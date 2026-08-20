Totes les fires i festes per a gaudir del 20 al 25 d'agost a la Catalunya central
Gaudeix dels plans que ofereixen vuit municipis que celebren les seves Festes Majors
Regió7
Aquestes són totes les fires i festes que ofereixen els municipis de les comarques centrals per a gaudir d'aquest cap de setmana des d'avui dijous 20 d'agost fins dimarts 25. Gaudeix d'una jornada de d'espectacles i esdeveniments diversos lligats a les Festes Majors de vuit municipis.
AVIÀ
Festa major. Dissabte, a les 10 h, a la plaça Ateneu, dia del bàsquet a Avià. Torneig 3x3 sense categories amb Gimcana. Durant el torneig hi haurà gimcana pel poble amb diferents proves de bàsquet. Ho organitza: Ajunatment de Avià. Amb col·laboració: C.B.Berga. A les 21 h, al parc del Tossal, sopar popular més karaoke. Diverssió assegurada. Preu: 10 euros. Ho organitza: Grup de joves d’Avià. Diumenge, a les 8 h, al camp local Avianès, torneig de petanc, dupletes. Inscripcions: el mateix dia (8 a 8.30 h). Preu: 10 euros per dupleta. Server de bar i entrepans. Ho organitza: Club de Petanda d’Avià. A les 10 h, al PK.Local Avianès, torneig Vòlei-Fang. Ho organitza: Grup de joves d’Avià.
CASTELLTERÇOL
Festa major. Avui, a les 11 h, a les residències Naturea Lluçà i Brugarolas, hi haurà la felicitació de Festa Major als usuaris de les residències, a càrrec de la Comissió de Festa Major. A les 17 h, als jardins d’1 d’Octubre, PL. Prat de la Riba, es farà el taller «Vesteix-te de Festa Major!», una proposta per personalitzar samarretes o bossa de cotó amb el disseny de la Festa Major. A les 18 h, al camp de futbol Cebrià Calvet, tindrà lloc la tarda de futbol amb el primer equip femení, a càrrec del Club Futbol Castellterçol. En cas de pluja, suspès. A les 21.30 h, a la plaça Vella, els Agricultors i Ramaders de Castellterçol pronunciaran el pregó de Festa Major, que es retransmetrà per Ràdio Castellterçol. A les 22 h, a la plaça Vella, hi haurà havaneres amb Barcarola, acompanyades del tradicional rom cremat i amb la participació de l’Associació Gent Gran Arrels. En cas de pluja/la carpa Pl. dels Estudis. A les 00 h, a la carpa de la plaça dels Estudis, Activaterçol organitzarà la Festa Activa amb DJ Arzzett. Durant la jornada també començarà la Fira d’Atraccions i es podran visitar les exposicions «Aquarel·les de petit format» i «Expodansa». Dissabte, a les 8 h, començarà el recorregut «Despertar de Festa Major», una activitat sonora pels carrers del poble. A les 9 h, als jardins de Cal Recader, l’Associació Gent Gran Arrels organitzarà el Torneig de Petanca. A les 10 h, des de la plaça de l’Era de Castellcir, sortirà la XXVII Cursa Castell-Castell, seguida a les 10.30 h de la Cursa Infantil per carrers i places del centre. A les 12 h, des del campanar, Lluís López farà el repic de campanes de Festa Major i, al Centre d’Espai Escènic, el Cineclub de la Comarca del Moianès projectarà «Little Amélie». També a les 12 h, als jardins de Cal Recader, hi haurà el Vermut de Festa Major amb activitats i folk amb Josep Mas. A les 17.30 h, a la plaça Vella, la Colla de Geganters i Grallers de Castellterçol protagonitzarà la cercavila de gegants i nans. A les 19 h, el Contrapàs de Castellterçol oferirà el Contrapàs a la plaça Vella. A les 22 h, hi haurà el Ball del Muçol i, a les 22.15 h, el Correfoc de Festa Major, a càrrec dels Diables de Castellterçol. A les 00.30 h, a la carpa, el CFS Castellterçol organitzarà el concert de Les Que Faltaband, seguit a les 2 h d’una sessió de DJ Carretera. Diumenge, a les 8 h, al Bosquet de Can Sedó, se celebrarà el XXXI Torneig Open Vila de Castellterçol, a càrrec del Club de Golf Castellterçol. A les 10 h, a la plaça Prat de la Riba, el Club d’Escacs Castellterçol organitzarà una simultània d’escacs per a adults, mentre que als jardins de Cal Recader hi haurà un matí de jocs i tallers per a totes les edats. A les 12 h, a l’església de Sant Fruitós, se celebrarà la missa de Festa Major. A les 13 h, a la plaça Vella, tindran lloc el Ball del Ciri i la Dansa de Castellterçol, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i el passeig d’autoritats. A les 15 h, cada família celebrarà la seva tradicional migdiada popular. A les 17 h, als jardins de Cal Recader, La Bleda representarà «Les vacances de Madame Roulotte», un espectacle familiar. A les 18 h, al camp d’esports Cebrià Calvet, el CFS Castellterçol disputarà una tarda de futbol sènior masculí, mentre que als jardins de Cal Recader Josep Pedrals oferirà «És un dir», una proposta de poesia. A les 19 h, al Bosquet de Can Sedó, hi haurà sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 20 h, el camp d’esports acollirà la Vesprada Blava amb CFC Village i diverses actuacions musicals, i al Centre d’Espai Escènic es projectarà «Incontrolable», a càrrec del Cineclub de la Comarca del Moianès. A les 21 h, els Diables de Castellterçol faran el Correfoc Infantil i, a les 22.30 h, el Contrapàs de Castellterçol oferirà el Contrapàs passat.
