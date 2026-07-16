De festa en festa: què fer aquest cap de setmana a la Catalunya central
De la Festa del Tomaquet de Manresa a la Festa del Roser de Puigcerdà, les comarques de casa nostra proposen del 17 al 19 de juliol una infinitat de plans per fer menys feixuga la calor amb diversió
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BERGA
- Els Elois. Dissabte, a les 19.30 h, amb inici a la plaça Cim d’Estela, El tomb Encantat, amb l Penina i la Gosolana, acompanyats d’altres gegants i una xaranga.
CALAF
- Tasta la plaça!. Dissabte, de 20 a 01 h, a la plaça Gran, gastronomia de l’Alta Segarra, amb una àmplia representació de restaurants, productors i elaboradors del territori, i música en directe amb el cantautor Albert Gàmez. Es podrà adquirir a la plaça un tiquet de 10 euros, que inclourà 8 monedes de pesseta de cartró per bescanviar als estands.
L’ESPUNYOLA
- Tardeo de pagès. Dissabte, a les 19 h, a l’exterior del local social, amb Pd Toni Malé. Servei de bar i tapes. Entrada gratuïta. Organització: Comissió de Festes.
MANRESA
- Festa Major del Xup. Dissabte, a les 9.30 h, partit d’homenatge a Pepe Telele. En acabar, vermut amb música. A les 10 h, a la pista poliesportiva, plantada de gegants. A les 11.15 h, prova de gegants i capgrossos. En acabar, vermut amb música. A les 16.30 h, gimcana infantil i remullada. A les 18 h, batalla de penyes. A les 19 h, ball de sevillanes. A les 20 h, botifarrada popular. A les 20.30 h, bingo musical. A les 23 h, concert de Peyote’s (versions de rumba i pachangueo). En acabar, la gran rifa. A les 01 h, Dj Nina. Diumenge, a les 9 h, torneig de petanca. Sorteig d’un pernil.
- 10a Festa del Tomàquet del Bages. Dilluns, de 18 a 19 h, al Mercat de Puigmercadal, taller: De l’hort al pot: l’art de fer el teu propi chutney d’estiu. Gratuït. Cal inscripció prèvia. De 18.45 a 21 h, a la finca de Can Poc Oli, jornada Els tomàquets de penjar catalans. Gratuït. Cal inscripció prèvia. De 19 a 20.30 h, visita a les vinyes i tast de vins de varietats experimentals de la Torre Lluvià. Preu: 15 euros. Cal inscripció prèvia. Dimarts, d’11 a 12 h, al Mercat de Puigmercadal, taller: De l’hort al pot: fes el teu quètxup casolà. Gratuït. Cal inscripció prèvia. De 18.30 a 20 h, al Museu del Barroc, La cuina del tomàquet, demostració de cuina amb restauradors de la comarca. Gratuït. Cal inscripció prèvia. De 18.30 a 21.30 h, Pedra seca, vinya i vi: caminada guiada, visita i tast al celler Fargas-Fargas (Sant Salvador de Guardiola). Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia. Més informació i inscripcions a manresa.cat/festadeltomaquet.
OLVAN
- «Olvan viu! Estrelles i eclipsi». Dissabte, a les 18 h, a l’Ateneu, observació solar, amb telescopis, i xerrada divulgativa sobre els eclipsis solars, a càrrec del Grup d’Astronomia del Berguedà.
LA POBLA DE LILLET
- Festa del barri de La Plana. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de Sant Isidre, activitats per la mainada. A partir de les 20.30 h, sopar de futgoteca. Preu: 13 euros. Cal comprar tiquet. Música en directe i ball amb Miki Covers. Sorteig d’una panera, i ball de rams amb diferents premis. Organització: Veïns del barri de La Plana.
