Una Survival Zombie, la festa del tomàquet i Els Elois: els grans plans del cap de setmana a la Catalunya central
La regió central de Catalunya esdevé un punt neuràlgic d'activitats amb una agenda diversa que inclou fires, concerts i festes locals
Regió7
La Catalunya central s'omple de propostes aquest cap de setmana amb una Survival Zombie, la Festa del Tomàquet de Manresa, Els Elois de Berga, mercats medievals, festes majors, concerts i activitats per a tota la família.
MANRESA
10a Festa del Tomàquet del Bages. Divendres, de 18 a 19.30 h, a la Sala Petita del Kursaal, cinefòrum: Terra compartida, pagesia transformadora per a un demà sostenible. Gratuït. Sense inscripció prèvia. De 19 a 22.30 h, amb inici i final a l’aparcament de Viladordis, caminada vespertina per Viladordis. Preu: 5 euros. Cal inscripció prèvia. De 19 a 22 h, tapes de tomàquet als wine bars dels cellers de la Ruta del vi: Abadal. Preu: en funció de la tapa. De 19.30 a 23 h, a la plaça del Mercat Puigmercadal, vetllada de tapes. Preu: en funció de la tapa. Dissabte, de 9 a 13.30 h, al passeig Pere III (davant del casino), Mercat del Tomàquet amb pagesos del Bages: parades, tastos i tallers. De 10.30 a 12.30 h, des de l’oficina de turisme, visita Manresa, cor de Catalunya, especial Festa del Tomàquet. Preu: 8 euros. Cal inscripció prèvia. Matí i tarda, tapes de tomàquet als wine bars dels cellers de la Ruta del vi: Artium, Abadal, Fargas-Fargas. Preu: en funció de la tapa. Diumenge, a les 11, 12 i 13 h, visita a la Torre Lluvià amb degustació de tomàquets. Gratuït. Cal inscripció prèvia. Al migdia, tapes de tomàquet als wine bars dels cellers de la Ruta del vi: Artium, Abadal, Fargas-Fargas. Preu: en funció de la tapa. Més informació i inscripcions a manresa.cat/festadeltomaquet.
Festes de Sant Ignasi. Dissabte, de 10.30 a 12.30 h, trobada a la recepció del Museu del Barroc per la visita guiada Els tresors barrocs, que inclou el Museu del Barroc i la basílica de la Seu. Activitat gratuïta. Cal reserva a museudelbarroc.cat. Diumenge, sessions a les 10.30 i a les 12.15 h, al Museu del Barroc, de l’activitat familiar Dibuixa el barroc-Sant Ignasi de Loiola. Es crearà un llibre de dibuix i s’entrarà a descobrir el Museu del Barroc. De 5 a 10 anys. Activitat gratuïta. Cal reserva a museudelbarroc.cat. Dilluns, a les 9 h, amb trobada al Museu del Barroc, itinerari El paisatge ignasià. Durada aproximada: 1 h i 30 minuts. Cal reserva a museudelbarroc.cat. A les 19 h, a les sales del claustre del Museu del Barroc, acte de presentació del darrer Premi Pare Ignasi Puig i Simon, a càrrec de la guanyadora, Anna Comas Vives, amb El patrimoni artístic de Manresa des de l’estada de Sant Ignasi a la ciutat fins al seu procés de canonització (1522 - 1622). Estudi dels béns mobles dels indrets ignasians. Més informació a www.manresaturisme.cat.
BERGA
Els Elois. Divendres, a les 18 h, a la plaça de la Pietat, festa de l’escuma. A les 19 h, al saló de sessions de l’ajuntament, presentació del programa amb la xerrada Els Elois: una mirada centenària de la premsa berguedana, a càrrec de l’historiador Aleix Calle. Dissabte, durant tot el dia, al carrer Major, mostra de diferents oficis tradicionals. A les 12 h, amb inici a la residència Sant Bernabé i final a la plaça de les Fonts, anunciament de la festa amb el tabaler acompanyat per l’Entrompats Street Band. A la plaça de la Creu s’hi afegiran els gegants de La Bauma dels Encantats. Ballaran el Ballet de Déu a la plaça Sant Joan i a la plaça Santa Magdalena. De 16.30 a 17 h, al carrer del Programari Lliure, taller de traginers. Cal haver fet inscripció. A les 17.30 h, recollida dels rucs. A les 18.30 h, inici de la passada al passeig Abeuradors, antic Cal Passasserres, amb el tabaler, el banderer i els adminiatradors, acompanyats per la cobla Ciutat de Berga: passada i tirabou. A les 19 h, a la plaça Viladomat, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu. Col·laboració de la Colla Sardanist Cim d’Estela. A les 20 h, al llarg del carrer Major, escenificació teatral El rapte de la núvia. Col·laboració: Agrupació Teatral la Farsa A les 23 h, a la plaça del Forn, concert a càrrec del grup berguedà de versions de pop-rock Vintage. Diumenge, a les 8 h, al carrer del Programari Lliure, recollida dels rucs. A les 8.45 h, amb inici a la Font del Ros, passada. A les 10.15 h, a la plaça Santa Magdalena, benedicció dels animals. Esmorzar de coca, xocolata i barreja. Col·laboració: Veïnat de la plaça Santa Magdalena. A les 11.30 h, a l’església de Sant Francesc, missa cantada per la Coral Queraltina en honor a Sant Eloi. A les 11.30 h, Boda típica de l’Alt Berguedà. Durant la missa es repartiran els tradicional panellets. En acabar, la comitiva es dirigirà a la plaça de Sant Joan, on es dansarà el Ballet de Déu (o de l’Adéu). Col·laboració: Agrupació Teatral la Farsa. A les 13.30 h, a la sala de sessions de l’ajuntament, acte de lliurament de les ferradures. A les 19 h, a la plaça Viladomat, ball popular amb Dolfi i Fermí Duet. En cas de pluja, a l’Hotel d’Entitats. Dilluns, festa de Santa Anna al carrer Major. A les 12 h, vermut poètic a la Vermuteria (Major, 51). A les 13 h, passacarrers amb la imatgeria de la Bauma dels Encantats. A les 18.30 h, ball en línia davant de la imatge de Santa Anna. A les 20 h, piscolabis i ball amb Fermí Riu, a la plaça del Forn. Dimarts, a les 21.30 h, presentació del projecte de pressupostos participatius a partir el recull d’entrevistes de memòria oral del Barri Vell i projecció de dos vídeos. A càrrec d’Albert Rumbo i Dani Perona.
BAGÀ
Festa major. Divendres, a les 22 h, a la plaça Catalunya, pregó a càrrec del Grup de Teatre La Faia. Dissabte, a les 16 h, a la piscina municipal, torneig de botifarra. A les 18 h, amb inici al passeig del Raval, trabucaires, amb els Trabucaires de Premià. A les 22 h, a la plaça Porxada, espectacle El repunt, en el 75è aniversari de l’Esbart Cadí. Escrit per Laura Corominas. Direcció musical: Eduard Iniesta. Amb la Cobla Sant Jordi. Diumenge, a les 11 h, a la piscina municipal, aquagim. A les 12 h, a la plaça Tiraval, sardanes amb la cobla Berga Jove. A les 18 h, a la plaça Porxada, animació Somiacaixes, amb la Cia. Anna Roca. A les 21.45 h, al passeig del Raval, castell de focs artificials. A les 22.30 h, al Centre Piscícola de Bagà, taller d’astronomia a càrrec del Centre Astronòmic del Pedraforca (Cuiol Nature). Dilluns, a les 11 h, al parc de la Vila, biodansa per a tothom. A les 17 h, a la plaça Porxada, festa de l’escuma amb Parèntesis Group. A les 22 h, a la plaça Porxada, cinema al carrer: Zootròpolis 2, amb Parèntesis Group.
GÓSOL
Fira dels Càtars: mercat medieval. Dissabte, a les 10 h, a la plaça Major, inici de la fira. A les 10 h, taller infantil: De la planta al foc. A les 12 h, taller infantil: Art i natura. De 12 a 14 h, taller de ceràmica. A les 17 h, demostració d’escultura en fusta. A les 17.30 h, inauguració de l’exposició La utilitat de l’inútil, d’Ewa Karpinska (aquarel·lista) i Biel Mesquida (poeta). De 18 a 20 h, taller de ceràmica. A les 19 h, música i balls tradicionals. A les 21.30 h, pujada de torxes al castell i pregó. Diumenge, a les 10 h, a la plaça Major, inici de la fira. A les 10 h, taller de melmelada. A les 10 h, taller infantil de papiroflèxia. A les 12 h, torneig de tir amb arc.
IGUALADA
Festa Major del barri de Xauxa. Divendres, a les 19 h, Despleguem veles amb música ambient, al Port d’Acció. A les 20 h, pregó, a l’illa Catarineu, i, en acabar, traca d’inici de festa. A les 21.30 h, Sopars del món, a l’illa Catarineu. A les 22.30 h, concert amb Carinyo Malo, a l’illa Catarineu. A les 00 h, concert amb Joanet y los Ajuntaos, al Port d’Acció. A les 03 h, final de festa i a l’abordatge del Diskørdia, al carrer Creueta. Dissabte, a les 19 h, jocs pirates infantils, a l’illa Catarineu. A les 20.30 h, cercavila amb Gegants, Protons i Diables. A les 21.30 h, sopar de botifarres pirata, a l’illa Catarineu. A les 22 h, triatló de les Bermudes: bitlles catalanes, futbolí i ping-pong, a l’illa Catarineu i el Port del Barri. Inscripcions al local del barri. A les 00 h, Kooybass Sound System, al Port d’Acció. A les 01 h, concurs de disfresses pirates, al Port d’Acció. A les 03 h, final de festa i a l’abordatge del Diskørdia, al carrer Creueta. Diumenge, a les 11 h, torneig d’escacs, al Port del Barri. A les 13 h, vermut els supervivents, al Port del Barri.
30è Fàtima té salsa. Dissabte, de 10 a 11.30 h, al centre cívic de Fàtima, 10è Concurs infantil i juvenil de tapes, de 2n a 6è de Primària. De 12 a 13.30 h, torn dels joves de 1r a 4t d’ESO. De 12.30 a 13.30 h, 30è Concurs popular de tapes, a adreçat a persones a partir de 17 anys. A partir de les 21 h, al parc de Valldaura, Festa de la Tapa, on es podran degustar tapes elaborades per diverses entitats i establiments del barri. A les 22 h, lliurament de premis dels concursos i, tot seguit, actuació del grup de versions Los Confina2 Band. Final amb música de Dj.
MONISTROL DE MONTSERRAT
Festa major. Divendres, de 9 a 14 h, al pavelló Pau Ribas, torneig de bàsquet 3x3. A les 17 h, al centre cívic Can Gibert, La Perruquera dels Versos, a càrrec de Bibliobús la Mola. A les 18 h, a la plaça de la Font Gran, actuació DJ and Kids, espectacle familiar. A les 21.15 h, a la plaça de la Font Gran, correfoc a càrrec de la Colla de Diables Els Tronats. A les 23 h, a la plaça de la Font Gran, La Reina del Pop, tribut a La Oreja de Van Gogh. A les 01 h, a la pista esportiva, actuació musical Disco Euforia, amb DJ Serez. Dissabte, a les 8 h, al camí del Riu, concurs de pesca. A les 8 h, pels carrers de la vila, matinades de grallers. A les 10.30 h, amb inici a la plaça de l’Era, cercavila de Festa Major. A les 11.30 h, a l’església Sant Pere, ofici solemne en honor a Sant Jaume i ballada de gegants. Seguidament, al local d’Art i Esplai, inauguració de l’exposició Colors de Monistrol. A continuació, a la plaça del Bo-Bo, vermut popular. A les 18 h, amb inici plaça del Bo-Bo, Arrela’t, mostra de cultura popular. A les 19 h, a la plaça de la Font Gran, vespreig amb l’actuació del Grall de Ball. A les 23 h, a la plaça de la Font Gran, actuació musical del grup Hotel Cochambre. A les 01 h, a la pista esportiva, discomòbil. Diumenge, a les 8 h, al camí del Riu, concurs de pesca. A les 8 h, al camí del Riu, esmorzar dels caçadors. A les 12 h, a la plaça de la Font Gran, festa de l’escuma. A les 18 h, a la plaça del Bo-Bo, inauguració del Biblioaccés. A les 19 h, a la plaça de la Font Gran, concert de tarda amb l’Orquestra Metropol. A les 22 h, a la plaça de la Font Gran, ball amb l’Orquestra Metropol.
NAVÀS
26a Revetlla de Sant Jaume. Dissabte, a partir de les 21 h, al barri Bonavista, sopar popular i ball amb Raül. Preu: 12,50 euros. Venda de tiquets a la botiga del barri. Ho organitza: Associació de Veïns del barri Bonavista.
Festa Major de Sant Cugat del Racó. Dissabte, a les 18 h, missa solemne i benedicció de cotxes. A partir de les 19 h, trobada de cotxes RC Crawler. A les 19.15 h, exposició La vida a pagès, a càrrec de Maria Estruch. A les 20 h, botifarrada i ball amb Solistes Duet. A la mitja part, sortejos. Servei de bar. Inflable gratuït.
OLVAN
Jornada 4x4. Dissabte, de 9 a 18 h, al circuit de Motor Baix Berguedà, exhibició de superació d’obstacles amb 4x4.
LA POBLA DE LILLET
La festa de la font de la Mola. Dissabte, a les 17.30 h, jocs de cucanya. A les 21 h, sopar. Tiquets: 12 euros, i 6 euros per als infants. Venda anticipada de tiquets. A continuació, bingo i ball amb Duet Aroma. Hi haurà servei de bar. En cas de pluja es farà al pavelló. Organització: Veïns de la plaça de la Mola.
PUIG-REIG
Festa de Santa Marta. Divendres, a partir de les 20 h, a la plaça Mestre Badia, una quinzena d’establiments del municipi trauran el seu aparador al carrer, amb promocions i descomptes especials i sorteig de vals de compra de 50 euros. També oferta gastronòmica a càrrec d’establiments locals. A més, espai d’oci infantil gratuït que inclourà un inflable i un circuit de quads. A les 20.30 h, concert de les Mel’s. De 23 a 01.30 h, sessió de DJ Destor. Organització: Ajuntament i UBIC de Puig-reig.
SALLENT
«Vine a remar al Llobregat». Dissabte, cada hora de 10 a 13 i de 16 a 17 h, a la torre del Gas, activitat de rem amb canoa al riu. Qui disposi d’una canoa pot portar-la. L’Ajuntament disposa de 8 canoes i 2 caiacs. Cal reservar la franja horària a www.entraplis.com. Preu i capacitat de la canoa: 5 euros / 3 persones. Preu i capacitat del caiac: 5 euros / 2 persones. Més informació a sallentturisme.com.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
13a Tomacada. Dissabte, a les 19 h, a la plaça de l’Església, taller familiar de decoració de bosses de roba amb motius de l’hort, càrrec d’Irregular Stone. A les 19 h, xerrada: El planter, llavors i varietats locals, a càrrec de l’Associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. A les 20 h, obertura de l’exposició de tomàquets i cistells a concurs i inici de les votacions. A les 20.15 h, visita als horts de la Sagrera. A les 21 h, sopar popular a la fresca amb varietats d’amanides amb tomàquets dels horts de Sant fruitós, botifarra, pa, aigua i postres. Preu: 8 euros; i 4 euros per als menors de 8 anys. Venda de tiquets a Joanan33@2.0 Fotografia. A les 22 h, lliurament de premis i sorteigs. A les 23 h, fi de festa.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Revetlla de Sant Jaume. Divendres, a partir de les 22 h, a la plaça del Dr. Ferran. Amenitzad per Els Ressonants (versions acústiques).
