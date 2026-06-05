Fires i festes
Vi, enramades, corpus i patum: tot el que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central
Aquest divendres arrenquen tres dies de molta activitat. La llista de concerts, tastos i propostes culturals és llarga
Regió7
MANRESA
9a Fira ViBa. Divendres, de 19 a 00 h, al parc de la Seu, Nit de Picapolls, que posa en valor aquesta varietat autòctona de raïm en un ambient festiu. Hi haurà la música de la banda bagenca RubberSoul. Preu: 22 euros. Dissabte, de 12 a 15 i de 18 a 00 h, al pati del Casino, mostra de vins a càrrec dels viticultors de la DO Pla de Bages. Amb la proposta gastronòmica de Voici Restaurant. Abonaments a partir de 12 euros. De 12 a 14 h, selecció musical de Dj Thirty. A les 22 h, actuació de Guillem Roma, que presentarà el disc Ritual d’expropiació. A la zona familiar Most, de 18.30 a 20.30 h, proposta de circ construït amb botes de vi amb el Circ de les Musaranyes. La cooperativa Senders Vius mostrarà l’art de la pedra seca en directe. Diumenge, de 12 a 15 h, i de 18 a 21 h, al pati del Casino, barra compartida amb els mateixos elaboradors de la DO Pla de Bages, que oferiran el seus vins, acompanyat de la zona gastronòmica. Abonaments a partir de 12 euros. De 12 a 12.30 h, actuació de la colla Castellera Tirallongues. De 12.30 a 14.30 h,selecció musical de Dj Saraswati. De 17.45 a 18.15 h, cercavila dels Joves Geganters de Manresa. A la zona familiar Most, de 18.30 a 20.30 h, proposta de circ construït amb botes de vi amb el Circ de les Musaranyes. La cooperativa Senders Vius mostrarà l’art de la pedra seca en directe.A les 19 h, concert de la cantant i trompetista Alba Armengou. Entrades i abonaments es poden reservar a www.firaviba.cat. D’altra banda, s’han organitzat més de 30 activitats arreu de la comarca: visites, rutes i tastos per a tots els gustos, entre dijous i diumenge. Diumenge es farà la 3a edició de la Mitja Viba, una cursa popular entre vinyes amb un recorregut de 21 km.
Enramades. Dissabte, a les 10 h, al pati de la Cova, taller de txi-kung. A les 11 h, al Casal de les Escodines, música en família amb Núria Planell. D’1 a 6 anys. Cal fer inscripció. A les 18 h, al carrer Divina Pastora, animació infantil amb aigua. A les 19 h, servei de bar (pa amb tomàquet i botifarra) i berenar amb fruita. A les 19.15 h, jocs gegants del CAE. A les 20 h, demostració de classe de ball amb Jesús Rubio i exhibició de bals llatins amb Joan Boixader i Rosana Camprubí. A les 22 h, ball de nit amb Orgue de Gats.
Diada del soci de l'Associació de Veïns les Cots, el Guix i la Pujada Roja. Dissabte, a les 18 h, al local de cultura i esbarjo del Guix, tertúlia, sardinada i mostra de pastissos.
Festa cultural senegalesa. Dissabte, a les 16 h, a la plaça de Sant Domènec, preparació i la recepció dels convidats. De 18 a 19.30 h, combat de lluita tradicional senegalesa. A les 20 h, goumbe nacional. A les 23 h, agraïments i fi de festa. Organització: Amics del Senegal del Bages.
Festa final del Pla Educatiu d’Entorn. Dissabte, de 10 a 12.30 h, a la plaça Sant Domènec, mostra d’activitats extraescolars: tallers, exhibicions i la participació dels diablons i tabalons de Xàldiga infantil.
