 euros per als socis. Abonament de 3 espectacles: 25 euros, i 17 euros per als socis. A la venda a la plataforma Entrapolis i a taquilla des d’una hora abans. A les 21.30 h, a la plaça Barcelona’92, mostra de dansa de l’escola de Teatre Musical del Casino de Calaf. Gratuït. A les 22 h, a la plaça Barcelona’92, Romeo y Julieta, de Barcelona Flamenco Ballet. Gratuït. Dissabte, a les 12 h, rua pel mercat de balls de bastons amb els Bastoners de Copons. A les 13 h, a la plaça Barcelona’92, espectacle Mil primaveres de l’Esbart Manresà. Gratuït. A les 19.30 h, al Casino de Calaf, espectacle Mosaic, de La Llançadora. Entrades: 10 euros i 7 euros per als socis. A la venda a la plataforma Entrapolis i a taquilla des d’una hora abans. A les 21.30 h, a la plaça Barcelona’92, espectacle Llavor, de Jaime Pablo Díaz i els joves del Programa d’Impuls a la Dansa d’Arrel. Gratuït. A les 22 h, a la plaça Barcelona’92, espectacle Harreman, de Zirkozaurre. Gratuït. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Barcelona’,92, trobada castellera amb els Tirallongues de Manresa, Castellers de Castelldefels i Sagals d’Osona. A les 17 h, a la plaça Barcelona’92, 2n Concurs de colles sardanistes, amb la cobla Alta Segarra. A les 19.30 h, al Casino de Calaf, espectacle Aires de la Terra Alta, de Bitrac Dansa. Entrades: 10 euros i 7 euros per als socis. A la venda a la plataforma Entrapolis i a taquilla des d’una hora abans. A les 21.30 h, a la plaça Barcelona’,92, espectacle Radicel·la, d’Horabaixa. Gratuït.
GIRONELLA
Mercat anual de brocanters. Dissabte, de 9 a 14 h, a l’avinguda Catalunya, al costat de la plaça de l’Estació, parades d’antiguitats i col·leccionisme. Organització: Antic i Col·leccionisme Associació Catalana.
GUIXERS
Festa Major de Sant Martí de Guixers (Les Volianes). Dissabte, a les 18.30 h, al local cultural, ball amb Marc Anglarill. Hi haurà servei de bar amb entrepans. Reserva prèvia al 973 49 25 41. Diumenge, a les 10 h, a casa la Vilella, missa i benedicció i repartiment del pa. A continuació, música de poble amb Lluís Atcher, i coca, moscatell i ballada de gegants amb la Colla Gegantera de Guixers.
IGUALADA
La Festa dels 30 anys de Dones amb Empenta. Dissabte, a partir de les 10.30 h, al Museu de la Pell, actitvitats per a totes les edats: espectacle familiar, pòdcast i música Dj. Entrada lliure.
24a Trobada de Gegants d’Igualada. Dissabte, a les 18 h, inici de la cercavila a la plaça dels Porcs, fins arribar a l’Ajuntament. Organització: Colla Gegantera del Bisbalet.
Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.
MANRESA
Festa del Riu. Activitats d’economia i cultura transformadores al parc Josep Vidal. Divendres, a les 12 h, a l’Espai Música, Rockinfest. A les 18 h, Contes palestins amb Txell Bacardit. A les 19 h, xerrada: Veus de Palestina. A les 20.30 h, sopar palestí. Dissabte, a partir de les 10 h, tallers. A partir de les 11 h, mostra d’entitats i xerrades. A les 11.30 h, cantata La Clika. A les 13.30 h, dinar popular a càrrec del Menjador Popular i Comunitari. A les 17 h, espai de joc amb la ludoteca Ludugurus. A les 17 h, mercat d’estraperlo. A les 17.30 h, contacontes: Bombolleta. A les 18.30 h, espectacle: Un assumpte elemental, de la Cia. Nomeolvides. A les 19.30 h, concert d’El Ppny Pisador. Més informació a www.festadelriu.cat.
