Un munt de fires i festes que no et pots perdre el primer cap de setmana de setembre
Aquestes són totes les activitats que ofereixen més de vint municipis de la Catalunya central per aquest cap de setmana del 3 al 8 de setembre
Regió7
AGUILAR DE SEGARRA
Festa major. Avui, de 17 a 18.30 h, a la pista poliesportiva, parc infantil de trànsit. A continuació, xerrada sobre seguretat viària per a tothom. A les 21 h, a la plaça del Mirador, concert d’Aquell Parell. A les 23 h, al local social, nit jove amb La Tropical. A continuació, Dj Rutxo. A partir de les 20 h, servei de furgoteca. Dissabte, a partir de les 18 h, tarda d’inflables i activitats variades. A continuació, xocolatada. A les 20.30 h, al local social, sopar popular de festa major. A continuació, visualització del vídeo Les Memòries de l’Escola d’Aguilar. Diumenge, a partir de les 10 h, a l’església de Sant Andreu, missa solemne. A continuació, exhibició i ballada de sardanes i vermut. Al local parroquial, matí tarda, exposició Fil i Agulla. Durant el matí, festa de tancament de la temporada de la piscina, amb inflables. A les 19 h, a les Alzines de Sant Andreu, concert de música country a càrrec de Bruna Anfruns. En acabar, exhibició de ball de country.
ARTÉS
Festa major. Avui, a les 18.30 h, darrera del Complex Cultural Cal Sitges, Festa Holi. A partir de les 20 h, a l’Espai Central, sopar popular i Dj Jose de Luxe. A les 22 h, a l’Espai Central, actuació de La Trup Duet. A partir de les 23 h, des de la zona de colles, xaranga Buidant la Bota. A les 00.30 h, a l’Espai Central, concert de La Ludwig Band. A les 02.30 h, Dj Ceba. Fi de festa a les 5 h. Dissabte, a les 9 h, torneig de petanca. A partir de les 10 h, al carrer Rocafort, Gangues al carrer a càrrec de la Unió de Botiguers d’Artés. Amenitzarà les compres Batuk d’Or. A partir de les 10 h, al carrer Barquera, simultànies d’escacs. De 10 a 13 h, a la plaça de l’Església, Xics del Xurrac, instal·lació participativa de la Cia. Tombs Creatius. A les 11.30 h, a la plaça de l’Església, demostració de cuina amb Cristina Isern. De 5 a 12 anys. Taller gratuït amb inscripció. A partir de les 17 h, a la plaça de l’Església, visites al campanar. Activitat gratuïta, amb reserva. A partir de les 17 h, al parc de Can Crusellas, 3a Trobada bastonera. A les 17 h, a l’auditori de música, taller de percussió corporal amb Santi Serratosa. Gratuït, sense inscripció. A les 18 h, a la plaça de l’Església, Contes amb pa, v i sucre, amb Jeep Gasulla. A partir de les 17 h, a la plaça de l’Església, sardanes amb la cobla Mediterrània. A les 19 h, a l’auditori de música, balls en línia. A les 18 h, a la zona de colles, gimcana. De 18 a 20.30 h, al parc de Can Crusellas, Geocatxing de vespre. A partir de les 18 h, a l’Espai Central, obertura i furgo teques. A les 20 h, Dj Jose de Luxe. A les 22 h, a la sala Dos de Gener, ball amb Cafè Trio. A les 22 h, a l’Espai Central, Frikibingo. A les 00.30 h, actuació del grup de versions El Baile de Fin de Curso. Seguidament, Dj Álvaro. Diumenge, a partir de les 10.30 h, a Cal Sitges, 31a Trobada gegantera. A les 11 h, cercavila. A les 12.30 h, al parc de Can Crusellas, ballada de gegants. A partir de les 9 h, al passeig Diagonal, 3x3 de Bàsquet. A partir de les 17 h, a l’auditori de música, 4t Torneig d’escacs. A partir de les 17 h, a la plaça de l’Església, visites al campanar. Activitat gratuïta amb reserva. A partir de les 18 h, a la plaça de l’Església, animació per a a la mainada amb Jaume Barri. A partir de les 19 h, a la plaça de l’Església, taller de manualitats Catàrtic. De 18 a 21 h, al parc de Can Crusellas, Escalabirres. A partir de les 20 h, a la zona de colles, sopar i mojitada popular. A partir de les 18 h, a l’Espai Central, furgoteques amb Dj Jose de Luxe. A les 22 h, a l’Espai Central, ball amb Dúo Caramelo. A les 21.30 h, a l’Espai Central, Dj Matusalem. A les 23 h, SDP. A les 01 h, Les que Faltaband. Seguidament, DDDJ. Dilluns, a partir de les 10 h, inflables a la piscina. A partir de les 16 h, al complex Cal Sitges, torneig de tennis taula. A les 18.30 h, a la plaça de l’Església, Woooow!!, espectacle de clown de La Churry . A les 19.30 h, al parc de Can Crusellas, sessió d’esport funcional amb el grup GR3. A les 21 h, a l’Espai Central, havaneres amb Els Pescadors de l’Escala.