Dilluns, a les 8 h, al Bosquet de Can Sedó, començarà la XXXII Caminada Popular, organitzada pel Centre Excursionista de Castellterçol. A les 9 h, a la pista de pàdel de la piscina, tindrà lloc el III Open Pàdel Festa Major, i a la mateixa hora, a l’edifici ANLA, començarà el Torneig de Tennis Taula del Club Tennis Taula Moianès. A les 10 h, als jardins de Cal Recader, «Els carrers són per jugar» proposarà un circuit de jocs tradicionals per a petits i grans. A les 13 h, hi haurà el Vermut de Festa Major, a càrrec de l’ANC Castellterçol-Granera, amb la participació del president de l’ANC Josep Vila i l’actuació del Grup de Jazz de l’Espai Musical de Moià. A les 17 h, al Centre Espai Escènic, es podrà gaudir d’una activitat de realitat virtual amb espases làser per a joves a partir de 10 anys. A les 18 h, a la plaça Vella, es tornaran a representar la Dansa de Castellterçol i el Ball del Ciri, seguits de balls vuitcentistes. A les 21 h, a la carpa de la plaça dels Estudis, La Flama de Castellterçol organitzarà el concert de Vespreig, amb el grup de tribut «El Último de la Fila», i a mitjanit actuarà DJ Pretty Chav. Dimarts, a les 11 h, a la plaça Vella, el Grup de Country Castellterçol oferirà una ballada country. A les 17.30 h, a la carpa de la plaça dels Estudis, hi haurà el concert de Més Tumat, una proposta per fer ballar les famílies. A les 19 h, el Grup Crystal protagonitzarà el Ball de Festa Major. A les 21 h, Hand to Hand presentarà una mostra de coreografies seguida d’un ball obert a tothom. A les 22.30 h, des de la plaça Vella i pels carrers del poble, la Colla de Geganters i Grallers de Castellterçol organitzarà la Corredissa Gegantera, amb motiu dels 30 anys d’Empaitant Gegants. A les 00.30 h, a la carpa, els Diables de Castellterçol oferiran el concert de Miops, seguit a les 2.30 h d’una sessió amb Lady Vicking i Andrea Romero.
ESTANY
Festa de l’Estany. Divendres, a les 18 h, a la plaça Cabrinetty, tardeo grups locals. A les 21.30 h, a la plaça de Santa Maria, el talent puja a l’escenari de la festa de l’Estantany!. El cantant puigcerdanès Uri Moner presentarà el seu nou disc «A Pelo» en un concert molt especial, com el taloner del grup Ginestà. A les 23 h, a la plaça de Santa Maria, la músia de Ginestà arriba a la festa de l’Estany. A continuació, Maambo DJ! Percussió i DJ Rikrd. Dissabte, a les 11 h, cercavila amb els Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. Sortida des de la plaça de l’Ajunatment A les 11.30 h, tindrà lloc la XXIV Travessia llarga de l’Estany, de 900 metres, i a les 12.00 h, la XXXVIII Travessia popular de 200 metres, oberta a tothom, amb inscripcions a www.puigcerda.cat/travessia. Preu travessia popular: 12 euros. Preu travessia llarga: 14 euros. A les 13.00 h, a la plaça de Cabrinetty, festa de l’escuma. De 17.00 a 19.00 h, al Parc Schierbeck, bingo musical organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà. A les 20.00 h, des de la plaça de l’Ajuntament, els Dimonis de Puigcerdà protagonitzaran la tabalada d’anunci del Correfoc. A les 21.15 h, al Parc Schierbeck, es representarà «La llegenda de la Vella de l’Estany», a càrrec de la Inestable Ceretana de Teatre, l’Associació Cerdanya Musical i Pas a Pas Gym Dance, amb la participació dels Amics de la Sardana i l’acompanyament de l’Orchestral Harmonie d’Osseja. A les 22.45 h, els Dimonis de Puigcerdà, els Amics d’en Kerresetcaps i els Grallers