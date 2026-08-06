Més de deu fires i festes per gaudir a la Catalunya central del 7 a l'11 d'agost
Aquestes són totes les propostes que ofereixen les comarques de la regió de divendres a dimarts
Regió7
AGUILAR DE SEGARRA
Festa major de Les Coromines. Divendres, a les 21 h, a l’Era de Cal Cuiner, sopar popular a càrrec de Vicenta Puig. Preu: 8 euros. Entrades limitades. Entrades al WhatsApp: 680 26 44 81. Dissabte, a les 18 h, a L’era de Cal Cuiner, espectacle d’animació infantil i familiar. «Cançons dels món», a càrrec de Rah-mon Roma. A les 19 h, cursa popular de les Coromines. Tot seguit a partir de les 20 h aproximadament, entrepans i brasa (sardines i pop) a càrrec de La Barca del Xic (Vic). A les 20.30 h, havanes a càrrec de Les Anxovetes. A la mitja part, rom cremat per a tothom i sorteig del pernil. Diumenge, a les 11 h, a L’era de Cal Cuiner, missa en honor de la Mare de Déu de la Candelera. A continuació, vermut per a tothom. A les 18.30 h, concert de Festa major a càrrec de Quartet Orgue de Gats. A continuació, ball de vetlla.
ARGENÇOLA
Festa major. Divendres, a les 20 h, Pregó d’inici de festa major. A les 21 h, sopar popular, plat de fideuà. Preu: 6 euros. A les 22 h, bingo musical. A les 23 h, Correcarrers amb Band the Marxa. A partit de les 01 h, Senyor Oca, Joanet y lo ajuantaos, PD Gamba i PD Jota. Dissabte, a les 11 h, espectacle de màgia amb El mag Lluc. A les 18 h, xocolatada. Tot seguit, inici del torneig de Futbol, l’Argençola Cup. A les 21.30 h, botifarrada popular. Preu:4 euros + dues tires de números per participar en el sorteig d’una panera. Tiquets limitats. A les 23 h, ball i versions de cançons amb l’orquestra Zamba Show. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Mariano Mestre, festa d’escuma. A les 12 h, missa de festa major. En finalitzar l’ofici, petit concert de la Coral d’Argençola a la mateixa església. Directora: Gemma Teixé Escura. Després de la missa, al Cafè d’Argençola, aperitiu popular i Exposició Fotogràfica de la Quinta Forca. Diumenge a la tarda, concert a la fresca: A les 18.30 h, Titu Martí. A les 20 h, Irieix. A partir de les 21 h, sopar de tapes. Preu: 3 euros per tiquet. Ambientat per Kunta Kouto. A les 22 h, Pacual i els desnatats.
BRICS
Festa major. Diumenge, a les 12 h, missa solemne cantada. A la sortida, ramets de les priores i el tradicional pa sucat de Brics per a tothom.
CAPELLADES
Festa major. Dissabte, a les 18 h, al Capelló, al mur escorxador municipal, mural de la festa major popular. Activitat per donar el tret de sortida de la festa major popular i pintar plegats el disseny d’aquesta edició. Simultàniament, les 18 h, al pati de la Lliga, 10è capvespre d’art. Una tarda dedicada a descobrir el talent dels artistes locals. Ho organitza: El Taller, La Societat la Lliga i Ajuntament de Capellades. A les 21.30 h, a la plaça de Catalunya, sopar popular, bingo i disco mòbil. Menú del sopar:pa amb tomàquet, botifarra, cansalada beguda i un cartó de bingo. Preu sopar: 14 euros. Els tiquets del sopar es vendran el mateix dia de l’activitat a la plaça de Catalunya, a partir de les 18 h, fins a exhaurir existències. La disco s’allargará fins a les 3 h, de la matinada. Ho organitza: Geganters de Capellades, Capellades Hoquei Club, CF Capellades, CFS Capellades. Diumenge, a les 18.30 h, a l’església de Santa Maria de Capellades, festival internacional d’orgue de Capellades. Concert d’estiu amb la pestigiosa organista Loreto Aramendi. Preu entrada: 8 euros (només targeta).