Festa Major Alternativa. Avui, a les 18 h, a la plaça de l’Església, mostra d’Els Miserables, a càrrec de NEI Teatre. A les 19 h, taula rodona Com afrontar els discursos d’odi a les aules, amb Jordi Pons, historiador i professor; Jordi Bordes, professor i militant de la CGT; i Marina Gràcia, mestra i militant de la CGT. A les 20 h, mostra de danses folk, a càrrec de Joan Codina. A les 21 h, al Bosquet, sopar popular amb fideuà. A les 23.20 h, concert amb Ainhara i el Sr. À (hip-hop), Esperit de Vi (punk berguedà) i Pd Kintus. Dissabte, a les 12 h, al Bosquet, paelles populars. Inscripcions al mateix moment. Amb sessió de punxadiscos organitzada per Bafle. A les 21 h, sopar popular, amb hamburgueses. A les 22 h, concerts amb Vicky l’Arròs (sintetitzadors i distorsió), Groggy Rude (punkroqueros), Gavarresa Legends (orquestra de músics artesenques) i Pd Twingkas. Diumenge, a les 17 h, al Bosquet, gimcana per equips Les més fortes de la Gavarresa. Inscripcions al mateix moment. A les 19 h, danses i cançons infantils amb Picarol. A les 21 h, sopar de fajitas i concert d’havaneres i cançons tradicionals, amb rom cremat.
AVIÀ
Festa major. Dissabte, a les 16 h, a la sala Ateneu, torneig de botifarra. Inscripcions: 30 euros per parella. Organització: Grup de Joves d’Avià.
BERGA
Portal Attack. Avui, a les 16 h, a la zona de furgoteques de la plaça Viladomat, Portal Attack Xics, prova no competitiva dedicada als infants i al futur del ciclisme urbà. A les 20 h, a la plaça Viladomat, Rock per Xics. A les 22 h, a la plaça Viladomat, concert de Vertígen. Tancament amb Dj M&M. Dissabte, a les 9 h, a la zona de furgoteques de la plaça Viladomat, Retrotrobada ciclista, marxa cicloturista de bicicletes clàssiques. Incorporarà un tenet turístic. A les 13.30 h, a la plaça Viladomat, dinar Retro popular. A les 19 h, a la zona de furgoteques de la plaça Viladomat, Portal Atack, cursa nocturna per coronar el portal de Santa Magdalena amb bicicletes anteriors a l’any 1987. A les 20 h, a la plaça de Sant Pere, Unreal Bike, espectacle de salts i acrobàcies. A les 20.50 h, a la zona de furgoteques de la plaça Viladomat, Portal Attack Avalanche, cursa a peu pel mateix traçat urbà. A les 00.15 h, a la plaça Viladomat, cerimònia del triomf. A les 00.30 h, a la zona de furgoteques de la plaça Viladomat, concert de Nat Band. A les 02 h, Thug Life. Tancament amb Dj Toni Malé. Més informació a portalattack.cat.
