Totes les fires i festes per gaudir de l'últim cap de setmana d'agost a la Catalunya central
Des de la Festa Major de Manresa fins el Concurs internacional de gossos d’atura de Castellar de N'Hug per acomiadar el mes
Regió7
Aquests són tots els plans que ofereixen els municipis de la Catalunya central durant aquest cap de setmana del 27 al 31 d'agost. No et perdis els millors esdeveniments que viuràn les comarques de la regió per acomiadar el mes des de la Festa Major de Manresa fins al Concurs internacional de gossos d’atura de Castellar de N'Hug.
ARGENÇOLA
Embosca’t Festival a Clariana. D'Avui a dissabte, Clariana, al terme d’Argençola, acollirà l’Embosca’t, un festival que combina música i natura amb diverses propostes musicals enmig del bosc. L’esdeveniment ofereix dues nits d’estiu en un entorn natural, amb actuacions en directe, gastronomia local i mercat d’artesania, convertint Clariana en un espai de trobada entre cultura, música i paisatge.
AVIÀ
Festa major. Avui, a les 10 h, al PK. Local Avianès, jocs ximples per a totes les edats. Ho organitza: Grup d’esplai d’Avià. A les 18 h, als carrers, cercavila, gegants més cucafera més Correnotes Band. Ho organitza: Geganters d’Avià i Correnotes Band. A les 20 h, a la plaça Ataneu, zumba amb Janet. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 21.30 h, als carrers, nit de foc: correfoc amb batucada aixensup i castell de focs, a la plaça del padró. Ho organitza: Colla de Diables els Esclata Aglans d’Avià. Col·labora: El drac d’Avià. A les 22 h, a la sala Ataneu, Havaneres «Suc i Gambes» més «La Margarita». Hi haurà rom cremat. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 23.55 h, a la plaça padró, concert jove, Les que Faltaband, Band-idos, DJ Siles. Col·laboras: Grup de Joves d’Avià. Dissabte, a les 9 h, al camp de tir, tirada al plat, 6è memorial Josep Costa. Ho organitza: Societat Caçadors d’Avià. A les 11 h, al parc de Tossal, circ de jocs, «Seny, Pilotada i Raux». Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 17.30 h, al camp de futbol, partit de futbol. UE Avià-CF Cardona. Ho organitza: UE Avià. A les 18 h, al casc antic, artesania, 4a fira de cervesa artesana i de productes d’alimentació i artesania i DJs. A les 18.30 h, a la plaça Abat Oliba, espectacle, «Wandari i els arbres de la Pau» de la Pallassa Trafalgar. Ho organitza: Alternativa d’Avià. A les 21.30 h, a la plaça Padró, concert alternatiu, La Fura més Blu Versions i DJ Joanvi. Col·labora: Grup de Joves d’Avià. Diumenge, a les 10.30, a la plaça Ateneu, escape room, amb «Gaudire». Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 11 h, a l’església d’Avià, missa major en honor a Sant Lleïr. Tot seguit, a la plaça Padró, sardanes amb la Cobla Pirineu. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 16 h, a la piscina municipal, activitat a la piscina, inflables aquàtics. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 18.30 h, als carrers, cursa d’andròmines. Ho organitza: Grup de Joves d’Avià. A les 19 h, la sala Ateneu, concer més ball de festa major. Orquestra Marabú i Som-hi Band. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. Dilluns, a les 10.30 h, a la placeta c. De Dalt, titelles, «Una pometa, un pomer» de De_paper. Ho organitz: Ajuntamentt d’Avià. A les 12 h, al parc del Tossal, festa de l’escuma. Ho organitza: Ajuntament d‘Avià. A les 16:30 h, al parc del Tossal, DJ per Xics. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 18 h, al bikepark Tossal, curses, bike trail family Race. Cuses de bicicleta en circuit tancat. Ho organitza: Ajuntament d’Avià. A les 21.30 h, a la sala Ateneu, teatres: «Malestruc (El vell foraster d’Avià)». Obra en dos actes de Josep Aquilina. Venda d’entrades a 10 euros. A l’Ajuntament, Bar Ateneu, Piscina d’Avià i Forn d’Avià, i el mateix dia a la taquilla 1 hora abans.
CASTELLAR DE N’HUG
Concurs internacional de gossos d’atura. Diumenge, a les 11h, al Prat del Castell, 62è concurs internacional d’habilitat de gossos d’atura. Hi participen pastors qualificats de França, Andorra, País Basc, País Valencià, Illes Balears i Catalunya.