de Vilallobent oferiran el Correfoc pels carrers de la vila. A les 00 h, a la plaça de Santa Maria, actuarà Los Mejores, i a les 2.00 h arribarà el concert de La Tropical, seguit d’una sessió de DJ Redo per allargar la festa. Diumenge, a les 9.30 h, al Pont Internacional, trobada d’autoritats amb l’acompanyament musical de l’Orchestral Harmonie d’Osseja. A la mateixa hora, desfilada de carrosses, amb la Vella de l’Estany, el Príncep dels Aires, la Princesa de les Aigües, l’Hereu i la Pubilla de Puigcerdà, acompanyats per colles de carrossaires, gegants i grallers, els Amics d’en Kerresetcaps, la comparsa Tinkus Kaysur Puigcerdà i la Xaranga Brincadeira; la rua sortirà del Barri de l’Estació i acabarà a la plaça de Santa Maria, on es proclamaran les millors carrosses de l’edició. A les 18.30 h, a la plaça de Santa Maria, l’Orquestra Venus oferirà un concert de tarda. A les 20.30 h, desfilada nocturna de carrosses, amb sortida des de l’antic camí de Llívia. A les 23.00 h, a l’Estany i al Parc Schierbeck, l’espectacle piromusical «Llum i Llegenda». A les 23.30 h, la plaça de Santa Maria acollirà el ball de nit amb l’Orquestra Venus, durant el qual també s’entregarà el premi a la carrossa millor il·luminada de l’edició 2026.
IGUALADA
Festa major. Avui, a les 9.30 h, visita guiada: Donasses i Homenots d’Igualada. Punt de sortida: Ateneu Igualadí. Durada:2 h aprox. Preu: Cal treure entrada gratuïta. A les 11 h, a Cal Boyer. Espai Cultural-Museu de la Pell, fem un necesser de pell, a càrrec de la mestra artesana de la pell Sandra Quilez. Taller per adults. Durada: 2 h i 30 min aprox. Preu: 15 euros. Aforament màxim: 20 persones. A les 11.30 h, a la sala de socis de l’Ataneu Igualadí, presentació del nou ball de cavallets d’Igualada. Ho organitza: Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada. A les 16.15 h, al centre de dia Montserrat, residència Igualada i residència Colisée, gegants i dracs visiten la gent gran. A les 19 h, al teatre municipal Ateneu, els comediants de l’Ateneu presenten diner «molt negre». Preu: 13 euros general i 12 euros els socis de l’Ateneu. (Vegeu venda d’entrades). A les 19 h, obertura de la fira d’atraccions. Instal·lada a la part frontal de l’avinguda Catalunya i carrer de França, a continuació del Parc Central. Fins al 24 d’agost. De 19.30 a 22 h, a la rambla de Sant Isidre, fes-ta el berenar amb bingo musical. Activitat recomenada per a infants de 9 a 12 anys. L’assistència requereix la supervisió d’una persona adulta. Iniciativa del conell d’infants. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, vesprada musical amb la banda de música d’Igualada. Preu: Gratuït. A les 21.30 h, correfoc petit amb els Petits Diables i Pixapólvores amb el drac Bufarot i els Petits Mal Llamp. A les 22.30 h, correfoc gran amb els portadors Dracs i Vibries d’Igualada. Recorregut dels dos correfocs: plaça Sant Miquel, carrer de Sant Roc, carrer de Sant Sebastià, plaça de la Creu, carrer Nou, plaça del Pilar, carrer del Born i plaça de l’Ajuntament. Actes amb foc. A les 23 h, a la plaça de Cal Font, brindis. Banda mallorquina que porta l’esperit del pop i rock & roll dels anys seixanta al present. A les 23 h, al Parc Central, concert de The Options. Una jove banda igualadina. A les 00.30 h, a la plaça de Cal Font, Studio 54. A les 00.30 h, al Parc Central, concert de La Fúmiga. De 02 a 04 h, a la plaça de Cal Font, DJ Kastik.
