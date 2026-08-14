Què fer aquest cap de setmana a la Catalunya central?

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Regió7
CAPELLADES
Festa major. Divendres, 37è. Concurs de pintura ràpida Joan Campoy-premi Capellades. A les 8.30 h, carrers i places de la Vila. A les 14.30 h, lliurament de premis. A les 18 h, obertura de l’exposició al públic. A les 13 h, als jardins de La Casa Bas, concert vermut The Lemon Day amb Júlia Colom. A les 18.30 h, als jardins de la residència de Gent Gran, espectacle familiar de La Xarxa Capellades «Forat» amb la Cia. Dudu Arnalot. Clown gestual, Màscares i objectes, Sense text, Tots els públics, 40 min. A les 20 h, a la Pl Verdaguer, pregó de la festa major 2026 a càrrec de la societat La lliga. A les 21.30 h, a la Pl. Verdaguer-Pl. Àngel Guimerà. A les 22 h, correfoc carrers i places de la Vila. Recorrregut: Plaça d’Àngel Guimerà-c.Major-c.Garbí-Passeig Immaculada Concepció-c. del Pilar-c. de la Canaleta-plaça de Sant Jaume-c. Onze de Setembre-plaça Verdaguer. Ho organitza: Dimonis de Capellades. A les 23 h, a la Pl. Espanya, ball de festa major amb l’oquestra Xarop de nit. A les 0.30 h, a la Pl. Bassa, nit de punxa discos amb Chemical Brown-PD Gufy i PD del Bages. Dissabte, a les 8.00 h, pels carrers de Capellades, tindrà lloc el toc de matinada amb el Grup de Gralles i Tabals de Capellades, que recorrerà el poble anunciant la diada. A les 11 h, a la plaça Sant Jaume´-església de Santa Maria, passeig dels Gegants Centenaris. A les 11.15 h, a l’esgésia de Santa Maria de Capellades, ofici solemne de festa major. A les 12.45 h, al parc de la font Cuitora, concert i ballada de sardanes, amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. A les 17.00 h, al Restaurant Jac Roig, 4rt Tastet de Ratafies de Festa Major, organitzat per Jac Roig, la Cooperativa i Bodega J. Torres. A les 18.00 h, al Camp municipal de futbol, es disputarà el partit de Festa Major entre el CF Capellades i el CE Vendrell. A les 18.30 h, a la plaça de la Bassa, començarà la Gran Cercavila de Festa Major, amb les colles i elements de cultura popular de Capellades. A les 20.00 h, a l’Auditori del Parc de la Font Cuitora, concert especial de FM amb el grup de Jazz-flamenc Liérica. A les 23.30 h, a la plaça de la Bassa, nit de concerts amb el raper Baya Baye i l’Orquestra mitjanit. Diumenge, a les 11 h, al Carrer Garbí, tobogan aquàtic gegant. A les 12.30 h, als jardins Capelló-Porxada, concert de Biel Jorba presentant el disc «Crema catalana» + tast caves i corpinats. A les 13.30 h, als jardins de la Bassa, cuinem La Bassa. A les 18 h, al jaciment Abric Romaní, tallers de prehistòria a l’Abric Romaní. A les 18 h, al Jaciment Abric Romaní, hi haurà una experiència didàctica i vivencial al NEAN – Parc Prehistòric de Capellades, que permetrà viatjar en el temps i apropar-se a un dels jaciments arqueològics més importants d’Europa d’una manera divertida i interactiva. Activitat organitzada per l’IPHES, amb places limitades. A les 18.30 h, a la plaça Verdaguer, se celebrarà l’espectacle de carrer «Conhort», de la Cia. Hotel Iocandi, un espectacle de circ contemporani per a tots els públics que emociona, sorprèn i convida a mirar-nos els uns als altres. A través del circ, el moviment i els objectes, reflexiona sobre la fragilitat, el consol i la força dels vincles humans. A les 20 h, al pati del Teatre La Lliga, hi haurà el concert de capvespre amb Aura & Biel Quartet. Aura Mauri i Biel Harper, dues joves figures emergents de l’escena jazzística catalana, presentaran el seu nou projecte a quartet, acompanyats de Juan Pastor i Adrià Claramunt, amb la col·laboració especial del saxofonista Marcel·lí Bayer. El concert serà d’accés lliure, amb aforament limitat. A les 21.30 h, a la plaça Catalunya, començarà el sopar de Barraques amb les entitats, una trobada per compartir taula, convivència i bon ambient amb amics i família, i gaudir d’una àmplia oferta de sopars per a tots els gustos. A les 23.30 h, també a la plaça Catalunya, començarà