Plans diferents per combatre un cap de setmana calorós a la Catalunya central
Les propostes que no et pots perdre entre el 10 i el 12 de juliol a les comarques centrals
AVIÀ
37a Festa del Segar i el Batre. Dissabte, a les 20.30 h, davant de l’església de Santa Maria, Sopar del Segador amb cançons a càrrec de la Coral Santa Maria d’Avià. Cal fer reserva prèvia. Diumenge, a les 8 h, missa a l’ermita de Santa Maria. A les 9 h, a l’esplanada de Santa Maria d’Avià, preparació de les tasques. A les 10.30 h, esmorzar del Segador amenitzat amb la música de Suc i Batre i les cançons de la Coral d’Avià. A les 11 h, segar, batre i fer el paller. De 10 a 13 h, taller de ceràmica per als infants. 5è concurs de rams de flors de bosc amb espigues. El ram s’ha de fer al moment i al lloc del concurs. Hi haurà tres premis i un premi infantil (fins a 12 anys).
BAGÀ
Sopar de les entitats. Dissabte, a les 21 h, al carrer Raval, plaça Raval i plaça Catalunya. Preu: 12 euros. Venda anticipada de tiquets, que inclouen el sorteig d’un pernil i una caixa de cava. Ball amenitzat per Orgue de Gats.
BERGA
Festa dels Cristòfols. Diumenge, d’11 a 13 h, a la plaça de la Font del Ros, parc infantil de trànsit, taller Decora els mànecs de la teva bicicleta i joc Mou-te per un aire net: el joc de la mobilitat sostenible. Amb la visita dels cossos de seguretat i emergències. Activitats gratuïtes i obertes a tothom. Organització: Fundació Montepio.
CAL ROSAL
Festa major. Divendres, a les 16 h, al teatre, 5è torneig de futbol 4x4. De 5 a 11 anys. A les 16.30 h, al Centre, concert participatiu Ones i onades, amb Gemma Baños i Marc Sumsi per la primera infància (de 0 a 6 anys). A les 17 h, a la plaça del Centre, jocs de cucanya. A les 19 h, festa de l’escuma. A les 19 h, exhibició de ball en línia. A les 22 h, havaneres amb Els Pescadors de l’Escala i cremat de rom. A les 00 h, Nit Jove amb Dj Joanvi i Dj Morde. Dissabte, a les 16 h, a la plaça del Centre, concurs de botifarra. A les 19 h, partit de futbol: Veterans de Cal Rosal-CF IRS Berga. A les 19 h, obertura del Mercat de Productes de la Terra del Berguedà. Tapes de degustació i taules per sopar. A les 19.30 h, taller de licors d’herbes a càrrec de La Bauma de Les Deveses. Preu: 5 euros. Cal inscripció a la web de l’Ajuntament d’Olvan. A les 20.30 h, concert amb Carla Almató i Els Bandarres. A les 23 h, concerts amb Zapatillas, Dj Karnales, Dj Elsa i Dj Platz. Diumenge, a les 11 h, missa de festa major cantada per la Coral Queraltina. A les 12 h, vermut musical amb De tu a tu. A les 19.30 h, concert amb Aquell Parell.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
ESPARREGUERA
Festa major. Divendres, a les 17 h, a la plaça de Santa Eulàlia, gimcana familiar. Preu: 2 euros. Cal inscripció. A les 18 h, visita guiada al campanar. Preu: 2 i 1 euros. Cal inscripció. A les 18 h, a la plaça de Santa Eulàlia, escalada en bloc urbà. Preu: 5 euros. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert Us convidem!, a càrrec e Rikus. A les 19.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia, inici de la Prèvia, gimcana popular. Cal inscripció. A les 20 h, a la plaça del centre, exhibició de balls. A les 20 h, des de la plaça de l’Ajuntament, L’embojada, ball caminat amb la Colla bastonera del Montserratí. A les 20 h, a la plaça de la Pagesia, concert a càrrec dels Coros Rocieros Nuevos Comienzos i Santa Eulàlia d’Esparreguera. A les 21.30 h, inici a la plaça de Santa Eulàlia de la festa de La Llagastada, que gira a l’entorn de la llegenda de Sant Llagasta: L’avarícia d’un poble: el Cercagallines. Per l'elevat risc d'incendi forestal, els actes de La Llagastada es faran sense foc ni pirotècnia. A