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Festa major. Divendres, de 11 a 13 h, atraccions gratuïtes. De 16.30 a 18.30 h, a la plaça Joan Arocas, Jocs de cucanya organitzat pel Grup de Joves. De 18.30 a 20.30 h, a C/ Estació, sardanes amb La Cobla Ciutat de Manresa. A les 21.30 h, Correbars, organitzat pel Grup de Joves. A les 22 h, al Monestir de Sant Llorenç, nits Musicals amb Joan Garrobé i Andreu Miret Cançons llunyanes. A les 23.30 h, a la sala polivalent, Grup de versions Bandidos. A continuació, DJ Wilma’s. Dissabte, de 10 a 14 h, a La Llar del pensionista, 22a trobada de plaques de cava i col·leccionisme. De 10.30 a 13.30 h, a la zona Dont Avellaner, Festa Pump track. A les 12.30 h, a la piscina Municipal, exhibició final del curset de natació. A les 16 h, al bar Gràfic, Concurs de truc. Simultàniament, a La Llar del pensionista, concurs de rummikub. A les 18 h, a la pista del camp de Futbol, cartells a part, alternativa Rock. A les 19 h, a la sala polivalent, concert amb l’orquestra Venus. A les 23 h, a la sala polivalent, ball amb l’orquestra Venus. Diumenge, a les 8 h, marxa Nòrdica, sortida davant de l’ajuntament. A les 10 h, Tòmbola de la Llar. De 11 a 14 h, a C/Indústria), Splash Slide. A les 16 h, a La Llar del pensionista, concurs de botifarra. A les 17 h, a l’edifici Estació, entrega de premis del 20è concurs de fotografia del Berguedà Memorial Joan Ribera i Fornells i de la Gimcana fotogràfica. A les 18 h al camp de futbol, partit de Futbol Memorial Pepe Jiménez. A les 22 h, a C/Estació, La Pau de Ponts. Dilluns, a les 11.30, al Monestir de Sant Llorenç, missa solemne. A la sortida de la missa Monòleg teatralitzat «El pecat entre ruïnes». Interpretació: Rosa Boixader. Guió de: Joan Busoms. Seguidament Sardanes a càrrec de la cobla ciutat de Manresa. De 16 a 19 h, a la piscina Municipal, inflables. A les 22 h, al barri Bastareny, Havaneres amb «La Petita Havana Quartet».
MOIÀ
Festa major. Divendres, a les 18 h, al auditori de Sant Josep, 43è festival internacional de música Francesc Viñas, cuncurs del campus. Entrada gratuïta. Organitzen: Joventuts Musicals de Moià. A les 19 h, al parc municipal - zona llac, Impossible!, espectacle familiar de màgia a càrrec d’Eduard Juanola. Ho organitza: Biblioteca Municipal 1 d’Octubre. De 200 a 02 h, a la piscina municipal, festa blanca a la piscina amb inflables. Música amb DJ Farrist i DJ Pretty.chav. Organitzen: Ajuntament de Moià i Associació Col·lectiu Boira. Dissabte, a les 9 h, pedalada popular/familiar, sortida des del pavelló poliesportiu municipal. Incripció gratuïta a www.bikemoia.cat/sortides. Avituallament al Molí Nou. Ho organitza:Bike Moià Associació. A partir de les 15.30, al gimnàs de l’institut Moianès, 9è torneig social de tennis taula de festa major. Cal inscripció prèvia. Places limitades. Inscripcins per WhatsApp als tels.667776927 o al 670435664. Ho organitza:Club Tennis taula Moianès. De 17 a 23 h, 6a fira d’artesans i d’artistes. A les 18 h, a la plaça Major, xaranga OhPeta!. De 17.30 a 19.00, a la plaça Major. Taller de pintura creativa a càrrec d’Helena Portella. A les 20 h, a la plaça del CAP, actuació de Valo’s Style. A les 21 h, a la plaça del CAP, Xaranga OhPeta!. Ho organitza:Ajuntament de Moià, Am’Art i Cultura Activa. A les 20 h, al auditori de Sant Josep, 43è festival Internacional de Música Francesc Viñas. Homenatge a Pau Casals. Grup de violoncels