7a Fireta de la llana. Dissabte i diumenge, a Castellar de N’Hug , durant tot el dia, demostracions i venda de productes elaborats amb llana d’ovella. L’activitat està reconeguda com a Festa d’Interès Turístic Nacional.
CLARET DE TORÀ
Vesprada de Claret. Avui, a les 18 h, la plaça de Claret de Torà serà el punt de partida de la Vesprada de Claret, una jornada organitzada en el marc de la celebració del mil·lenari del poble. L’activitat començarà amb la Ruta pel Claret Mil·lenari, que recorrerà els entorns del nucli. A les 20 h, la plaça acollirà un sopar a la fresca amb productes locals i, a les 21 h, la nit culminarà amb un concert íntim de Lídia Pujol, que combinarà peces a cappella amb altres acompanyades de bases musicals. La proposta està organitzada per Territori de Masies i l’associació de veïns de Claret.
MANRESA
Festa major. Avui. A les 10 h, a la Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu, Tríduum de pregària als cossos sants. De 10 h a 12 h, a la casa de la Culla, jardí de papallones. De 17 a 20 h, al parc dels Panyos, visites a la Manresa desconeguda: 200 anys dels Panyos. Recorregut des de la resclosa, fins a la fàbrica. Inici de la visita: sota el pont Nou, (baixada des de la ctra. de Cardona). Durada de la visita: 1 h i 30 min (aprox). Activitat gratuïta. Imprescindible reservar plaça. A partir de les 18 h, l’Anella Verda inaugurarà el Festival Microscopies, obertura del festival a l’inici de l’antic camí de Rajadell i Pla de la Mina. L’iitinerari d’art i natura es podrà fer els dies 28, 29 i 30 d’agost de les 18 h, fins que es faci fosc. Es recomana anar ben calçat i portar aigua. A partir de les 18 h, a la plaça Europa començarà Manresa Sona B, amb Nuff Luv a les 18 h, DJ Sixo a les 19 h, Biu Music a les 20.30 h, DJ Osato a les 22.30 h, Kiko 04, Javi Always i V.A.L.E.R.O. a les 00 h. A partir de les 19 h, la Plana de l’Om acollirà Oxigen. Música electrònica amb Animalistic, Raaachi, Nesi i Shitake. També a les 19 h, a la plaça porxada, hi haurà el concert de tarda de la Cobla-Orquestra Montgrins. A les 19 h, a la plaça porxada, hi hauà una exhibició dels Bombers de Manresa. A la mateixa hora, als jardins del casino, Disco per Xics. al parc de l’Agulla, ioga al parc - Llum d’agost. No cal experiència prèvia. Es recomana portar una estoreta o tovallola. A càrrec d’Astrid Torras. A les 20 h, a l’espai d’art Cercle Artístic, s’inaugurarà l’exposició de pintures de Rafael López Pozo. Oberta fins al 18 de setembre al carrer Barreres, 1. Horari: de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h. De les 20.30 fins a les 22 h, al local Colla Castellera Tirallongues, hi haurà portes obertes a l’assaig casteller. A l’antiga església de Casa Caritat. A les 21 h, al passeig de Pere 3er (Ben plantada), la Gegantnit! recorrerà diversos carrers de la ciutat. A les 21.30 h, al passeig de Pere 3er (2n tram), la nit continuarà amb el Ball de festa major. Ball a la fresca al Bar Plaça. Música a càrrec de Jordi Soler. Ho organitza: Diesa. A les 22 h, a la plaça major, tradidansa 2026, espectacle de dansa d’arrel tradicional, a càrrec del Cos de Dansa de l’Esbart Manresà. Ho organitza: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 22 h, a la plaç Neus Català Pallajà, nit de salsa. A les 23 h, a sant Domènec, la tropical. A continuació, festa flaix on tour. A les 23 h, a la plaça porxada, ball de Nit amb la Cobla-Orquestra Montgrins i a continuació la 4a Festa Cocotown a la plaça Porxada. Dissabte, de 9 h a 13 h, al carrer Abat Oliba, 4a exposició-trobada de vehicles clàssic i clàssics esportiu. Mes informació a bielaclubmanres.com i al perfil d’instagram @classics_bcn. Ho organitza: Biela Club Manresa. A les 9 h, al pavelló Ateneu Les Bases, torneig 3x3 bàsquet. Inici de la competició de festa major. Ho organitza: AE La Salle Manresa. A les 10 h, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil proposarà un taller d’encordats. Cada participant crearà un revister. Taller per a persones adultes. Preu: 15 euros. (Material inclòs). Cal reservar plaça a parcdelasequia.cat/agenda/. A les 11 h, al pla de la Mina, el Festival Microscopies oferirà La muntanya té olor d’estiu a càrrec de l’artista Marco Ranieri. Més informació a manresacultura.cat/microscopies. A les 12.30 h, al saló de sessions de l’ajuntament, pregó