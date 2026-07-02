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Totes les fires i festes de la Catalunya central que no et pots perdre aquest cap de setmana

Consulta tots els esdeveniments i activitats de la regió als que assistir els dies 3, 4 i 5 de juliol

La Festa Intercultural de Manresa de l'any passat

La Festa Intercultural de Manresa de l'any passat / Oscar Bayona / RG7

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Regió 7

Manresa

ESPARREGUERA

Festa major. Divendres, a les 19 h, a la plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran i plaça de l’Ajuntament, presentació de La Llagastada. Organització: Colla de Diables d’Esparreguera. Dissabte, a les 11 h, a la cantonada del carrer Gran amb Taquígraf Garriga, La llegenda de La Llagastada. A les 15 h, a la plaça del Centre, torneig de 3x3 i festa musical. Cal inscripció. Organització: Club Bàsquet Esparreguera. A les 22 h, sortida des de davant de la residència de Can Comellas, caminada nocturna organitzada pel Col·lectiu Esparreguerí de Recerques. Diumenge, a partir de les 7.30 h, a la sala d’exposicions municipal, 54è Concurs de pintura ràpida d’Esparreguera. Cal inscripció. D’11 a 14 h, a la piscina municipal d’estiu, Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

GIRONELLA

BdeGust. Dissabte, a les 18 h, a la font del Balç, obertura de la 18a mostra gastronòmica i vitivinícola amb la participació de cellers, elaboradors, cervesa artesana i restaurador. De 18 a 20 h, 13a trobada de plaques de cava. De 18 a 21 h, tallers gratuïts BdeGust Menuts, a càrrec de Miceli. De 18 a 21 h, Principia Dj i MR F. A les 21.45 h, sorteig de comerciants. A les 22 h, concert amb Ster Wax i The Soulful Trio. A les 23.30 h, Dj Elsa Guerra.

IGUALADA

La Modernada. Divendres i dissabte, de 18.30 a 23.30 h, a l’antic Escorxador modernista, mercat d’estiu amb disseny, concerts, furgoteques, vi, artesania i activitats infantils. 5a edició del Tasta’m, experiència gastronòmica que promociona els cellers de l’Anoia i els productes de proximitat del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia. Organització: Fira Igualada.

European Balloon Festival. Dilluns, a les 18 h, a l‘Espai Cívic Centre, iglú de vent: xerrada-taller familiar Esmorzars i berenars saludables en família. Activitat gratuïta. A les 18 h, a l’Escorxador, iglú de vent: conte inclusiu de l’Associació Anoia SomTEA. Dimarts, a les 10.30 h, a l’Espai Cívic Centre, iglú de vent: xerrada Alimentació i cuina amb llegums. A les 12 h, a l’escola municipal d’art Gaspar Camps, Arquitectures tèxtils: taller de prototips inflables i construccions tèxtils lleugeres. S’adreça a arquitectes, dissenyadors i estudiants. Gratuït. Cal fer inscripció a www.arquitectes.cat. A les 18 h, al parc del Cementiri Nou, Arquitectures tèxtils: visita guiada i acció pública vinculada al muntatge d’un dispositiu inflable col·lectiu. A les 19 h, a l’Espai Cívic Centre, iglú de vent: concert d’Awen Duet. A les 22 h, a la plaça de Cal Font, iglú de vent: micro obert de poesia. Durant tota la setmana, a la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell, instal·lació artística col·lectiva a partir de l’imaginari de l’igualadí David Ymbernon. Més informació a www.ebf.cat.

MANRESA

Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. Divendres, de 20 a 01 h, al pati del Casino, Manresa Orgullosa, festa de cloenda de la commemoració amb les actuacions del grup Svetlana, de les artistes Drag Karla Show i Caballotafagmer i sessions de Dj Hal90000 i Nurk. Oberta a tothom. En acabar, la festa continuarà El Sielu, amb sessió de música electrònica.

13a Festa intercultural de Manresa. Dissabte, a partir de les 17.30 h, a la plaça Sant Domènec. Diverses associacions es donen a conèixer a través d’espectacles musicals, de danses, gastronomia, artesania... i es mostra la diversitat de cultures i orígens existents a Manresa.

4a Nit del Comerç. Dilluns, a les 20.30 h, al pati del teatre Kursaal, esdeveniment que celebra i reconeix la importància del comerç local. Es distingiran iniciatives i trajectòries destacades. Organització: Ajuntament de Manresa, Regió7 i Prensa Ibèrica, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

OLVAN

Vespre de la saviesa. Divendres, a partir de les 19 h, a la plaça de Sant Sebastià, acte de reconeixement als nascuts l’any 1946. Reconeixement especial a la veïna centenària. Sopar popular obert a tothom. Concert amb Trending Covers.

