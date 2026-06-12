Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Biel ColominasFGCVisita del PapaRadioteràpia a AlthaiaBurger King a ManresaJohn HoffmanDabiz Muñóz
instagramlinkedin

Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Consulta totes les propostes per sortir de casa els pròxims dies a les comarques de casa nostra

Concert de la Festa Major de Santpedor en una edició anterior

Concert de la Festa Major de Santpedor en una edició anterior

Veure Galeria

Els concerts i actuacions d'orquestra han omplert Cal Llovet / ANDREA MORENO

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

BAGÀ

Festa del barri del Roser. Dissabte, a les 15 h, concurs de truc. Inscripció: 10 euros per parella. A les 16 h, cercavila de gegants infantils. A les 17 h, actuació de l’Esbart Cadí. A les 18 h, xocolatada. A les 19 h, zumba amb Sandra Tristante. A les 21 h, sopar del barri. Tiquet: 13 euros. A les 22.30 h, ball amb Carles Xandri i, després, Dj Destor. En cas de pluja, els actes es faran al pavelló. Organització: La Colla del Roser.

BALSARENY

14a trobada gegantera de la colla Els K + Sonen. Dissabte, a les 11 h, des de la plaça Ricard Viñas, cercavila de la segona trobada de gegantons i elements infantils, oberta a la participació de tothom. Amb la participació dels gegantons del poble, en Joan i la Mariona, que celebren 15 anys. En acabar, vermut musical. A partir de les 17 h, plantada de la trobada gegantera, amb la participació de prop d’una vintena de colles. A les 18 h, acte d’homenatge als gegantons Joan i Mariona i, seguidament, cercavila pel nucli antic. A les 19.45 h, a la plaça de l’Església, presentació de totes les colles i balls de lluïment. Seguidament, a la plaça de la Mel, sopar popular i de germanor, amb el grup de grallers Penjats.

CAL ROSAL

Tattoo Festival. Dissabte, al centre de cultura contemporània Konvent, jornada dedicada a presentar els resultats de la residència amb Sindicato de la Herida, Paula Varela, Herman, Jimena, Iñaki i Julia Amigo. Hi haurà xerrades, performances i exposicions individuals o col·lectives vinculades al cos i les seves pràctiques, incloent-hi la possibilitat de tatuar-se amb diversos artistes.

CAPELLADES

Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.

IGUALADA

30è aniversari del Casal Cívic Montserrat. Avui, a partir de les 17 h, activitats infantils, actuació del mag Zion i ball amb música en directe.

Taller de ball de bastons. Dissabte, a les 10 h, a l’Espai Cívic Centre. Taller del ball de bastons del seguici tradicional d’Igualada, en col·laboració amb la FESTHI. Gratuït.

Big Bang: Protons celebra 20 anys. Dissabte, a partir de les 11.30 h, a la plaça Caterineu i altres llocs, tallers infantils de Protonspercussió. A les 12.30 h, vermut musical. A les 14 h, concurs de paelles. A les 17.30 h, cercavila (plaça Cal Font). A les 19 h, estàtics (plaça Ajuntament). A les 21 h, sopar. A les 23.30 h, concert amb la Big Band. A les 01 h, punxadiscos.

MANRESA

Festival Trama. Divendres, de 18 a 22 h, al pati de l’Escola d’Art (Infants, 10), mercat de creació artística a càrrec dels alumnes dels cicle formatius i tallers monogràfics del centre: làmines, punts de llibre, adhesius, bosses, samarretes, joies... També s’oferiran tallers artístics dinamitzats, oberts a tothom: cianotípia, estampació tipogràfica i collage. Preu: 1 euro cadascun, i 2 euros per tots tres. A més, espai de restauració i actuacions musicals a càrrec del Conservatori de Música de Manresa.

Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Europa. Amb la col·laboració de l’Associació BiCCardener.

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12.30 h, ofrena coral de l’Archbishop Spalding High School Choir, de Baltimore (Estats Units).