Gala de Queralt. Avui, a les 18 h, novena al santuari. A les 17.15 h, sortida dels autobusos des del passeig de la Pau. A les 20 h, al cinema Patronat, projecció de la pel·lícula Queralt, 50 anys d’història, de Benet Boixader (Simonet). Entrada lliure. Dissabte, a les 18 h, novena al santuari. A les 17.15 h, sortida dels autobusos des del passeig de la Pau. A continuació, al santuari, Una passejada per la Història de Queralt, a càrrec de Roger Cortina. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Viladomat, 45è Aplec de Sardanes. A les 17 h, a la plaça Viladomat, 45è Aplec de Sardanes. A les 18 h, novena al santuari, amb missa presidida per Francesc Conesa, bisbe de Solsona. A les 17.15 h, sortida dels autobusos des del passeig de la Pau. Dilluns, a les 18 h, novena al santuari. A les 17.15 h, sortida dels autobusos des del passeig de la Pau. A les 21.30 h, al santuari, vetlla jove. Dimarts, a les 9 h, missa a la cova de la troballa. A les 10 h, sortida dels autobusos des del passeig de la Pau. A les 10.30 h, al santuari, sardanes amb la cobla Pirineu. A les 11.30 h, missa solemne cantada per l’Orfeó Berguedà. A continuació, sardanes.
CALAF
Festa major. Avui, a les 17 h, a l’esplanada davant del Casal a la carretera Llarga, gimcana de tractors. A les 19 h, al pati del Casal, Agrotardeig amb el grup Argelagues. A les 20 h, a la plaça dels Arbres, sopar a les barraques. A les 21.30 h, presentació de la pubilla i pregó. A les 22 h, concert del Quartet Mèlt. A les 00 h, concert del grup de versions Mitjanit. Dissabte, a les 9 h, al Casino de Calaf, 31è Torneig de botifarra. A les 10 h, a la sala d’actes municipal, torneig amateur de tennis taula. A les 11 h, al mercat de Calaf, espectacle itinerant Le Petit Théâtre Ambulant, de Jam. A les 12 h, a la plaça dels Arbres, vermut musical amb Dj Falla. A les 1 3 h, a la plaça dels Arbres, concurs internacional de tir de pinyol d’oliva a la vila de Calaf. A les 14 h, a la plaça dels Arbres, concurs de paelles. Seguidament, sobretaula bèstia. A les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, concert familiar Xiulant, amb Xiula. En acabar, cercavila de gegants. A continuació, a la plaça Barcelona’92, mostra de cultura popular calafina. A les 20 h, a la plaça dels Arbres, Engardelada (correbars). A les 21.30 h, al Casal de Calaf, espectacle teatral Embolica que fa fort. A les 23.30 h, a la plaça dels Arbres, concert de Miki Núñez. A les 01.30 h, a l plaça dels Arbres, concert de Sexenni. A les 03.15 h, a la plaça dels Arbres, Dj Buzzi. Diumenge, a les 10 h, al Casino de Calaf, torneig d’escacs. D’11 a 14 h, a la plaça Barcelona’92, jocs infantils Arrels, de la companyia Tocs de Fusta. A les 11.30 h, a la parròquia de Sant Jaume, missa solemne. A continuació, a la plaça Gran, ballada de la Metredansa i danses popular. A les 13 h, al Casal de Calaf, concert vermut. De 17.30 a 19 h, a la plaça dels Arbres, festa de l’escuma. A les 18.30 h, a la plaça dels Arbres, Escalabirres. A les 18.30 h, a la plaça Barcelona’92, ball i concert amb Metropol Orquestra. A les 19 h, al Casal de Calaf, espectacle teatral Embolica que fa fort. A les 20.30 h, a la plaça dels Arbres, Quinaliada!, bingo musical. A les 22 h, al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, sortida del correfoc. A les 23 h, a la plaça dels Arbres, concert del grup de versions Zàping Catalonia. Dilluns, a les 12 h, a la plaça Barcelona’92, sardanes amb la cobla La Nova Vallès. A les 18 h, a la plaça Barcelona’92, ball i concert amb l’Orquestra Rosaleda. A les 22 h, a la carretera Llarga (davant del Casal de Calaf), castell de focs. Exposicions: mostra dels tallers de pintura tèxtil i acrílica de l’Esplai Gent Gran. Fins al 13 de setembre, a la botiga l’Home (pg. Santa Calamanda, 15). Exposició de ceràmica de les germanes Prat. Fins al 13 de setembre, a Ca l’Esclopé (pl. dels Arbres, 5). Taules, pintures de Ramon Puigpelat. Fins al 7 de setembre, al Taller (crta. Solsona, 2, davant del Parc del Firal). Horari: feiners, de 18 a 20 h; i dissabtes i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Batecs de nius i espigues, d’Ariadna Fitó. Inauguració avui, de 19 a 21 h, a la capella de la Santa Creu (Xuriguera, 42). Horari: dissabte, de 12 a 14 i de 18 a 20 h; i diumenge, de 12 a 14.