institucional a càrrec d’Estel Blay Carreras, doctora en ciència i tecnologia aeroespacial i amb la intervenció musical de l’Orfeó Manresà. De les 16 a les 23 h, els camps de futbol de Les Cots i la Balconada acolliran el Torneig Interclubs de festa major. Fase de grups. Equips masculins. Partit de 30 min. Ho organitza: Ajuntament de Manresa i federació Catalana de Futbol. A les 16.45 h, al saló de sessions de l’ajuntament, recepció dels grups participants en la 41a oreneta d’or ciutat de Manresa. De 17 a 21 h, a la plaça Neus Català i Pallejà, torneig 3x3 de bàsquet. Finals de la competició de festa major. Ho organitza: Associació esportiva La Salle Manresa. A les 17.15 h, al vestíbul de la planta baixa de l’Ajuntament, es lliuraran els rams a la Geganta, la Pubilla i la Gegantona i, a les 17.30 h, la plaça Major viurà la Tronada Manresana a càrrec de Pirotècnia Tomàs. A continuació, la Cercavila Popular. A les 18 h, al camp de futbol de terra del Congost, hi haurà el 1r torneig de petanca ciutat de Manresa. Organització i inscripcions al Club Petanca Tossal Manresa. A les 18 h, al pavelló Nou Congost, 10è trofeu ciutat de Manresa de bàsquet femení. Partit Manresa Club Bàsquet Femení-Club Bàsquet Igualada. Ho organitza: MCBF. A partir de les 18 h, a l’Anella Verda, el Festival Microscopies a l’inici del camí de Rajadell i Pla de la Mina. Dies: 28, 29 I 30 d’agost de les 18 h i fins que es faci fosc. Es recomana anar ben calçat i portar aigua. Més informació a: manresacultura.cat/microscopies. A les 18 h, al centre d’Aigua de Can Font, una visita guiada a Can Font. Preu general: 4 euros/Jubilats i joves fins a 18 anys: 2 euros/ Menors de 7 anys: gratuït. Cal fer reserva prèvia a parcdelasequia.cat/agenda. A la mateixa hora, al centre d’interpretació de la Séquia, contacontes “El parc de l’agulla”El Parc de l’Agulla. L’autora Núria Robles narrarà una història inspirada en el llac. Activitat gratuïta. Reserva prèvia a parcdelasequia.cat/agenda. A les 18.30 h, al pavelló del Pujolet, 47è trofeu les codines de futbol sala. Presentació de la primera plantilla. Partit Covisa Manresa - Barça Atlètic. Ho organitza: Club Manresa Futbol Sala. A les 18.30 h, a la plaça major, arribada de la cercavila i balls populars a càrrec de les entitats participants. A les 19 h, a la Cripta de la Col·legiata Basíl·lica de Santa Maria de la Seu, tríduum de pregària als cossos sants. A les 19 h, a la plaça Sant Domènec, 17a trobada de bateries de Manresa. Inscripcions gratuïtes a bateriesmanresa@gmail.com. Amb la participació de La Banda Röcksie i la coordinació d’Ernest Larroya Torregrosa. Ho organitza: Bateries Manresa. A la mateixa hora, als jardins del Casino, espectacle “Mira’t” a càrrec de circ pànic. Per més de 4 anys. De 19 a 03 h, al parc de la seu, la seu del Hip-Hop. A les 19.30 h i a les 20 h, al Pla de la Mina, dansa “Escales de la Roser”. Acció de dansa dins del festival microscopies, amb Laura Marsal i Marçal Ayats al violoncel. Més informació a: manresacultures.cat/microscopies. A les 19.30 h, a la plaça Europa, ball de danses d’arreu del món. Amb l’actuació del grup Giravolt. A les 20 h, al teatre conservatori, monòleg “Pare nostre que estas en el sostre” Ho organitza: MEES-El Galliner. A les 21.30 h, als jardins del Casino, nit fluor, ideal per jovent de 12 a 16 anys. A les 21.30 h, al parc de Puigterrà, observació del cel. Activitat per a tots els públics. Ho organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa. A la mateixa hora, al passeig de Pere 3r (2n tram), ball de festa major. Ball a la fresca al Bar plaça. Música a càrrec de Jordi Soler. A les 21.30 h, a la plça Major, mostra del correfoc. La mostra comptarà amb l’actuació de Quants Band. Es podrà seguir a través d’una pantalla gran a la plaça Major. De 22 a 03 h, a la plana de l’Om, superhits, selecció dels millors hits de pop, disco i indie combinat amb els clàssics de sempre i la música més actual. Amb Pepe Revolution i MMMeel DJ. A les 22.30 h, a la plaça Neus Català i Pallejà, ballada de swing. Ho organitza. Bon-Hop de Swing. A les 23 h, a la plaça Major, 41a oreneta d’or ciutat de Manresa. A les 23 h, al carrer Sallent, Miki Núñez. A continuació, two fucking DJ’s. A les 23 h, a la plaça Sant Domènec, Röcksie. A continuació, les que faltaband. Diumenge, A