Dissabte, a les 9.30 h, visita guiada: Donasses i Homenots d’Igualada. Punt de sortida:Ateneu Igualadí. A les 9.45 h, a la Llar de Sant Crist i la residència Pare Vilaseca, gegants i dracs visiten la gent gran. A les 10 h, a l’Escorxador, trobada urbana Sketchers Anoia. No cal inscripció prèvia. Amb la col·laboració de Supermas. A les 11 h, a Cal Boyer. Espai Cultural-Museu de la Pell, taller: Quadern de viatge Aurora a càrrec de Sandra Quilez. Taller per adults. Durada aproximada:2 h i 30 min. Aforamenet màxim: 20 persones. Preu: 15 euros (vegeu venda d’entrades). A les 18 h, cercavila tradicional. Recorregut: plaça de l’Ajunatment, carrer Santa Maria, plaça de Pius XII, carrer de Custiol (tram tranquil), rambla de Sant Isidre, carrer de Garcia Fossas, plaça de la Creu, carrer de l’Argent i plaça de l’Ajuntament. Acte amb foc. A continuació, a la plaça de l’Ajunatment, versots i ball parlat de ball de diables d’gualada. Scte amb foc. A les 20 h, a la plaça de Cal Font, concert i ball amb Tuck Turn. A les 20 h, al teatre municipal Ateneu, teatre: Hamlet, amb Albert Pla i Peyu. Preu únic: 30 euros (vegeu apartat entrades). A les 21.30 h, festival Igualada Rock City’26, Indar. A les 22.30 h, deaf devils. A les 23.30 h, Lucifer. A l’amfiteatre de les Comes, Def con Dos. A les 22.30 h, al Parc Central, actuarà Kimsy i els Socis, amb una proposta musical que combina rock, hip-hop i afrobeat. A les 00 h, a la rambla de Sant Isidre, concert de Rumbeta al Foment. Els Bergants. Ho organitza:Casal Popular El Foment. A les 00 h, al Parc Central, actuaran Els Amics de les Arts, dins la gira especial pels seus 20 anys de trajectòria. A la mateixa hora, a la plaça de Cal Font, hi haurà el concert del grup femení Akelarre, seguit a les 2 h del concert de Les Gamberres. Diumenge, a les 8 h, pels carrers d’Igualada, els Moixiganguers d’Igualada faran la Diana Moixiganguera, una actuació per despertar la població i anunciar l’inici de la Festa Major. A les 9 h, a la plaça de Cal Font, tindrà lloc la 4aTrobada Vespogenes Festa Major d’Igualada de Motos Clàssiques, organitzada pel Vespogenes Scooter Club. A les 9.30 h, començarà la Cercavila d’Anada a Ofici, amb els Voladors, Trabucaires d’Igualada, Drac i Víbria, Diables, Gegants, Àliga i altres elements de cultura popular, coordinada per l’Associació Cultural Dessota. A les 10 h, a la basílica de Santa Maria, se celebrarà l’Ofici Solemne de Festa Major, amb la participació de la Capella de Música de la Tossa i l’Orquestra Simfònica de l’Anoia, durant el qual es farà el lliurament del premi Estampa de Sant Bartomeu. Seguidament, tradicionals espadats a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada. Repic de campanes des de la Basílica i Cercavila d’entrada a plaça del seguici popular. Acte amb foc. A les 11.30 h, començarà l’Entrega del Foc a càrrec dels Moixiganguers, a la Basílica de Santa Maria amb la participació dels Voladors, Trabucaires i Diables, entre altres entitats. A les 12 h, a la Rambla Sant Isidre, tindrà lloc la Tronada d’Inici de Festa Major. A les 12.15 h, a la plaça de l’Ajuntament, començarà l’actuació castellera de Festa Major amb els Xiquets de Reus, la colla de Joves Xiquets de Valls i els Moixiganguers d’Igualada. A les 17.30 h, a la Rambla Sant Isidre, els Moixiganguers oferiran el Pasqual i els Desnatats, mentre que a les 18 h, al carrer Nou de Cal Font, hi haurà una ballada de sardanes amb l’Orquestra Maravella. A les 18 h, a la Rambla General Vives, l’espectacle infantil «Forat», del pallasso Dudu Arnalot, oferirà una proposta familiar. A les 18.30 h, es farà el trasllat de Sant Bartomeu fins a la basílica de Santa Maria, acompanyat per diferents entitats de cultura popular. Recorregut: carrer del Roser, pl. de Pius XII, c/ de Santa Maria i pl. del Bruc. A les 19 h, al Parc Central, el vespreig «Tardeig» Flaixbac amb Carles Pérez, mentre que a les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà les Solemnes Completes i a la plaça de l’Ajuntament, el concert de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Maravella. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc el Versots i Ball Parlat del Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada. Acte amb foc. A continuació, La Pasacalle. Acte amb foc. A les 23 h, per les places del centre de la ciutat, de revetlla i la Revetlla Popular de les Places. A les 23 h, a la plaça de Cal Font, actuarà Miquel del Roig, i a les 23.30 h, a la plaça de la Creu, el Petit de Cal Eril oferirà un concert. A les 01 h, a la plaça de la Creu, Turmell. A les 00 h, a la plaça de l’Ajuntament, ball amb l’orquestra internacional maravella. A les 00 h, al Parc Central, actuarà el grup de música festiva Flaixbac va Parir Tour 2026, i a les 01 h, a la plaça de Cal Font hi haurà La Ludwig Band i, més tard, a les 2.30 h, DJ Baat i Lymo. A les 03 h, a la plaça de l’Ajunatment, DJ Lia Jensen. Dilluns, a les 9 h, començarà la Diana pels carrers d’Igualada, amb la participació de diversos elements de cultura popular i la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada. A les 10.30 h, tindrà lloc l’Anada a Ofici, amb sortida de la plaça del Pilar i arribada a la basílica de Santa Maria. A les 11 h, a la basílica de Santa Maria, se celebrarà l’Ofici de Sant Bartomeu, amb la participació del cor de voluntaris de la parròquia i el ball de l’Àliga durant l’ofertori. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, començarà la Sortida d’Ofici amb Balls de Lluïment a la plaça, seguida de l’espectacle de la Xarxa «Els Corsaris de l’Escuma», a la plaça Pius XII. A les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc la Cercavila Menuda, amb els diferents grups infantils de la festa i elements de la cultura popular. Seguidament, des de la plaça de l’Ajunatament fins a Cal Boyer. Espai Cultural-Museu de la Pell, retorn de la imàtgeria a la casa de la festa. A les 18.30 h, a la plaça Pius XII, se celebraran els Vespres Solemnes i, a les 19 h, començarà la Processó de Sant Bartomeu pels carrers del centre, amb la participació de les entitats del seguici tradicional. Posteriorment, es farà l’entrada del Sant a la basílica de Santa Maria. A les 19 h, a l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella, hi haurà una Cantada d’Havaneres amb el grup Ultramar. A les 20 h, al carrer nou de Cal Font, es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 23 h, al camp de futbol de les Comes, tindrà lloc el piromusical «Il·lumina’m el cel», a càrrec de Pirotècnia Estalella. A les 00.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, el Tònet i la Conxi es tornaran a la feina i acomiadaran la Festa Major. Dimarts, a les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, tindran lloc les Actuacions de Lluïment i Balls Parlats, amb la participació de diferents balls tradicionals d’Igualada, organitzades per la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada. A les 20 h, es farà el Retorn del Sant des de la basílica de Santa Maria fins a l’església del Roser, amb la participació de diversos elements del seguici festiu. zDilluns, a les 9 h, començarà la Diana pels carrers d’Igualada, amb la participació de diversos elements de cultura popular i la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada. A les 10.30 h, tindrà lloc l’Anada a Ofici, amb sortida de la plaça del Pilar i arribada a la basílica de Santa Maria. A les 11 h, a la basílica de Santa Maria, se celebrarà l’Ofici de Sant Bartomeu, amb la participació del cor de voluntaris de la parròquia i el ball de l’Àliga durant l’ofertori. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, començarà la Sortida d’Ofici amb Balls de Lluïment a la plaça, seguida de l’espectacle de la Xarxa «Els Corsaris de l’Escuma», a la plaça Pius XII. A les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, tindrà lloc la Cercavila Menuda, amb els diferents grups infantils de la festa i elements de la cultura popular. Seguidament, des de la plaça de l’Ajunatament fins a Cal Boyer. Espai Cultural-Museu de la Pell, retorn de la imàtgeria a la casa de la festa. A les 18.30 h, a la plaça Pius XII, se celebraran els Vespres Solemnes i, a les 19 h, començarà la Processó de Sant Bartomeu pels carrers del centre, amb la participació de les entitats del seguici tradicional. Posteriorment, es farà l’entrada del Sant a la basílica de Santa Maria. A les 19 h, a l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella, hi haurà una Cantada d’Havaneres amb el grup Ultramar. A les 20 h, al carrer nou de Cal Font, es farà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 23 h, al camp de futbol de les Comes, tindrà lloc el piromusical «Il·lumina’m el cel», a càrrec de Pirotècnia Estalella. A les 00.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, el Tònet i la Conxi es tornaran a la feina i acomiadaran la Festa Major.