EL PONT DE VILOMARA
- Festa major. Divendres, a les 18 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, berenar-ball de jubilats amb Pep i Maria Josep Quartet. A les 22 h, al balcó de l’ajuntament, salutació d’inici de la festa major a càrrec del Pubillatge Vilomarenc. Tot seguit, a la plaça de l’Ajuntament, correfoc estàtic. A les 00 h, al passeig de la Pau, concert amb Fugados de Alcatraz i sessió amb Dj Sansi. Dissabte, 9.30 h, a les tines de la Vall del Flequer, 4a Trobada d’sketchers Tines Vall del Flequer. Cal haver fet inscripció. A les 10 h, a la sala polivalent, partit de bàsquet. De 10.30 a 1.30 h, al carrer Girona, davant de les piscines, tobogan aquàtic. A les 18.30 h, des de la plaça de l’Ajuntament, rua del Carnaval d’estiu. A les 19 h, a la plaça Major, sardanes amb la cobla Genisenca. A les 21 h, al passeig de la Pau, botifarrada i, tot seguit, classe de salsa, bachata i animació amb Manu i Lorena. A les 00 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, ball amb Only Star Trio. A les 00 h, al passeig de la Pau, Remember Music Show, amb Dj Perfecte, i, tot seguit, Dj Zeta. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Major, matí cultural amb l’actuació de la colla Castellera de Santpedor, i cercavila amb els Gegants i Grallers del Grup d’Infància i Joventut, amb sortida del carrer Vallhonesta i arribada a la plaça Major. D’11 a 14 h, a la plaça Major, vermut musical amb sessió de Lola Van. A les 19 h, a la plaça Major, tarda d’artistes amb parades d’artesania local, exposició de pintura de pintors locals, vespreig amb sessió de Lola Van i teatre jove: El Senyor de les Mosques, a càrrec del Punt Jove. A les 23 h, al passeig de la Pau, concert de tribut a Alejandro Sanz, a càrrec de Miris Way. Dilluns, d’11 a 13 i de 16 a 19 h, a la piscina municipal, parc aquàtic. A les 21 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup Mar Brava i rom cremat.
PUIGCERDÀ
- 28a Universitat d’estiu Ramon Llull. Divendres, a les 19 h, al Museu Cerdà, cloenda de la Universitat d’Estiu amb la conferència Anatomia de l’esperança, amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba. En el marc de les activitats obertes a tothom de l’esdeveniment coorganitzat per l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), l’Ajuntament de Puigcerdà i la Universitat Ramon Llull (URL). Més informació a www.aucer.org.
- Festa del Roser. Divendres, a les 18 h, a la plaça de l‘Ajuntament, pregó inaugural a càrrec de l’escriptora Regina Rodríguez Sirvent. Tot seguit, ballada de sardanes a càrrec d’Els Amics de la Sardana. A les 19 h, espectacle infantil amb Bubet. A les 20.30 h, a la plaça Cabrinetty, havaneres amb La Petita Havana i rom cremat. A les 23 h, a l’envelat de la plaça del Call, Nit Jove amb 31FAM, Brou Versions i Dj Arzzett. Dissabte, a les 11 h, des de la plaça de Santa Maria, cercavila amb els Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. A les 12 h, Puigcerdà Talent: actuacions de 5 minuts per descobrir els talents ocults locals. A les 17 h, al parc Shierbeck, tertúlies a al fresca: L’Estany i la seva festa, a càrrec del Grup de Recerca de Cerdanya i l’acompanyament musical d’ACB Dúo. De 17.30 a 19.30 h, al passeig 10 d’Abril, jocs de cucanyes. A les 18 h, a la plaça de Santa Maria, assaig participatiu amb la Colla Castellera de Cerdanya. A les 19.45 h, inici a la plaça dels Herois de la tabalada conjunta d’anunci del correfoc. A les 22 h, des de la plaça de l’Ajuntament, 15a Trobada de dimonis i diables, amb Els Amics d’en Kerresetcaps, els Dimonis de Puigcerdà i els convidats Ball de Diables La Sella de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt. A les 23.30 h, a l’envelat a la plaça del Call, nit de concerts amb La Oreja Tik Tok, Dalton Bang Versions i Dj Rabat. Diumenge, a les 11 h, des de la plaça de l’Ajuntament, cercavila de festa major, amb els geganters de Puigcerdà i de Vilallobent. A les 12 h, a l’església de Sant Domènec, missa solemne. A les 13 h, a la plaça Cabrinetty, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 18 h, a l’envelat de la plaça del Call, concert amb la Chata. A les 19 h, a la plaça Cabrinetty, Festa a la plaça!, espectacle infantil amb Fefe i Companyia. A les 22 h, a l’envelat de la plaça del Call, ball amb La Chata, Hotel Cochambre i Dj Rave. Dilluns, a les 11.30 h, al barri de la Baronia, cercavila amb els geganters de Puigcerdà. A les 12 h, al parc Shierbeck, sardanes amb la cobla Selvatana. A les 18.340 h, a l’envelat de la plaça del Call, concert de l’orquestra Selvatana. A les 22 h, ball amb l’orquestra Selvatana.