LA POBLA DE LILLET

19a Festa Barcelonista. Dissabte, a partir de les 20 h, al pavelló municipal, botifarrada popular, música en directe del grup Xirois, quina blaugrana i rom cremat a la mitja part. Organització: Penya Barcelonista La Pobla de Lillet.

PUIGCERDÀ

30a Setmana Cultural del Roser. Divendres i dissabte, a les 21.30 h, i diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal del Casino Ceretà, I ara, què?, espectacle-concert original del 15è aniversari de l’Associació Cerdanya Musical. Entrades a www.codetickets.com i a taquilla una hora abans de les representacions. Dilluns, a les 18 h, al pati del Museu Cerdà, lectura al carrer organitzada per Màgia de Tinta, amb sorteig de productes. Obert a totes les edats. Dimarts, a les 18 h, a la plaça del Call, espectacle familiar El jardí de sons. A les 19 h, a la biblioteca Comtat de Cerdanya, presentació del llibre Mi lugar, de Sara Rodríguez Simón, amb l’autora i Núria Laura Muñoz, regidora de Cultura.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa major. Divendres, a les 20 h, a la pista del Bosquet, acte de proclamació de la pubilla i l’hereu i la pubilleta i l’hereuet. A les 21.30 h, a la pista Monsenyor Gibert, festa andalusa amb actuació del Cuadro Flamenco Lourdes Jiménez i concert de Masamadre. A les 23.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert de Miki Núñez. De 01.30 a 03.30 h, actuació de grup de versions Band The Cool. Dissabte, a les 18 h, a la pista Monsenyor Gibert, ball country i linedace amb 7 de Ball. A les 20.30 h, Frikibingo. A les 22.30 h, ball amb Joan Vilandeny. A les 23.30 h, al Concert de la Màquina de Batre, concert de l’orquestra 555 Project de tribut a Studio 54, m´tica discoteca de Nova York. De 01.45 a 03.30 h, sessió amb Dj Mina Ritz. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església de la Sagrera, missa. A les 11.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, ballada de sardanes amb al Cobla de Manresa. A les 12.30 h, actuació de l’Esbart Som Riu d’Or. A les 13 h, vermut popular a càrrec del Col·lectiu de Recerca Històrica. A les 19 h, concert amb l’orquestra Venus. A les 22 h, ball amb l’orquestra Venus. Dilluns, a les 21 h, al Cobert de la Màquina de Batre, sopar de carmanyola. A les 22 h, espectacle d’humor La niña bonita, a càrrec d’en Peyu. El Tros, a l’aparcament del camp de futbol municipal: divendres, de 18.30 a 21 h, Escala Birres amb Gaudire. A les 20.30 h, sopar. De 21 a 23 h, concert amb Pascual i els Desnatats. De 00.30 a 03.30 h, Dj Zined Prod. Dissabte, a les 18 h, Corretaskes a càrrec d’AKP. De 03 a 06 h, Pd de la Casa. De 06 a 08 h, Pd Lukas. De 08 a 08.30 h, esmorzar.

SANT JOAN DE VILATORRADA

46a Festa del barri del Sector Llobet. Divendres, de 17 a 19.30 h, al parc Llobet, torneig de futbol infantil. A partir de les 20 h, Vine a fer l’entrepà al parc. Amb música ambient i sorpreses. De 22 a 00 h, karaoke popular. De 00 a 02.30 h, Dj Gami. Dissabte, de 10.30 a 11.30 h, al parc Llobet, xocolatada popular. D’11.30 a 14 h, matinal infantil i juvenil, amb inflable aquàtic, piscinada i jocs d’aigua i cloenda amb escuma. A partir de les 19.30 h, exhibició de gimnàstica i ball en el 40è aniversari del gimnàs Fitness Fenoy. De 21 a 22.30 h, botifarrada popular. De 22.30 a 02.30 h, ball amb l’orquestra Banda Sonora. Diumenge, de 10.30 a 13.30 h, al parc Llobet, matinal esportiva amb torneig 3x3 de bàsquet. Inscripcions a l’Instagram @sectorllobet. D’11 a 12.30 h, al camp de futbol del parc Llobet, partit de futbol de solters/eres contra casats/des. De 12 a 15.30 h, 1r Brunch Electrònik Llobet. En cas de pluja, els actes es faran a Cal Gallifa. Organització: Associació del Sector Llobet.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