AGENDA ESPORTIVA:
Dissabte, a les 8 h, al Pavelló Nou de les Comes, se celebrarà el 45è Torneig de Tennis Taula Veterans de Festa Major, organitzat pel Club Ping Pong Igualada. A les 10 h, a la sala gran de l’Escorxador, tindran lloc les Partides Ràpides d’Escacs Festa Major, organitzades pel Club Escacs Igualada-Ateneu. A les 16 h, al camp 1 de les Comes, es disputarà el partit de futbol de veterans de Festa Major, organitzat per l’Agrupació Veterans d’Igualada. A les 18 h, al camp 1 de les Comes, el Club Futbol Igualada jugarà el partit de Festa Major contra l’Hospitalet. A les 20 h, al mateix camp, la Unió Esportiva Montserrat disputarà el partit memorial Dr. Botet. Diumenge, 23 d’agost, a les 9 h, a les pistes de petanca del Parc de Valldaura, se celebrarà el Torneig de Petanca Festa Major d’Igualada 2026, amb partides entre jugadors i socis del club, organitzat per Petanca Fàtima 2013. A les 10 h, al camp de bitlles del poliesportiu de les Comes, tindrà lloc el XXIII Campionat de Bitlles Catalanes entre Clubs de Catalunya, organitzat pel Club Bitlles Igualada. A les 18 h, al camp 1 de les Comes, el Club Futbol Igualada disputarà el partit de Festa Major del primer equip femení, amb rival a concretar, i a les 19 h, al camp de futbol de Can Masarnau, el CF Fàtima oferirà un partit d’homenatge a “Floren”.
MANRESA
Festa major. Diumenge, de 18 a 20 h, a la plaça Major, fotografia’t amb la imatgeria infantil. Organitza:Secció infantil de Xàldiga Taller de Festes. A les 20.30 h, a la plaça Major, moscada infantil. Amb l’actuació de Quants Band Jove. A continuació, correfoc infantil. Recorregut:pl. Major, c. Cap del Rec, pl. del Carme, c. Pedregar, c. Sabateria, c. Sant Miquel i pl. Major. Dimecres 26 d’agost, a les 19 h, a la plana de l’Om, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Sabadell. Ho organitza: PuntManresa. A les 19 h, al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, descoberta 35, «Una troballa singular: Ritus de protecció» A càrrec de l’historiador Francesc Comas Closas. Seguidament, visita en primícia als nous espais i reserves d’art de l’equipament. Imprescindible reserva prèvia a museudelbarroc.cat. Ho organitza: Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya i Manresana d’Actius Turístics Museus i Fires. Amb la col·laboració del Centre d’Estudis del Bages. A partir de les 19 h, al centre històric de Manresa, Tap’Antic, degustació de les millors tapes de bars i restaurants del Centre Històric. Preu de tapa i beguda: 4 euros. Ho organitza: Associació l’Antic. A les 20 h, a la plaça Sant Domènec, zumba. Activitat familiar gratuïta. Ho organitza: Vela Club fitness. A les 20 h, al museu de l’aigua i el Tèxtil, Vi, música i patrimoni. Visita marinada amb vins de la DO Pla de Bages entre telers centenaris. Sopar exclusiu al pati del museu amb músic de jazz en directe. Entraes limitades a parcdelaseguia.cat. Preu:22.50 euros. Ho organitza: Museu de lAigua i el Tèxtil-Parc de la Séquia, Voilà. A les 20.30 h, arriben els gegants!, inici a Casa Caritat (plaça Cots, 5-7). Ho organitza: Geganters de Manresa. A les 21 h, a la plaça Major, assaig a la fresca. Assaigobert de les figures del conjunt geganter amb el so de les gralles. Ho organitzara: Geganters de Manresa.
35a FMA Manresa l’alternativa. Dissabte, a les 18 h, a la plaça Puigmercadal, venda de mocadors del ceracatasques. A les 18.30 h, Toc d’inici. cercavila del pregó de la FMA. Recorregut: Puigmercadal, Sant Domènec, Clavé, Gispert, Terrasseta. A les 19 h, a la Terrasseta, pregó de la 35a FMA, ball de Revolta i balls de les gegantes Fadulla i Sibil·la. A les 20 h, cercatasques amb la xaranga Buidant La Bota. Recorregut:Terrasseta, Alzina, Pardal, Ateneu la Sèquia, Toni’s, Plácido, Vermuteria Santa Rita, Garitu, El Manel, The Goats Alternative Projecte, Gramola, Terrasseta. Diumenge, a les 17.30 h, a l’Ateneu popular La Sèquia, taller d’autodefensa feminista a càrrec del gimnàs popular La Ruda. Més informació i inscripcions a la web: Espai no-mixt: no homes cis. A les 18 h, a la Terrasseta, xerrada «Sense conflicte no hi ha drets: la importànciadel sindcalisme al segle XXI» a càrrec de la Patri (militant COS i Endavant) i Iru (militant CGT). A les 19.30 h, concert de Pau B. Gros presentant el seu nou àlbum «Grande sexitos» (cantautor, Manresa)s. A les 20.30 h, concert de minibús intergalàctics (rock psicodèlic, Girona). A les 22 h, sessió de Bolleres iístiques (DJ, Mnaresa). Dilluns, a k¡la terrasseta, xerrada «Què passa quan et planten un pol tecnològic al mig del barri?El projecte de la Fàbrica Nova» a càrrec de comissió veïnal Kin-Remei. A les 19.30 h, balls de les gegantes Fadulla i la Sibil·la. A les 20 h, presentació del disc «Mai serà l’ùltima nit». A les 20.30 h, show «Ruïnes manresanes» - tothom té una ruïna per explicar i, al capdavall, riure‘s de les pròpies misèries sempre és més fàil si ho fem en companyia. A les 22.30 h, «Mostra de Glosa» amb Glosa Picapoll, DO Pla de Bages. Dimarts, a les 18 h, taller de ioga a càrrec del gimnàs popular La Ruda (per tots els públics, necessari portar estora i amb inscripció prèvia). A les 19.30 h, taller de ball de bot a càrrec de l’associació Sa Sargantana. A les 22 h, concert de Carpa Negra (poesia, rock, Osona ).