les 8 h, amb el Toc de Matinades, que sortirà de Casa Caritat amb els grallers del Poble Nou, de la Colla Castellera Tirallongues i dels Geganters de Manresa despertant la ciutat. A les 9.30 h, el Camp de futbol de Les Cots acollirà les semifinals i finals del Torneig Interclubs de Festa Major, masculí i femení. Partits de 30 min. Durant el matí, de 10 a 14 h, es podrà visitar la Torre Lluvià, una joia modernista d’Ignasi Oms i Ponsa situada a l’Anella Verda, amb visites guiades a les 11, 12 i 13 h. Es recomana reserva prèvia a manresaturisme.cat. A les 10.15 h, el Museu del Barroc de Catalunya oferirà l’activitat Om Barroc. Ioga i contemplació, una experiència de respiració conscient, música barroca i moviment entre obres d’art. Cal portar roba còmoda i una màrfega. Activitat per a tots els nivells. Preu: 6 euros. Imprescindible fer reserva prèvia a museudelbarroc.cat. A les 10.45 h, des de la plaça Major fins a la Seu, sortirà el tradicional Seguici de Festa Major, amb els Cavallets, el Drac, la Víbria, la Mulassa, els Nans, els Gegantons, el Lleó, l’Àliga, els Gegants, el Timbaler, els Heralds, el Cavaller de la Ciutat i les autoritats. A continuació, davant de la Basílica de Santa Maria de la Seu, tindrà lloc la Plantada de la Imatgeria. A les 11 h, la Plana de l’Om acollirà la Diada Castellera, amb els Tirallongues de Manresa i les colles convidades de Terrassa, Figueres i Margeners de Guissona, seguida d’un dinar i concert de The Patxangers. Ho organitza: Colla Castellera Tirallongues de Manresa. A les 11 h, a la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu, se celebrarà la Missa Solemne, presidida pel bisbe de Vic i acompanyada musicalment per la Capella de Música de la Seu. Després de missa, el Seguici tornarà fins a la plaça Major, on es faran les Ballades de la Imatgeria, la Ballada participativa del Ball del Rossinyol i la Bolangera i la Ballada de sardanes. Al migdia, a les 12 h, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil proposarà Màgia entre fils, una visita amb el Màgic Pol entre els antics telers del museu. Activitat amb reserva prèvia a: www.pacdelasequia.cat/agenda/. Preu general: 12 euros / Infants fins als 12 anys: 6 euros. Ho organitza: Museu de l’Aigua i el Tèxtil i Màgic Pol. A la tarda, a les 17 h, l’Espai Plana de l’Om acollirà l’espectacle de titelles “Toc, toc! Qui hi ha?”. Més informació a: Kursaal.cat. Ho organitza: Imagina’t. A partir de les 18 h, l’Anella Verda es convertirà en escenari del Festival Microscopies, un itinerari d’art i natura, mentre que al carrer Talamanca començarà la Cercavila de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2026, que recorrerà diversos carrers del centre històric. Ho organitza: Comissió de la Pubilla i l’Hereu de Manresa de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 18 h, la plaça Major rebrà les actuacions de la Casa de Andalucía. Ho organitza: Casa de Andalucía de Manresa. De 18 a 21 h, al Parc de l’Agulla hi haurà una gran zona de jocs inflables per als més petits. De les 18 a les 21 h, es representarà “L’auca del Sr. Pera”, un homenatge teatral a Joan Pera. Més informació a: Kursaal.cat. A les 18.30 h, a la plaça Sant Domènec, se celebrarà l’Acte de comiat de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2025 i proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Manresa 2026. A les 19 h, els Jardins del Casino s’ompliran de colors amb la Festa Holi. A les 19.30 h, al Pla de la Mina tindrà lloc el concert “El jardí dels sentits”, dins del Festival Microscopies. Ja al vespre, a les 21.30 h, el Passeig de Pere III (2n tram) acollirà el Ball de Festa Major amb Pere Rico. Ho organitza: Diesa. A les 22 h, al Parc de l’Agulla, tindrà lloc Drons al cel de l’Agulla, a càrrec de Crostars Aerial Show. A continuació, hi haurà un Castell de focs, a càrrec de Pirotècnia Tomàs. A les 22.30 h, a la plaça Major, tindrà lloc la Dansa d’arrels, on Estudi Folck recuperarà l’espectacle Camí d’arrels. A les 23.30 h, a la plaça Sant Domènec, actuaran Rock’n Hits i, a continuació, DJ Bacardit. També a les 23.30 h, al carrer Sallent, el grup Buhos, que celebra vint anys de trajectòria, oferirà un gran concert festiu, seguit de la sessió de DJ Capde, posant el punt final a una jornada plena de tradició, música i espectacles de llum i foc.