les 23 h, a la plaça del Centre, Nit de rumba amb Sabor de Gràcia. A les 23 h, concert amb Bons Nois, Solc i Pd Sucre Morè. A les 23.30 h, nit de swing amb Tuck Turn Swing Band. A les 23.30 h, #BigFriday amb Dj Neus González i Dj Alex Gruess. Dissabte, a les 8 h, toc de matinades. A les 10 h, cronoescalada al campanar. Cal inscripció. De 10 a 14 h, al carrer dels Arbres, jocs de carrer i jocs de taula en família. A les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle Camelva, amb la Cia. Campi qui pugui. A les 12 h, 5a Trobada de balls de gitanes d’Esparreguera. A les 13 h, a la plaça de Santa Eulàlia, vermut electrònic amb NUA, Associació cultural de música electrònica. A les 14.30 h, dinar popular de Barraka Alternativa. A les 18.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia, tast de vins de proximitat. Tiquets: 5 euros. A les 18.30 h, 32a Trobada gegantera. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, diada castellera. A les 19.30 h, a les pistes esportives de Mas d’en Gall, Propera estació: festa!, animació familiar amb Coloraines Band. A les 21.30 h, La Llagastada: Acte II El senyor de les bèsties, amb teatralització amb correfoc i espectacle de foc i musical a la plaça de Santa Eulàlia. Per l'elevat risc d'incendi forestal, els actes de La Llagastada es faran sense foc ni pirotècnia. A les 23 h, ball amb l’Orquestra Rosaleda. A les 23.30 h, concert amb Fetus, Tribade i NUA, Associació cultural de música electrònica. A les 23.45 h, sessió remember amb Dj Rufo i amics. A les 00 h, nit de versions amb The Papa’s & the Popo’s i Dj Ernest Codina. Diumenge, a les 8 h, La Llagastada: Acte III El retorn de l’aviram. L’Ensierru matiner. Per l'elevat risc d'incendi forestal, els actes de La Llagastada es faran sense foc ni pirotècnia. A les 10.30 h, repicada de campanes de festa major. A les 11 h, ofici solemne de festa major. A les 12 h, cercavila de cultura popular. A les 17.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia, espectacle infantil amb La Petra. A les 18 h, ballada de sardanes amb la Cobla Maravella. A les 18.15 h, 17a Trobada Bastonera del Montserratí. A les 19 h, a la plaça de Sant Magí, espectacle escènic i cinematogràfic Aquí, a càrrec de Llum de Fideu. A les 20 h, concert amb l’Orquestra Maravella. A les 20.30 h, La Llagastada: Acte III El retorn de l’aviram. L’Ensierru. Per l'elevat risc d'incendi forestal, els actes de La Llagastada es faran sense foc ni pirotècnia. A les 23.30 h, concert amb Red Land Sound System. A les 23.30 h, ball amb l’Orquestra Maravella. A les 00 h, concert de Doctor Prats i sessió amb Mon Dj. Dilluns, d’11 a 13.30 h, a la piscina municipal d’estiu, festa aquàtica. A les 12 h, visita al campanar. Preu: 2 i 1 euros. Cal reserva. A les 18.30 h, cercavila infantil de cultura popular. A les 19 h, ballada de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 19.30 h, Barraka llatina. A les 20 h, La Llagastada: Acte III/2 El retorn de l’aviram (2a part). L’Ensierru infantil. Per l'elevat risc d'incendi forestal, els actes de La Llagastada es faran sense foc ni pirotècnia. A les 22 h, a la plaça del Centre, teatre de festa major: 50 anys dMemocràcia, amb Toni Albà. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. A les 22.30 h, nit de camises, joc de cadires i tancament de la Barraka. A les 00 h, cloenda de la festa major amb Montserratí Beats Produccions.
GUIXERS
La Tupinada 2. Dissabte, a partir de les 17 h, davant de l’ajuntament. 6 proves i 1 sorpresa. Es repartiran 3 premis. També hi ha Tupinada jove. A les 21 h, concert de Julias. A la mitja part, concurs Empassabirres. Després, Dj tot Amor. Hi haurà servei de furgoteca. Cal fer inscripció.