el concert de Barraques amb The Funk Power Station, una espectacular formació d’11 músics que oferirà un repertori ple de grans himnes del funk, el soul, la música disco i el rhythm & blues, convertint la plaça en una autèntica pista de ball. A partir de la 1.30 h, aproximadament, arribarà el concert de Barraques amb La Loca Histeria, un dels grups de versions més reconeguts i irreverents del país, amb un espectacle que combina grans èxits de totes les èpoques, coreografies impossibles, teatre, surrealisme i molt d’humor. A les 3.30 h, a la plaça Catalunya, serà el torn de BAAT DJ – Arnau Batlle, especial Nit de Barraques. El DJ oferirà una sessió festiva i intergeneracional amb grans èxits dels anys 80, 90 i 2000, combinats amb himnes actuals, per acabar la nit compartint música, bon ambient i molta festa. A les 5 h, començarà la cercavila amb Estridents Percussió i l’esmorzar de forner a Ca l’Angelillo. La cercavila recorrerà els carrers del centre de la vila fins a la plaça Xica, on els participants podran recuperar forces amb un bon tall de coca de forner. La cercavila passarà per la plaça Catalunya, el Pilar, la plaça Verdaguer, el carrer Onze de Setembre i la plaça Xica. Dilluns, a les 12.30 h, al Parc de la Font Cuitora, se celebrarà el concert vermut amb Suitcase Brothers & Friends. El concert vermut més esperat i multitudinari de la Festa Major tornarà a omplir el parc d’ambient, bona música i ganes de celebrar, amb els germans Santos i Víctor Puertas, ànima dels Suitcase Brothers i referents indiscutibles del blues europeu. A les 18 h, a la plaça Catalunya, hi haurà «Guillem el Trapella – El millor escalfament per a una tarda de festa!», una proposta musical i d’animació infantil del músic i educador Guillem Riu, amb cançons pròpies inspirades en ritmes actuals, el trap i la música urbana, pensada perquè els més petits cantin, ballin i participin. A les 18.30 h, a la plaça Catalunya, començarà el concert familiar «Reggae per Xics – El Cuc Quàntic». El projecte familiar de The Penguins arribarà a Capellades amb un nou espectacle ple de música, humor, imaginació i ritmes jamaicans que farà ballar petits i grans. A les 19 h, al Parc de la Font Cuitora, hi haurà «Havaneres amb l’Espingari», un dels moments més entranyables de la Festa Major. El grup convidarà a navegar pels sons més tradicionals de la Mediterrània amb un repertori d’havaneres i cançons de taverna que evoquen el mar, els viatges i els records compartits. A les 21.30 h, a la Piscina Blava municipal, se celebrarà el teatre «Un xou no fa istiu», amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Un aparent programa de ràdio en directe es convertirà en un autèntic desastre, amb una successió de situacions delirants, embolics, improvisacions i rialles. L’entrada tindrà un preu de 16 €. A les 23 h, la música serà la protagonista de l’espectacle itinerant «El carrer és nostre!», amb Always Drinking Marching Band. La cercavila festiva conduirà el públic des de la Piscina Blava fins a la plaça Verdaguer, en un recorregut ple d’energia, humor i música en directe. Finalment, a les 00 h, a la plaça Verdaguer, tindrà lloc la pirotècnia de cloenda i el brindis final de la Festa Major. Els Dimonis de Capellades il·luminaran el cel amb una espectacular pirotècnia de cloenda i, tot seguit, Capellades Comerç convidarà tothom a compartir un brindis popular per celebrar l’èxit de la Festa Major i acomiadar-nos fins a l’any vinent. Activitats incloses en el programa de Festa Major.
CASTELLBELL I EL VILAR
Festa major. Divendres, a les 9.30 h, a la zona esportiva municipal, matinal esportiva de pàdel, tennis taula i futbol. Inscripció prèvia. De 10 a 13 h a l’església de La Bauma, escape room-cas fènic :operació a contrarellotge. Inscripció prèvia a:entràpolis.com. A les 12 h, al poliesportiu municipal, concurs d’arrossos. Inscripció prèvia. A les 18.30, a la Pl.Barcelona, vesprada de petanca. Inscripció el mateix dia al punt de l’activitat. A les 21.30 h, correfoc a càrrec dels Diables Els Resistents, inici davant de l’ajuntament fins a l’Escola Jaume Balmes.
