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Cap de setmana ple de festa: els plans més destacats de la Catalunya central

Des de concerts i correfocs fins a activitats familiars i gastronomia, les comarques centrals s'omple d'activitats

Els Tirallongues de Manresa actuen a la Festa Major de Callús

Els Tirallongues de Manresa actuen a la Festa Major de Callús / Oscar Bayona / RG7

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Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Manresa

Les festes majors de Callús, Sant Joan de Vilatorrada i diversos barris de Manresa comparteixen protagonisme aquest cap de setmana amb fires, concerts, correfocs, activitats familiars, gastronomia i celebracions culturals arreu de la Catalunya central. Repassem els actes més destacats perquè no se t’escapi cap pla.

BAGÀ

Festa Major de Terradelles. Avui, a les 18 h, màgia a càrrec de Dani Magyk. A les 19 h, jocs tradicionals. A les 21.30 h, caminada nocturna. 5 km. A les 23 h, concert amb Laura Luceño. Dissabte, a les 12 h, jocs d’aigua. A les 16 h, concurs de truc. A les 21 h, sopar (taules al carrer). A les 22 h, cercavila amb Cremallera. A les 23 h, encesa de la foguera de Sant Pere. A les 00 h, ball amb Quartet Xuanami. A les 02 h, Dj Maxi. Diumenge, a les 10.30 h, missa de campanya. En acabar, coca i xocolata. A les 11.30 h, concert amb Surti com surti. A les 18 h, partit de futbol: Terradelles vs Futsal CCR. A les 19 h, inauguració del nou mural. A les 19.30 h, ballada de l’Esbart Cadí. A les 20 h, ball de fi de festa amb Elisabet Majoral.

BERGA

3a Fira d’editorials independents de Berga. Dissabte, a les 10 h, obertura de la fira, a la plaça Viladomat, sota les voltes del sindicat. D’11 a 13.30 h, signatura de llibres. A les 12 h, presentació: Del Born al Plata, de Santiago Rusiñol, a càrrec de Mariona Bosch (edicions del Cràter); i Barcelona, de Prudenci Bertrana, a càrrec de Judit Pujol (Cap de Brot edicions). Modera: Carles Turat (Sense Paraules. A les 13.30 h, concert de Pla i David. A les 14.15 h, dinar a la Sense Paraules. Reserva prèvia per WhatsApp al 672 262 522. De 17 a 20 h, signatura de llibres. A les 18 h, presentació: Una hora, sis llibres, mil històries, amb Núria Bacardit, Oriol Molas, Laura Minguell, Jaume Albert Ollé, Violeida Sánchez i Xavier Villalvilla. Modera: Sebastià Bennasar. A les 19 h, presentació Quatre veritats i una mentida, de Kim Aeran (Gorall Edicions), a càrrec de Matilde Martínez. Tots els actes de presentació es faran a la llibreria Sense Paraules (plaça Viladomat, 22).

CALDERS

16è Festival Efímera_A: «L’art de decréixer». Des de dissabte i fins al 19 de juliol, al CACiC-El Forn de la Calç, festival internacional d’art d’acció, ciència i sosteniblitat. Dissabte, de 18 a 22 h, al CACiS, actes centrals: accions performances, instal·lacions, música. Diumenge, de 10 a 13 h, al CACiS, matinal familiar i visita guiada. Dimecres 8 de juliol, a les 18 h, a la sala Dos de Gener, a Artés, inauguració de l’exposició Quinze anys d’Efímera. A les 18.30 h, a la sala d’actes petita del centre cultural Cal Sitges, taula rodona: Un altre futur és possible. Dissabte 18 i diumenge 19 de juliol, a partir de les 18.30 h, a la fàbrica Jorba de Calders, cloenda del festival amb accions performatives i instal·lacions. Més informació @efimera_festival.