IGUALADA
European Balloon Festival. S’han cancel·lat els vols en globus aerostàtics davant el perill extrem d’incendis, però es mantenen la resta d’activitats, inclòs el Night Glow. Divendres, a les 17 h, a l’Espai Cívic Centre, iglú de vent: jocs de taula amb globus. A les 18 h, a l’Escorxador, iglú de vent: concert de l’Orquestra 4 cordes. A les 20 h, al Parc Central, Market made.id, zona de menjar amb paradetes de restaurants locals. A les 22 h, al Parc Central, Jukebox amb Ràdio Flaixbac. Dissabte, a les 8.30, 10 12 i 17 h, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, Igualada City Tour EBF: ruta turística. Gratuïta. Inscripcions a tiquetsigualada.cat. A les 11 h, a l’Escorxador, iglú de vent: Omplint el buit, projecte de l’artista visual igualadí Gil Farrés Hernàndez. A les 11 h, a l’església del Roser, iglú de vent: concert de la Coral Exaudio. A les 12 h, a la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell, iglú de vent: instal·lació artística Ymbernon. A les 12 h, a l’Escorxador, iglú de vent: Circiglú amb Miu Miu Circ. A les 17.30 h, a l’Escorxador, iglú de vent: concert de la Coral Els Verdums. A les 20 h, al Parc Central, Market made.id, zona de menjar amb paradetes de restaurants locals. A les 22.30 h, al Parc Central, Night Glow: encesa simultània de globus. A les 23.30 h, al Parc Central, concert de la Banda Neón. Diumenge, a les 11 h, a l’Escorxador, iglú de vent: taller de circ per a famílies a càrrec de Miu Miu Circ. Durant tota la setmana, a la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell, instal·lació artística col·lectiva a partir de l’imaginari de l’igualadí David Ymbernon. Més informació a www.ebf.cat.
15 anys del ball de Pastorets. Dissabte, a les 11 h, al nucli antic, cercavila amb colles convidades per celebrar l’aniversari de la recuperació del ball, de Sitges, Tarragona i Reus. En acabar, mostra de balls. Finalment, dinar al Museu de la Pell. Preu: 8,50 euros.
MANRESA
Festes de Sant Cristòfol. Divendres, a les 12 h, a l’església de Sant Andreu, missa i lliurament dels Premis Sant Cristòfol, que enguany reconeix la Penya Ciclista Bonavista. De 18.30 a 20.30 h, al passeig Pere III (cruïlla amb carrer Primer de Maig), parc infantil de trànsit per a infants de 5 a 12 anys, que podran anar en bicicleta. A més, tallers creatius Decora els mànecs de la teva bicicleta i Posa a punt la teva bici per circular amb seguretat. Exposicions de bicicletes antigues i vehicles dels cossos de seguretat i emergències. De 18.30 a 20 h, benedicció de vehicles, amb accés exclusiu pel carrer Camps i Fabrés.
Festa Gran de la barriada Saldes/plaça Catalunya. Divendres, a les 20 h, a la plaça Catalunya, música a la fresca amb Rubbersoul, que ofereix un tribut a The Beatles, i sessió golfa amb Dj Ponti. Dissabte, a patir de les 10 h, a la plaça Catalunya, taller: Què és un hort comunitari?, a càrrec de L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. A partir de les 17 h, al parc Vila Closes, jocs de fusta gegants Joguinejar, a càrrec d’El Burro dels Jocs. A partir de les 21 h, a la plaça Catalunya, botifarrada i sardinada popular. A partir de les 22.30 h, a la plaça Catalunya, ball de nit a càrrec del grup De Gala. Diumenge, a les 8 h, sortida des de la plaça Catalunya de la caminada popular Coneixem el riu Cardener, a càrrec de Meandre. Amb pica-pica en acabar. A les 19.30 h, a la plaça Catalunya, cantada d’havaneres a càrrec de Mestra d’Aixa. A la mitja part, rom cremat. Organització: Associació de Veïns Barriada Saldes-Plaça Catalunya.
Trobada de gegants del barri del Xup. Dissabte, a les 10 h, plantada. A les 11.15 h, inici de la cercavila amb la participació de mitja dotzena de colles. A les 12 h, arribada a la plaça.