MOIÀ
Festa major. Dissabte, a les 20 h, a l’espai cultural Les Faixes, 43è festival internacional de música Francesc Viñas, Polifem Consort:Les quatre estacions de Vivaldi. Preu entrades: 20 euros (socis JM: 15 euros) descomptes als comerços de l’ABIC. Informació i reserves a: www.joventutsmusicals.cat/moia i a entrapolis.com. Ho organitza:Joventuts Musicals de Moià i Ajunatament de Moià. Diumenge, a les 19 h, al parc municipal. Zona del llac, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. En cas de pluja o mal temps es farà a l’Espai Cultural Les Faixes. Ho organitza: Agrupació Sardanista.
NAVÀS
Festa major. Avui, a les 17 h, al passeig Ramon Vall (davant de la biblioteca), sarau de gegantons. Berenar i taller gratuït. Ho organitza: Colla Gegantona. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament,concert infantil amb «Rock per Xics».Espectacle musical on es fusiona la cançó popular catalana i el Rock clàssic. Hi haurà barra i entrepans per sopar a càrrec de La Colla Gegantona, programes a part. Venda de tiquets del sopar al Crost, Jumi i Cal Serra. A les 21 h, a la plaça de l’esgésia 35è trobada d’acordonistes. Seguidament, ball amb Jordi Bruch. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, sàtira de l’oliba i cargols de foc. A continuació, nabars. Preu: 15 euros. Venda de tiquets a Fleca Vidal, Mobles Majoral, El Til·ler, Cal Seriols, Jumi, Mêlée i OAC. Ho organitza:Òliba, Bastoneres, Colla Gegantera, Ateneu La Feixa i Faràndula. A les 23.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb Merkado Negro. Versions dels grans èxits del flamenc-fusió que combina força, ritme i emoció sobre l’escenari. A les 01.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb Blú Versions. Grup de versions amb Ska, rumba, rock, reggae, mestissatge, reggaeton, música disco i grans hits.A continuació DJ Cotix. Dissabte, a les 10 h, al passeig Ramon Vall, davnt de la biblioteca, escape room «Invasió alienígena», Reserva d’entrades amb el QR. Activitat a partir de 6-7 anys. A les 17 h, al camp de futbol, La Devesa, partit d’inauguració de la noba gespa. CE Navàs A-Gimnàstic de Manresa. A les 18 h, a la residència d’àvis i àvies, ball de l’òliba, bastoners, cascavells, nans i gegants. A continuació, cercavila fns a casa de la pubilla. Acompanyats per la Xarang Màgic i la Cobla principal d’Olot. A les 20.15 h, a la plaça de l’Ajuntament, proclamació del pubillatge de Navàs 2026. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, ball amb solistes tercet. Ball de festa major amb cúmbies, batxata, boleros, merengue, tango, pasdoble, rancheras, valsets i txa-txa-txa. A les 00.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb Els Catarres. A les 2.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb The Papa’s & The Popo’s. Grup de versions de rock, ska, funk i fins i tot trap. A continuació, DJ Sra, Rauxa. Els grans hits de totes les èpoques amb els ritmes més frescos. Diumenge, a les 13 h, a la plaça de l’esgésia, traca valenciana i cercavila. Amb La Cobla principal d’Olot. Televisió del Berguedà emetrà en directe els balls de diumenge de festa major per la TDT i també per la plataforma La Xarxa+. El programa s’iniciarà a les 13 h. A continuació, a la plaça de l’Ajunatment, ball de l’Òliba, bastoneres, cascavelles, nans i gegants. En acabat, la sardana de la festa major de Navàs. Amb la Cobla Princpal d’Olot. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle d’humor «Vida de peix...sense espines!» amb Mercè Comes i Rosa Andreu. De 19 a 22 h, a les piscines muncipals de l’Alzineta, vespreig amb Karnales Sound. Sessió de DJ amb bany nocturn i ambient festiu a la piscina. Sopar i barra a càrrec el Club Natació Navàs. A les 22 h, a la plaça de l’Ajuntament, ball amb el tercet Raül i Bohemia’n. A les 01 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert amb Les Testarudes, banda de música ska, reggae, rocksteady i soul. A continuació, DJ Mina amb Live Band. Recull dels millors hits actuals i mítics. Combina la sessió de Mina Ritz amb la potència de la bateria i el so únic de les melodies de la trompeta i el saxo. Dilluns, de 10 a 13 h, a les piscines municipals l’Alzineta, festa aquàtica mòbil parc. Gran prix, tobogan doble, pista pop i tobogan refrescant per menuts. A les 12 h, al Parc de l’Estació, concert vermut amb de Gairó. Un quartet jove que s’endinsa en el món de les Havaneres. A les 18 h, a la plaça de l’Ajunatment, 47è aplec de sardanes amb la Cobla Principal de la Bisbal, La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Cobla ciutat de Girona. A les 22.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, ball amb la principal de la Bisbal. A les 01 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert smb Vermena’m. Grup de versions en format popurri de tots els hits de les últimes dècades. A continuació, DJ Arzeet. Art fusionant música urbana amb electrònica i comercial. Dimarts, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardinada, botifarrada, ball i concert. Amb Pep i M. José Quartet. Preu: 4 euros (Porteu el vostre plat i got de casa).
SANTA MARIA D’OLÓ
Festa major. Avui, a les 11 h, a la plaça de Sant Antoni M. Claret, hi haurà jocs de cucanya i activitats tradicionals. A les 16 h, al Centre de Serveis, se celebrarà un ball amb Pep i Maria Josep. A les 20 h, començarà la rua amb la Xaranga Budant, amb sortida de la Bota cap a l’avinguda Manuel López i final al pavelló. A les 22 h, al pavelló municipal, hi haurà ball amb Café Trio, seguit de la Nit de DJ’s amb Laia Motos DJ i DJ Rutxo. Dissabte, a les 9 h, a la pista de pàdel municipal, es disputaran les finals de pàdel. A les 10 h, sortirà la baixada d’andròmines, des de les cases fins a l’avinguda Manuel López. A les 12 h, hi haurà el repic de campanes. A les 12 h, a la plaça de Sant Antoni M. Claret, se celebrarà la Festa de l’Escuma amb «Bicicleta». A les 16 h, al Casal de la Gent Gran, tindrà lloc el Campionat de Botifarra. A les 18 h, al Camp de Tir Altimiras, es farà una tirada al plat econòmica. A les 18 h, començarà la Trobada de Gegants, amb recorregut per diversos carrers del municipi i ball final. A les 20 h, al pavelló municipal, hi haurà la competició Frikijocs, seguida d’un sopar de carmanyola. A les 23.30 h, també al pavelló, actuarà el grup Vertigen, seguit de DJ Sansi. Diumenge, a les 9 h, a la pista de pàdel municipal, es disputaran les finals de pàdel, mentre que al Camp de Tir Altimiras hi haurà una tirada al plat de Festa Major. A les 10 h, a la plaça Catalunya, es farà l’activitat familiar «Scape Room: Operació contrarellotge». A les 10.30 h, a l’església nova, se celebrarà la missa solemne. A les 12 h, als Jardins de l’Ajuntament, hi haurà el Vermut de Festa Major amb Requena’s Duo. A les 16 h, a la pista de les escoles, es disputarà el Futbol-Torneig de Barris. A les 18 h, a la plaça de Sant Antoni M. Claret, hi haurà sardanes amb La Principal de Terrassa. A les 21 h, al pavelló municipal, es representarà l’obra de teatre «Un xou no fa estiu». A les 22 h, també al pavelló, actuarà Sícuta, seguida de DJ Gil Dachs.
Dilluns, a les 9 h, sortirà la Bicicletada Popular amb dues rutes, una en BTT i una altra per carretera, amb sortida des de Torrent Gros. A la mateixa hora, al Camp de Tir, hi haurà una tirada al plat de Festa Major. A les 12 h, a l’església nova, se celebrarà la missa de difunts. A les 18 h, a Torrent Gros, tindrà lloc l’EstiuFest, una tarda d’actuacions musicals i espectacles familiars, amb servei de food trucks de 18 a 00 h. Dimarts, a les 9 h, al Casal de la Gent Gran i al Torrent Gros, es faran els Jocs de sempre. A les 14 h, al pavelló municipal, se celebrarà l’arrossada popular. A les 16.30 h, també al pavelló, hi haurà el Concert de Folk amb «Els dos paradetes», que oferiran una actuació amb rom cremat per al públic.
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