BERGA
La Patum. Divendres, a les 9.30 h, sortida i passada de les comarses de la Patum Infantil. A les 11 h, a l’església de Santa Eulàlia, missa cantada per la Coral Queraltina. A les 12 h, a la plaça de Sant Pere, Patum infantil de lluïment. Tot seguit, lliurament dels premis del 35è Concurs de dibuix infantil. A les 17 h, a la plaça Sant Pere, Patum infantil completa. Barraques de Patum, a la plaça Cim d’Estela: a les 18.30 h, Pep i M. José Músics. A les 21.30 h, Manolitos Band. A les 23 h, Doctor Prats. A les 01.30 h, Natband. A les 03 h, finalització dels concerts. Dissabte, a les 11 h, a la plaça de Sant Pere, passada amb la Cobla Ciutat de Berga. A les 12 h, a l’ajuntament, lliurament dels títols de Patumaire i Patumaire d’Honor i dels premis del 50è concurs de cartells. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, sardanes amb la Cobla de l’Escola Municipal de Música de Berga. A les 16.30 h, a la residència Sant Bernabé, concert amb la Cobla Berga Jove. A les 18 h, a Berga Residencial, concert amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, amb inici a la plaça de Sant Pere, passada amb tabal, maces, guites i gegants vells. Acabarà amb tirabols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere. Barraques de Patum, a la plaça Cim d’Estela: a les 21 h, Mama Dousha. A les 22.30 h, Pd Lola Band. A les 23 h, The Tyets. A les 00.30 h, Pd Lola Band. A les 01 h, Tesa. A les 02.30 h, Pd Lola Band. A les 03 h, Thug Life. A les 04.30 h, Pd Lola Band. A les 05 h, finalització dels concerts. Diumenge, a les 9.30 h, a la plaça de Sant Pere, engegada de coets i passada. A les 10.30 h, a l’església de Santa Eulàlia, missa major. Tot seguit, a la plaça de Sant Pere, Patum de lluïment. Tot seguit, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 21.30 h, a la plaça de Sant Pere, Patum completa. Tot seguit, a la plaça Viladomat, sardanes amb la Cobla Berga Jove i cloenda de les festes. Fins diumenge, a les Fonts del Vall, Menja’t el Berguedà, espai gastronòmic del Berguedà.
CARDONA
6a Festa de la Sal. Divendres, a les 19 h, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, acte de commemoració del centenari de l’inici de l’explotació de les mines de potassa. A les 21 h, a la tasca Les Barreres, botifarrada i Dj. A les 21 h, a El Centru, sopar i maridatge amb Sal de Cardona. Durant tot el cap de setmana, mostres d’oficis i tallers, parades de comerç i artesania, botiga al carrer dels comerços, taller infantils. Dissabte, a les 9 h, caminada per la Vall Salina. A les 11.30 h, al Casal Graells, visita Cases Singulars de Cardona i Encantat de beure’t, tast de vins de la DO Pla de Bages. A les 13 h, a la tasca Les Barreres, dinar popular. A les 17 h, a la Fira, 4a Cantata Pedres i rellotges, a càrrec de l’EMM Musicant. A les 17.30 h, a visita Cases Singulars de Cardona, a la Casa Combelles. A les 18.30 h, a la Fira, espectacle de circ i taller infantil, a càrrec de Kanaya Circ. A les 19.30 h, al saló de sessions, acte institucional de recepció de la vila convidada: Rio Maior. A les 20 h, a la plaça Santa Eulàlia, Cardona és sal: celebrem d’on venim: Ai, Mina, representació teatral. A les 20.30 h, a la Fira ofrena a la vila convidada, presentació del clip històric del centenari de l’inici de l’explotació de les mines de potassa i projecció d’Ànima Minera. A les 22 h, a la Fira, Batukagasals, música itinerant. A les 23 h, Akelarre, grup femení de versions. A les 01 h, Pj a càrrec de la Penya Les Barreres. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Santa Eulàlia, Ai, Mina, representació teatral. A les 11.30 h, al centre històric, Swing Engine, música itinerant. A les 11.30 i a les 12.30 h, visita Cases Singulars de Cardona a la Casa Combelles. A les 11.30 h, al Museu de la Sal Josep Arnau, Descobrint les curiositats d’un petit museu. A les 11.30 i a les 12.45 h, al centre cívic, Història que es degusta: maridatge de Sal de Cardona, vi i productes del territori. A les 12 h, al saló de sessions, acte institucional de lliurament de la moneda de pagament del Dret d’aimines i entrega del Saler d’Or. De 13 a 14 h, a la Fira, espai gastronòmic i concert-vermut amb Decantera. Més informació a festadelasal.com. Reserva i venda d’entrades a www.cardonaturisme.cat.
IGUALADA
10è Festival Vadefoodies. Dissabte, durant tot el dia, a la rambla, amb dos grans protagonistes: l’esmorzar de forquilla i el 2n concurs de Capipota, per als quals cal fer inscripció. La programació també inclourà el lliurament del porró a l’esmorzar de l’any, concerts de jazz en col·laboració amb el festival VadeJAzz, demostració de cuina a ca`rrec de Mar Shovinar, cuinera del restaurant Soliver de Cal Blay, presentacions de llibres i una rambla gastronòmica amb degustacions i tastes de cellers i restaurants de la comarca. Organització: Associació Gastronòmica i Cultural Vadefoodies. Més informació a vadefoodies.cat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens
SALLENT
Enramades. Divendres, a les 19 h, amb inici a la plaça de la Vila, l’Antonyito visitarà els carrers enramats. A les 21 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle de final de curs de l’ASCF Sallent: karate, psicomotricitat, hip-hop i fit dance. A les 22.45 h, al barri Verge de Fussimanya, ball amb Nazari Music Live. A les 23 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec de Los 80 Principales. A les 01 h, sessió Dj amb Adrià Ortega. Dissabte, a les 10 h, a la plaça de la Vila, trobada d’Instagram. Cal fer inscripció. A les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. A les 17 i a les 18.30 h, visita guiada al Centre d’Interpretació i Casa Torres Amat. Preu: 4 euros. A la venda a sallentturisme.cat. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert de combos amb l’Escola de Música Cal Moliner de Sallent. A les 19 h, amb inici a la plaça Anselm Clavé, espectacle itinerant Merograde amb la batukada Brincadeira. A les 23 h, a la Torre del Gas, Frikibingo. A les 01 h, a la Torre del Gas, concert amb La Loca Histèria. Diumenge, a les 11 h, amb inici a la plaça de la Vila, seguici festiu d’Enramades amb els gegants i nans, bastoners, Esbart Vila de Sallent, grallers i la cobla Rosaleda. Durant el recorregut, trepitjada de la catifa d’herbes aromàtiques. A les 11.45 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, balls de lluïment de les entitats de cultura popular. A les 16 h, visita guiada al Museu i Casa natal del Pare Claret. Entrada gratuïta. Cal fer reserva a sallenturisme.cat. A les 18 h, al parc Pere Sallés, espectacle infantil Kaliu. De 0 a 7 anys. A les 19 h, a la plaça Sant Bernat, serenata als Embotits, a càrrec de la Coral Nova Harmonia. A les 20 h, a la plaça Herois del Bruc, cantada d’havaneres a càrrec de Roca Grossa. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, ball amb el grup Los Brindis. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 17 a 21 h, hi haurà trenet turístic. Dilluns, a les 17 h, a la plaça Sant Bernat, trobada de balladors i balladores de les Balladetes. A les 21 h, sopar d’enramadors amenitzat per la Xaranga Màgic. La Teca: Divendres, de 18 a 23 h; dissabte, d’11 a 14 i de 18 a 23 h; i diumenge, d’11 a 14 h, a la plaça Anselm Clavé, nou espai de restauració amb furgoteques i vespreig. Organització: El Carrilet.
SANT FRUITÓS DE BAGES
2n Arrela’t als gegants. Diumenge, de 10 a 11 h, al Coberta de la Màquina de Batre, taller de gegants. D’11 a 11.30 h, taller de percussió i gralla. D’11.30 a 12 h, taller de balls i coreografies. De 12 a 12.30 h, balls tradicionals conjunts. De 12.30 a 13 h, cercavila. En retornar al cobert, vermut i sorteig. Durant la jornada, servei de barra, photocall, ruleta i taller de màscares dels gegants.
SANT JOAN DE VILATORRADA
36a Festa del barri del Sector Nord. Divendres, de 20 a 22.30 h, al carrer Vilaseca cantonada carrer Pont, Festa Country Linedance, amb 7Ball. A partir de les 22.30 h, sessió de ball amb Dj Alex Main. Dissabte, de 10 a 11 h, al local de la Verbena, inscripcions al concurs de dibuix. A les 10.30 h, al local de la Verbena, inauguració de l’exposició d’oficis del barri, a càrrec de Josep Giralt. D’11 a 13 h, torneig de pàdel (a partir de 12 anys). Cal fer inscripció. De 15.30 a 16.15 h, al local de la Verbena, concurs de pastissos. De 17 a 19 h, a la plaça de la Igualtat, esports i jocs de carrer (fins a 12 anys). A les 18.30 h, al carrer Vilaseca cantonada carrer Pont, actuació dels Trobadors del Bages. Homenatge als avis i àvies. A les 21 h, al carrer Vilaseca, sopar de germanor. A les 23 h, ball amb el duet musical Esquitx. Diumenge, de 10.30 a 13 h, sortida i arribada al local de la Verbena, de la caminada popular guiada Un tom amb molta història. A les 18 h, al local de la Verbena, concert de final de curs de la coral i el gòspel de la Verbena. Entrades: 10 euros.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
23è Mercat de segona mà i intercanvi. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça de l’Ajuntament. Parades per facilitar la reutilització d’objectes i materials que ja no es necessiten. Inscripcions a www.entrapolis.com.
SANTA MARIA D'OLÓ
Diada bastonera. Dissabte. Se celebra els 125 anys de ball de bastons a Oló; els 50 de la 1a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya (que es va fer a Oló) i la 4a Trobada Territorial de Bastoners de la Catalunya Central, amb 7 colles bastoneres més. A les 17.30 h començarà la cercavila pel centre i centre històric del poble. Hi haurà un sopar popular a la plaça Catalunya i a l'Espai Hemalosa, concerts d'Aiguabarreig i S'Temple Bar per acabar amb Dj Rutxo. El públic podrà veure, també, un mural commemoratiu al darrere del Centre Recreatiu, i una exposició històrica que es podrà visitar dissabte d'11 a 13 h i de 16 h fins al sopar; i diumenge 7 de juny, d'11 a 13 h.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Com cada primer dissabte de mes. Parades de productes de la terra i artesania sense intermediaris. Botigues al carrer. A les 11 h, contes amb la Martulina Divina. A les 12.30 h, concert amb Marc River.
Diada del bateig: 12è aniversari de la Colla Castellera de Santpedor. Dissabte, a les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Amb les colles convidades, Castellers de Mollet i Sagals d’Osona. Organització: Associació Castellers de Santpedor.
SOLSONA
Corpus. Divendres, a les 22 h, a la sala Sputnik, concert de The Foten Soroll. Dissabte, a les 12 h, tronada a la plaça Major. Tot seguit, passacarrers tadicional del pregoner, acompanyat dels gegants i l’Orquestra Patinfanjàs. A les 18.30 h, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 22.45 h, baixada del bou, la mulassa i el drac, acompanyats de l’Orquestra Patinfanjàs, i exhibició del ball del drac a la plaça Major. Tot seguit, roda de foc. A continuació, a la plaça de Sant Joan, concert amb el grup The Velcros. Diumenge, a les 9.30 h, cercavila amb els Trabucaires de Solsona. A la plaça de Palau, catifa de Corpus, a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret. A les 10.40 h, baixada de la corporació municipal, amb el pubillatge, els gegants, el ball de bastons, els cavallets, el bou, la mulassa, el drac i altres elements tradicionals. A les 11 h, missa concelebrada. A continuació, exhibició dels ballets tradicionals. A les 18 h, a la plaça del Camp, concert de celebració 15 anys Marc Anglarill, amb la Big Band Col·legi Santa Maria de Blanes. Gratuït. En cas de pluja, al teatre comarcal. Més informació a solsonalafesta.cat.
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