LA POBLA DE LILLET

Fira Modernista. Dissabte, a les 9.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, inici de la Fira Modernista. Sortida cap als Jardins Artigas, tots vestits d’època i acompanyats pels grallers i els geganters. A les 10 h, visita al camp de tennis, on tindrà lloc una partida amb els jugadors vestits d’època, organitzada pel Club Tennis Lillet. A les 10.30 h, sortida amb el Tren del Ciment des de la parada del poble. Visita als Jardins Artigas i sessió de fotografies d’època. A les 12 h, tornada amb el tren cap a la Pobla de Lillet. A les 12.30 h, amb inici al Pla dels Arbres, cercavila per la vila amb els gegantons modernistes dels Geganters de Terrassa, els Grallers de Viladecavalls i els Capgrossos de la Pobla. De 9.30 a 19 h, mercat modernista. De 10 a 19 h, demostracions d’artesania en diversos punts del poble (plaça de l’Ajuntament, plaça del Fort i plaça del Molí): vidre, forja, vitralls, llauneria/coure i terrissa. De 10 a 14 h, jocs infantils tradicionals al Parc Xesco Boix. De 12 a 14 h, vermut a càrrec de la Bodega Murcarols per celebrar el seu centenari, al carrer de l’Església. A les 17 h, espectacle de titelles al Casal: Titelles de Gaudí, amb fons visual a càrrec de la companyia Pengim-Penjam. A les 18.30 h, desfilada de vestits d’època al parc Xesco Boix. Organització: Centre d’Estudis Lillet i Ajuntament de la Pobla de Lillet. Més informació a gaudi.poblalillet.cat.

Festival d’arts en viu als Jardins Artigas. Dissabte, a les 21.30 h, punt de trobada i recol·lecta dels fanalets al pavelló. A les 22 h, inici de la passejada teatralitzada fins als jardins. A les 22.30 h, arribada als jardins i escenificació d’A Gaudí! Que la mort ja és aquí!. En acabat, micro obert amb música, vins i gelats. Organització: Can ai go.

Nature Sketching als Jardins Artigas. Diumenge, de 10 a 13 h, sortida a dibuixar els Jardins Artigas amb la il·lustradora Montse Bugatell. Quadern de camp amb tècniques de dibuix i aquarel·la. Adreçada a adults. No cal experiència. Gratuïta. Places limitades. Cal inscripció prèvia: 93 823 60 11.

PUIGCERDÀ

Festa Major d’Age. Diumenge, a les 9 h, a l’església de Sant Julià, missa solemne. A les 19.30 h, ball de tarda amb Nando Music.

14a Trobada gegantera. Diumenge, a partir de les 11 h, a la plaça de Santa Maria, plantada. A les 12 h, inici de la cercavila organitzada pels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Trobada d’antiguitats i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al carrer Les Bigues de Torroella de Baix. Com cada segon diumenge de mes. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Cardener.

SANT JOAN DE VILATORRADA

44a Festa del barri del Sector Costa Rodona. Divendres, a les 21 h, sopar de germanor. Tot seguit, Loco Bingo a càrrec d’AMV Bingo Musical i Caribe Mix. Dissabte, a les 8.30 h, 21a caminada del barri: Frasco caminem per tu. A les 18 h, exhibició de l’escola de ball Pas @ Dos i xocolatada. A les 23 h, ball de nit amb Duet d’Ambient. Diumenge, a partir de les 19 h, botifarrada amenitzada amb Djs. Tots els actes del cap de setmana es faran al carrer Tarragona. En cas de pluja, a la sala de cultura de Cal Gallifa. Organització: Associació de Festes del Sector Costa Rodona.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

25è aniversari del Casal L’Estaca. Dissabte, a les 18 h, al claustre de Sant Llorenç, brindis i parlaments i exposició fotogràfica. A les 19 h, a la plaça de La Canal, cercavila de cultura popular. A les 21 h, davant del Casal l’Estaca, sopar de germanor. Cal fer inscripció a l’oficina de turisme de la Vall de Lord. A les 22 h, concert amb Clamy Versions, Arç Blanc i Gallinaça.

SANTPEDOR

Festa major.

