Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
Consulta totes les propostes per sortir de casa els pròxims dies a les comarques de casa nostra
Regió7
BAGÀ
Festa del barri del Roser. Dissabte, a les 15 h, concurs de truc. Inscripció: 10 euros per parella. A les 16 h, cercavila de gegants infantils. A les 17 h, actuació de l’Esbart Cadí. A les 18 h, xocolatada. A les 19 h, zumba amb Sandra Tristante. A les 21 h, sopar del barri. Tiquet: 13 euros. A les 22.30 h, ball amb Carles Xandri i, després, Dj Destor. En cas de pluja, els actes es faran al pavelló. Organització: La Colla del Roser.
BALSARENY
14a trobada gegantera de la colla Els K + Sonen. Dissabte, a les 11 h, des de la plaça Ricard Viñas, cercavila de la segona trobada de gegantons i elements infantils, oberta a la participació de tothom. Amb la participació dels gegantons del poble, en Joan i la Mariona, que celebren 15 anys. En acabar, vermut musical. A partir de les 17 h, plantada de la trobada gegantera, amb la participació de prop d’una vintena de colles. A les 18 h, acte d’homenatge als gegantons Joan i Mariona i, seguidament, cercavila pel nucli antic. A les 19.45 h, a la plaça de l’Església, presentació de totes les colles i balls de lluïment. Seguidament, a la plaça de la Mel, sopar popular i de germanor, amb el grup de grallers Penjats.
CAL ROSAL
Tattoo Festival. Dissabte, al centre de cultura contemporània Konvent, jornada dedicada a presentar els resultats de la residència amb Sindicato de la Herida, Paula Varela, Herman, Jimena, Iñaki i Julia Amigo. Hi haurà xerrades, performances i exposicions individuals o col·lectives vinculades al cos i les seves pràctiques, incloent-hi la possibilitat de tatuar-se amb diversos artistes.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
IGUALADA
30è aniversari del Casal Cívic Montserrat. Avui, a partir de les 17 h, activitats infantils, actuació del mag Zion i ball amb música en directe.
Taller de ball de bastons. Dissabte, a les 10 h, a l’Espai Cívic Centre. Taller del ball de bastons del seguici tradicional d’Igualada, en col·laboració amb la FESTHI. Gratuït.
Big Bang: Protons celebra 20 anys. Dissabte, a partir de les 11.30 h, a la plaça Caterineu i altres llocs, tallers infantils de Protonspercussió. A les 12.30 h, vermut musical. A les 14 h, concurs de paelles. A les 17.30 h, cercavila (plaça Cal Font). A les 19 h, estàtics (plaça Ajuntament). A les 21 h, sopar. A les 23.30 h, concert amb la Big Band. A les 01 h, punxadiscos.
MANRESA
Festival Trama. Divendres, de 18 a 22 h, al pati de l’Escola d’Art (Infants, 10), mercat de creació artística a càrrec dels alumnes dels cicle formatius i tallers monogràfics del centre: làmines, punts de llibre, adhesius, bosses, samarretes, joies... També s’oferiran tallers artístics dinamitzats, oberts a tothom: cianotípia, estampació tipogràfica i collage. Preu: 1 euro cadascun, i 2 euros per tots tres. A més, espai de restauració i actuacions musicals a càrrec del Conservatori de Música de Manresa.
Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Europa. Amb la col·laboració de l’Associació BiCCardener.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12.30 h, ofrena coral de l’Archbishop Spalding High School Choir, de Baltimore (Estats Units).
LA POBLA DE LILLET
Fira Modernista. Dissabte, a les 9.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, inici de la Fira Modernista. Sortida cap als Jardins Artigas, tots vestits d’època i acompanyats pels grallers i els geganters. A les 10 h, visita al camp de tennis, on tindrà lloc una partida amb els jugadors vestits d’època, organitzada pel Club Tennis Lillet. A les 10.30 h, sortida amb el Tren del Ciment des de la parada del poble. Visita als Jardins Artigas i sessió de fotografies d’època. A les 12 h, tornada amb el tren cap a la Pobla de Lillet. A les 12.30 h, amb inici al Pla dels Arbres, cercavila per la vila amb els gegantons modernistes dels Geganters de Terrassa, els Grallers de Viladecavalls i els Capgrossos de la Pobla. De 9.30 a 19 h, mercat modernista. De 10 a 19 h, demostracions d’artesania en diversos punts del poble (plaça de l’Ajuntament, plaça del Fort i plaça del Molí): vidre, forja, vitralls, llauneria/coure i terrissa. De 10 a 14 h, jocs infantils tradicionals al Parc Xesco Boix. De 12 a 14 h, vermut a càrrec de la Bodega Murcarols per celebrar el seu centenari, al carrer de l’Església. A les 17 h, espectacle de titelles al Casal: Titelles de Gaudí, amb fons visual a càrrec de la companyia Pengim-Penjam. A les 18.30 h, desfilada de vestits d’època al parc Xesco Boix. Organització: Centre d’Estudis Lillet i Ajuntament de la Pobla de Lillet. Més informació a gaudi.poblalillet.cat.
Festival d’arts en viu als Jardins Artigas. Dissabte, a les 21.30 h, punt de trobada i recol·lecta dels fanalets al pavelló. A les 22 h, inici de la passejada teatralitzada fins als jardins. A les 22.30 h, arribada als jardins i escenificació d’A Gaudí! Que la mort ja és aquí!. En acabat, micro obert amb música, vins i gelats. Organització: Can ai go.
Nature Sketching als Jardins Artigas. Diumenge, de 10 a 13 h, sortida a dibuixar els Jardins Artigas amb la il·lustradora Montse Bugatell. Quadern de camp amb tècniques de dibuix i aquarel·la. Adreçada a adults. No cal experiència. Gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia: 93 823 60 11.