CALDERS
Festa major. Dissabte, de 9 a 14 h, a la plaça Major, Calders Juga, a càrrec de Caldaus. A les 18 h, al Casal, inauguració de l’exposició de dibuixos i pintures del muralista i grafiter Osiris, a càrrec de Calders Art. El grafiter farà una pintura en directe i se sortejarà durant la inauguració. L’exposició estarà oberta fins al 20 de setembre. A les 20 h, a la plaça Major, teatre amb l’obra Opera per a tutti, d’Edu Pericas, en el marc del projecte Les Arts en Marxa. En acabar, degustació gratuïta de minihamburgueses. Diumenge, a les 20 h, a la plaça Major, caminada popular. Recorregut: 12-15 km. Inscripcions a les 7.30 h. Preu: 8 euros, i 4 euros per als menors de 7 anys. Inclou 2 avituallaments, obsequi i coca i cava a l’arribada.
CASTELLTALLAT
2n Viu Fest: Respira, mou-te,crea. Dissabte i diumenge, a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat, esdeveniment dedicat al ioga, la salut i la natura. Espai amb experiències com l’aromateràpia, l’alimentació saludable amb fermentats, habitar una llar sana, dibuix, bany de bosc, experiències sensorials amb fang, observacions astronòmiques... Hi haurà un espai gastronòmic de proximitat. Diverses possibilitats d’assistència: només matí o tarda, tot el dia o els dos dies. També entrades esporàdiques per 15 euros. Més informació: viufest.cat i territoridemasies.cat.
CASTELLVÍ DE ROSANES
Festes de Miralles. Dissabte, de 10 a 12 h, a les pistes C. Convent, torneig de petanca. A les 12 h, al pati Fundació Rosella, festa de l’escuma. A les 19 h, a l’antiga capella gòtica Fundació Rosella, descoberta del retaule. A les 19.30 h, a la plaça de l’Era, espectacle La vida és un musical amb el duet Amber. A les 21.15 h, a la plaça de l’Era, sopar de germanor. Cal fer inscripció. En acabar, música per ballar fins a les 02 h.
MANRESA
24a Setmana de Jocs al Carrer. Fins dissabte, cada tarda, de 17.30 a 20.30 h, diferents places del barri antic acolliran espais de joc especialitzats (jocs de taula, jocs infantils, joc gegants, joc populars i tradicionals, jocs cooperatius, joc simbòlic, jocs de taula centenaris i jocs d’habilitat) i, de 22 a 00.30 h (dissabte fins a les 02 h), a la plaça Major, Nits de Joc, adreçades a persones a partir de 14 anys. La programació es completa amb demostracions, tallers, activitats conduïdes per persones expertes i entitats col·laboradores, com ara els jocs d’experimentació del Lab 0_6 de la UManresa o l’Aualé amb Lluís Pinyot. A més es recupera la gimcana Descobreix el secret del joc!. Més informació a www.jocsalcarrermanresa.cat. Organització: El CAE.
Festa Major de Viladordis. Avui, a les 19.30 h, taller de salsa a càrrec de l’Eyder, del Gimnàs popular de la Ruda. Servei de bar i entrepans. A les 22 h, concert d’El Patio (música d’arrel llatina tradicional). A les 23.30 h, sessió de Dj Max Töwel. Dissabte, a la tarda, gimcana familiar Viladordis Experss, organitzada per l’Agrupament Escolta La Salut. A les 21 h, botifarrada. Tiquets a la venda a www.entrapolis.com. A les 21.30 h, ball amb Raül. Diumenge, a les 13.30 h, vermut popular amb concert de Tres en punt.
Botigues al carrer i Tast de Rebaixes. Avui i dissabte, els establiments trauran al carrer l’oferta per liquidar els estocs de temporada amb descomptes especials. Avui es complementarà amb una proposta que combina compres i restauració a la zona del passeig Pere III i el seu entorn. Tapa i beguda: 4 euros. Organització: UBIC Manresa Comerç.