Enramades de les Escodines. Divendres, a les 21.30 h, al carrer Escodines, sopar de fideuà. Tiquets: 10 euros. Sobretaula amb la música de Javi, Sabor Caribe. A les 23 h, a la plaça Sant Ignasi, concerts: Bilal (rap) i Dj Johnny Fever. Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça del Salt, taula rodona: Com pot afectar la Fàbrica Nova al barri?, a càrrec de la PAHC Bages. A les 18 h, a la plaça del Salt, taller d’iniciació gratuït amb Bon Hop de Swing. De 19 a 21 h, ballada de swing. Diumenge, al carrer Aiguader, a les 14.30 h, dinar de Sant Mateu, on cadascú es porta el seu. A les 16.30 h, bingo musical.
Festa Major de la Sagrada Família. Divendres, a les 18 h, projecció de la pel·lícula El 47. A les 20 h, country amb Araceli. Dissabte, de 10 a 14 h, mercat de segona mà. A les 10.30 h, cercavila amb xaranga. A les 14 h, paella popular. Preu: 20 euros. Cal apuntar-se. A les 17 h, actuació de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 19 h, actuació de Karla Show Drag. A partir de les 21 h, Zuckos i Música. Diumenge, a les 8 h, sortida des del local de l’associació de veïns, caminada popular. A les 10 h, ping-pong. A les 14 h, fideuà. Preu: 18 euros. Cal apuntar-se. A les 17 h, espectacle Festa major, càrrec de Som Actius. A les 18.30 h, Associació Sardanista Bon Rotllo de Sant Joan. A les 20 h, pernilada i copa de cava. Preu: 5 euros. Gratis per als socis. Cal apuntar-se.
Fira Desmunt-Art. Dissabte, d’11 a 14 h, a la biblioteca del Casino. Taller per a adults i famílies amb ganes d’arreglar dispositius espatllats, a càrrec de La Codornella. I fira de projectes elaborats amb materials reutilitzats. Jugateca a càrrec de Juguem de nou. Activitat gratuïta. No cap inscripció ni experiència.
Trobada de Diables de Manresa. Dissabte, a les 21 h, tabalada. A les 22 h, recorregut de la cercavila de foc a càrrec dels Diables de Manresa, Diablons de Manresa, Colla de Diables d’Esparreguera i Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú. En el 40è aniversari dels Diables de Manresa. Organització: Xàldiga Tallers de Festa.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Diumenge, a partir de les 9.30 h, 44a Trobada de l’Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès. A les 10 h, ofrena de clavells. A les 12.30 h, ballada. A les 13.30 h, ballada de la sardana de germanor.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
Festa del Soci de Torroella de Baix. Dissabte, a les 17 h, a la plaça del parc de Torroella, bingo, karaoke i música.
SANT VICENÇ DE CASTELLLET
18a Fira del Vapor. Divendres, a les 19 h, obertura de l’Espai Vermusic, amb furgoteques i música en directe. A les 19.30 h, xerrada: L’esport a Catalunya fa 100 anys: l’inici d‘una passió. A les 21.30 h, acte inaugural: La flama de l’esport. A les 22.30 h, concert de tribut a Hombres G. Dissabte, a les 10 h, toc de sirena. De 10 a 20 h, artesans i parades pels carrers i places del centre. A partir de les 11 h, espai infantil, cercavila de benvinguda i activitats de recreació històrica amb l’esport com a temàtica central. A les 11.30 h, itinerant Teatrinu de Teatre Nu, el teatre més petit del món. A les 12.30 h, concert del Grup Càsum (folk). A les 18 h, concert dels Combos de l’escola de música. A les 18 h, cercavila històrica a càrrec de Vendaval. A les 18.30 h, mostra de danses tradicionals de l’escola de dansa de l’Esbart Dansaire Santvicentí. A les 21.30 h, concert de Groove Nation. A les 23.30 h, Dj Catthomas. Diumenge, a les 10 h, toc de sirena. De 10 a 20 h, artesans i parades pels carrers i places del centre i inici de le spassejades en diligència. A partir de les 10 h, espai infantil. A les 11 h, mostra de cultura popular a càrrec de l’Associació Musical Castellet. A les 11.30 h, itinerant Teatrinu de Teatre Nu, el teatre més petit del món. A les 11.30 h, cercavila històrica a càrrec de Vendaval. A les 12 h, representació històrica: Gols, calç i sotanes. A les 12.30 h, passejada de gegants amb la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 12.30 h, concert del grup Happy Jazz Feetwarmers. A les 18 h, representació històrica: Entre cultures i esports: un viatge en moviment i cercavila històrica. A les 18 h, concert i ballada swing. A les 18.30 h, sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers. A les 19 h, partit històric de futbol, en motiu del centenari del camp de futbol. Més informació a firadelvapor.cat.