Festa Hawaiana. Dress code: Hawai. Divendres, les 23.30 h, a l’Escola Jaume Balmes, concert de versions a càrrec de La Tropical. A les 1.30 h, a l’Escola Jaume Balmes, DJ Creuss. De les 10 a les 13 h, al Casino Borràs, Làser Tag, diversió, acció i emoció assegurada per als més valents. De 10 a 13 h, a l’església Sta. Mara del Vilar, exposició de maquetes a càrrec de Francesc Roca. A les 11 h, a l’església Sta. Maria del Vilar, missa solemne de festa major. A les 10 h, al pl. de l’esgésia del Vilar, sardanes a la plaça a càrrec de la Cobla La Nova Vallès. A les 13 h, a el Vilar, vermut popular. A les 18 h, a l’Escola Jaume Balmes, proclamació pubillatge. A les 10 h, a l’Escola Jaume Balmes, actuació flamenca a càrrec de la Diosa Flamenco. A les 23 h, a l’Escola Jaume Balmes, DJ Arzeett. A les 1 h, a l’Escola Jaume Balmes, festa jove-fotomaton & 360. Diumenge, ralli humorístic, a càrrec dels Bastoners. A les 9 h, inici a l’Escola Bressol Colors, a les 13 h, prova final davant de l’ajuntament. Inscripció prèvia. De 10.30 a 13.30 h, a la piscina municipal, bateig de submarinisme a càrrec de CE Mosaik Sub. A les 11 h, a k’esgésia de La Bauma, missa en reco de tots els difunts. A les 17 h, a la cantonada c. Bellavista, plantada d’andròmines amb c. Pubilla. A les 17.30 h, baixada d’andròmines. Recorregut per c. Bellavista, pl. Dr. Escorell, c.Bellavista, pl. del Rei i arribada al camí del Puig. Inscripció prèvia. A les 20 h, a l’Escola Jaume Balmes, sopar de germanor tastet de vins i concert de Xènia Delgado. A les 22 h, a l’Escola Jaume Balmes, Havaneres i rom cremat a càrrec de Veus del Segrià.
COPONS
Fira del tomaquet. Diumenge, de 17 a 21 h, als carrers i places del centre històric de Copons, se celebrarà la 6a edició de la Fira del Tomàquet, una jornada dedicada als productes de proximitat i a la gastronomia del territori; hi haurà parades de productors locals, degustacions de productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, música en directe, un taller d’enquadernació natural, una permagimcana familiar i una activitat de crispetes amb bicicleta. També es farà una demostració de l’ADF de Copons i es presentarà l’estudi sobre la recuperació de les fonts naturals del municipi. Una proposta per gaudir en família i descobrir la gastronomia, el patrimoni i la sostenibilitat de Copons.
GIRONELLA
Festa major Sant Roc. Divendres, a les 19 h, a la plaça de la Vila, espectacle familiar «Lali be good Dance Factory». A les 19.30 h, al mirador del casal Cívic La Llar, acte de comiat i proclamació del pubillatge Gironellenc. A les 20 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 22.30 h, a la plaça de l’estació, nit de concerts amb Pol Crocketa, Pony Pisador, Dr Prats i Mon DJ. Dissabte, a les 9 h, a les roques del pont vell, trobada de pesca infantil. Societat de pescadors del baix Berguedà. A les 11.30 h, a la plaça de la Vila, festa de l’escuma. A les 16 h, a l’espai El Blat, torneig de botifarra. C.F.Casserres. A les 18 h, a la plaça de la Vila, «Les Pinyes ocultes». Joc familiar grupal, troba les pinyes amagades i aconsegueix varis premis. A les 19 h, al parc de la tomaquilla, «Piknik» Electro-Dance-House-Techno. A les 20 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 21.30 h, a la plaça de la Vila, festival de dansa folklòrica amb l’esbart Manresa i l’esbart Nou Sant Jordi de Gironella. A les 23 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 23.30 h, a la plaça de l’estació, nit de festa amb Svetlana, Banda Neón i DJ Surda. Diumenge, a les 10 h, davant la fundació Sant Roc- plaça Dr.Armengou, seguici de Sant Roc amb la imatgeria i la cultura popular, acompanyats per la Cobla Berga Jove. A les 10.30 h, a l’església nova de Santa Eulàlia, missa Major en honor a Sant Roc. A les 12 h, a la plaça de la Vila, diada de Sant Roc amb les balladesde lluïment del seguici i la cultura popular, acompanyats de la Cobla Berga Jove. Entrega de l’Almorratxa d’honor a Jacint Valldaura. A les 18 h, al carrer Farguell, acte de commemoració dels 110 anys del primer habitatge cooperatiu de la cooperativa «La Flor Obrera» amb l’historiador Gironellenc Daniel Raya. A les 19 h, al parc de la tomaquilla, «Piknik», Electro-Dance-House-Techno. A les 19 h, a la plaça de la Vila, festa del confeti amb Jordi Callau. A les 19 h, al carrer del riu, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, a la font del Balç. «Quina Perla!» La quina de la festa major. A les 20 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 20 h, a la plaça de l’estació, concert amb l’orquestra Venus. A les 20.30 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 23 h, a la plaça de l’estació, ball de gala amb l’orquestra Venus. Dilluns, a les 19 h, a la plaça de la Vila, espectacle familiar «Mon Petit Cirque amb la Cia. Moi Jordana». A les 20.30 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 21 h, a la plaça de la Vila, concert-ball amb l’orquestra Millenium. Dimarts, a les 19.30 h, a la plaça de la Vila, classe de zumba i ball obert a tothom. A les 20 h, a la fundació Sant Roc, proclamació de la Padrina i el Padrí de la fundació Sant Roc. Fundació Sant Roc. A les 20.30 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 22 h, a la plaça de la Vila, cantada d’Havaneres amb Els Cremats amb roma a la mitja part.
IGUALADA
Festa major. Dilluns, a les 11.45 h, al saló de sessions de l’ajuntament, presentació de l’actuació castellera de la diada de Sant Bartomeu. A les 12 h, al saló de sessions de l’ajuntament, lliurament del penó de la ciutat, del tabal, de la patera, presentació de l’estampa del Sant i celebració 25 anys del salero. A les 18 h, a la plaça de la Isabela, 6è aniversari de la benzinera! fins a les 23 h. A les 18.30 h, a la Biblioteca Central d’Igualada, també es farà la visita guiada i inauguració de l’exposició «La Segona República i el municipalisme». A les 18.30 h, a Cal Boyer, Espai Cultural, Museu de la pell, tast d’imatgeria i assaig obert a la ciutat. A les 19.30 h, a la Sala Municipal d’Exposicions, s’inaugurarà l’exposició «Els primers (75) de l’Igualada Hoquei Club», un recorregut per la història del club a través de fotografies i objectes.A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc el pregó de Festa Major, a càrrec del periodista Antoni Bassas, seguit de l’actuació del grup Dr. Jazz Friends, que oferirà un viatge musical pels orígens del jazz i el Dixieland.
MOIÀ
Festa major. Divendres, de 10 a 13 h, al Molí nou, vine a jugar a pintball. Aforament limitat. Inscripcions a www.moia.cat. Equips de 7-8 persones. Menors d’edat es requereix atuorització. Organitza: Ajuntament de Moià. A partir de les 11 h a Av.Arbre Fruiter (zona de la pista de l’Escola Josep Orriols), Tobogan aquàtic Splash Slide. De 75 m i dos carrils. Ho organitza:Ajuntament de Moià. A les 12 h, a la plaça Major, rebuda del campaner d’honor Mn. Josep Maria Riba, Vicari general del Bisbat de Vic. Acompanyats per Gralles de Moià. Ho organitza: Amics del Campanar. A les 3 h, a la plaça Sant Sebastià, engegada de coets i repic de campanes de festa major. Repic manual de campanes acompanyats del Campaner d’honor Mn. Josep Maria Riba. Ho organitza: Ajuntament de Moià i Associació d’Amics del Campanar. A les 17 h, a el bar del pavelló poliesportiu, torneig de botifarra. Aforament limitat. Inscripcions a www.moia.cat. Ho organitza: Ajuntament de Moià. A les 18 h, al pavelló municipal de Moià, partit de vòlei de festa major. Les Cabres-Club Voleibol Murs Montjuïc. Partit de festa major amb actuació de Valo’s Style a la mitja part. Ho organitza:Club Vòlei Moià-Les Cabres. A les 19 h, cercavila de gegants i capgrossos, inici a la plaça de Sant Sebastià. Cercavila de la vigília de festa major amb els gegants de l’Escola Josep Orriols Roca, Gegants de l’Escola Pia i els Gegants de Moià, acompanyats dels Capgrossos i el Pollo. De les 21 fins a les 22.30 h, al parc municipal. Esplanada de baix, xiringuitos oberts. Vine a fer un entrepà o un beur tot prenent la fresca. A les 22.30 h, al parc municipal. Esplanada de baix, monòleg «me no pausa». Un monòleg sincer, divertit i necessari sobre allò que mai no t’han explicat prou: la «beneïda» menopausa. Espectacle recomenat a partir de 16 anys. Entrada gratuïta. De les 23.30 la 01 h, al parc municipal. Esplanada de Baix. Concert de festa major: Aquellos maravillosos años 80’s-90’s. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspès. De la 01 a le 05 h, al parc municipal. Esplanada de Baix. Djs Lu, Marsi i Quico. En cas de pluja o mal temps l’acte quedarà suspès. Dissabte, a les 10 h, al parc municipal, a la zona del llac, trobada de festa major de plaques de cava. De les 10.30 a 15 h, al museu de Moià - Casa Natal de Rafael Casanova, jornada de portes obertes. Visita gratuïta a l’equipament. A les 12 h, a l’església parroquial de Santa Maria, ofici solemne de festa major. A les 12 h, cercavila de gegants, capgrossos, bastoners i pollo, amb inici a la plaça de Sant Sebastià. Passejada del seguici festiu de la Vila, encapçalat pel Pollo Matapuces, els Bastoners de Moià, els Capgrossos, els Gegants Prehistòrics i els Gegants Reis. En acabar la cercavila, a la plaça Major, vermut popular. Música a càrrec de Ràdio Moià. A les 19 h, al camp de futbol del C.E. Moià, partit de futbol de festa major. C.E.Moià (3a Catalana) - F.C. Sabadell (Juvenil). Ho organitza: Club Esportiu Moià. A les 19 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, concert de festa major amb l’orquestra Rosaleda. A continuació, brindis amb Cava i Ball de festa major. De les 21 a les 22.30 h, al parc municipal a l’Esplanada de Baix, sopar de xiringuitos, vine a fer un entrepà a la fresca!. Accès al sopar de Xiringuitos únicament les persones que tenen entrada pel concert de Catarres. De les 23 a les 01 h, al parc municipal. Esplanada de Baix, nit de concert: Els Catarres. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspès. Preu: 5 euros. Venda d’entrades a través del portal eAgora de l’Ajuntament de Moià. https://web.eagora.app/a/ajuntament-de-moia. De les 01 fins a les 05 h, al parc municipal. Esplanada de Baix, nit de DJ al parc: DJ Jolie + DJ Arzeett. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspès. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Major, animació infantil-La Festassa de la Xaxi Band. Espectacle d’animació infantil que combina la màgia de la música en directe amb l’alegria del moviment per oferir una experiència emocionant per als més petits les seves famílies. A les 12 h, a l’església parroquial de Santa Maria, missa pels difunts de la parròquia. De 11 a 18 h, al parc Municipal. Zona del llac, 3è concurs d’arrossos de la festa major de Moià. Vine amb el teu grup d’amics i feu l’arròs més agosarat. Aforament limitat. Més informació i inscripcions a www.moia.cat. Ho organitza: Ajuntament de Moià amb la col·laboració de El Selareu. A partir de les 18.30 h, a l parc municipal.Zona del llac, bigo musical, escolta, identifica els temes i completa el teu cartró en un ambient festiu i ple de música!. Activitat seleccionada en el procés de participació de la festa major 2026 de la Regidora de Joventut. A les 19 h, a la plaça Major, 15 mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals de Moià. Totes les actuacions seran interpretades per la Cobla Sabadell. En cas de pluja o mal temps l’acte es farà a l’interior de l’església parroquial. Ho organitzen: Ajuntament de Moià, Grup de Danses Tradicionals, Geganters de Moià, Agrupació Sardanista i Colla de Bastoners de Moià. Seguidament, a la plaça Major, audició de sardanes de festa major amb la Cobla Sabadell. En cas de pluja o mal temps es farà a l’Espai Cultural Les Faixes. Ho organitza:Ajunatment de Moià i agrupació Sardanista. De les 21 fins a les 22.30 h, al parc municipal. Esplanada de Baix, sopar de Xiringuitos. Vine a fer un entrepà o un beure tot prenent la fesca!. De les 23 fins a les 01 h, al parc municipal. Esplamada de Baix, nit de concert: Femme Versions. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspes. De les 01 fins a les 05 h, al parc municipal. Esplanada de Baix, nit de DJ al Parc: DJ Nandu + DJ Rutxo. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspès. Dilluns, a les 21 h, a l’Auditori Sant Josep, se celebrarà el 43è Festival Internacional de Música Francesc Viñas, amb Elionor Martínez, soprano, i Olivia Zaugg, piano, guanyadora del premi al millor cantant català del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas. El preu de les entrades serà de 20 € (socis JM, 15 €), amb descomptes als comerços de l’ABIC. Activitat organitzada per Joventuts Musicals de Moià i l’Ajuntament de Moiàs
121a Festa de l’Arbre Fruiter. Divendres, de 10 a 13 h, al Parc Municipal, zona del llac, se celebrarà el 33è Concurs de Dibuix Infantil Miquel Lerin / Maria Vilardell. Les inscripcions estaran obertes durant tot el matí al mateix parc i l’exposició dels dibuixos participants començarà a les 11 h. L’activitat està organitzada pel Cercle Artístic del Moianès. A les 11 h, al Parc Municipal, zona llac, hi haurà una visita guiada pel nucli antic de Moià, a càrrec de Ramon Tartor, amb punt d’inici a la Font del Lleó. A les 12.15 h, a la Glorieta del Parc, hi haurà una actuació musical dels guanyadors del premi Festa de l’Arbre del concurs del Campus Musical del Moianès. A les 12 h, a l’Església Parroquial de Santa Maria, se celebrarà la missa solemne d’homenatge a la vellesa. A les 13 h, al Parc Municipal, zona llac, hi haurà un vermut al parc per a la gent gran, amb l’actuació dels PD Pla de & Vila. A les 18 h, a l’Ajuntament, tindrà lloc la recepció del president d’honor de la festa, enguany Francesc Vilanova Vila-Abadal, professor d’Història Contemporània a la UAB i signatura del llibre d’honor. A continuació, la comitiva, acompanyada pels Geganters i grallers de Moià, el Pollo i els representants de les entitats, es dirigirà a la part de baix del parc, on es farà la plantada simbòlica de l’arbre. A les 19 h, al Parc Municipal, esplanada de baix, se celebrarà la 121a Festa de l’Arbre Fruiter i d’Homenatge a la Vellesa. L’acte inclourà la benvinguda als assistents a càrrec del periodista Guillem Soler, conductor de l’acte; l’entrevista als avis homenatjats, Josep Alcantarilla i Rosa Plans; el lliurament dels premis Miquel Lorin / Maria Vilardell; el lliurament del premi Francesc Viñas al civisme; el lliurament dels premis als millors treballs de recerca de l’IES moianès, i el parlament de Francesc Vilanova Vila-Abadal, president d’honor de la festa. L’acte gaudirà de l’actuació musical de Namina i la interpretació de l’Himne de l’Arbre Fruiter a càrrec de la mateixa cantant.
NAVARCLES
Festa major. Divendres, a partir de les 9 h, al Complex Esportiu Tres Pins, matinal esportiva per a tota la família. A les 9 h, ioga (adult), a les 10 h, zumba (infantil i adult), a le 11 h, aquagym (infantil i adult ). Preu: Gratuït. Inscripció prèvia: Complex Esportiu Tres Pins o al telèfon 938 310 242. Tot seguit, durant tot el dia, torneig de padel. Prelles podran ser mixtes. Seran 6 partides de 10 minuts sense descans per torn. Torns matí: 9 a 10 h o 10 a 11 h. Torns tarda: 18 a 19 h, 19 a 20 h, 20 a 21 h i 21 a 22 h. Preu: Gratuït. Inscripció prèvia (limatades): Complex Esportiu Tres Pins o al telèfon 938 310 242. A les 11 h, a la residència, ball de la residència amb en Pep i la Maria José. Preu: Gratuït. A les 12 h, al campanar de Navarcles, repic de campanes. A les 16.30 h (arribada participants), al llac de Navarcles, baixada d’andròmines aquàtiques. Reuneix el teu equip i construeix una embarcació per navegar pel llac. Hora aproximada de baizada: 17.30 h. Preu: Gratuït. Restriccions d’edat:A partir de 12 anys, acompanyats per un adult. A partir de les 18 h, a Pla de Cal Tapies, aquafest. Espectacle eco-refrescant dels MésTumacat. Preu:Gratuït. Patrocina:IBADA. A partir de les 20 h, a l’edifici verd de l’Escola Catalunya, nit de tapeo. Tapes i rebujito. Preu: Venda de tiquets allà mateix. A les 20.30 h, al pavelló Municipal, rua nocturna, amb el gegant boig i la mítica baixada de croquetes. Més informació a instagram @lesreliquies. Ho organitza:Ajuntament de Navarcles amb la col·laboració de Les Relíquies. A les 23 h, al pàrquing de sota el CAP de Navarcles, concert del grup les Gamberres i DJ Gonzalvez. Preu:Gratuït. Dissabte, de 9 a 12 h, al llac de Navarcles, concurs de pesca infantil. Edat:De 5 a 16 anys. Preu: 5 euros. Data límit per la inscripció: Organitza: Associació Navarclina de Pesca. A les 9.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, 14ena edició del torneig de partides ràpides d’escacs. Hi haurà premis per als tres primers classificats. Toneig Sènior i Torneig infantil. Preu:Adults: 4 euros. Infants gratuït fins els 14 anys. Inscripció prèvia: 9 h. Ho organitza:Ajuntament de Navarcles i club d’escacs Navarcles. A les 10 h, a la plaça Anslem Clavé, jocs tradicionals per grans i menuts. Preu: Gratuït. Inscripció prèvia: Ajuntament de Navarcles o al telèfon: 938 310 011. A partir de les 12 h, a l’edifici verd de l’Escola Catalunya, concurs de paelles. Preu: Gratuït. Després de dinar, la diversió continuarà amb un animat bingo musical. Organitzat per la Comissió Jove. Inscripció prèvia: Al Katna o per WhatsApp al 609 169 471. Ho organitzen: Comissió de joves i Katna. De les 18 h a les 19 h, escape room al carre: «Cas Fènix: Operació a contrarellotge». Vine a salvar Navarcles!. Lloc de sortida: Pavelló municipal. Inscripcions: www.entrapolis.com/entrades/escape-room-navarcles-cas-fenix. Ho organitzen: Katna i Ajuntament de Navarcles. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, al parc Marcel·lí Monrós, ballada de gegants. Preu: Gratuït. A les 19 h, al parc Marcel·lí Monrós, Navarcles amb gust a Vi i cinqué concurs de duets i/o solistes amateurs. Premis per als millors duets o solistes:1r premis: 250 euros. 2n premis: 150 euros. 3r premis: 100 euros. Preu: 4 euros copa de vi + platet embotit. Inscripcions duets i/o solistes: WhatsApp al 609 169 471. A les 23 h, al pàrquing de sota el CAP de Navarcles, concert The Aguatekes més DJ Nito. Preu: Gratuït Diumenge, després del concurs infantil, arribarà el torn dels joves i adults/es amb el tradicional concurs de pesca al llac de Navarcles. L’Associació Navarclina de Pesca oferirà l’esmorzar i farà el lliurament de premis als participants per posar el punt final a la jornada. La concentració serà al carrer Diputació, núm. 18, i a les 7 h del matí començarà el concurs, que s’allargarà fins a les 14 h. El preu serà de 25 € per als socis i 30 € per als no socis, amb inscripcions limitades. Per inscriure’s, cal trucar al 630 949 536 o al 695 862 963. Activitat organitzada per l’Associació Navarclina de Pesca. De les 10 fins a les 13 h, al pavelló municipal, se celebrarà la Fira de la Quitxalla, que aquest any es transformarà en el Bosc Encantat, un espai màgic on la imaginació cobrarà vida. La mainada podrà endinsar-se en un bosc ple de fantasia, aventures i sorpreses, amb tallers, pinta-cares, jocs, racons encantats i activitats pensades perquè visquin un matí inoblidable. Follets, fades, animals del bosc i moltes sorpreses els esperaran en aquesta aventura encantada. L’activitat serà de 10 a 13 h i tindrà un preu de 2 € per als infants de 0 a 3 anys i de 5 € a partir de 3 anys. A les 13 h, al pavelló municipal, hi haurà el Vermut de Festa Major. La Comissió de Festes convida tothom a compartir un vermut amb amics, veïns i família, en una oportunitat perfecta per gaudir de la festa en bona companyia. L’activitat serà gratuïta. A les 19 h, al pavelló municipal, se celebrarà el concert de Festa Major amb Xarop de Nit. El pavelló acollirà el tradicional concert, una actuació pensada per gaudir de la música en directe en un ambient tranquil i acollidor, compartint una tarda plena de melodies, emocions i bona companyia. L’activitat serà gratuïta. A les 20 h, al pavelló municipal, tornarà el gran Bingo Navarclí, una de les cites més esperades de la Festa Major. Els participants podran preparar els cartrons i posar a prova la seva sort per descobrir qui serà el primer a cantar bingo. L’activitat serà gratuïta. A les 22 h,al parc de la Planota, castell de focs. A les 22 h, al Parc de la Planota, se celebrarà el castell de focs, que posarà el punt final a la Festa Major amb un espectacle de llum i color, un últim esclat festiu per acomiadar uns dies intensos de festa. A les 22.30h, al pavelló municipal, hi haurà el ball de final de Festa Major amb Xarop de Nit. La festa es tancarà amb una última estona de música, ball i bon ambient, una manera perfecta d’acomiadar-nos fins a l’any vinent. L’activitat serà gratuïta. De 22.30 fins a les 01 h, a les piscines municipals Tres Pins, començarà la remullada nocturna, una proposta per posar el punt final a les festes i acomiadar-nos fins a l’any vinent. L’activitat serà gratuïta.
ELS PRATS DE REI
Festa major. Divendres, a les 18 h, cercavila, inici a la plaça Major. Seguidament a l’Espai de Salut: de 19 a 22.30 h, espai gastronòmic a càrrec dels Folls. Nit de concerts. A les 23.30 h, Pasquals i els Desnatats, A la 01 h, The Jirous. A les 02.45 h, DJ CharlyB b2b Nàtura (fins les 4.30 h). Punt lila a càrrec de la diputació de Barcelona. Dissabte, a les 13 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Agramunt. Vermut amb Les Vàndals. A les 17.45 h, a Gex’s Locker, exposició del concurs de fotografia. Hi haurà coca amb xocolata. A les 18.30 h, a la plaça Major, espectacle infantil a càrrec de la Cia Filigranes. A les 20 h, a l’Espai de Salut, ball llarg amb Vives Veus. Diumenge, de 10 a 13 h, a l’Espai de Salut, inflables terrestres. De 15.30 a 18.30 h, a la piscina municipal, inflables. A les 18.30 h, davant de la piscina municipal, festa de l’escuma. A les 21 h, a l’Espai de Salut, botifarrada a càrrec de l’ADF Els Prats de Rei i ball amb Pep i Maia José. Durant la festa major, a les tardes i vespres hi haurà servei de bar amb Flor de la Segarra.
PUIGCERDÀ
Aplec de Vilallobent. Dissabte, a les 10 h, a l’església de Vilallobent, missa solemne. A les 18 h, processó pels carrers del poble amb la Mare de Déu. A les 19 h, berenar popular i ball de tarda amb Nando Organització: Associació d’Actes Culturals de Vilallobent.
Festa de la Mainada de Vilallobent. Diumenge, d’11.30 a 13 h, xeringada i escuma de colors. De 16.30 a 20 h, inflables i jocs de sempre. A les 18 h, coca i xocolatada per a tothom. Organització: Associació d’Actes Culturals de Vilallobent.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Festa major. Divendres, a les 11 h, tindrà lloc la inauguració de l’exposició de pintura de Marisa Azón, a la Capella del Roser. A les 17 h, hi haurà una gimcana familiar a la pista poliesportiva, i a les 19 h, un torneig d’escacs al carrer d’Abaix. A les 21.30 h, se celebrarà un sopar popular i bingo, amb venda anticipada de tiquets a l’Ajuntament. A partir de mitjanit, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà un concert de Rumba Blanca, seguit, a les 2 h, d’una sessió de DJ Rutxo i, a les 4 h, d’una sessió de techno amb DJ Stalk. Activitats incloses en el programa de Festa Major. Dissabte, a les 11 h, des de la plaça de l’Ajuntament tindrà lloc la baixada d’andròmines. A les 18.30 h, hi haurà trobada de gegants i cercavila, i a les 19.30 h, repic de campanes a càrrec de Jordi Casellas, Joan Casellas i Aniol Gumà, seguit del pregó de Festa Major, la presentació de l’hereu i la pubilla i un berenar popular. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, se celebrarà l’Escala en Hi-Fi, i a partir de mitjanit, hi haurà una sessió de DJ Calatx amb música dels 80’s al 2010. A les 2 h, hi haurà un showcase d’Empi + sessió de B DJ i DJ Empi, i a les 4 h, una sessió de DJ Diana. Activitats incloses en el programa de Festa Major. Diumenge, a les 12 h, a l’església, se celebrarà la missa solemne. A la mateixa hora, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà un taller de ventalls i baldufes amb Lo Cigronet, i a les 13 h, una ballada de sardanes amb la Cobla La Nova Vallès. A les 17 h, tindrà lloc la final del torneig de frontennis, i a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà ball de tarda amb l’orquestra Glacé. Activitats incloses en el programa de Festa Major. Dilluns, a les 10 h, a l’església, se celebrarà la missa dels difunts. A les 11.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà l’activitat familiar «D’oca a oca». De les 16 a les 19 h, hi haurà inflables a la piscina, i a les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, se celebrarà un concert de La Clau. Activitats incloses en el programa de Festa Major.
VILADA
Festa d’estiu. Divendres, a les 12 h, al pati de l’escola, festa de l’escuma. Dissabte, a les 11 h, a la plaça de l’església, missa i benedicció dels vehicles. A les 19.30 h, des de Cal Massana, cercatasques. A les 22.30 h, al parc dels Gronxadors, concert de Trinxats i Thug Life, grups berguedans. En acabar, Dj Kutal. Diumenge, a les 19 h, a la zona esportiva, cronoescalada. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca: Italiano noruega. Més informació a www.vilada.cat.
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