MOIÀ
International Bat Night. Dissabte, a les 18 h, a l’Espai Cal Comadran, conferència d’introducció a la biologia, estudi i conservació d’aquests mamífers. A les 19.15 h, visita d’exploració a l’interior de les coves del Toll i del Parc Prehistòric per conèixer els seus hàbitats. A les 20.30 h, sessió d’albirament i detecció de ratpenats al Molí Nou. A càrrec d’Aula i Natura: Ramiro Aibar i Sergi Torné. Preu: 12 euros; 8,50 euros de 6 a 12 anys; i gratuït menors de 6 anys. Cal fer reserva al 647 166 272 o storne@covesdeltoll.com.
MONTMAJOR
Festa major. Avui, a les 20.30 h, a la plaça del Mercat, sopar popular. Preu: 25 euros. Reserves: 628041 896. A les 00 h, Festa Jove, amb el grup Vizuri i, seguidament, Dj Capde. Dissabte, a les 12.30 h, al camp Casanova, La Cabronada. A les 16.30 h, partit de futbol masculí: Montmajor-Cardona B. A les 17 h, a la plaça del Mercat, animació infantil i festa de l’escuma A les 18 h, a la plaça del Mercat, inflables i coca i xocolata. A les 18.45 h, a l’església, missa de festa major. A les 19.30 h, a la plaça del Mercat, vespreig. Diumenge, a les 12 h, a la plaça del Mercat, vermut musical amb Marc River. A les 12.30 h, concurs de dibuix infantil. A les 16.30 h, Triangular Cup femení de futbol. A les 18.30 h, a la plaça del Mercat, ballada de gegants. A les 20.30 h, a la plaça del Mercat, ball amb Solistes. Dilluns, a les 19.30 h, a la plaça del Mercat, ball de tarda amb Cafè Trio i botifarrada popular.
ORGANYÀ
30a Fira del Llibre del Pirineu. Avui, de 17 a 20 h; dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 20 h; i diumenge, de 10 a 14 h, els carrers del nucli històric s’omplen de llibres, professionals del món editorial i públic lector que comparteixen la passió per la llengua, la cultura i el territori. Es poden descobrir novetats editorials i participar en les presentacions, activitats i espais de trobada. En diversos espais i hi haurà taules de signatura. Avui, a les 19 h, concert Muntanyes de vida, amb La Sonsoni. A les 22 h, espectacle literari Una formiga hi neda, antologia de Ramon Besora, a càrrec del grup Terra Escrita. A les 23 h, actuació de Lo Pau de Ponts. Dissabte, a les 10 h, esmorzar literari amb Maria Mercè Roca, Homelieta literària de 2026. A les 20.30 h, cerimònia oficial de la Fira del Llibre del Pirineu amb lectura de les noves homilies i lliurament dels premis literaris Homilies d’Organyà. Diumenge, a les 13.30 h, concert de cloenda a càrrec de Judit Neddermann, cantant i compositora. Més informació a: www.organya.cat.
LA POBLA DE LILLET
Taller de trencadís modernista. Dissabte, a les 17 h, a la plaça Xesco Boix, activitat a càrrec de l’empresa Tres Turons. Per a adults i infants a partir de 8 anys. Activitat gratuïta. Cal fer inscripció a l’ajuntament. Limitat a 25 persones. Més detalls: gaudi.poblalillet.cat. Organització: Centre d’Estudis Lillet.
PUIGCERDÀ
Roser de Vilallobent. Dissabte, de 16 a 20 h, a la pista poliesportiva, inflables, i coca i xocolata per a tothom. A les 22 h, al local social, cantada d’havaneres amb Crema Catalana, i rom cremat. Diumenge, a les 10 h, missa del Roser. A les 11.30 h, plantada dels gegants. A les 13 h, al local social, vermut popular. A les 17 h, a la pista poliesportiva, sardanes amb a Cobla Moreneta. A les 19 h, ball de tarda amb el Trio Marc i Cel.
Quinto a la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 18.30 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Cal trucar per confirmar: 680 73 58 33.