Divendres, a les 18 h, a la plaça Gran U d’Octubre, pregó infantil a càrrec el Consell dels Infants de Santpedor i espectacle infantil del grup Xerric. En acabat, ball del Bou Brufadet i encesa conjunta dels diables petits i presentació del bou de goma, a càrrec dels Bous de Foc. A les 19.30 h, a la plaça de l’Església, plantada de gegants de penyes. A les 20 h, tret de sortida de la festa major amb l’entrada de penyes a la plaça U d’Octubre, mostra de cultura popular santpedorenca i encassacada del Timbaler. A continuació, cercavila fins al recinte de penyes. A les 23.30 h, a Cal Llovet, festa Dj amb Neus González (Back to the 80’s). A les 02 h, cercavila nocturna del recinte de penyes fins a Cal Llovet amb la xaranga Bandsonats. A les 03 h, festa amb Dj Tomàs.

Dissabte, a les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, classe de zumba amb Su Masagué. De 12 a 14 h, al recinte de penyes, 18è Concurs de paelles al sol. A les 16.30 h, gimcana aborigen i entrega de premis. A les 17 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, actuació del Gimnàs Sport Centre. A les 18 h, a Cal Llovet, concert amb l’Orquestra Saturn. A les 19 h, recollida de gegants al recinte de penyes i cercavila fins a la plaça Pare Ignasi Casanovas. A les 19 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espectacle Menuda comèdia, amb la companyia Jordi del Rio. A les 21 h, a la plaça Gran U d’Octubre, sopar popular i bingo musical. Preu: 10 euros. Tiquets anticipats. A les 22 h, a la plaça Gran U d’Octubre, Corredisses Petites amb els Petits Bous de foc. A les 22.30 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Saturn. A les 23 h, al polígon Santa Anna III, concert amb Dj Enka. A les 00 h, a la plaça Gran U d’Octubre, concert amb la banda santpedorenca Rewind (versions de rock). A les 01 h, cercavila nocturna fins a Cal Llovet amb la xaranga Bandsonats. A les 02 h, a Cal Llovet, concert amb La Tropical i Dj Gami.

Diumenge, a les 06 h, a Cal Llovet, inici de les matines amb la xaranga Bandsonats. Fi de festa amb escudella, coca i xocolata. A les 11.30 h, toc de campanes de festa major i, a la plaça Gabriel Prat, esmorzar popular amb coca i xocolata. Tot seguit, matinal de cultura popular amb la participació de les entitats culturals de Santpedor, amb recorregut entre la plaça Gabriel Prat i la plaça Gran U d’Octubre. A les 12.30 h, a Cal Llovet, concert amb l’orquestra Welcome Band. A les 14 h, al recinte de penyes, dinar de valentes i valents i gimcana. A les 17 h, a l’aparcament de Cal Llovet, Festa Holy: festival de colors. A les 18.30 h, a la plaça Catalunya, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 18.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, espai de jocs de fusta de 0 a 9 anys. De 18.30 a 21.30 h, al camp de futbol Josep Guardiola, inflables Crazy Jump Race Animació Big. De 8 a 12 anys. De 20.30 a 21.30 h, també de 12 a 14 anys. A les 20 h, al polígon Santa Anna III, espectacle Trial Show. A les 19 h, ruta dels portals amb la xaranga Bandsonats. A les 22 h, a Cal Llovet, ball amb l’orquestra Welcome Band. A les 23 h, al recinte de penyes, karaoke. A les 01 h, cercavila nocturna fins a la plaça Gran U d’Octubre amb la xaranga Bandsonats, descassacada i trobada a càrrec dels Bous de Foc. A les 01.30 h, a Cal Llovet, concert amb Brou i, seguidament, DJ Creus.

Notícies relacionades

Dilluns, a les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, festa de l’escuma mb Més Tumàcat. A les 12 h, a Cal Llovet, ball amb Raül. A les 14 h, al recinte de penyes, dinar trinxat. De 16 a 19 h, festa aquàtica a la piscina amb tobogans i inflables. Entrada gratuïta. A les 19 h, a la plaça Gran U d’Octubre, botifarrada popular. A les 20 h, fi de festa amb el grup d’havaneres Port Bo.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents