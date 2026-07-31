Totes les fires i festes per fer aquest 1 i 2 d'agost a la Catalunya central
Consulta totes les propostes que ofereix el primer cap de setmana d'agost a les comarques de casa nostra
Regió7
AGUILAR DE SEGARRA
Festa Major de Castellar. Divendres, a les 22 h, a la plaça de Castellar, concert els Escolanets d’Aguilar. A continuació, nit de DJ a càrrec del DJ Poble Nostre. Dissabte, a les 20 h a la plaça de Castellar, sopar popular a càrrec de Vicenta Puig. Preu: 8 euros. Entrades al Whatsapp 615 76 18 22. A les 22.30 h, a la plaça de Casteller, monòleg «Currídicum Vitae» a càrrec del Ferran Aixalà. Diumenge, a les 10 h, a la capella de Sant Esteve, missa en honor a Sant Esteve, benedicció de la coca i repartiment del panet. A continuació, vermut per a tothom. A les 18.30 h, a la plaça de Castellar, concert a càrrec de Cafè Trio. A les 19.30 h, a la plaça de Castellar, ball tradicional de la coca. A continuació, ball de vetlla.
BAGÀ
Festa major. Divendres, a les 11 h, a la piscina municipal, aquagim. A les 17 h, al pati de l’escola, jocs tradicionals i de cucanya, amb Farcells de jocs. A les 18.30 h, 8è Ultra Birrineu, cercatasques de festa major. Es recorrerà els bars de la vila entre música i proves. A les 22 h, a la plaça Tiraval, concerts amb Unicornioslokos, Band Idos, Sonorització Xtech. Dissabte, a les 9 h, al Casal de la Vila, 54è Torneig de tennis taula de festa major a càrrec del CTT Bagà. A les 15.30 h, al camp de tir, tirada general del Club de Tir Bagà. A les 17.30 h, amb inici a la residència d’avis, cercavila dels Geganters i Grallers de la Vila de Bagà. A les 22 h, al pavelló municipal, Gran Nit de Festa Major amb ball amb Banda Sonora, el grup de versions 80 Principales i disco amb Dj KZU. Diumenge, a les 9 h, al Casal de la Vila, 54è Torneig de tennis taula de festa major a càrrec del CTT Bagà. A les 9 h, amb sortida de la plaça del Raval, 33a cursa popular dels Amics de l’Atletisme. A les 10 h, al camp de tir, tirada d’entrenament amb esmorzar popular a càrrec del Club de Tir Bagà. A les 16 h, a la piscina municipal, torneig de truc. A les 19 h, al pavelló municipal, concert amb l’orquestra Venus. A les 22.30 h, ball de festa major amb l’orquestra Venus. Dilluns, a les 11 h, al parc de la Vila, gimcana amb valors, amb Iogaina & La Vida es Dansa. A les 11 h, a la parròquia de Sant Esteve, eucaristia en honor a Sant Esteve. A les 12 h, a la parròquia de Sant Esteve, concert d’orgue i cant de música religiosa amb la soprano Petya Ivanova, el tenor Alex Vicens i l’organista Lorén Santana. Donatiu: amb taquilla inversa. A les 13 h, a la plaça Porxada, sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles. A les 18 h, taller. A les 22 h, a la plaça Porxada, havaneres amb Son de la Havana. Hi haurà rom cremat.
CASTELLVÍ DE ROSANES
69è Aplec dels Àngels. Dissabte, a les 19 h, a la capella dels Àngels, missa cantada, els assistents rebran un petit detall commemoratiu i els infants presentaran les ofrenes. Acabada la missa abans de sopar, davant de la capella, ball del gegantó Mn. Ramon, juntament amb sardanes i joc de Trencar l’olla. A les 21 h, al barri dels Àngels, sopar sostenible de germanor a la fresca (cadascú amb el seu menjar i beure). Per apuntar-s’hi, cal contactar fins avui al 638 988 543. Durant la vetllada es farà una rifa d’obsequis.