Festa de la Mare de Déu de la Sagristia. Dimarts, a les 12 h, a l’església de Sant Domènec, missa solemne en honor a la Mare de Déu de la Sagristia, amb la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà. A les 13 h, a la plaça dels Herois, sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 16.30 h, als jardins del Museu Cerdà, campionat de botifarra i campionat de truc. Inscripcions a l’oficina de turisme. A les 17 h, a la plaça dels Herois, espectacle infantil de màgia Somnis, a càrrec del Mag Fèlix. A les 18 h, a l’església de Sant Domènec, processó i, a continuació, ofrena flora a la patrona de Puigcerdà. Després, cantada dels Goigs de la Sagristia a càrrec de la Coral Cerdanya Canta i la Capella de Santa Maria. A les 19.30 h, a la plaça dels Herois, concert amb Vancouver. A les 22.30 h, piromusical al campanar de Santa Maria i, tot seguit, a la plaça dels Herois, ball de fi de festa amb Vancouver.
PUIG-REIG
17a Festa dels Templers. Avui, a les 18.30 h, a la plaça de la Creu, commemoració en memòria de Guillem de Berguedà. A les 19 h, obertura de la taverna i sopar de brasa. A les 20 h, visita guiada. A les 21 h, pregó a càrrec del grup de teatre de l’institut de Puig-reig, EMMP, Maria Juste i Cia Es Kreu Guai!. A continuació, concert folk amb Tot ho farem!. Dissabte, a les 11 h, obertura de la taverna medieval, mercat, campaments, àrea de tir amb arc i zona de jocs gegants amb Miceli. A les 11 h, desfilada amb els grups de recreació. A les 11.30 h, espectacle de capacitació de cavallers al campament a càrrec de la Cia Cinot. A les 12 h, visita guiada. A les 12.30 h, espectacle familiar al campament amb la Cia Cinot. A les 13 h, lluites al castell. A les 16 h, visita guiada. A les 16 h, espectacle familiar al campament amb la Cia Cinot. A les 16.30 h, a l’església romànica, presentació del llibre Jaume I amb Jaume Escudé. A les 17 h, lluites al castell. A les 18 h, visita guiada. A les 18 h, espectacle familiar al campament amb la Cia Cinot. A les 19 h, assalt al castell. A les 19 h, espectacle de dansa amb els Moravians. A les 19.45 h, ruta teatralitzada Mysterium (última sortida a es 22.45 h). A les 20 h, inici del sopar a la taverna medieval. A les 20 h, batucada amb Xàldiga. A les 21 h, espectacle de dansa amb els Moravians. A continuació, concert amb el grup Sláinte. A les 23.30 h, espectacle final a la façana del castell La llum del Temple i tradicional baixada de torxes. Diumenge, a les 9 h, obertura del mercat i la taverna medieval amb un esmorzar. A les 10.30 h, Vestir la dama i el cavaller. A les 11 h, visita guiada. A les 12 h, lluites al castell. A les 13 h, vermut medieval de les engrunes. A les 14 h, cloenda. Durant tot el matí, músics itinerants, campament amb la Cia Cinot, jocs gegants amb Miceli i tir amb arc. Visites guiades i ruta Mysterium: 4 euros (infants fins a 12 anys acompanyats d’un adult, gratuït). A la venda al punt d’informació. Es convoca el 9è Concurs fotogràfic La Comanda de Puig-reig. Bases a cquiefoto.fotogenius.es. Més informació a: puig-reig.cat.
SALLENT
La prèvia de la festa major. Avui, a les 21 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, espectacle El Show de la Gent Gran amb el grup Amics 9S, Sallent-Navàs. Dissabte, Esbartada, festival per a la dansa d’arrel, en el 10è aniversari de l’Esbart Vila de Sallent. A les 18.30 h, a la plaça del davant de la Fàbrica Vella, actuació de l’Escola de Dansa de l’Esbart Dansaire de Mollet. A les 19 h, Mil primaveres, de l’Esbart Manresà. A les 20.30 h, a la sala Jordi Fàbregas de la Fàbrica Vella, espectacle Mosaic, de la Llançadora, xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central. Entrada gratuïta amb reserva prèvia a fabricavella.sallent.cat. A les 21.30 h, a la plaça del davant de la Fàbrica Vella, Hora Baixa, de Radicel·la Dansa. A les 22 h, sopar i sarau amb Roger. Servei de barra i furgoteques, amenitzat amb una ballada popular. Diumenge, a les 10 h, al riu Llobregat la zona del Pont Nou, 13a Competició de canoes. Inscripcions gratuïtes a l’ajuntament o al pavelló. A partir de 6 anys.
SANT FELIU SASSERRA
Festa major. Avui, a les 19 h, al parc dels Castanyers, La clàssica de festa major. Organització: BTT Sasserrencs. A les 21 h, al parc dels Castanyers, cinema a la fresca: Estrany riu. Dissabte, a les 17 h, al parc dels Castanyers, concurs de bitlles catalanes. A les 17 h, al pati Vilaclara, «...» de formatges amb Cal Cantaré. Sopar amb productes locals. Venda anticipada de tiquets fins divendres. Diumenge, a les 8.30 h, a la plaça de l’Església, sortida de motos. Ruta de 80 km. Organització: @sasserraclassics. A les 16 h, a la plaça Major, joc d’escapada. Per a tots els públics. Cal reservar la plaça. A les 19 h, a la zona esportiva, ball en línia. Dilluns, a les 18 h, a la biblioteca Sant Pere Almató, presentació de llibres infantils: Flufo, el camaleó glamurós i El gripau amb ales amb Núria Cela i el Subi.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Festa Major de Pineda de Bages. Avui, a les 20 h, a la plaça 1 d’Octubre, jocs de fusta i pintada de samarretes. Cal portar la samarreta. A les 21 h, sopar popular amb pizzes i focàcies. A les 22 h, música a càrrec d’Anderdocs. Dissabte, a les 18 h, a la plaça 1 d’Octubre, classe de zumba amb Elena Vers i fruita per berenar. A les 18 h, a l’escola Flama, torneig de futbol i fruita per berenar. A les 21 h, a la plaça 1 d’Octubre, sopar popular i música i ball amb Set de Versions. Diumenge, de 9 a 10 h, a la plaça 1 d’Octubre, ioga-meditació amb Agnès Vall. A les 13 h, missa a l’ermita de Sant Iscle i vermut a la sortida. A les 17 h, al parc de la Font, taller de circ a càrrec de Circ de Butxaca. Hi haurà berenar. Cal fer inscripció a les activitats que inclouen menjar.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Festa major. Avui, a les 21 h, a la zona esportiva, sopar popular i, tot seguit, bingo musical. De 02 a 03.30 h, Dj PT Rangers. De 03.30 a 05.30 h, Dj Alex Krift. Dissabte, a les 10 h, a la plaça de l’Església, fira d’artesania. A les 11.30 h, a l’església parroquial, ofici solemne. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, sardanes. A les 16.30 h, al bar de la piscina, concurs de truc. A les 17 h, davant l’ajuntament, cursa infantil. A les 19 h, amb inici a la font del Castell, 6a edició del Correbar. Opció de sopar després al bar de la piscina. Amb reserva prèvia. A les 22 h, al local social, obra de teatre Ens ha caigut la sogra, a càrrec del Grup Trufats de Munt d’Arts de Berga. A la carpa de la zona esportiva, de 23.30 a 01.30 h, Bossonaya (grup de versions). De 01.30 a 03.30 h, Dj Morde. De 03.30 a 05.30 h, Dj Cruki. Diumenge, a les 10.30 h, a l’ermita de les Esposes, missa. A les 11 h, cercavila amb els gegants. A les 15.30 h, al centre cívic, concurs de botifarra. A les 17 h, a la plaça del centre cívic, jocs de cucanya. A les 18.30 h, al local social, havaneres amb el Grup d’Havaneres Faia. Divendres 11 de setembre, a les 9 h, imposició de la senyera al Forcat i cant dels Segadors. A les 930 h, a la plaça de l’Església, repartiment de coca i xocolata.