i grup de cambra del Campus de Joventuts Musicals. Un concert per homenatjar la figura de Pau Casals en el seu 150è aniversari. Preu entrades: 20 euros (socis JM: 15 euros) descomptes als comerços de l’ABIC. Informació i reserves a www.joventuts musicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza: Joventuts musicals de Moià. A les 22 h, al parc municipal de baix, cinema a la fresca infantil:Elio, en cas de pluja o mal temps la projecció es farà a l’espai cultural Les Faixes. Ho organitzen: CinemaViu i Ajuntament de Moià. Diumenge, tot el matí, al carrer Sant Antoni i carrer Rafael Casanova, mercat de vi i el formatge. Productes alimentaris de qualitat i de proxmitat, productors artesans i venedors professionals. A les 11 h, a l’espai cultural Les Faixes, 43è festival internacional de música Francesc Viñas, concert final del campus. Actuació dels alumnes que han participat als cursos del Campus Musical del Moianès. Preu entrada:5 euros. Informació i reserves a www.joventutsmusicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza: Joventuts Musicals de Moià. A les 17 h, concert de l’orquestra del campus, estrena a moià el primer concert per piano i orquestra escrit a Espanya pel compositor moianès Jacint Codina Marfà, músic de la cort de Ferran 7è. Abans del concert, hi haurà una introducció sobre aquest músic moianés a càrrec de Jaume Clarà. Preu entrades: 20 euros (socis JM: 15 euros) descomptes als comerços de l’ABIC. Informació i reserves a wwws.joventutsmusicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza: Joventuts Músicals de Moià. A les 19 h, al parc Municipal, a la zona del llac, audició de sardanes, amb la cobla Jovenívola de Sabadell. En cas de pluja o mal temps es farà a l’Espai Cultural Les Faixes. Ho organitza: Agrupació Sardanista. A les 19.30, al punt de concentració Font del carrer Gravadors Abadal, Crono Moià, la contrarrellotge ciclista de la festa major. Ho organitzen: CIM i Bike Moià. A partir de les 19 h, a la plaça Sant Sebastià, tardeig amb música. Per gaudir de la festa major en bona companyia. Ho organitzen:Radio Moià, AMBU i Ajuntament de Moià. A les 22 h, pregó de festa major a càrrec de Manu Vilaseca. Amb motiu del reconeixament a la seva participació a la cursa Triple Crown, al EUA. Ho organitza: Ajuntament de Moià. Desprès del pregó i fins a les 00 h, tardeig i música bon ambient. Ho organitza: Radio Moià, AMBU i Ajuntament de Moià.
Festa de la cabra d’Or. Dilluns, a les 18 h, a la plaça Major, davant de l’església, inici de la representació teatralitzada de la llegenda. A les 19 h, caminada popular per buscar la Cabra d’Or. Seguidament, sopar de carmenyola i joc per trobar la cabra d’Or. A les 22.30 h, cercavila nocturna, amb la banda Àuria fins al Parc Municipal. A les 00 h, al parc municipal, esplanada de baix, concert amb Fills d’Aissó i PD Txivi.
ODÈN
9è Concurs de gossos d’atura d’Odèn. Diumenge, a partir de les 10 h, a Montnou a Odèn (Solsonès, Lleida), 9è concurs de gossos d’atura. Hi haurà servei de botifarra a la brasa i begudes. Més informació als telefons: 687 87 56 21 i 973 48 17 00.
EL PI DE SANT JUST
Festa major. Dissabte, a les 19 h, a la zona esportiva de les piscines del Pi, jocs de cucanya a càrrec de l’Espai Jove d’Olius. A les 20 h, plantada de gegants, amb els gegants de Betrans. A les 21 h, ball amb Crystal. Bingo a la mitja part. Hi haurà servei d’entrepans i begudes.