L’ESPUNYOLA
27a Fira mercat. Trobada de plaques de cava. Dissabte, de 9 h a 20 h, fira i durant els dos dies, mercat d’antiguitats i recanvis de vehicles antics. Preu inscripció:15 euros. Per la tarda, demostració i exposició d’eines del camps i tractors antics i després subhasta. Diumenge, tot el dia fins a les 14 h, trobada de vehicles: motocicletes, cotxes, camions i tractors. Clàssics anteriors a l’any 1985. Preu inscripció: 15 euros. Els que facin la inscripció podran esmorzar i tindran un record de la fira. Hi haurà premis per als vehicles més antics. Durant al matí, trobada de plaques de cava. Placa i ampolla commemorativa de la trobada. Demostració i exposició de tractors i eines de camp. Més informació: www.classicespunyola.com o classicespunyola@gmail.com.
GUIXERS
Festa Major de Sisquer. Dilluns, a les 12 h, missa. A la sortida, repartiment del pa. Tot seguit, descoberta de la placa en record de Bonaventura Carrera Simon, la Rosa de Bulner en el centenari de la seva mort. Interpretació de cançons a càrrec de Berguedana de Folklore Total. Música de poble amb Irene Augé A les 14.30 h, dinar popular. Preu: 10 euros. Cal haver adquirit els tiquets anticipadament. A les 16 h, concert amb Palo Santo duo, en el marc del Festival Itinera.
MANRESA
Festes de Sant Ignasi. Divendres, a partir de les 8.45 h, a la plaça Major, botifarrada. Preu: 4,50 euros. D’11 a 13 h, a la plaça Major, activitat familiar: Escenaris i transformacions. Taller artístic relacionat amb la transformació d’espais mitjançant decoracions. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia, amb places limitades. De 5 a 10 anys. A les 11 h, trobada a l’oficina de turisme per a la visita guiada pel centre històric a càrrec de Francesc Comas. Activitat gratuïta. A les 12 h, a la plaça Serarols, missa en honor a Sant Ignasi presidida per David Guindulain s.j. A les 12.45 h, a l’oficina de turisme, La Ignasiada: trobada de persones que es diuen Ignasi o Ignàsia, que rebran un obsequi i es farà una fotografia de grup. A les 18 h, a la plaça Major, espectacle infantil a càrrec de la companyia Ai, Carai!. En acabar, batut de xocolata i croissants per a tothom. De 18 a 20 h, a la plaça Serarols, actuació del cor Lupulus Emsembla. De 19 a 20 h, al carrer Sant Miquel, música en viu a càrrec de Vladimir. A les 21.30 h, a la plaça Major, sopar a la fresca. Hi haurà sorteig de regals cedits pels botiguers de l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants. Venda anticipada de tiquets. Preu: 15 euros. Més informació a www.manresaturisme.cat.
EL MIRACLE
7è Festival de l’Economia Social Solidària Rural de Catalunya. Divendres, de 10 a 13 h, a l’Espai Barroc del santuari de Miracle, Energia comunitària: aprofitament forestal cooperatiu i energia tèrmica rural, a càrrec de Prades Coop. A les 18.30 h, a la plaça del Miracle, benvinguda de l’Arada Creativitat Social, Territori de Masies, Solsona Experience i la XES. Xerrada inaugural sobre Món rural i la pràctica solidària, a càrrec de Vanesa Freixa, activista rural. A les 20 h, a la plaça del Miracle, sopar-concert de la Diada de Territori de Masies, a càrrec de Feliu Ventura, cantautor, amb la gira Tot el que hem guanyat perdent. Cal encarregar el sopar prèviament a informacio@territoridemasies.cat o 693 054 437. Preu: 25 euros, 22 euros per les sòcies. Dissabte, de 10 a 20 h, al claustre del monestir, fira d’entitats, iniciatives i productes de l’economia solidària al món rural, amb una trentena de parades. A les 10 h, a les Balconades, debat breu: Cooperativisme rural. A les 10 h, debat breu: Compra pública. A les 11 h, a l’església inacabada, Pagesia i futur: aliances solidàries per uns pobles vius. A les 13 h, a les oliveres, vermut literari: El nostre feixisme, en conversa entre Roser Vernet i Jordi Mir. De 16 a 16.40 h, a les balconades, debat breu: Articulació territorial de l’ESS. De 17 a 17.40 h, debat breu sobre Transició energètica. De 18 a 18.40 h, debat breu sobre Cures. A les 19 h, a la plaça del Miracle, El Podcast de la Jornal en directe. A les 20 h, cloenda amb lectura del manifest i, a continuació, espectacle de circ Les Cogules amb La Despenjada. En acabar, concert amb Irenita i la Manoli. Durant tot el dia hi haurà activitats culturals i familiars i servei de barra i àpats a càrrec de Territori de Masies. Més informació a fessrural.cat.