MONISTROL DE MONTSERRAT
Festes del Carrer de Viserta, Gns. de La Salle, Manresa i plaça del Bo-Bo. Divendres, a les 18.30 h, des de la plaça de l’Era, passada amb el gegant Quim i els Cabeçuts. A les 19 h, espectacle familiar La llegenda dels Gegants de Viserta, a càrrec de L’Invisible Titelles. Seguidament, passada dels gegants, acompanyats de cobla de tres quartans. A les 23 h, nit de festa amb el Duet París La Nuit. Dissabte, a les 11 h, a la plaça del Bo-Bo, inici dels jocs infantils. En acabar, entrega de làmines del Concurs de dibuix ràpid infantil. A les 12 h, repic de campanes. A les 18 h, audició de sardanes a càrrec de la cobla Aires de la Terra. A la mitja part, ball de gegants i nans. En acabar, salutació del pubillatge. A les 21.30 h, sardinada popular. Preu: 3 euros. A les 22.30 h, actuació de Karla Show i ball amb Duet Solistes. Diumenge, a les 21 h, xocolatada popular. A les 10 h, passada dels gegants, cabeçuts, bou, quatrers i veïnat, acompanyats d’orquestra. A les 11 h, solemne ofici i benedicció dels pans. Seguidament, ball dels gegants i nans i Ball de Quatrers. A les 18 h, passada amb els convidats: Gegants centenaris de Vilassar de Dalt i el Lleó de Gironella. A les 19.15 h, a l’església, acció de gràcies i ofrena del ram de la geganta jove. A les 20.30 h, comiat dels gegants i la imatgeria. Organització: Associació de Veïns A.F.U.M. i Gegants de Viserta.
NAVARCLES
Diada de Sant Benet. Diumenge, a les 12.30 h, al monestir de Sant Benet de Bages, missa en honor del sant patró, on després es repartirà el Panet de Sant Benet. Organització: Parròquia de Santa Maria de Navarcles.
LA POBLA DE LILLET
3r Concurs de puzles. Dissabte, a partir de les 12 h, al pavelló esportiu, i durant 24 hores, fins a les 12 h, de diumenge. Repte amb temàtica gaudiniana. La prova principal, Cariàtides Jardins Artigas, es disputarà per equips, i també hi haurà concurs de parelles i categoria individual. Bases a www.poblalillet.cat. Organització: Estació de Servei Falgàs i Club d’Escacs Lillet.
Homenatge a la gent gran. Diumenge, a les 10 h, a la Llar del Pensionista, benvinguda, xocolatada i acte d’homenatge. A les 18 h, havaneres amb Suc i Gambes i pica-pica. Cal haver fet inscripció.
Festa de Sant Cristòfol. Diumenge, a les 17 h, a la plaça del Fort, benedicció de vehicles.
PUIGCERDÀ
30a Setmana Cultural del Roser. Divendres, a les 21 h, al Teatre Municipal Casino Ceretà, concert Dones amb cor, a càrrec de la coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà. Entrada gratuïta. Dissabte, a les 9.30 h, a la sala de Convencions del Museu Cerdà, 5a Jornada d’Astronomia de Cerdanya. Organització: Grup de Recerca de Cerdanya. A les 18 h, Tarda de la Cultura amb la participació de diferents associacions culturals locals, actuació del grup musical The Same Faces i atorgament del guardó Roser de la vila de Puigcerdà. Diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça del Call, Festa Multicultural, amb la diversitat de cultures que conviuen a al vila. A les 17 h, a la sala de Convencions del Museu Cerdà, 28a Trobada de poesia Catalana.
Mercat de segona mà. Dissabte, durant tot el dia, a la plaça de l’Estació, mercat d’ocasió. Organització: Associació Dones de Cerdanya.
28a Universitat d’estiu Ramon Llull. Dilluns, a les 20.15 h, al Museu cerdà, conferència inaugural a càrrec de la cuinera Ada Parellada amb la xerrada Què pebrots és l’alimentació sostenible?. La vetllada inclourà un actuació de la Coral de la Capella de Santa Maria de Puigerdà. En el marc de les activitats obertes a tothom de l’esdeveniment coorganitzat per l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), l’Ajuntament de Puigcerdà i la Universitat Ramon Llull (URL). Més informació a www.aucer.org.
PUIG-REIG
El dia del centenari de l’escola Alfred Mata. Dissabte, a les 19 h, benvinguda institucional i parlaments. A les 19.30 h, descoberta del monòlit commemoratiu i, tot seguit, ballada dels gegants i capgrossos de l’escola. A continuació, jornada de portes obertes, jocs amb Miceli al pati i espai de photocall. A les 21.45 h, L’espectacle del centenari, proposta carregada d’emotivitat, nostàlgia i alguna sorpresa. Al carrer Pau Casals, música, menjar i barra sense alcohol.