ELS PRATS DE REI
Festa major. Dilluns, a les 19 h, a la plaça major, Taller de Sardanes.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Festa major. Divendres, a les 11 h, al camp de futbol, partit de futbol infantil CE Sant Llorenç. Organitza:CE Sant Llorenç. A les 16 h, al camp de futbol, partit de futbol infantil CE ST Llorenç. Organitza: CE Sant Llorenç. A les 16 h, al jardí, campionat de botifarra. Preu: 10 euros per parella. A les 17.30 h, al camp de bitlles de la zona esportiva, tirada popular de bitlles catalanes Organitza:Club de bitlles l’Arcada. A les 19 h, al camp de futbol Climenç Solé “Eladi”, partit de futbol femení. Organitza: Futfem Vall de Lord. A les 20 h, a carpa plaça del Mur, sopar popular a càrrec del C.E. St. Llorenç de Morunys amb l’acompanyament musical dels Bandarres. Organitza: C.E St. Llorenç de Morunys. A les 22 h, a l’església parroquial, concert de festa major de la coral Morunys. Direcció: M. Lluïsa Piñero. Orgue. Piano i acordió: Gregori Farràs. Organitza: Parròquia de Sant Llorenç, Coral Morunys i Amics de l’Orgue. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb Marc Anglarill. A les 03 h, al poliesportiu municipal, nit de festa amb Declivi, La Quinta i DJ Cala Mitat. Entrada gratuïta. +16 Anys. Dissabte, a les 10 h, a la sala polivalent, 9è torneig d’escacs. Organitza: Lord Natura i club d’escacs l’Elefant. Preu: 5 euros per participant. A les 12 h, a la plaça de les Eres, jocs de cucanya. Organitza:Aeig Vall de Lord. A les 17 h, a la plaça Major, espectacle infantil «La cuina del gegant» a càrrec de Falstoletes. Organitza: Xarxa Vall de Lord. De 17 h a 20 h, cronoescalada popular Tour du Lord. A les 18 h, al camp de futbol Climenç Solé “Eladi”, 41è Memorial Josep M. Xarau, partit del primer equip. Organitza: C.E St. Llorenç. Barraques, a la carpa plaça del Mur: de 20 h a 21 h, monòleg / acte cultural. De 20 h a 22 h, sopar popular. De 23 a 05 h, barraques de nit. Organitza:Comissió de barraques i entitats. A les 22 h, al nucli antic de la vila, correfoc. Organitza:Grup correfoc Els Estevats. Col·labora: Knauf i Grallers Som Kom Som. A les 01 h, al pavelló municipal, nit de festa amb DJ Mina Ritz i DJ Edu Elizondo. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 11.45 h, repic de campanes anunciant la festa major. A les 12 h, al pati de l’escola, festa de l’escuma amb Jordi Tonietti (Remulla’t). A les 13 h, a la plaça de la Canal, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 17 h, a la plaça de la Canal, espectacle familiar «Briga B Z.Z.Z» a càrrec de Kabuts. Organitza: Xarxa Vall de Lord. A les 18 h, al camp municipal Climenç Solé “Eladi”, partit de veterans del C.E St. Llorenç. De 19.30 a 22 h, a la plaça Major, vespreig jove. Organitza: Comissió jove. A les 22 h, a la plaça de la Canal, correfoc infantil. Organitza: Grup correfoc Els Estevats. De 23 a 02 h, a la plaça Major, bingo musical i animació. Organitza: Comissió jove. Dilluns, a les 12 h, missa concelebrada de la festa major en honor al Sant Patró, acompanyada de la coral Morunys i l’organista Gregori Farràs. Organitza:Parròquia de Sant Llorenç i Coral Morunys. A les 12 h, cercavila amb els gegants Els 3 savis Piteus, els Grallers Som Kom Som i els gegants i grallers de Guixers. Organitza: Colla gegantera Els 3 savis piteus. Col·labora: Geganters i grallers de Guixers i grallers Som Kom Som. En acabat, ball de la coca. A les 17 h, a la plaça de la Catalana, concert de tarda amb Folk a Mitges. A les 18 h, des del Local Jove (Creu Roja), baixada d’andròmies. Organitza: Voluntaris intrèpids i perillosos (VIP). A les 20.30 h, pels carrers del poble, sortida plaça del Mur, correbars amb la xaranga Entrompats Band. Organitza: Comissió jove. Al final dels correbars, elecció de Miss i Mister 2026. A les 23 h, a la plaça Major, ball final de festa major amb Grand Band. A les 02.30 h, fi de festa a la plaça Major amb DJ Tofu.