LA LLACUNA
Festa major. Divendres, a les 18 h, al camp de futbol La Cuitora, futbol base, partit de l’equip benjamí del CF La Llacuna contra CF Mediona. Tot seguit partit de l’equip Aleví. A les 19 h, a la plaça Major, lectura satírica del programa. Tot seguit, a la plaça Major, vespreig, servei de bar i venta de samarretes de festa major amb acompanyament musical. A les 23 h, correfoc a càrrec del Ball de Diables. De 01.30 h a 03.30 h, al pati de les escoles, concert Allioli. Tot seguit, al pati de les escoles, punxadiscos. Dissabte, a les 10 h, a cal Magí Ferriol, activitats familiars i espai nadons. De les 11 h a les 12 h hi haurà activitats dirigides amb jocs de tota la vida. A les 13 h, a la plaça Major, 6è Aplec a la plaça: Concurs de Paelles. Hi haurà taules i cadires. Tot seguit, a la plaça Major, migdiada popular. A les 18 h, repic general de campanes, juntament amb cercavila. Tot seguit, a la plaça Major, exhibició folklòrica. Tot seguit, ballada conjunta de lluïment. A continuació, manifest feminista i per finalitzar pregó. Des de 00.30 h a 02.30 h, al pati de les escoles, concert de La loca Histerica. Tot seguit, al pati de les escoles, punxadiscos. Diumenge, a les 12 h, a l’església, missa solemne. Tot seguit, a la plaça Major, vermut i ball parlat. De 18 h a 21 h, a cal Magí Ferriol, Espai Familiar: jocs tradicionals, de taula i populars per a tota la família. A les 18.30 h, al camp de futbol La Cuitora, futbol: Senior Masc, CF La Llacuna vs CF La Pobla de Claramunt. A les 20 h, a la plaça Major, concert de l’Orquestra Vancouver. A les 23 h, a l’església, concert de la Coral Cuitora. A les 00 h, a la plaça Major, ball de l’Orquestra Vancouver, juntament amb Embirra’t, gimcana nocturna amenitzada per la Xaranga En Cabo, que tindrà inici a la piscina. Tot seguit, a la plaça major, Punxadiscos. Dilluns, de 10 h a 13 h, a cal Magí Ferriol, activitats familiars i espai nadons, espai de jocs tradicionals, de les 11 h a lex 12 h, hi haurà activitats dirigides d’aigua. A les 12 h, a l’esglèsia, missa solemne. Tot seguit, a la plaça Major, vermut i ballada de sardanes amb la cobla “Terres de Marca”. A les 17.30 h, a la font cuitora, tradicional berenar popular. Jocs tradicionals i xocolata amb coca per la canalla amb música ambient. A les 18.30 h, al cmp de futbol La Cuitora, futbol - Sènior Masc, partit del CF La Llacuna contra CF Mediona. A les 18.30 h, a la plaça Major, havaneres i rom cremat amb el grup “Sons del Mediterrani”.