SALDES
41a Trobada d’acordionistes de Maçaners. Divendres, a les 22 h, al pati de l’escola, vespre de ball folk amb escenari obert. Dissabte, de 10 a 21 h, a la plaça de l’Església, fira d’artesans: productes artesans i tradicionals. A les 11 h, a la plaça de l’Església, tallers oberts d’acordió amb Georgina Martínez i taller musical per a infants (a partir de 5 anys) amb David Súria. De 12 a 14 h, a les eres del poble, música a les eres, amb actuacions d’uns 20 minuts de durada i seguici animat pels Bastoners de Copons. A les 17 h, a l’església, concert amb Brunzit. A les 17 h, al local social, taller de percussió corporal dinamitzat per David Súria. A les 19 h, a la plaça de l’Església, ball de bastons a càrrec dels Bastoners de Copons i dels Bastoners de Saldes. A les 19.30 h, a la plaça de l’Església, ball folk amb Aixopluc. De 22 a 00 h, al pati de l’escola, trobada d’acordionistes, es podran escoltar valsos, masurques, pericons tocats pels acordionistes que han ajudat a conservar viu aquest instrument. A les 00 h, rifa d’un acordió diatònic Canigó cedit per Sans Luthier (Sant Jaume de Llierca) i d’una toia cedida pels firaires i concert i ball de cloenda amb Erdizka Lauetan. Més informació: www.trobadamaçaners.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Enramades del carrer Nou. Divendres, a les 20 h, sopar de vins i tapes i sessió amb Dj Creuss. Dissabte, a les 10 h, festa del fang. De 6 a 14 anys. A les 12 h, jocs d’aigua i remullada popular. A les 18 h, entrega de premis de les festa del fang. A les 18.30 h, xocolatada. Gratuïta per a tothom. A les 19.30 h, bingo. A les 22 h, La Tercera Joventut. Amb rom cremat gratuït.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Playbacks de festa major d’Amics per Sempre. Dissabte, a les 17.30 h, a la sala de cultura de Cal Gallifa. Actuació del grup artístic Amics per Sempre. Sorteig d’un pernil.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Festa de Sant Cristòfol. Diumenge, a les 12 h, sota la plaça de les Eres, missa. A les 12.30 h, benedicció de vehicles.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Festa major. Divendres, a les 20 h, amb inici a Cal Soler, cercavila de pubillatge. A les 20.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó a càrrec d’ASVICAF amb motiu del seu 25è aniversari i Òscar Playà, director general de Rodalies de Catalunya. A continuació, proclamació del pubillatge santvicentí. A les 22.15 h, amb inici a la plaça Clavé, correfoc suspès pel risc extrem d'incendi. Es farà una cercavila sense foc amb els gegants i bèsties juntament amb el Pikbé. A les 00 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, concert a càrrec de Miki Núñez. A continuació, concert a càrrec de Coco. I tot seguit, Dj Creuss. Dissabte, a les 12 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, acte de lliurament de la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2026. De 17 a 20 h, al local d’entitats de Cal Soler, jornada de portes obertes d’ASVICAF: maquetes ferroviàries i circulacions de trens en miniatura. A les 17 h, a l’esplai d’avis, sessió de ball amb Joan de Doble Perfil. Portes obertes. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert del Coro Rociero Virgen del Rocio. A les 20.30 h, a la plaça Clavé, concert amb l’Orquestra Selvatana. L'espectacle pirotècnic La llegenda de Castellet s'ha suspès pel risc extrem d'incendi. A les 23 h, a la plaça Clavé, ball amb l’Orquestra Selvatana. A les 00.30 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, concert a càrrec de 80 Principales i, a continuació, Dj Alegre i Dj Neus González. Diumenge, a les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament, 24a Trobada de puntaires. A les 12 h, missa de festa major amb el Coro Rociero Virgen del Rocio. A les 18.30 h, a la plaça Clavé, 19è Festival de Dansa a càrrec de +K Dansa, Escola de Dansa Margarita, Gimnàs Municipal i Country Castellet. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. A les 20 h, amb inici a la plaça Clavé, Encierro Pamplonica. A les 21.30 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, botifarrada i ouferrada popular. Preu: 10 euros. Venda de tiquets a Jordi Largo Fotògraf. A les 23 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, espectacle Electrobacasis, amb l’Orquestra Bacasis, Dj Arzzett i la veu de Marta Trujillo. A continuació, Dj Adrià Ortega. Dilluns, de 10.30 a 13.30 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, jocs d’aigua. A les 19.30 h, a la plaça Onze de Setembre, espectacle familiar The Incredible Box, de la Cia. La Tal. A les 22.30 h, a la plaça de l’Onze de Setembre, nit d’havaneres a càrrec de Faroners de Calella. Més informació a svc.cat.