8a Fira del Drap Piteu. Dissabte, de 10 a 20 h, mercat medieval pel nucli històric de Sant Llorenç de Morunys. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, jocs de fusta tradicionals, al claustre de Sant Llorenç de Morunys. D’11 a 12 h, visita guiada a la capella de la Pietat. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord: 973 49 21 81. De 12 a 13 h, visita guiada sobre el drap piteu, al Museu–Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. De 17 a 19.30 h, cicle de conferències del món tèxtil i ramader, a la plaça de l’Om: L’ofici de pastora: realitat i problemàtiques actuals, a càrrec d’Emma Rojas, pastora d’ovelles de Guixers; i El treball femení a la Catalunya medieval, a càrrec de Mireia Comas, professora d’Història Medieval. A les 19.30 h, concert de música tradicional Sona viola sona, amb Christian Simelio i Marc Torrent, a la plaça Major. Diumenge, a les 9 h, des del claustre, sortida etnobotànica, a càrrec de Romi Lamolla. Inscripcions a entradessolsones.com. De 10 a 15 h, mercat medieval pel nucli històric de Sant Llorenç de Morunys. D’11 a 12 h, visita guiada a la capella de la Pietat. Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord: 973 49 21 81. De 12 a 13 h,visita guiada sobre el drap piteu, al Museu–Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. A les 12 h, actuació itinerant dels Bastoners de Berga. Durant tot el matí, exhibició de puntaires, a la plaça de l’Om.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

La prèvia. Divendres, a les 22 h, amb inici a la plaça de l’Onze de Setembre, correfoc infantil i juvenil. Infants i joves d’entre 9 i 18 anys representaran l’espectacle de foc La llegenda de Castellet i, en acabar, faran el correfoc pels carrers. Dissabte, a les 18.30 h, 32a trobada de gegants. A les 18 h, a la sala de Cal Soler, 11a Marató de country. Preu: 10 euros amb consumició i sortejos. Organització: Country Castellet. A les 19.30 h, a la palça de l’Ajuntament, actuació de l’Escola de Dansa de l’Esbart. Organització: Esbart Dansaire Santvicentí. A les 20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Pikbé pels carrers. A les 21.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, Sopar Pre-FM. Sopar + beguda: 8 euros. Venda de tiquets a Xasem, Perruqueria Trull, Nutrikom. Organització: CN Castellet. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament. Pre-FM, amb animació de salsa i batxata, xaranga Entrompats Band i Dj Nano_ds.

32a Trobada de gegants. Dissabte, a les 17.30 h, plantada a la plaça Onze de Setembre. A les 18.30 h, inici de la cercavila amb una quinzena de colles. A les 20 h, a la plaça Onze de Setembre, ball de gegants i final de la cercavila. Organització: Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç de Castellet.

Festa Major Infantil. Dilluns, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó de la Festa Major Infantil, a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A continuació, animació infantil amb Ai Carai!.

SANTPEDOR

Enramades del Nucli Antic. Divendres, a les 20 h, a la plaça de l’Església, pregó i espectacle infantil amb Lluís Pinyot i la Tremenda Banda. A les 22.30 i a les 23.30 h, amb sortida des de la plaça de l’Església, Ruta Fosca, per descobrir històries fosques del nucli antic de Santpedor. A partir de 14 anys. Cal fer inscripció per WhatsApp al 676 09 45 05. Dissabte, a les 9 h, al pati de Cal Clarassó , Vine a provar el Tai Txi, impartit per Gemma Garcia. A les 19.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, tarda de jocs familiars. Per a totes les edats. A les 22 h, a la plaça de la Generalitat, sopar d’Enramades (cal haver fet reserva prèvia) i ball de patxanga amb Dj Roger Jofre. Hi haurà servei de barra. Diumenge, a les 20 h, a la plaça de la Generalitat, Bikibingo: bingo musical amb la col·laboració de Ca la Teia, amb premis i sorpreses. Servei de barra amb bikinada. Organització: Associació de Veïns Nucli Antic Santpedor. Col·laboració: Ajuntament de Santpedor i Morter de Calç.

Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Com cada primer dissabte de mes. Parades de productes de la terra i artesania sense intermediaris. Botigues al carrer. A les 11 h, taller de ventalls amb Locigronet. A les 12.30 h, concert amb Clara Oliveres.

SÚRIA

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Festa major. Dissabte, a les 21.30 h, amb sortida des de la plaça de Sant Joan, caminada nocturna de festa major. Recorreguts de 6 i 9 km. En acabar, petit sopar. Inscripcions gratuïtes i limitades. Organització: Centre Excursionista. Dilluns, dimarts i dimecres, a les 19.30 h, a la plaça de Sant Joan, jornades dels Kampionats Esportius Nocturns (KEN). Cal haver fet inscripció prèvia. En acabar, Dj local.

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