MOIÀ
International Bat Night. Dissabte, a les 18 h, a l’Espai Cal Comadran, conferència d’introducció a la biologia, estudi i conservació d’aquests mamífers. A les 19.15 h, visita d’exploració a l’interior de les coves del Toll i del Parc Prehistòric per conèixer els seus hàbitats. A les 20.30 h, sessió d’albirament i detecció de ratpenats al Molí Nou. A càrrec d’Aula i Natura: Ramiro Aibar i Sergi Torné. Preu: 12 euros; 8,50 euros de 6 a 12 anys; i gratuït menors de 6 anys. Places exhaurides. En queden algunes per a la sessió del 5 de setembre. Cal fer reserva al 647 166 272 o storne@covesdeltoll.com.
LA NOU DE BERGUEDÀ
Festa major. Divendres, a les 20.30 h, al centre cívic, festa de la cervesa & montaditos. A les 23 h, al centre cívic, DJ Jep i torneig de beer-pong. Dissabte, a les 8 h, caminada popular pels racons històrics de la Nou amb Pol Navarro, sortida de la plaça 1 d’Octubre, recorregut circular, apte per a tots els públics. A les 10.30 h, a la plaça 1 d’Octubre, coca i xocolata. A les 11h, a la pista poliesportiva, classe magistral de zumba, a càrrec de Sandra Tristante. Simultàniament a les 11h, al centre Cívic, torneig de futbolín. Major de 18 anys Inscripcions a la barra. A les 12.30 h, al centre Cívic, vermut popular. A les 16.30 h, a l’aula de l’ajuntament vell, taller de ceràmica, a càrrec de Taller Glòria i Pau (places limitades). A les 17 h, a la pista poliesportiva, tarda familiar, amb inflables, jocs autònoms, pintacares... A les 17 i a les 18 h, al centre cívic, sessions de tast de vins i formatges de pastor. Places limitades. A les 22.30 h, al centre cívic, grup de versions Calle Caramelo. A les 01 h, al centre Cívic, DJ Cruki. Diumenge, a les 10 h, tindran lloc dos esdeveniments al nucli del poble, 5a fira de Formatges de Pastor i 17a fira d’artesans. A les 11 h, a la pista poliesportiva, festa Holi. A les 14 h, a la pista poliesportiva, dinar popular. Reserva: 690 01 16 98. Preus: adults 20 euros, infants 12 euros. A les 17.30 h, a la plaça 1 d’Octubre, cercavila pel poble amb xaranga i gegants de la Font del Ros. A les 19 h, al centre cívic, quinto.
OLIUS
Festa Major de Sant Esteve d’Olius. Divendres, a les 20.30 h, caminada popular nocturna a Ratavilla. Inscripcions: 5 euros. Gratuït per als infants fins a 10 anys. Inscripcions a entradessolsones.com. Dissabte, a les 10.30 h, torneig de bitlles amb Olius Bitlles. A les 11.30 h, festa de l’escuma i vermut. A les 18 h, espectacle infantil Ni croquetes, ni punyetes, amb Alba Mascarella i berenar. A les 19.30 i a les 20.50 h, a la cripta, concert de Goig. Entrada i sopar: 20 euros. A la venda a entradessolsones.com. A partir de les 21 h, sopar popular (10 euros) i rifa. A les 22 h, concert amb Argelagues. Diumenge, a les 12.30 h, missa solemne i benedicció del pa, barreja i coca. A les 19 h, ball de tarda amb Joan Vilandeny i bingo.