SOLSONA
14a Trobada de gegants de Solsona. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de la Catedral, plantada de gegants amb una majoria de figures de factura solsonina. A les 18 h, cercavila pel nucli antic. En acabar, mostra de ballets. Sopar popular a la plaça Major. A les 23.15 h, cercavila nocturna protagonitzada pels Quatre Bojs amb la xaranga berguedana Entrompats. En acabar, a la plaça Major, concert de The Velcros. Organització: Colla Gegantera del Carnaval de Solsona.
96a Festa de Sant Cristòfol. Dissabte, a les 22.30 h, a la plaça del Camp, ball amb Marc Anglarill. Diumenge, a les 9 h, esmorzar de xofers. Cal confirmar l’assistència i comprar tiquets. A les 11 h, a la catedral, missa en honor a Sant Cristòfol. A les 12 h, a la plaça del Camp, benedicció de vehicles, amb l’acompanyament del pendonista d’honor, Francisco Rodríguez Castañeda, i de l’Orquestra Patinfanjàs.
SÚRIA
Festa major. Divendres, a les 11 h, a l’església parroquial, missa de Sant Cristòfol. A les 12 h, davant de l’església, benedicció de vehicles. A les 17 h, a la plaça Major del Poble Vell, Làser Combat. A partir de 12 anys. A les 20 h, davant l’església de Santa Bàrbara (barri de Salipota), benedicció de vehicles. A les 20 h, davant la Casa de la Vila, trobada de grups de cultura popular. A les 20.30 h, acte d’inici de Festa Major. A les 20.30 h, al local de Rodamón Slot Súria, Ral·li Festa Major Súria. A les 22 h, a la plaça de Sant Joan, ball amb Jordi Bruch. A les 00 h, concert amb Los 80 Principales. A les 02 h, concert amb Akelarre. A les 04 h, DJ Rutxo. Dissabte, a les 8 i a les 16 h, al local de Rodamon Slot Súria, Ral·li Festa Major Súria. A les 10 h, Memorial Joan Gras. Entrenament cronometrat de ciclisme. Organització: Unió Ciclista Mig-Món. A les 10.30 h, al parc municipal Macary i Viader, jocs infantils i aquàtics. A les 18 h, a la plaça de la Serradora, trobada castellera amb Castellers Manyacs de Parets del Vallès, Castellers de Vacarisses i Colla Castellera Salats de Súria. A les 19 h, amb sortida des de la plaça de Sant Joan, pedalada popular organitzada per la Unió Ciclista Mig-Món, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Súria. A les 20 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa de festa major. A les 20.45 h, La Trapellada amb sortida de la plaça Josep Anselm Clavé i plaça de Sant Jaume, amb recorregut fins a la plaça Major del Poble Vell. Organització: Trapelles del Mig-Món. En acabar, cercavila des de la plaça Major del Poble Vell fins a la plaça de Sant Joan amb La Xaranga Màgic i Entrompats. A les 21 h, a la plaça de Sant Joan, ball amb Josep Ostres i Pere Rico. A les 00 h, ball de nit amb l’Orquestra Centauro. A les 02 h, xocolatada popular. A les 04 h, DJ Capde. Diumenge, a les 8 h, matinades amb els Grallers del Poble Vell. Per l'elevat risc d'incendi, s'ha suspès la galejada dels Trabucaires del Tro Gros. De 10.30 a 14 h, al carrer Ignasi Abadal, inflables aquàtics. A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne de festa major, amb la interpretació dels Goigs de Sant Cristòfol, d’Antoni Malats. A les 19 h, a la Bateria del Poble Vell, vespreig de festa major organitzat per Dj Gian. A les 19.30 h, a la plaça de Sant Joan, concert de tarda amb l’Orquestra Metropol. A les 22 h, davant de la Casa de la Vila, Tocades de Festa Major amb la Banda de Cardona. En acabar, cercavila amb la Banda de Cardona fins a la plaça de Sant Joan. A les 00.30 h, ball de nit amb l’Orquestra Metropol. Dilluns, a les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa en sufragi dels difunts. A les 19 h, a les pistes de l'Escorxador, festa infantil de l’escuma. A les 19.30 h, a la plaça de Sant Joan, ball de tarda amb el grup musical Crystal. A les 23 h, al pont de Salipota, espectacle de drons. El castell de focs previst s'ha suspès per l'elevat risc d'incendi. En acabar, a la plaça de Sant Joan, concert amb el grup 555 Project: Tribut Studio 54. Dimarts, a les 21 h, a la plaça de la Serradora, ballada de sardanes amb la cobla Marinada.
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