Les festes majors on pots treure el cap aquest 15 d'agost a la Catalunya central
No saps què fer aquest dissabte? T'oferim un seguit d'activitats per no quedar-te a casa durant el festiu
Regió7
FESTA MAJOR DE CAPELLADES
A les 8.00 h, pels carrers de Capellades, tindrà lloc el toc de matinada amb el Grup de Gralles i Tabals de Capellades, que recorrerà el poble anunciant la diada. A les 11 h, a la plaça Sant Jaume´-església de Santa Maria, passeig dels Gegants Centenaris. A les 11.15 h, a l’esgésia de Santa Maria de Capellades, ofici solemne de festa major. A les 12.45 h, al parc de la font Cuitora, concert i ballada de sardanes, amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. A les 17.00 h, al Restaurant Jac Roig, 4rt Tastet de Ratafies de Festa Major, organitzat per Jac Roig, la Cooperativa i Bodega J. Torres. A les 18.00 h, al Camp municipal de futbol, es disputarà el partit de Festa Major entre el CF Capellades i el CE Vendrell. A les 18.30 h, a la plaça de la Bassa, començarà la Gran Cercavila de Festa Major, amb les colles i elements de cultura popular de Capellades. A les 20.00 h, a l’Auditori del Parc de la Font Cuitora, concert especial de FM amb el grup de Jazz-flamenc Liérica. A les 23.30 h, a la plaça de la Bassa, nit de concerts amb el raper Baya Baye i l’Orquestra mitjanit.
FESTA MAJOR DE GIRONELLA
A les 9 h, a les roques del pont vell, trobada de pesca infantil. Societat de pescadors del baix Berguedà. A les 11.30 h, a la plaça de la Vila, festa de l’escuma. A les 16 h, a l’espai El Blat, torneig de botifarra. C.F.Casserres. A les 18 h, a la plaça de la Vila, «Les Pinyes ocultes». Joc familiar grupal, troba les pinyes amagades i aconsegueix varis premis. A les 19 h, al parc de la tomaquilla, «Piknik» Electro-Dance-House-Techno. A les 20 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 21.30 h, a la plaça de la Vila, festival de dansa folklòrica amb l’esbart Manresa i l’esbart Nou Sant Jordi de Gironella. A les 23 h, a la plaça de l’església, vermúsic. A les 23.30 h, a la plaça de l’estació, nit de festa amb Svetlana, Banda Neón i DJ Surda.
FESTA MAJOR DE MOIÀ
A les 10 h, al parc municipal, a la zona del llac, trobada de festa major de plaques de cava. De les 10.30 a 15 h, al museu de Moià - Casa Natal de Rafael Casanova, jornada de portes obertes. Visita gratuïta a l’equipament. A les 12 h, a l’església parroquial de Santa Maria, ofici solemne de festa major. A les 12 h, cercavila de gegants, capgrossos, bastoners i pollo, amb inici a la plaça de Sant Sebastià. Passejada del seguici festiu de la Vila, encapçalat pel Pollo Matapuces, els Bastoners de Moià, els Capgrossos, els Gegants Prehistòrics i els Gegants Reis. En acabar la cercavila, a la plaça Major, vermut popular. Música a càrrec de Ràdio Moià. A les 19 h, al camp de futbol del C.E. Moià, partit de futbol de festa major. C.E.Moià (3a Catalana) - F.C. Sabadell (Juvenil). Ho organitza: Club Esportiu Moià. A les 19 h, a l’Espai Cultural Les Faixes, concert de festa major amb l’orquestra Rosaleda. A continuació, brindis amb Cava i Ball de festa major. De les 21 a les 22.30 h, al parc municipal a l’Esplanada de Baix, sopar de xiringuitos, vine a fer un entrepà a la fresca!. Accès al sopar de Xiringuitos únicament les persones que tenen entrada pel concert de Catarres. De les 23 a les 01 h, al parc municipal. Esplanada de Baix, nit de concert: Els Catarres. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspès. Preu: 5 euros. Venda d’entrades a través del portal eAgora de l’Ajuntament de Moià. https://web.eagora.app/a/ajuntament-de-moia. De les 01 fins a les 05 h, al parc municipal. Esplanada de Baix, nit de DJ al parc: DJ Jolie + DJ Arzeett. En cas de pluja o mal temps el concert quedarà suspès.