OLVAN
Festa major. Divendres, a les 19h, a la plaça Sant Sebastià, zumba amb l’Eve. A les 22.30 h, cercavila amb la xaranga Entrompats Band, inici a la plaça Sant Sebastià. Seguidament, a la pista poliesportiva, nit jove de Festa Major amb Blú versions, DJ Capde i DJ Arzzett. Dissabte, a les 10.30 h, a la plaça Rodona, 53è concurs de dibuix infantil «Pintem Olvan». Cal dur material per pintar. A les 16 h, a Ateneu d’Olvan, 42è concurs de Botifarra. A les 17 h, a la plaça Sant Sebastià, la Marrana. Preu: 3 euros. A les 19.30 h, a la plaça Sant Sebastià, 8a Trobada de ball en línia. A les 23 h, a la pista poliesportiva, nit de concerts amb Svetlana, Thug life, DJ Ernest Codina, del Matina Codina de RAC105. Diumenge, a les 8 h, al camp de tir de l’Alzinosa, concurs popular de tir al plat. A les 12h, a la plaça Sant Sebastià, vermut musical amb Marc River, jocs gegants i pintacares. A les 17.30 h, a l’Ateneu d’Olvan, tecnificació de patinatge artístic a càrrec d’Ía Boixader. Cal dur patins. A les 18.30 h, a la plaça Sant Sebastià, entrega de premis del concurs de dibuix i animació infantil amb Jaume Barri. A les 19.30 h, a la plaça Sant Sebastià, vespreig amb el grup del Cece Gianotti & Après Minuit. A les 21.30 h, a la pista poliesportiva, ball de festa major amb Jordi Bruch duet. Dilluns, a les 10.30 h, a la pista poliesportiva, gimcana infantil. En acabar, hi haurà vermut jove pels participants. A les 17 h, a la zona del parc, juga, mou-te popular!. A les 19 h, a la plaça Sant Sebastià, festa de l’escuma infantil. A les 21.30, a la pista poliesportiva, ball de gala amb cafè trio.
LA POBLA DE LILLET
Festes del barri Les Coromines. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de les Coromines, bingo musical familiar. A les 16 h, jocs infantils: tallers, jocs, festa de l’escuma i trencar l’olla. Hi haurà coca i xocolata. . A les 21 h, sopar. 14 euros. Venda anticipada. En acabar, sorteig del ram i ball amenitzat per El Pep. A la mitja part, galetes i porrons. Servei de bar tot el dia. En cas de mal temps es farà al pavelló municipal. Organització: Veïns de les Coromines i Ajuntament de la Pobla de Lillet.
EL PORT DEL COMTE
Botifarrada al Port del Comte. Dissabte, de 18 a 23 h, al bar de l’Estivella. Botifarrada amb música en directe amb Vyvyan (rock). Pagament en efectiu: 9,50 euros.
PUIGCERDÀ
Trobada gegantera de Vilallobent. Dissabte, de 17 a 21 h, inflables. A les 18 h, plantada de gegants: Alp, Kerresetcaps, l’Esquirol, la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Vilallobent. A les 19 h, cercavila pels carrers. Seguidament, balls a la plaça Major. A les 21 h, entrega de records i ball final. Organització: Colla Gegantera i Grallers de Vilallobent.
Festa d’estiu d’Age. Diumenge, a les 9 h, a l’església de Sant Julià, missa. A les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 18 h, a la plaça Major, concert a càrrec de De Gala i, tot seguit, ball de tarda.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Festa major. Dissabte, a les 20 h, al teatre municipal, «Dins el bosc», producció de Quart passadís. Preu: 15 euros. Entrades a l’oficina de turisme. Diumenge, de 10 h a 14 h, al gimnàs municipal, donació de sang. Organitza: Associació donants de Sang del Solsonès. A les 18 h, a la biblioteca, inauguració de «Paisatges a l’aquarel·la de Salvador Balcells». A les 19 h, al teatre municipal, projecció nous vídeos de la Vall de Lord. Organitza: Associació cultural Vall de Lord.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Festa major. Dissabte, a a les 21 h, caminada nocturna de festa major a càrrec de la Guíxola. Sortida des del pavelló municipal d’esports. Hi haurà servei de bar. Preu sopar: adults 12 euros i infants (fins a 10 anys) 6 euros.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada