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Més de deu fires i festes per gaudir a la Catalunya central del 7 a l'11 d'agost

Aquestes són totes les propostes que ofereixen les comarques de la regió de divendres a dimarts

La Festa de la Cabra d'Or centra els actes inicials de la Festa Major de Moià

La Festa de la Cabra d'Or centra els actes inicials de la Festa Major de Moià / Arxiu | Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

AGUILAR DE SEGARRA

Festa major de Les Coromines. Divendres, a les 21 h, a l’Era de Cal Cuiner, sopar popular a càrrec de Vicenta Puig. Preu: 8 euros. Entrades limitades. Entrades al WhatsApp: 680 26 44 81. Dissabte, a les 18 h, a L’era de Cal Cuiner, espectacle d’animació infantil i familiar. «Cançons dels món», a càrrec de Rah-mon Roma. A les 19 h, cursa popular de les Coromines. Tot seguit a partir de les 20 h aproximadament, entrepans i brasa (sardines i pop) a càrrec de La Barca del Xic (Vic). A les 20.30 h, havanes a càrrec de Les Anxovetes. A la mitja part, rom cremat per a tothom i sorteig del pernil. Diumenge, a les 11 h, a L’era de Cal Cuiner, missa en honor de la Mare de Déu de la Candelera. A continuació, vermut per a tothom. A les 18.30 h, concert de Festa major a càrrec de Quartet Orgue de Gats. A continuació, ball de vetlla.

ARGENÇOLA

Festa major. Divendres, a les 20 h, Pregó d’inici de festa major. A les 21 h, sopar popular, plat de fideuà. Preu: 6 euros. A les 22 h, bingo musical. A les 23 h, Correcarrers amb Band the Marxa. A partit de les 01 h, Senyor Oca, Joanet y lo ajuantaos, PD Gamba i PD Jota. Dissabte, a les 11 h, espectacle de màgia amb El mag Lluc. A les 18 h, xocolatada. Tot seguit, inici del torneig de Futbol, l’Argençola Cup. A les 21.30 h, botifarrada popular. Preu:4 euros + dues tires de números per participar en el sorteig d’una panera. Tiquets limitats. A les 23 h, ball i versions de cançons amb l’orquestra Zamba Show. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Mariano Mestre, festa d’escuma. A les 12 h, missa de festa major. En finalitzar l’ofici, petit concert de la Coral d’Argençola a la mateixa església. Directora: Gemma Teixé Escura. Després de la missa, al Cafè d’Argençola, aperitiu popular i Exposició Fotogràfica de la Quinta Forca. Diumenge a la tarda, concert a la fresca: A les 18.30 h, Titu Martí. A les 20 h, Irieix. A partir de les 21 h, sopar de tapes. Preu: 3 euros per tiquet. Ambientat per Kunta Kouto. A les 22 h, Pacual i els desnatats.

BRICS

Festa major. Diumenge, a les 12 h, missa solemne cantada. A la sortida, ramets de les priores i el tradicional pa sucat de Brics per a tothom.

CAPELLADES

Festa major. Dissabte, a les 18 h, al Capelló, al mur escorxador municipal, mural de la festa major popular. Activitat per donar el tret de sortida de la festa major popular i pintar plegats el disseny d’aquesta edició. Simultàniament, les 18 h, al pati de la Lliga, 10è capvespre d’art. Una tarda dedicada a descobrir el talent dels artistes locals. Ho organitza: El Taller, La Societat la Lliga i Ajuntament de Capellades. A les 21.30 h, a la plaça de Catalunya, sopar popular, bingo i disco mòbil. Menú del sopar:pa amb tomàquet, botifarra, cansalada beguda i un cartó de bingo. Preu sopar: 14 euros. Els tiquets del sopar es vendran el mateix dia de l’activitat a la plaça de Catalunya, a partir de les 18 h, fins a exhaurir existències. La disco s’allargará fins a les 3 h, de la matinada. Ho organitza: Geganters de Capellades, Capellades Hoquei Club, CF Capellades, CFS Capellades. Diumenge, a les 18.30 h, a l’església de Santa Maria de Capellades, festival internacional d’orgue de Capellades. Concert d’estiu amb la pestigiosa organista Loreto Aramendi. Preu entrada: 8 euros (només targeta).