FESTA MAJOR DE NAVARCLES
De 9 a 12 h, al llac de Navarcles, concurs de pesca infantil. Edat:De 5 a 16 anys. Preu: 5 euros. Data límit per la inscripció: Organitza: Associació Navarclina de Pesca. A les 9.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, 14ena edició del torneig de partides ràpides d’escacs. Hi haurà premis per als tres primers classificats. Toneig Sènior i Torneig infantil. Preu:Adults: 4 euros. Infants gratuït fins els 14 anys. Inscripció prèvia: 9 h. Ho organitza:Ajuntament de Navarcles i club d’escacs Navarcles. A les 10 h, a la plaça Anslem Clavé, jocs tradicionals per grans i menuts. Preu: Gratuït. Inscripció prèvia: Ajuntament de Navarcles o al telèfon: 938 310 011. A partir de les 12 h, a l’edifici verd de l’Escola Catalunya, concurs de paelles. Preu: Gratuït. Després de dinar, la diversió continuarà amb un animat bingo musical. Organitzat per la Comissió Jove. Inscripció prèvia: Al Katna o per WhatsApp al 609 169 471. Ho organitzen: Comissió de joves i Katna. De les 18 h a les 19 h, escape room al carre: «Cas Fènix: Operació a contrarellotge». Vine a salvar Navarcles!. Lloc de sortida: Pavelló municipal. Inscripcions: www.entrapolis.com/entrades/escape-room-navarcles-cas-fenix. Ho organitzen: Katna i Ajuntament de Navarcles. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, al parc Marcel·lí Monrós, ballada de gegants. Preu: Gratuït. A les 19 h, al parc Marcel·lí Monrós, Navarcles amb gust a Vi i cinqué concurs de duets i/o solistes amateurs. Premis per als millors duets o solistes:1r premis: 250 euros. 2n premis: 150 euros. 3r premis: 100 euros. Preu: 4 euros copa de vi + platet embotit. Inscripcions duets i/o solistes: WhatsApp al 609 169 471. A les 23 h, al pàrquing de sota el CAP de Navarcles, concert The Aguatekes més DJ Nito. Preu: Gratuït
FESTA MAJOR DELS PRATS DE REI
A les 13 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Agramunt. Vermut amb Les Vàndals. A les 17.45 h, a Gex’s Locker, exposició del concurs de fotografia. Hi haurà coca amb xocolata. A les 18.30 h, a la plaça Major, espectacle infantil a càrrec de la Cia Filigranes. A les 20 h, a l’Espai de Salut, ball llarg amb Vives Veus.
FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES
A les 11 h, des de la plaça de l’Ajuntament tindrà lloc la baixada d’andròmines. A les 18.30 h, hi haurà trobada de gegants i cercavila, i a les 19.30 h, repic de campanes a càrrec de Jordi Casellas, Joan Casellas i Aniol Gumà, seguit del pregó de Festa Major, la presentació de l’hereu i la pubilla i un berenar popular. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, se celebrarà l’Escala en Hi-Fi, i a partir de mitjanit, hi haurà una sessió de DJ Calatx amb música dels 80’s al 2010. A les 2 h, hi haurà un showcase d’Empi + sessió de B DJ i DJ Empi, i a les 4 h, una sessió de DJ Diana. Activitats incloses en el programa de Festa Major.
FESTA D'ESTIU DE VILADA
A les 11 h, a la plaça de l’església, missa i benedicció dels vehicles. A les 19.30 h, des de Cal Massana, cercatasques. A les 22.30 h, al parc dels Gronxadors, concert de Trinxats i Thug Life, grups berguedans. En acabar, Dj Kutal.
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