CALLÚS

Festa major. Avui, a les 18.30 h, repicada de campanes. A les 19 h, a la plaça Major, pregó El poble que ens fa créixer, a càrrec del Consell d’Infants i exposició de dibuixos infantils del programa de festa major. A les 21 h, sopar a la plaça amb la nit de furgoteques. A les 23 h, Friki Bingo. A les 00.30 h, Dj Foxy. Dissabte, a les 9.30 h, a la plaça de la Pau, cursa d’orientació. Activitat oberta a tots els públics. Cal fer inscripció. A les 10.30 h, al camp de futbol Andreu Lladó, patit de futbol casades contra solteres. A les 12 h, a la plaça de la Pau, festa de l’escuma de colors. A les 19.30 h, des del carrer Reverend Puigbò, cercavila amb la Colla Gegantera de Callús. A les 21 h, a la plaça de l’Església, correpintxos, amb entitats del municipi. A les 23 h, txupinasso a càrrec de la Comissió de Reis i cercatasques amb la xaranga Buidant la Bota. A les 00 h, a la plaça Major, concert amb els Dalton Bang. A les 02.30 h, Dj Arzzett. Diumenge, a les 11 h, a la rodonda de la Ballesta, tobogan gegant Splash Slide. A les 12 h, a l’església de Sant Sadurní, missa rociera a càrrec del Coro Rociero Los Cavales. A les 12 h, a la plaça Dr. Vers, 3a Diada castellera La Callussenca, amb els Tirallongues de Manresa, Castellers de Cerdanyola, Castellers de Santpedor i Salats de Súria. A les 19 h, a la Rectoria de Godmar, concert de la Coral Romança: Un programa de ràdio italià. Entrades: 5 euros. Venda a taquilla. A les 21.30 h, des de l’Esplai i fins a la plaça Dr. Vers, correfoc infantil amb Xàldiga. A les 22.30 h, castell de focs a càrrec de Pirotècnica Tomàs i sopar de carmanyola. A les 23.30 h, a la plaça Major, cantada d‘havaneres amb el grup Barcarola. A la mitja part, rom cremat. Dilluns, a les 12 h, al Casa de Jubilats, vermut per als socis. A les 17 h, al Casal del Poble, tallers manuals infantils a càrrec de Callús Creatiu. Cal fer inscripció. A les 18.30 h, al passeig Anselm Clavé, sardanes amb la Cobla Súria. A les 20 h, a la plaça Major, concert amb l’orquestra La Principal de la Bisbal. A les 21.30 h, sopar popular a càrrec de Les Quetes Càtering. Preu: 24 euros, i 16 euros per als infants. Cal fer inscripció. A les 23 h, ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal.

CARDONA

Festa del Barri Major. Dissabte, a les 10 h, a la residència Sant Jaume, missa i esmorzar. A les 11 h, al carrer Major, xocolatada i coca. A les 11.30 h, jocs de cucanya per a la canalla. A les 12 h, batucada i gegantons amb Batukagasals. A les 13 h, traca de migdia. A les 19.30 h, amb inici a l’institut Sant Ramon, passacarrers amb la Banda de Cardona, els Geganters de Cardona i els Gegants del Barri Major. Tot seguit, botifarrada popular. A les 22 h, ball de festa amb Delay’s. Servei de bar durant tota la festa.

IGUALADA

Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.

MANRESA

Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. Avui, a les 18 h, penjada de la bandera irisada al balcó principal de l’ajuntament. A les 18 h, a l’Espai Joan Amades-Oficina Jove del Bages (Sant Blai, 14), Bingo musical amb Orgull. Activitat adreçada a joves d’entre 15 i 25 anys.

Festes de Sant Pere. Avui, a les 18 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, Txikung amb piano, a càrrec de Fèlix Garcia i amb el músic Jordi Pujolà. Obert a tothom. A les 18.30 h, a Can Font, Vine a jugar!, festa infantil amb Tomeu Festa, a càrrec de Jordi Beneitez, i berenar amb coca de xocolata. A les 20 h, exhibició de ball amb Zuckos Company, a càrrec de Carla i Nadine Romero. A les 20 h, a Can Font, tast de vins de la DO Pla de Bages. Preu: 7 euros. Cal inscripció a www.parcdelasequia.cat. A les 21 h, a Can Font, Bingo Music Show. De 22.30 a 00 h, Dj. Dissabte, a les 11 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, taller familiar de Meshwork. Preu: 5 euros. Cal fer inscripció a www.pardelasequia.cat. A les 18.30 h, al parc de Can Font, festa infantil A tota màquina!, amb la Companyia Bitxiclet , i berenar amb coca de xocolata. A les 20 h, havaneres a càrrec de Faroners de Calella. Amb rom cremat. A les 22 h, final de festa amb Los Guateques de Rony Lomas. Diumenge, a les 9 h, a l’església de Sant Pere Apòstol, missa. A les 12 h, missa de cloenda de les festes de Sant Pere i concert a càrrec de la Coral La Pau, del taller Cançons de totes els temps, dirigit per Pep Torras. Piscolabis al local parroquial. Dilluns, a les 19 h, a l’església de Sant Pere Apòstol, missa de la festivitat de Sant Pere. Organització: Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor.

Festes del barri de Sant Pau. Avui, de 18 a 21 h, a la plaça de l’Aurora, taller de skater. A les 22.30 h, al carrer Llobregat 44, Dj Tecno. Dissabte, a les 19 h, a l’ermita del barri, missa de Sant Pau. A les 23 h, al carrer Llobregat 44, Dj música anys 70, 80 i 90. Diumenge, a les 10 h, a la plaça de l’Aurora, xocolatada. A les 11.30 h, al carrer Cardener 12-14, inauguració de la biblioteca. A les 13 h, vermut de la tercera edat i entrega de diplomes del taller de memòria. A les 18 h, al camp de futbol, festa de l’escuma i l’aigua. A les 20.30 h, al camp de futbol, sopar a la fresca. A les 22 h, al cinema a la fresca.

