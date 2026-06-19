Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la regió
Consulta totes les propostes per sortir de casa el 19,20 i 21 de juny
Regió7
AVINYÓ
Mercat de l’Estraperlo. Diumenge, a les 9 h, a Santa Eugènia de Relat, caminada de recol·lecció de plantes silvestres. A les 10.30 h, taller de ratafia. Inscripcions prèvies al Casal del Passeig. Organitzat pel GEA. A les 11 h, inici del mercat d’artesania i alimentació. Es podrà comprar en hores o en euros. A les 13 h, vermut poètic. Versos locals i micro obert. A les 14 h, arrosada popular. Preu: 1 hora o 10 euros per àpat. Més informació: ecoxarxadelbages.org.
BAGÀ
Mercat d’estiu. Dissabte, tot el dia, a la plaça de l’Ajuntament.
Diada castellera. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça Galceran de Pinós, convocatòria. A les 12 h, diada amb els Castellers de Berga i els Castellers de Cornellà. En acabar, sota el Pont de la Vila, dinar i concert amb Pascual i els Desnatats.
BERGA
Festa d’inauguració de les piscines municipals.Divendres, de 16 a 19 h, inflables aquàtics i jocs per a infants i joves. Ambient musical. A partir de les 19.30 h, sopar a la fresca al bar del pavelló. Preu: 13 euros. De 22 a 23 h, música en directe amb el grup Ruc’-n’Roll.
CASTELLAR DE N’HUG
Festa de Sant Joan. Diumenge, de 8 a 9 h, 34a Marca Contrabandista amb sortida de Castellar de n’Hug i arribada a Osseja. A la tarda, servei d’autocars per tornar a Castellar de n’Hug.
CASTELLTALLAT
La Nit del Solstici. Divendres i dissabte, a les 23.45 i a les 00.30 h, a l’Observatori astronòmic de Castelltallat, experiència divulgativa i d’observació del cel nocturn adreçada a totes els públics. Inclou una xerrada sobre el solstici d’estiu i el cel nocturn, la visita a l’exposició dedicada al sistema solar i l’observació astronòmica amb telescopis. Hi haurà servei de bar. Preu: 18 euros, i 9 euros de 4 a 7 anys. Cal fer reserva prèvia a observatoricastelltallat.com.
MANRESA
160è aniversari de la Guàrdia Urbana de Manresa. Avui, a les 11.30 h, a la plaça Major, tradicional formació de la plantilla de guàrdies. A l’interior de l’ajuntament, acte institucional, amb el lliurament de medalles, mencions i distincions honorífiques.
26a Diada de Colles de l’Eix. Dissabte, a les 17.30 h, sortida en cercavila des de Casa Caritat. A les 18 h, a la plaça Major, inici de la diada amb els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Lleida, els Sagals d’Osona i els Marrecs de Salt. A partir de les 22.30 h, a la plaça Europa, concert de La Correfoc Band i festa amb les PD Ponies. Organització: Tirallongues de Manresa amb la col·laboració del bar El Garitu.
20 anys del Centre de l’Aigua. Dissabte, a les 10 h, al Centre de l’Aigua de Can Font, matinal d’observació de ratpenats al bosc. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A les 17 h, tarda de jocs de taula sobre l’aigua i la natura. Activitat oberta a tots els públics: infants, joves i adults. Gratuïta, amb reserva prèvia. Diumenge, a les 10 h, al Centre de l’Aigua de Can Font, activitat Els petits habitants del canal, per descobrir el món microscòpic de l’aigua dolça. A partir de 7 anys. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. Més informació a www.parcdelasequia.cat.
LA POBLA DE LILLET
Activitats inclusives de l’Any Gaudí. Dissabte, a les 10 h, visita inclusiva als Jardins Artigas. A les 11.30 h, visita inclusiva a les Fonts del Llobregat, sortint del pàrquing de l’Hostal de les Fonts. Al migdia, dinar al parc Xesco Boix. En acabar, passeig pel poble. A les 16.30 h, al Saló la Flor, projecció del documental Confiança cega, sobre l’ascensió inclusiva al Mont Rosa, i col·loqui posterior. Organització: Associació Excursionista Lillet (AEL) i Muntanya Inclusiva del Centre Excursionista de Terrassa (ECMI)
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 9 a 13 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada: el carbassó. A les 11 h, taller familiar de sabó artesanal per a la roba amb oli reciclat, a càrrec de Josefina Bellés. A les 12 h, vermut musical amb Borja Olalla & Quim Roca, uns dels guanyadors del concurs de músics per al Mercat de la Terra.
Festa Major de la Rosaleda. Divendres, a les 21 h, sopar de carmanyola. A les 22.30 h, karaoke. Dissabte, a les 9.30 h, a la pista poliesportiva, partit de bàsquet. A les 19 h, actuacions del gimnàs V2O. A les 20.30 h, especial de Ràdio Sant Fruitós. A les 23 h, música variada amb Dj’s del barri. Servei de bar amb frankfurts i hamburgueses. Diumenge, de 18 a 20 h, vespreig: inflables, toro mecànic, mercat d’oportunitats i música. Dimarts, a les 21 h, sopar de revetlla. Places limitades. A les 23 h, castell de focs i, a continuació, ball de revetlla amb Delay Dj. Dimecres, a les 18.30 h, Holi Party. Organització: Associació de Veïns de la Rosaleda.