Survival Zombie. Dissabte, de 22 a 04 h, inici al pavelló municipal del joc de supervivència. Venda d’entrades a l’oficina de turisme de la Vall de Lord i a través de la web oficial de l’esdeveniment www.survivalzombie.es.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Festa Major de Ca l’Esteve. Divendres, de 17 a 19 h, inflables. De 19 a 20 h, festa holi i festa de l’escuma. Gratuït per als socis i 5 euros per als no socis. De 20.30 a 00 h, sopar a l’aire lliure (La Bocateria Bar) amb música en directe amb Marc Anglarill. Dissabte, de 10 a 14 h, Market Artesà. De 10 a 13 h, manualitats infantils. A les 18 h, espectacle de màgia i malabars a càrrec del Cic Filixic. A les 19 h, bingo popular. A les 22 h, sopar de festa major. A les 23.30 h, ball amb l’orquestra Miris Way (versions dels 80). A les 01 h, Dj amb TecsDj& Events. Diumenge, a les 12 h, rifa popular. A les 12.15 h, vermut de cloenda. Més informació a www.calesteve.cat.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Remullada familiar nocturna. Divendres, de 22 a 01 h, a la piscina municipal. Entrades: 3 euros. A la venda a svc.cat/agenda/entrades.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Nit de pòquer. Divendres, a les 22 h, a Mont-Àgora. Cal fer inscripció, que és gratuïta. Hi haurà tres premis.
Festa Major d’El Saió i Coll del Guix. Diumenge, a les 9.30 h, a l’església de Santa Anna del Saió, missa amb els cants de la coral Si Fa Sol. A les 10.15 h, estrena de l’Himne per la romeria de Santa Anna del Saió, amb la coral Si Fa Sol i professors d’Aula Orquestra. És una peaç recuperada de l’any 1887. A les 11.15 h, refrigeri popular i sorpresa final de festa major, amb la col·laboració de Mas Buret. Organització: Veïns i Veïnes del Coll del Guix i El Saió.
SANTPEDOR
Festa de Santa Anna. Dissabte, a la plaça Gran U d’Octubre. A les 19.30 h, actes tradicionals, incloent-hi el repic de campanes, la renovació del vot, el lliurament de la bandera al Club de Tenis Santpedor i la mostra de cultura popular. A les 20.30 h, botifarrada i ball de Sant Jaume amb el Francesc. A l’aparcament de Cal Llovet, a les 21 h, 14è Concurs de música jove amb els grups Saturday Whisper, Nur i Paula Jim. A les 23.30 h, concert de cloenda amb Strombers i presentació de l’himne del CF Santpedor. Diumenge, servei de trenet gratuït des de Cal Llovet fins a l’ermita de Santa Anna al matí (de 8.15 h a 11.30 h) i a la tarda (de 18 h a 21 h). A Santa Anna i Santa Maria de Claret, a les 07 h, caminada popular de pelegrinatge, amb sortida des de l’ermita de Sant Francesc. A les 9 h, missa en honor a la patrona i esmorzar de germanor amb botifarra, davant l’ermita de Santa Anna. A les 18.30 h, rosari i visita a la santa amb el cant dels Goigs. A les 19 h, audició de sardanes amb la cobla Els Lluïsos, davant l’ermita de Santa Anna.
VALLMANYA
Festa de la Coberta. Divendres, a les 18 h, al local de Vallmanya, cicle de cultura a l’era: arts visuals i en viu a les eres de Territori de Masies. Obertura i mostra de varietats antigues de blat i farines. A les 18.30 h, acte d’agraïment de la campanya de mecenatge. A les 19 h, explicació de la collita d’enguany, presentació de característiques, usos i propietats de varietats antigues de blat i les respectives farines. A les 20.30 h, sopar a la fresca i sobretaula de cançons populars i de batre. Preu: 18 euros; i 15 euros per als socis. A la venta al 693 054 437. Més informació a @territoridemacies.cat.
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