SANTPEDOR
Festa del Tast i el Got. Dissabte, a partir de les 19.30 h, a la plaça gran U d‘Octubre. Amb Dj Eloi. Organització: CUSA.
SOLSONA
22a Setmana de la Gent Gran. Divendres, a les 9.30 h, a la biblioteca Carles Morató, taller: Més enllà de les aparences, amb els actors Xevi Font i Mohamed Amazian. Cal inscriure’s als Serveis Socials de l’ajuntament. A les 16.45 h, sortida des de l’oficina de turisme de la ruta de la deportació nazi a Solsona. A les 18 h, al Cine París, cinefòrum amb la pel·lícula Maspalomas. Entrada gratuïta. Obert a totes les edats. Dissabte, a les 10 h, al parc de l’Hort del Bisbe, campionat de bitlles catalanes. De 16.30 a 19.30 h, tallers davant l’ajuntament de Solsona, amb l’actuació musical de Blomster. A les 18 h, al teatre comarcal, teatre: Sopar de Nadal. Diumenge, a les 14 h, a la sala polivalent, dinar de la 45a Festa d’Homenatge a la Gent Gran i ball amb Duet d’Ambient. Preu: 8 i 22 euros. a les 18 h, al teatre comarcal, teatre: Sopar de Nadal.
VALL DE LA VANSA I TUIXENT
26a Festa de les Trementinaires. Divendres, a les 19 h, a la sala Cadí, jornada: Les trementinaires a la gran pantalla, amb la projecció del curt Per bruixa i metzinera, de Marc Camardons. Dissabte, a partir de les 10 h, itineraris botànic-naturalistes i taller De la planta al cosmètic. A les 11.30 h, projecció del documental Sota l’ombra dels pins, de Kilian Visanzay; i de Com es va fer «Flor del Cel», d’Eloi Aymerich. A les 12 i a les 13 h, visita guiada al Museu de les Trementinaires. A les 13.30 h, lliurament de premis. A les 14 h, dinar-trobada de cantaires. A les 16.30 h, recorregut teatralitzat: Ossera en temps de Trementinaires. A les 17 h, taller: Entre herbes i ruscs: l‘herència de les trementinaires. A les 17.30 h, tastet de productes de la vall a Ossera. A les 18.30 h, a Ossera, taller de danses tradicionals amb Pep Lizandra. A les 22.30 h, a Tuixent, foguera de plantes aromàtiques, dansa del Foc de Tuixent i cantada popular de cançons tradicionals. A les 23.30 h, concert-ball amb l’Orquestrina Trama. Diumenge, de 10 a 19.30 h, a la plaça Serra del Cadí de Tuixent, Fira d’Herbes Remeieres i Productes Naturals. A les 10 h, visita guiada al Jardí Botànic de les Trementinaires. Cal reserva. A les 10 h, assaig del Ball de Llancers, obert a tothom. De 10 a 18 h, tir amb arc. A les 10.30 h, taller d’estampació. A les 11 h, contaconte de Calendulieta i taller-collage. A les 11 h, visita guiada al Centre de Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró. A les 12 i a les 13 h, visita guiada al Museu de les Trementinaires. A les 12 h, presentació del dossier Plantes i remeis. A les 12 h, ball de Llancers de Tuixent. A les 12.30 h, cantata de les Trementinaires. A les 13 h, ballada dels gegants de Guixers i Tuixent. A les 13.30 h, vermut-concert amb Moixons del Segre. A les 15.30 h, torneig de tir amb arc. A les 16.30 h, concurs popular Tens un bon nas?. A les 17 h, xocolatada a l’hisop. A les 17 h, concert de cloenda amb La Sonsoni.