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Festa major. Divendres, de 11 a 13 h, atraccions gratuïtes. De 16.30 a 18.30 h, a la plaça Joan Arocas, Jocs de cucanya organitzat pel Grup de Joves. De 18.30 a 20.30 h, a C/ Estació, sardanes amb La Cobla Ciutat de Manresa. A les 21.30 h, Correbars, organitzat pel Grup de Joves. A les 22 h, al Monestir de Sant Llorenç, nits Musicals amb Joan Garrobé i Andreu Miret Cançons llunyanes. A les 23.30 h, a la sala polivalent, Grup de versions Bandidos. A continuació, DJ Wilma’s. Dissabte, de 10 a 14 h, a La Llar del pensionista, 22a trobada de plaques de cava i col·leccionisme. De 10.30 a 13.30 h, a la zona Dont Avellaner, Festa Pump track. A les 12.30 h, a la piscina Municipal, exhibició final del curset de natació. A les 16 h, al bar Gràfic, Concurs de truc. Simultàniament, a La Llar del pensionista, concurs de rummikub. A les 18 h, a la pista del camp de Futbol, cartells a part, alternativa Rock. A les 19 h, a la sala polivalent, concert amb l’orquestra Venus. A les 23 h, a la sala polivalent, ball amb l’orquestra Venus. Diumenge, a les 8 h, marxa Nòrdica, sortida davant de l’ajuntament. A les 10 h, Tòmbola de la Llar. De 11 a 14 h, a C/Indústria), Splash Slide. A les 16 h, a La Llar del pensionista, concurs de botifarra. A les 17 h, a l’edifici Estació, entrega de premis del 20è concurs de fotografia del Berguedà Memorial Joan Ribera i Fornells i de la Gimcana fotogràfica. A les 18 h al camp de futbol, partit de Futbol Memorial Pepe Jiménez. A les 22 h, a C/Estació, La Pau de Ponts. Dilluns, a les 11.30, al Monestir de Sant Llorenç, missa solemne. A la sortida de la missa Monòleg teatralitzat «El pecat entre ruïnes». Interpretació: Rosa Boixader. Guió de: Joan Busoms. Seguidament Sardanes a càrrec de la cobla ciutat de Manresa. De 16 a 19 h, a la piscina Municipal, inflables. A les 22 h, al barri Bastareny, Havaneres amb «La Petita Havana Quartet».

MOIÀ

Festa major. Divendres, a les 18 h, al auditori de Sant Josep, 43è festival internacional de música Francesc Viñas, cuncurs del campus. Entrada gratuïta. Organitzen: Joventuts Musicals de Moià. A les 19 h, al parc municipal - zona llac, Impossible!, espectacle familiar de màgia a càrrec d’Eduard Juanola. Ho organitza: Biblioteca Municipal 1 d’Octubre. De 200 a 02 h, a la piscina municipal, festa blanca a la piscina amb inflables. Música amb DJ Farrist i DJ Pretty.chav. Organitzen: Ajuntament de Moià i Associació Col·lectiu Boira. Dissabte, a les 9 h, pedalada popular/familiar, sortida des del pavelló poliesportiu municipal. Incripció gratuïta a www.bikemoia.cat/sortides. Avituallament al Molí Nou. Ho organitza:Bike Moià Associació. A partir de les 15.30, al gimnàs de l’institut Moianès, 9è torneig social de tennis taula de festa major. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Inscripcins per WhatsApp als tels.667776927 o al 670435664. Ho organitza:Club Tennis taula Moianès. De 17 a 23 h, 6a fira d’artesans i d’artistes. A les 18 h, a la plaça Major, xaranga OhPeta!. De 17.30 a 19.00, a la plaça Major. Taller de pintura creativa a càrrec d’Helena Portella. A les 20 h, a la plaça del CAP, actuació de Valo’s Style. A les 21 h, a la plaça del CAP, Xaranga OhPeta!. Ho organitza:Ajuntament de Moià, Am’Art i Cultura Activa. A les 20 h, al auditori de Sant Josep, 43è festival Internacional de Música Francesc Viñas. Homenatge a Pau Casals. Grup de violoncels i grup de cambra del Campus de Joventuts Musicals. Un concert per homenatjar la figura de Pau Casals en el seu 150è aniversari. Preu entrades: 20 euros (socis JM: 15 euros) descomptes als comerços de l’ABIC. Informació i reserves a www.joventuts musicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza: Joventuts musicals de Moià. A les 22 h, al parc municipal de baix, cinema a la fresca infantil:Elio, en cas de pluja o mal temps la projecció es farà a l’espai cultural Les Faixes. Ho organitzen: CinemaViu i Ajuntament de Moià. Diumenge, tot el matí, al carrer Sant Antoni i carrer Rafael Casanova, mercat de vi i el formatge. Productes alimentaris de qualitat i de proxmitat, productors artesans i venedors professionals. A les 11 h, a l’espai cultural Les Faixes, 43è festival internacional de música Francesc Viñas, concert final del campus. Actuació dels alumnes que han participat als cursos del Campus Musical del Moianès. Preu entrada:5 euros. Informació i reserves a www.joventutsmusicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza: Joventuts Musicals de Moià. A les 17 h, concert de l’orquestra del campus, estrena a moià el primer concert per piano i orquestra escrit a Espanya pel compositor moianès Jacint Codina Marfà, músic de la cort de Ferran 7è. Abans del concert, hi haurà una introducció sobre aquest músic moianés a càrrec de Jaume Clarà. Preu entrades: 20 euros (socis JM: 15 euros) descomptes als comerços de l’ABIC. Informació i reserves a wwws.joventutsmusicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza: Joventuts Músicals de Moià. A les 19 h, al parc Municipal, a la zona del llac, audició de sardanes, amb la cobla Jovenívola de Sabadell. En cas de pluja o mal temps es farà a l’Espai Cultural Les Faixes. Ho organitza: Agrupació Sardanista. A les 19.30, al punt de concentració Font del carrer Gravadors Abadal, Crono Moià, la contrarrellotge ciclista de la festa major. Ho organitzen: CIM i Bike Moià. A partir de les 19 h, a la plaça Sant Sebastià, tardeig amb música. Per gaudir de la festa major en bona companyia. Ho organitzen:Radio Moià, AMBU i Ajuntament de Moià. A les 22 h, pregó de festa major a càrrec de Manu Vilaseca. Amb motiu del reconeixament a la seva participació a la cursa Triple Crown, al EUA. Ho organitza: Ajuntament de Moià. Desprès del pregó i fins a les 00 h, tardeig i música bon ambient. Ho organitza: Radio Moià, AMBU i Ajuntament de Moià.

Festa de la cabra d’Or. Dilluns, a les 18 h, a la plaça Major, davant de l’església, inici de la representació teatralitzada de la llegenda. A les 19 h, caminada popular per buscar la Cabra d’Or. Seguidament, sopar de carmenyola i joc per trobar la cabra d’Or. A les 22.30 h, cercavila nocturna, amb la banda Àuria fins al Parc Municipal. A les 00 h, al parc municipal, esplanada de baix, concert amb Fills d’Aissó i PD Txivi.

ODÈN

9è Concurs de gossos d’atura d’Odèn. Diumenge, a partir de les 10 h, a Montnou a Odèn (Solsonès, Lleida), 9è concurs de gossos d’atura. Hi haurà servei de botifarra a la brasa i begudes. Més informació als telefons: 687 87 56 21 i 973 48 17 00.

EL PI DE SANT JUST

Festa major. Dissabte, a les 19 h, a la zona esportiva de les piscines del Pi, jocs de cucanya a càrrec de l’Espai Jove d’Olius. A les 20 h, plantada de gegants, amb els gegants de Betrans. A les 21 h, ball amb Crystal. Bingo a la mitja part. Hi haurà servei d’entrepans i begudes.