NAVÀS

Festa Intercultural. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, jocs per a infants i tallers. A les 19 h, actuacions de cultura popular: mostra de sardanes i música tradicional de Romania amb Mihaela. A les 20 h, taller i exhibició de bachata. A les 21 h, degustació gastronòmica amb menjars d’arreu del món. A les 21.30 h, actuació musical amb Mariachis Cielitolindo.

LA POBLA DE LILLET

Inauguració de l’Espai Jove La Pobla. Avui, a les 10.30 h, al centre cívic. Explicació de com accedir-hi de dilluns a divendres, de 17 a 20 h; jocs de taula; i presentació de les activitats d’estiu.

Any Gaudí. Dissabte, a les 18 h, a la Llar del Pensionista Lillet, cicle de xerrades: Les matemàtiques de Gaudí, a càrrec del matemàtic Bernat Anchochea. Gratuïta. Organització: Centre d’Estudis Lillet.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa Major de la Rosaleda. Avui, a les 21 h, sopar de carmanyola. A les 22.30 h, karaoke. Dissabte, a les 10 h, al camp de futbol de Sant Fruitós, partit de futbol. A les 18.30 h, exhibició de patinatge CEFAR. A les 19.15 h, Som Riu d‘Or. A les 20 h, cercavila dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages. A les 21 h, sopar de germanor. A continuació, sorteig. Cap a les 23 h, festa dels anys 80, 90 i en endavant amb Delay Dj. Diumenge, a les 12.30 h, sota els pins, vermut popular per a socis i veïns. A les 13.30 h, a la plaça, guerra d‘aigua. De 15 a 18 h, a la zona d’aparcament, inflables aquàtics. A les 18 h, a la plaça, festa de l’escuma. A les 19 h, berenar infantil. Organització: Associació de Veïns de la Rosaleda.

Festa Major de Torroella de Baix. Avui, a les 20 h, actuació en directe de versions amb Vovo Music. A les 21.30 h, nit de pintxos, amb la col·laboració de Can Ferrer. A les 22.30 h, festa dels 70, 80 i 90 amb Dj Eloi. Dissabte, de 10 a 13.30 h, jocs infantils i inflables. De 19 a 21 h, vespreig de country i ranxeres i toro mecànic. A les 23 h, ball amb l’orquestra Atrium, que inclourà el ball del fanalet. Diumenge, a les 10.30 h, xocolatada. A les 13 h, hora de perill... A les 19 h, sopar popular, lliurament de premis i fi de festa. Organització: Associació de Veïns de Torroella de Baix.

Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

9a Fira del Caçador. Diumenge, a partir de les 9 h, a la zona del Bosquet, jornada amb concursos, exhibicions, exposicions i degustació gastronòmica.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Festa major. Avui, de 19 a 03 h, a la plaça Major, festival de música electrònica: Electrobrunch + Party Hit’s. Hi haurà servei de barra i sopar amb furgoteques. Organització: AMV. Dissabte, de 18 a 20.30 h, amb inici al carrer Farigola, Cirerer, Doctor Tarrés i Àngel Guimerà, 3a Baixada d’andròmines. A partir de les 21 h, a la plaça Major, botifarrada i bar. Organització: Vilatorrats Grup. De 22 a 00h, a la plaça Major, actuació de Flakka. De 00 a 01.30 h, Dj Moncho. De 01.30 a 03 h, Dj Rosario. Diumenge, a partir de les 9.30 h, a la sala de cultura Cal Gallifa, torneig d’escacs de festa major. Fins al 28 de juny, al Casal cívic i comunitari (passeig Gallifa, 8), exposició de les activitats manuals i artístiques. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 15 a 21 h; i diumenge, de 10 a 13.30 i de 15.30 a 21 h. Tancat el dia 27.

SOLSONA

Dia per l’Alliberament LGBTIQ+. Avui, a les 18.30 h, a la biblioteca Carles Morató, espectacle familiar de titelles Blauró, a càrrec de La Boia Teatre. A partir de 3 anys. Diumenge, a les 11 h, davant de l’ajuntament, acte institucional. Tot seguit, cercavila amb la Percuteria. A les 11.45 h, a la plaça Sant Isidre, taula rodona Experiències LGBTIQ+ a la ruralitat. A les 13 h, concert del grup manresà Run Out i vermut popular a càrrec de la branca dels Truc de l’AEiG Pare Claret de Solsona.

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SÚRIA

Acte central de l’Any Magí Fàbrega. Diumenge, a les 10.30 h, davant de l’església de Santa Maria de Cererols, benvinguda institucional en la commemoració del centenari de la mort d’aquest il·lustre jurista, advocat i catedràtic surienc. A les 10.40 h, actuació de la Societat Coral La Llanterna. A les 10.50 h, taula rodona amb Montserrat Fàbrega, Àngel Barat i Albert Fàbrega. A les 11.35 h, actuació de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música. A les 11.45 h, descobriment de placa commemorativa. A les 11.50 h, actuació conjunta de la Societat Coral La Llanterna i la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música. A les 12 h, piscolabis.

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