Dilluns, A les 10.15 h, a la Piscina de l’Ateneu Les Bases, tindrà lloc l’Aquadynamic, una activitat aquàtica oberta a tothom que vingui acompanyat d’un abonat. Ho organitza: l’Ateneu Les Bases. A les 11 h, al passeig de Pere III, davant del Centre Cultural el Casino, se celebraran les Simultànies al Passeig, una proposta d’escacs oberta a tothom, tant per jugar com per observar, organitzada per Escacs Catalònia Club. A les 11 h, a la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu, se celebrarà la Missa Conventual, en sufragi pels manresans i manresanes difunts, concelebrada pels canonges i altres preveres de la ciutat i cantada per la Capella de Música de la Seu. A la tarda, a les 17.30 h, l’Auditori Plana de l’Om projectarà la pel·lícula infantil “Guillot i Llebre salven el bosc”, en què el mussol desapareix, unes rates atemoreixen el veïnat i un llac es desborda; l’entrada té un preu de 4 € i es poden adquirir anticipadament a Kursaal, amb l’organització del Petit Cine Club Manresa. A les 18 h, al Teatre Conservatori, actuarà Los Diablos, una de les formacions mítiques del pop espanyol. Les entrades es poden adquirir a Kursaal. Ho organitza: MEES-El Galliner. De 18 a 21 h, a la plaça Neus Català i Pallejà, hi haurà una Ballada de country i line dance, oberta a tothom per ballar i divertir-se amb parella o sense, organitzada per l’Associació de Country i Linedance 7deball. A partir de les 18 h, al passeig de Pere III, davant del Casino, se celebrarà un Taller de sardanes obert a tots els públics, edats i nivells, a càrrec del Grup Sardanista Dintre el Bosc. A les 19 h, a la plaça Sant Domènec, L’Ada de Som Mainada oferirà el concert teatralitzat “Una volta al sol”, un recorregut per les quatre estacions de l’any a través de les festes i tradicions catalanes. A les 19 h, a l’exterior del Casino, al passeig de Pere III, tindrà lloc la 47a edició de Sardanes al cor de Catalunya, amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa, organitzada pel Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Ja al vespre, a les 21 h, al passeig de Pere III, segon tram, el Bar Plaça acollirà el Ball de Festa Major, una proposta per viure la festa ballant a la fresca, amb música a càrrec de Joan Vilandeny i organitzada per Diesa. A les 21.30 h, amb sortida des de la plaça Major, tindrà lloc el tradicional Correfoc, organitzat per Xàldiga Taller de Festes. L’organització recorda que l’accés a la plaça Major des del carrer Sant Miquel es tancarà 10 minuts abans de l’inici del Correfoc i que cal seguir les mesures de seguretat establertes per al veïnat i els participants. A les 00.30 h, a la plaça Major, tindrà lloc el Ball del Correfoc amb Banda Neon, una actuació plena d’energia que repassarà els grans temes de la formació i els seus darrers èxits, entre els quals “Guapíssima” i “Passos Prohibits”. A continuació, la festa continuarà amb DJ Anna Gisbert, que combinarà ritmes urbans i tocs de tecno i presentarà les seves pròpies cançons, posant el punt final a la Festa Major de Manresa.