- Nova campana de Vilallobent. Diumenge, a les 10 h, a l’església de Sant Andreu de Vilallobent, inauguració i benedicció de la nova campana, anomenada Isabel, amb celebració presidida pel bisbe de la Seu d’Urgell, Josep-Lluís Serrano. En acabar, al local social, aperitiu de germanor.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Mercat de la Terra. Dissabte, de 9 a 13 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tast de producte de temporada: el tomàquet, a càrrec del Mas de la Sala. A les 11 h, presentació del conte Col de Manresa, on ets?, a càrrec de la Comunitt Slow Food Educa, amb dibuixos en directe de Galdric Sala. A les 12 h, vermut musical amb Puça de Muntanya, un del guanyadors del concurs de músics per la Mercat de la Terra.
- Festa Major de les Brucardes. Divendres, a les 20.30 h, frankfurada per a grans i petits. Preu: 5 euros. A les 21 h, bingo musical amb premis. A les 22 h, música ambiental. Dissabte, de 8.30 a 13 h, matinal d’esports. Cal fer inscripció a la plaça de l’Hostal. A les 9.30 h, ioga a la piscina. A les 19.30 h, esmorzar. A les 11.15 h, aquagym. A les 12 h, festa de l’escuma. A les 16.30 h, inflables d’aigua. A les 18.30 h, classe magistral de zumba. A les 21.30 h, sopar la fresca. 17 euros. A les 23 h, castell inflable i concurs de brau mecànic. A les 23 h, música amb Dj Creuss. Diumenge, a les 12 h, missa a l’ermita de Sant Sebastià. A les 12.45 h, pica-pica. A les 14 h, arrossada. 17 euros. A les 15.30 h, música de fi de festa. Organització: Associació de Veïns de les Brucardes.
- Sopar a la fresca a Torroella de Baix. Dissabte, a les 21 h, amb l’actuació del grup de playback La Tercera Joventut.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
- Festa major. Divendres, a les 10.30 h, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament i arribada a la piscina municipal, rua dels casals d’estiu. A les 18 h, a la biblioteca Mont-Àgora, hora del conte especial. A les 19 h, a la sala petita de Mont-Àgora, Cineclub amb a projecció de Regreso al futuro III. Entrada gratuïta. A les 21.30 h, a Montmercat, sopar popular amb les entitats. A les 22.30 h, actuació d’Arte Flamenco Montbui. A les 23 h, Hotel Cochambre. A les 00.30 h, actuació de Karaokes Band. Dissabte, a les 11.30 h, a la plaça de la Unió, cercavila aquàtica. A les 13.30 h, a la plaça Picasso, festa de l’escuma. A les 19.30 h, des de l’ajuntament i fins a Montmercat, cercavila de gegants, gegantons i capgrossos. A les 20.30 h, a la pista de l’escola Garcia Lorca, sopar de la gent gran. Preu: 8 euros. A les 21.30 h, ball de la gent gran amb l’orquestra Vives Veus. A les 23 h, a Montmercat, concert de Banda Cover Rangers. A les 00.45 h, Pájaros Mojados. A les 03 h, sessió amb Dj David Ferré i Dj Víctor Pérez. Diumenge, a les 11 h, a Montmercat, ballada de sardanes amb la cobla Reus Jove. A les 11 h, a la plaça Europa, matinal infantil amb inflables aquàtics. De 18 a 21 h, al CCC La Vinícola, ballada de country en homenatge a Pilar Gimó. A les 19.30 h, a Montmercat, 090 FSTVL, amb sessió de Frank Trax. Accés lliure.