Festa Major de Torroella de Baix. Divendres, a les 19 h, pregó. A les 19.30 h, zumba. A les 20.30 h, frankfurada. A les 22 h, nit jove amb Dj Ferry. De 23 a 00 h, Happy Hour. Dissabte, a les 9 h, concurs de botifarra i dominó. A les 19.30 h, salsa, batxata i mojitos. A les 23 h, ball amb el Dj local Jose J. Medina. Diumenge, a les 10 h, ball i rua amb els Gegants de Sant Fruitós. A les 11 h, Ràdio Sant Fruitós en directe. A les 12 h, vermut de festa major. A les 20 h, Coro Rociero. Dimarts, a les 20 h, nit de pintxos de Torroella. A les 22 h, ball de revetlla amb Dj Ferry. Dimecres, a les 11 h, jocs de cucanya. A les 17.30 h, ball de l’escuma. A les 20.30 h, concurs de truites. A les 21 h, bingo. Organització: Associació de Veïns de Torroella de Baix.
SANT JOAN DE VILATORRADA
37a Festa Major Infantil. Divendres, a les 18 h, inici des de tres punts diferents segons la franja d’edat de la cercavila de colors. Trobada a l’esplanada del Mas Llobet per a l’espectacle El Xat-I convoca els megabytes. Seguidament, cercavila conjunta fins a la plaça Major, on hi haurà la pluja de confeti. Sopar a la fresca davant de la ludoteca. A les 22 h, a Cal Gallifa, ball disco per a infants. Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major, holi festival i, tot seguit, ensabonada i ruixada. A les 22 h, al parc Catalunya, espectacle El conte del correfoc i inici del correfoc infantil pels carrers del poble. Els adults només podran entrar a la plaça Sidral i al parc Cataluny. En arribar al parc Catalunya, espectacle final El país del foc. Diumenge, a partir de les 10 h, al parc Catalunya, activitats i tallers per a totes les edats: estampació de samarretes, xapes, manualitats, exposició de bestiari del correfoc, matinal d’escacs. A l llarg del matí, davant de Cal Gallifa, la Fireta de la FMI: mini-jocs en família on es poden guanyar premis. A les 11 h, al pati de la ludoteca, trobada de capgrossos de diferents colles de Catalunya i cercavila pel voltant del parc. A les 12.30 h, al parc Catalunya, espectacle de cloenda a càrrec de l’Aula d’Arts de Carrer: Tradicions, gresca i molta festa. Per acabar, a Cal Gallifa, vermut.
Festa major. Fins al 28 de juny, al Casal cívic i comunitari (passeig Gallifa, 8), exposició de les activitats manuals i artístiques. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 15 a 21 h; i diumenge, de 10 a 13.30 i de 15.30 a 21 h. Tancat els dies 20, 24, 25 i 27. Dilluns, de 20 a 23 h, a la plaça Major i al carrer Major, La prèvia: vespreig amb tapes i platets, a 4 euros (amb beguda), a càrrec de bars i restaurant de Sant Joan. Música amb Dj Gami. Dimarts, a les 17 h, als baixos de l’ajuntament, rebuda de la Flama del Canigó. A les 18 h, a la plaça de l’Església, sardanes amb al cobla Selvatana. A les 19.30 h, a la plaça Major, pregó. A les 20 h, a la plaça Major, concert a càrrec de l’orquestra Selvatana. A les 21.15 h, a la plaça Major, cercavila per acompanyar la Flama del Canigó fins a la foguera. A les 22 h, al pàrquing del carrer Flors Sirera, encesa de la foguera, lectura del manifest i música tradicional. A les 22 h, amb inici al carrer Vilaseca (pati de la ludoteca), cercatasques. A les 23 h, a la plaça Major, ball de revetlla amb l’orquestra Selvatana. A les 00 h, davant de les pistes de pàdel, actuació de Gran Band. A les 03.30 h, Dj Charly B. Hi haurà carpes amb servei de barra a càrrec de Vilatorrats Grup, La Verbena (Cultura Clandestina) i AMV. A les 06 h, al pati de la ludoteca, Caldotada.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Qu4tre Estacions: Estiu. Dissabte, a partir de les 9 h, a l’espai U d’Octubre, sortida de la segona etapa de la Volta Ciclista Femenina. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert de tribut a Shakira a càrrec de Pies Descalzos. A les 23.30 h, sessió amb Dj Knight (80’s-90’s). Dimarts, a les 20 h, al pont d’entrada al poble, arribada de la Flama. A les 20.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, rebuda de la Flama del Canigó, encesa del peveter i ballada d’una sardana. A les 21.30 h, sopar popular a càrrec de la Casa d’Andalusia. A les 22.30 h, concert amb rockola i sessió revetlla amb Dj Knight.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
Nit musical i bany nocturn. Dissabte, de 22 a 01 h, a la piscina municipal. Amb Dj Gian. Servei de bar amb pica-pica estiuenc. Bany fins a les 00 h. Entrades: 3 euros. Organització: Societat Atlètica de Súria amb la col·laboració de Ràdio Súria.
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