ELS PRATS DE REI

Festa major. Dilluns, a les 19 h, a la plaça major, Taller de Sardanes.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Festa major. Divendres, a les 11 h, al camp de futbol, partit de futbol infantil CE Sant Llorenç. Organitza:CE Sant Llorenç. A les 16 h, al camp de futbol, partit de futbol infantil CE ST Llorenç. Organitza: CE Sant Llorenç. A les 16 h, al jardí, campionat de botifarra. Preu: 10 euros per parella. A les 17.30 h, al camp de bitlles de la zona esportiva, tirada popular de bitlles catalanes Organitza:Club de bitlles l’Arcada. A les 19 h, al camp de futbol Climenç Solé “Eladi”, partit de futbol femení. Organitza: Futfem Vall de Lord. A les 20 h, a carpa plaça del Mur, sopar popular a càrrec del C.E. St. Llorenç de Morunys amb l’acompanyament musical dels Bandarres. Organitza: C.E St. Llorenç de Morunys. A les 22 h, a l’església parroquial, concert de festa major de la coral Morunys. Direcció: M. Lluïsa Piñero. Orgue. Piano i acordió: Gregori Farràs. Organitza: Parròquia de Sant Llorenç, Coral Morunys i Amics de l’Orgue. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb Marc Anglarill. A les 03 h, al poliesportiu municipal, nit de festa amb Declivi, La Quinta i DJ Cala Mitat. Entrada gratuïta. +16 Anys. Dissabte, a les 10 h, a la sala polivalent, 9è torneig d’escacs. Organitza: Lord Natura i club d’escacs l’Elefant. Preu: 5 euros per participant. A les 12 h, a la plaça de les Eres, jocs de cucanya. Organitza:Aeig Vall de Lord. A les 17 h, a la plaça Major, espectacle infantil «La cuina del gegant» a càrrec de Falstoletes. Organitza: Xarxa Vall de Lord. De 17 h a 20 h, cronoescalada popular Tour du Lord. A les 18 h, al camp de futbol Climenç Solé “Eladi”, 41è Memorial Josep M. Xarau, partit del primer equip. Organitza: C.E St. Llorenç. Barraques, a la carpa plaça del Mur: de 20 h a 21 h, monòleg / acte cultural. De 20 h a 22 h, sopar popular. De 23 a 05 h, barraques de nit. Organitza:Comissió de barraques i entitats. A les 22 h, al nucli antic de la vila, correfoc. Organitza:Grup correfoc Els Estevats. Col·labora: Knauf i Grallers Som Kom Som. A les 01 h, al pavelló municipal, nit de festa amb DJ Mina Ritz i DJ Edu Elizondo. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 11.45 h, repic de campanes anunciant la festa major. A les 12 h, al pati de l’escola, festa de l’escuma amb Jordi Tonietti (Remulla’t). A les 13 h, a la plaça de la Canal, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 17 h, a la plaça de la Canal, espectacle familiar «Briga B Z.Z.Z» a càrrec de Kabuts. Organitza: Xarxa Vall de Lord. A les 18 h, al camp municipal Climenç Solé “Eladi”, partit de veterans del C.E St. Llorenç. De 19.30 a 22 h, a la plaça Major, vespreig jove. Organitza: Comissió jove. A les 22 h, a la plaça de la Canal, correfoc infantil. Organitza: Grup correfoc Els Estevats. De 23 a 02 h, a la plaça Major, bingo musical i animació. Organitza: Comissió jove. Dilluns, a les 12 h, missa concelebrada de la festa major en honor al Sant Patró, acompanyada de la coral Morunys i l’organista Gregori Farràs. Organitza:Parròquia de Sant Llorenç i Coral Morunys. A les 12 h, cercavila amb els gegants Els 3 savis Piteus, els Grallers Som Kom Som i els gegants i grallers de Guixers. Organitza: Colla gegantera Els 3 savis piteus. Col·labora: Geganters i grallers de Guixers i grallers Som Kom Som. En acabat, ball de la coca. A les 17 h, a la plaça de la Catalana, concert de tarda amb Folk a Mitges. A les 18 h, des del Local Jove (Creu Roja), baixada d’andròmies. Organitza: Voluntaris intrèpids i perillosos (VIP). A les 20.30 h, pels carrers del poble, sortida plaça del Mur, correbars amb la xaranga Entrompats Band. Organitza: Comissió jove. Al final dels correbars, elecció de Miss i Mister 2026. A les 23 h, a la plaça Major, ball final de festa major amb Grand Band. A les 02.30 h, fi de festa a la plaça Major amb DJ Tofu.