Portes obertes als museus. Dilluns, de 10 a 14 h, al Carrer del Balç, es podrà visitar aquest carrer estret i sinuós, cobert per porxos construïts entre casa i casa, que va formar part del nucli medieval de Manresa i que conserva tota l’essència de l’època. També es podrà accedir a la sala de la maqueta virtual. Es recomana fer reserva prèvia a manresaturisme.cat. De 10 a 14 h, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil obrirà les portes per visitar les seves exposicions permanents, dedicades a la Séquia i l’aigua i al tèxtil manresà, conegut popularment com la Cinteria. Ho organitza el Museu de l’Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia. De 10 a 15 h, el Museu del Barroc de Catalunya oferirà la possibilitat de visitar prop de 200 obres d’art barroc, acompanyades de música, audiovisuals i efectes de llum, en un recorregut per la cultura, el paisatge i l’art dels segles XVII i XVIII. També de 10 a 15 h, el Museu Petit del Museu de Manresa obrirà les portes a una mostra de la col·lecció del Museu, amb un recorregut per les etapes més importants de la història de la ciutat, des del fons d’arqueologia fins a alguns dels artistes del segle XX, i amb els Gegants Vells de la ciutat, uns dels més antics de Catalunya. Les portes obertes i activitats del Museu del Barroc de Catalunya, del Museu de Manresa i del Carrer del Balç són organitzades pels respectius museus i per Manresana d’Actius Turístics Museus i Fires.
Activitats als museus. De 10 a 13 h, al Museu de Manresa, es farà el taller “Taca, prem i estampa”, una activitat familiar al claustre del Museu en què petits i grans podran convertir-se en artesans i descobrir els secrets de l’antiga “màquina de copiar” imatges. Cada participant podrà tallar la seva xilografia, estampar làmines úniques i endur-se-les a casa. De 10 a 15 h, al Museu del Barroc de Catalunya, es proposarà “Descobriu el Museu en família!”, una activitat autoguiada en què els participants hauran de resoldre enigmes i superar reptes mentre descobreixen les obres del museu, pensada perquè els més petits visquin l’art com una autèntica aventura.
35a FMA Manresa l’alternativa. Avui, a les 22 h, a la plaça puigmercadal, concerts. Llengua morta (rap, l’Espluga de Francolí) Ezezez (pop, punk i rock, Euskal Herria) Periferia (punk rock i hardcore, La Roca del Vallès). Dissabte, a les 11 h, al parc de la Seu, vermut popular de L’FMA i Concurs de paelles amb Sunidu Veteranu (no cal inscripció prèvia). A les 19.30 h, a la plaça puigmercadal, concert per la canalla. «Bon vent!» (grup homenatge a Xesco Boix, Argentona). A les 22 h, a la plaça puigmercadal, concerts. Ali white i Bilai (rap, Manresa). Estraño weys (rap i jazz, Barcelona). Testarudes (ska i rockstea, PPCC). Stroika OGs: Buff Bay, Shakur i Warsaw (DJs, Manresa). Diumenge, a les 22 h, a la plaça puigmercadal, concerts, Reiner (rock, Manresa). A les 23 h, actuació de la colla bastonera Manrússia Van del Pal, ball de les geganteres Fadulla i Sibil·la i actuació de Gatzara Fot-li Foc. Fades (pop, house i música urbana; Mallorca). Dan Peralbo i el Comboi (rock, Torelló). Sessió petarda (petardeo marca de la casa).
LA SEU D’URGELL
Festival de poesia i música a la muntanya. «Pirineu terra de versos». Divendres, de 17 a 19 h, a El Refugi Kanalla (c. Canonges, 23), se celebrarà un laboratori de poemes per a infants, a càrrec d’El Refugi Kanalla, amb entrada a taquilla inversa. A les 19.30 h, a la Llibreria El Refugi, serà el torn de la Mostra de cant valencià d’estil, amb Josemi Sánchez, versador; Trini Carballo, cantadora; Guillem Bel, guitarra i guitarró, i Marc Xarau, violí. L’entrada serà a taquilla inversa. Dissabte, a les 18 h, a la Sala Immaculada (c. del Carme de la Seu d’Urgell), se celebrarà la cinquena edició de Pirineu, terra de versos, amb la participació dels poetes Cesk Freixas, Ria Dueñas, Roser Maura, Blanca Llum Vidal i Anna Pantinat, i una actuació final de glosa acústica. L’entrada té un preu de 6 euros i també hi ha un abonament per a tot el festival de 15 euros.
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