PUIGCERDÀ
Festa Major d’Age. Diumenge, a les 9 h, a l’església de Sant Julià, missa solemne. A les 19.30 h, ball de tarda amb Nando Music.
14a Trobada gegantera. Diumenge, a partir de les 11 h, a la plaça de Santa Maria, plantada. A les 12 h, inici de la cercavila organitzada pels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al carrer Les Bigues de Torroella de Baix. Com cada segon diumenge de mes. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.
SANT JOAN DE VILATORRADA
44a Festa del barri del Sector Costa Rodona. Divendres, a les 21 h, sopar de germanor. Tot seguit, Loco Bingo a càrrec d’AMV Bingo Musical i Caribe Mix. Dissabte, a les 8.30 h, 21a caminada del barri: Frasco caminem per tu. A les 18 h, exhibició de l’escola de ball Pas @ Dos i xocolatada. A les 23 h, ball de nit amb Duet d’Ambient. Diumenge, a partir de les 19 h, botifarrada amenitzada amb Djs. Tots els actes del cap de setmana es faran al carrer Tarragona. En cas de pluja, a la sala de cultura de Cal Gallifa. Organització: Associació de Festes del Sector Costa Rodona.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
25è aniversari del Casal L’Estaca. Dissabte, a les 18 h, al claustre de Sant Llorenç, brindis i parlaments i exposició fotogràfica. A les 19 h, a la plaça de La Canal, cercavila de cultura popular. A les 21 h, davant del Casal l’Estaca, sopar de germanor. Cal fer inscripció a l’oficina de turisme de la Vall de Lord. A les 22 h, concert amb Clamy Versions, Arç Blanc i Gallinaça.
SANTPEDOR
Festa major.
Divendres, a les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, pregó infantil a càrrec el Consell dels Infants de Santpedor i espectacle infantil del grup Xerric. En acabat, ball del Bou Brufadet i encesa conjunta dels diables petits i presentació del bou de goma, a càrrec dels Bous de Foc. A les 19.30 h, a la plaça de l’Església, plantada de gegants de penyes. A les 20 h, tret de sortida de la festa major amb l’entrada de penyes a la plaça U d’Octubre, mostra de cultura popular santpedorenca i encassacada del Timbaler. A continuació, cercavila fins al recinte de penyes. A les 23.30 h, a Cal Llovet, festa Dj amb Neus González (Back to the 80’s). A les 02 h, cercavila nocturna del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Bandsonats. A les 03 h, festa amb Dj Tomàs.
Dissabte, a les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, classe de zumba amb Su Masagué. De 12 a 14 h, al recinte de penyes, 18è Concurs de paelles al sol. A les 16.30 h, gimcana aborigen i entrega de premis. A les 17 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, actuació del Gimnàs Sport Centre. A les 18 h, a Cal Llovet, concert amb l’Orquestra Saturn. A les 19 h, recollida de gegants al recinte de penyes i cercavila fins a la plaça Pare Ignasi Casanovas. A les 19 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espectacle Menuda comèdia, amb la companyia Jordi del Rio. A les 21 h, a la plaça Gran U d’Octubre, sopar popular i bingo musical. Preu: 10 euros. Tiquets anticipats. A les 22 h, a la plaça Gran U d’Octubre, Corredisses Petites amb els Petits Bous de foc. A les 22.30 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Saturn. A les 23 h, al polígon Santa Anna III, concert amb Dj Enka. A les 00 h, a la plaça Gran U d’Octubre, concert amb la banda santpedorenca Rewind (versions de rock). A les 01 h, cercavila nocturna fins a Cal Llovet amb la xaranga Bandsonats. A les 02 h, a Cal Llovet, concert amb La Tropical i Dj Gami.
Diumenge, a les 06 h, a Cal Llovet, inici de les matines amb la xaranga Bandsonats. Fi de festa amb escudella, coca i xocolata. A les 11.30 h, toc de campanes de festa major i, a la plaça Gabriel Prat, esmorzar popular amb coca i xocolata. Tot seguit, matinal de cultura popular amb la participació de les entitats culturals de Santpedor, amb recorregut entre la plaça Gabriel Prat i la plaça Gran U d’Octubre. A les 12.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Welcome Band. A les 14 h, al recinte de penyes, dinar de valentes i valents i gimcana. A les 17 h, a l’aparcament de Cal Llovet, Festa Holy: festival de colors. A les 18.30 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 18.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espai de jocs de fusta de 0 a 9 anys. De 18.30 a 21.30 h, al camp de futbol Josep Guardiola, inflables Crazy Jump Race Animació Big. De 8 a 12 anys. De 20.30 a 21.30 h, també de 12 a 14 anys. A les 20 h, al polígon Santa Anna III, espectacle Trial Show. A les 19 h, ruta dels portals amb la xaranga Bandsonats. A les 22 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Welcome Band. A les 23 h, al recinte de penyes, karaoke. A les 01 h, cercavila nocturna fins a la plaça Gran U d’Octubre amb la xaranga Bandsonats, descassacada i trobada a càrrec dels Bous de Foc. A les 01.30 h, a Cal Llovet, concert amb Brou i, seguidament, DJ Creus.
Dilluns, a les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, festa de l’escuma mb Més Tumàcat. A les 12 h, a Cal Llovet, ball amb Raül. A les 14 h, al recinte de penyes, dinar trinxat. De 16 a 19 h, festa aquàtica a la piscina amb tobogans i inflables. Entrada gratuïta. A les 19 h, a la plaça Gran U d’Octubre, botifarrada popular. A les 20 h, fi de festa amb el grup d’havaneres Port Bo.
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