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Festa major. Divendres, de 16 a 19 h, al carrer Serra d’Or, tobogan gegant de 75 metres. A les 21 h, al carrer de la Creu, cercatasques de Sant Salvador de Guardiol. Tasques organitzades per comerços, negocis locals i entitats que oferirarn tapetes, platets i pintxos. Acompanyament musical a càrrec de BandTorrats. Preu: 10 euros. De 20 a 21 h, canvi de tiquet per polsera al Bar del Pavelló. Ho organitza: Ajuntament amb col·laboració d’associacions i establiments del municipi. A les 00 h, a a pista exterior del pavelló municipal d’esports, concert jove amb La Tropical. Un grup de versions en directe. A continuació, a la pista exterior del pavelló municipal d’esports, nit amb DJ Neipa. Dissabte, a partir de les 9.30 h, a diferents indrets, matinal esportiva. Totes les activitats són gratuïtes i sense inscripció prévia. A les 9.30 h, a les pistes de petanca del Calvet, torneig de petanca. Ho organitza:Club Petanca El Calvet. A les 9.30, a les Alzines de l’església, classe de Body Art. A les 10 , a les pistes del lateral del Pavelló, tirada de bitlles catalanes. Ho organitza:Club de Bitlles Catalanes «Fusta i Ferro». A les 10 h, a la piscina municipal, Aquagym. A les 9.30 h a la pista exterior del pavelló municipal d’esports, esmorzar de pagès. D’esmorzar botifarra a la brasa, acompanyada amb mongetes i vi. Preu:4 euros. Places limitades a 150 unitats. A les 11 h, davant del carrer de la Creu, 22 (placeta de la Creu), arts a la Creu: «HoHiHu» de Farrés Brothers. Espectacle recomenat per a tots els públic, de 55 minuts de durada. A les 18 h, a la placeta de la Creu, audició de Sardanes a càrrec de l’orquestra La Selvatana. A les 19 h, del carrer de l’església fins al carrer Serra d’Or, baixada d’andròmines. Hi haurà diverses modalitats i premis. Inscripció el mateix dia a la carpa de davant de l’Escola Montserrat. Ho organitza:Ajuntament amb col·laboració de l’Associació Els Torrats. A les 20 h, a la pista exterior de pavelló municipal d’esports, concert amb l’orquestra La Selvatana. Disset artistes sobre l’escenari, la Cobla Orquestra Selvatana. A les 21.30 h, sopar de festa major, el menú del sopar constarà d’amanida, llom cuit al foc de llenya i baixa temperatura, patata al caliu i gelat de postres. El tiquet inclou, pa, vi i aigua. Places limitades a 300 comensals. Preu 15 euros. A les 23 h, ball amb la Selvatana. A continuació, nit amb DJ Ribex. Diumenge, a les 8 h, al pàrquing del pavelló municipal d’esports, 5a trobada de Clàssics SSG. Trobada no competitiva per a vehicles clàssics i històrics. Exposició dels vehicles participants, esmorzar i volta pels voltants del terme municipal. Inscripcions a través del correu: socis@bielaclubmanresa.com. Preu 10 euros i inclou esmorzar, obsequi i dret de participació. Ho organitza: Ajuntament amb la col·laboració del Club Biela Manresa. A les 11 h, davant del carrer de la Creu 22, a la placeta de la Creu, arts a la Creu: «Gota» de Txema Munyoz. Espectacle recomenat a partir de 6 anys, de 45 minuts de durada. A les 12 h, a la pista exteropr del pavelló municipal d’esports, festa de l’escuma, vine a ballar i refrescar-te sota l’escuma!. A les 19 h, al teate La Sala, teatre de festa major: «Políticament incorrecte» amb Kràpules. última funció de l’espectacle. Per a més informació consulteu altres activitats. Ho organitza: Kràpules.

VILADA

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Festa d’estiu. Dissabte, a les 12 h, al parc dels Gronxadors, concurs popular de paelles. A les 18.30 h, al local cultural Carme Cirera, cercavila gegantera. Diumenge, a les 8 h, al parc dels Gronxadors, sortida de la caminada solidària. D’11 a 14 i de 16 a 20 h, al local cultural Carme Cirera, scalèxtric. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca: Rondallas. Dilluns, a les 19 h, al local cultural Carme Cirera, espectacle de Pep Plaza. Dimarts 11 d’agost, a les 17 h, al carrer del Migdia, tobogan aquàtic. A les 22 h, al parc dels Gonxadors, sortida de la caminada nocturna. Inscripció: 3 euros.

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