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Festa Major de la Mallola. Dissabte, a les 10.30 h, muntatge i esmorzar. A les 21.30 h, sopar popular. Cal inscripció prèvia. A les 22.30 h, concurs de postres i pregó a càrrec de Joan Vila. A les 23.30 h, concert musical a càrrec de 2Kats. Diumenge, a les 10 h, matinal lúdico-esportiva: Ginkana infantil. A les 11.30 h, partit de futbol d’adults contra jovent. A les 11.30 h, «Mundial» de tennis taula. A les 14.30 h, dinar popular. Cal inscripció prèvia. A les 16 h, bingo.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Com cada primer dissabte de mes. Parades de productes de la terra i artesania sense intermediaris. Botigues al carrer. A les 11 h, contacontes a càrrec de Raul Benéitez. A les 12 h, concert amb Tingla2.
SOLSONA
Festa major. Avui, a les 19 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató, inauguració de l’exposició La llibreta vermella, de Nacho Duato. A les 19.30 h, a la plaça del Consell Comarcal, assaig general dels ballets de la festa major. A les 21.30 h, a la sala polivalent, concert de vigília amb Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, que revisitaran les músiques de la Festa Major de Solsona. Inclourà una intervenció artística de Jaume Roure. Dissabte, a les 11.30 h, al Museu de Solsona, visita comentada a l’exposició Instruments de ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, a càrrec del comissari Alberto Velasco. Inscripcions: museu@museusolsona.cat o 973 48 21 01. A les 12 h, a la plaça de Sant Isidre, vermut concert a càrrec de la cantant solsonina Júlia Xandri i la guitarrista Carla Motis. A les 18 h, a la plaça del Camp, 43a Trobada d’Acordionistes de Solsona. A les 22 h, al Teatre Comarcal, teatre: Quan les oques van al camp, de Lacetània Teatre. A les 22.30 h, a la sala polivalent, concert solidari a càrrec de Camerata Bacassis amb Dj Arzzett i Marta Trujillo, amb la nova producció Opus Nova. Entrades: 15 euros. A la venda a www.entradessolsones.com i a taquilla. Diumenge, a les 8 h, des de la plaça del Camp, 29a Caminada popular al Vinyet de Solsona. A les 10 h, al carrer del Parc, sortida de la 47a Pujada ciclista al Pi de la Torregassa. A les 18 h, a la plaça del Camp, ball de swing en grup a càrrec de David Giorcelli Trio. A les 18 h, al Teatre Comarcal, teatre: Quan les oques van al camp, de Lacetània Teatre. A les 18.30 h, al pavelló poliesportiu, partit de bàsquet Cadí La Seu-MCR Lima-Horta amb motiu del 50è aniversari del CB Solsona. Dilluns, a les 10.30 h, a la catedral, repic de campanes. A les 12 h, tret de sortida de la festa major amb una trabucada, tronada a la plaça Major i salutació de l’alcaldessa, Judit Gisbert. Des de la casa consistorial, recorregut del passacarrers amb els gegants, cavallet, bou, mulassa i drac, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i el pregoner. A les 18 h, a la plaça del Camp, acte de comiat del pubillatge 2025 i proclamació de la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2026. A les 19 h, a la sala Gris, inauguració de l’exposició Paisatges i tradició, de Ramon-Àngel Davins Aynés. A les 20.15 h, a la catedral, repic de campanes per anunciar el cant de la Salve. Baixada des de l’ajuntament cap a la catedral. A les 20.30 h, a la capella del claustre, cant de la Salve, a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona. Tot seguit, il·luminació dels carrers amb teieres i, al pati de l’escola Arrels II, castell de focs. A les 22 h, a la plaça Major, sopar popular i capta amb els gegants joves amenitzada per la banda Trinxaranga. Tot seguit, concert a la plaça Major amb el grup musical Deskunde i l’orquestra Fantasia. A les 23 h, a la plaça del Camp, havaneres amb el grup Son de l’Havana. Dimarts, a les 9 h, a la capella del Claustre, missa cantada per la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. A les 9.30 h, circumval·lació de la ciutat amb els tirs dels trabucaires. A les 10.40 h, des de l’ajuntament, baixada cap a la catedral de la corporació municipal, la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí, i altres representants del pubillatge, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altes elements de la imatgeria festiva. A les 11 h, missa concelebrada cantada per la coral de Sant Llorenç i presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Tot seguit, a la plaça Major, salutació del pubillatge i ballets tradicionals. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants. A continuació, tronada preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles, pujada fins a l’ajuntament i ballada de la final.
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