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Festa major. Divendres, de 16 a 19 h, al carrer Serra d’Or, tobogan gegant de 75 metres. A les 21 h, al carrer de la Creu, cercatasques de Sant Salvador de Guardiol. Tasques organitzades per comerços, negocis locals i entitats que oferirarn tapetes, platets i pintxos. Acompanyament musical a càrrec de BandTorrats. Preu: 10 euros. De 20 a 21 h, canvi de tiquet per polsera al Bar del Pavelló. Ho organitza: Ajuntament amb col·laboració d’associacions i establiments del municipi. A les 00 h, a a pista exterior del pavelló municipal d’esports, concert jove amb La Tropical. Un grup de versions en directe. A continuació, a la pista exterior del pavelló municipal d’esports, nit amb DJ Neipa. Dissabte, a partir de les 9.30 h, a diferents indrets, matinal esportiva. Totes les activitats són gratuïtes i sense inscripció prévia. A les 9.30 h, a les pistes de petanca del Calvet, torneig de petanca. Ho organitza:Club Petanca El Calvet. A les 9.30, a les Alzines de l’església, classe de Body Art. A les 10 , a les pistes del lateral del Pavelló, tirada de bitlles catalanes. Ho organitza:Club de Bitlles Catalanes «Fusta i Ferro». A les 10 h, a la piscina municipal, Aquagym. A les 9.30 h a la pista exterior del pavelló municipal d’esports, esmorzar de pagès. D’esmorzar botifarra a la brasa, acompanyada amb mongetes i vi. Preu:4 euros. Places limitades a 150 unitats. A les 11 h, davant del carrer de la Creu, 22 (placeta de la Creu), arts a la Creu: «HoHiHu» de Farrés Brothers. Espectacle recomenat per a tots els públic, de 55 minuts de durada. A les 18 h, a la placeta de la Creu, audició de Sardanes a càrrec de l’orquestra La Selvatana. A les 19 h, del carrer de l’església fins al carrer Serra d’Or, baixada d’andròmines. Hi haurà diverses modalitats i premis. Inscripció el mateix dia a la carpa de davant de l’Escola Montserrat. Ho organitza:Ajuntament amb col·laboració de l’Associació Els Torrats. A les 20 h, a la pista exterior de pavelló municipal d’esports, concert amb l’orquestra La Selvatana. Disset artistes sobre l’escenari, la Cobla Orquestra Selvatana. A les 21.30 h, sopar de festa major, el menú del sopar constarà d’amanida, llom cuit al foc de llenya i baixa temperatura, patata al caliu i gelat de postres. El tiquet inclou, pa, vi i aigua. Places limitades a 300 comensals. Preu 15 euros. A les 23 h, ball amb la Selvatana. A continuació, nit amb DJ Ribex. Diumenge, a les 8 h, al pàrquing del pavelló municipal d’esports, 5a trobada de Clàssics SSG. Trobada no competitiva per a vehicles clàssics i històrics. Exposició dels vehicles participants, esmorzar i volta pels voltants del terme municipal. Inscripcions a través del correu: socis@bielaclubmanresa.com. Preu 10 euros i inclou esmorzar, obsequi i dret de participació. Ho organitza: Ajuntament amb la col·laboració del Club Biela Manresa. A les 11 h, davant del carrer de la Creu 22, a la placeta de la Creu, arts a la Creu: «Gota» de Txema Munyoz. Espectacle recomenat a partir de 6 anys, de 45 minuts de durada. A les 12 h, a la pista exteropr del pavelló municipal d’esports, festa de l’escuma, vine a ballar i refrescar-te sota l’escuma!. A les 19 h, al teate La Sala, teatre de festa major: «Políticament incorrecte» amb Kràpules. última funció de l’espectacle. Per a més informació consulteu altres activitats. Ho organitza: Kràpules.
VILADA
Festa d’estiu. Dissabte, a les 12 h, al parc dels Gronxadors, concurs popular de paelles. A les 18.30 h, al local cultural Carme Cirera, cercavila gegantera. Diumenge, a les 8 h, al parc dels Gronxadors, sortida de la caminada solidària. D’11 a 14 i de 16 a 20 h, al local cultural Carme Cirera, scalèxtric. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca: Rondallas. Dilluns, a les 19 h, al local cultural Carme Cirera, espectacle de Pep Plaza. Dimarts 11 d’agost, a les 17 h, al carrer del Migdia, tobogan aquàtic. A les 22 h, al parc dels Gonxadors, sortida de la caminada nocturna. Inscripció: 3 euros.
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961