- Festa major al nucli antic. Divendres, a les 21 h, a la plaça de l’Església, sopar de furgoteques. A les 22.30 h, a la plaça Major, correfoc. A les 23.45 h, a la plaça Major, concert de KaraokeStar. A les 01.30 h, festa jove amb Dj Pdrico. Dissabte, a les 16 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, campionat de dòmino mixte. A les 18.15 h, a la font del Comú, inici de la 2a Baixada d’andròmines. A les 21.30 h, a la plaça Major, arengada popular. Preu: 10 euros i 20 euros sense tiquet de festa major. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb Orquestra Liberty. Entrada gatuïta amb abonament, i 10 euros fins a les 01.30 h. A les 01.30 h, Bum Titis. A les 03 h, música petarda amb Dj Pd Efa. Diumenge, d’11 a 14 h, a les Moreres, remullada amb inflables i vermut popular. A les 12 h, a l’església de Santa Margarida, missa en honor a Santa Margarida. A les 18.30 h, a la plaça de la Sort, final de petanca femení. A les 19 h, a la plaça del Safareig, cursa d’orientació. A les 22 h, a la plaça Major, havaneres a càrrec del grup UltraMar, amb rom cremat.
SOLSONA
- 15è Cap de Setmana Jove. Divendres, a les 19 h, campionat de cementiri i, seguidament, sopar de pagès, amb una proposta gastronòmica ampliada. Per acabar, primer edició de karaoke. Dissabte, al migdia, a la plaça Major, vermut musical amb Les Dues, inauguració d’una exposició commemorativa dels 15 anys de Joventut Solsonina i dinar de retrobament per a les persones que han format part de l’entitat. A partir de les 16 h, a la plaça Major, actuació de Marc Anglarill. A les 19 h, a la plaça de Palau, 5è Torneig de beerpong. A les 21.30 h, sopar popular i la primera Trabucada, correplaces amenitzat per la Trinxaranga. A partir de les 02 h, a la sala polivalent, concert d’Oxigen Band i Dj Sergi Domene, de Flaix FM. Entrades per a les activitats de dissabte a joventutsolsonina.cat.
SÚRIA
- Festa del barri de Sant Jaume. Divendres, a les 19.30 h, a la plaça Josep Anselm Clavé, plantada de la primera Trobada de Capgrossos i berenar pels participants. A les 20 h, cercavila, amb la participació dels Grallers del Poble Vell i els Geganters del Gorg de l’Olla. A les 21 h, mojitada amb Dj Gian. Servei de bar. Dissabte, a les 17 h, al pàrquing de la Fàbrica Vella, validació d’embarcacions participants en la baixada dels Piraguàitics. A les 18 h, inici de la baixada dels Piraguàitics. A les 20 h, botifarrada. Preu: 6 euros. A la venda als establiments Cal Gal i El Garbell. A les 21 h, ball amb Spin Off. A les 22.30 h, ball amb José Sáez. Diumenge, a les 8 h, des de la plaça de Sant Jaume, caminada i pedalada popular Memorial Quico Reguant. Recorreguts de 20 km (pedalada) i 8 km (caminada). Cal haver fet inscripció. Organització: Centre Excursionista i Anxovaires. A les 13 h, vermut popular. A les 14 h, al carrer Sant Jaume, arrossada. Preu: 12 euros. A la venda als establiments Cal Gal i El Garbell. A les 18 h, festa de l’escuma.
- Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
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