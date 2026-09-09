Una Diada de Festes Majors a la Catalunya central: les millors fires i festes per omplir la teva agenda aquest festiu
Consulta totes les activitats que se celebren aquest 11 de setembre als municipis de casa nostra
Regió7
La Diada de l'11 de setembre d'enguany cau en divendres. La celebració del festiu en aquesta data permet gaudir d'un pont de tres dies a Catalunya. Per treure el màxim de profit d'aquestes jornades, compartim un seguit de festes que se celebren als municipis de la Catalunya central per omplir la teva agenda durant la festivitat.
BAGÀ
Sopar popular de Terradelles. Divendres, a les 20.30 h, sopar. Preu: 12 euros. A les 21.30 h, actuació d’Èric Suets & The Casters, que presentaran el nou disc. A les 22.15 h, concert de Mel’s, versions en acústic.
CALAF
Festa major. Exposicions: mostra dels tallers de pintura tèxtil i acrílica de l’Esplai Gent Gran. Fins al 13 de setembre, a la botiga l’Home (pg. Santa Calamanda, 15). Exposició de ceràmica de les germanes Prat. Fins al 13 de setembre, a Ca l’Esclopé (pl. dels Arbres, 5).
CALDERS
Festa major. Dijous, a les 17 h, al centre cívic, torneig de ping-pong. A les 18 h, a la plaça Major, Tinta i festa: decoració d’una peça de roba per lluir per la festa major. A les 18 h, a la plaça Major, racó de pinta cares infantil, a càrrec d’Arrelats Salut i Lleure. A les 21 h, a la plaça Major, botifarrada popular. Preu: 8 euros. A les 22.30 h, a la plaça Major, castell de focs, a càrrec dels Diables de Tona. Seguidament, pregó de festa major. A les 23.30 h, a la plaça Major, concert de versions i ball del fanalet amb el grup La Tropical A continuació, Dj Tí. Divendres, a les 12 h, al Puig, hissada de la senyera. A les 13 h, a la plaça Major, vermut i actuació musical amb Tres en punt. A les 14 h, a la plaça Major, concurs de paelles. A les 17 h, al centre cívic, espectacle infantil Menú de danses, a càrrec de Manelutti. A les 18 h, a la plaça Major, burro català mecànic. A les 18.30 h, a la plaça Major, xocolatada popular a càrrec de l’AEIG Caldàrius. A les 19 h, a l’església parroquial de Sant Vicenç, concert acústic amb el grup Cigma. Furgoteques a la plaça per sopar. A les 22 h, a la plaça Major, ritme i música sobre rodes a càrrec de Lola Van Dj Truck. A les 23.30 h, a la plaça Major, concert de versions amb Pascual i els Desnatats. A continuació, Farrist-Col·lectiu Boira.
CARDONA
Festa major. Dijous, a les 12.30 h, acte de commemoració de la Diada al monument de l’Onze de Setembre. Encesa de la flama de la resistència catalana custodiada per Cardona. Discurs de l’alcaldessai lectura del manifest del Memorial 1714, acompanyats per la Coronela de Barcelona. Sortida en comitiva cap al castell on es farà l’ofrena floral al baluard de Sant Llorenç en memòria dels defensors del castell en la Guerra de Successió del 1711; lectura del manifest a càrrec de l’INS Sant Ramon de Cardona. Interpretació del cant d’Els segadors, a càrrec de la Coral Cardonina. A les 20 h, A la sala de plens de l’Ajuntament, pregó institucional de Festa Major 2026 a càrrec de Josep Tristany i Claret, cardoní, psicòleg i actualment director del Pla Director de Salut Mental de Catalunya. Divendres, a les 12 h, al monument de l’Onze de Setembre, acte institucional de la Diada: ofrena floral, discurs institucional, interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec de la Coral Cardonina. Galeig dels Trabucaires de Sant Ramon de Cardona. A les 12.30 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 22.30 h, amb inici a La Casa dels Gegants, cercavila dels Gegants de Cardona amb la Banda de Música de Cardona. A les 23 h, a la Fira de Dalt, El primer Fuentes, a càrrec de la Banda de Música de Cardona. A les 23.45 h, a la plaça de bous, pregó popular 35 anys d’Empalme. A les 00 h, Txupinasso. Tot seguit, concerts: Miki Núñez, Big Mouthers, i Tribut a La Raíz. A partir de les 01.30 h, a la plaça de la Fira de Dalt, We Love Music-On.
L’ESTANY
Festa major. Dijous, a les 18.30 h, pujada al Puig de la Caritat, i baixada de torxes quan es faci fosc. A les 21.30 h, a la plaça Major, Nit de foc amb els Diables de Castellterçol. En acabar, al carrer del Doctor Vilardell, sopar a la fresca amb Dj Pere. Tot seguit, al Cine, fi de festa amb més Dj. Divendres, a les 17.30 h, al Cine, concert de festa major amb Cafè Trio. A les 19 h, ball de festa major amb Cafè Trio.
MARGANELL
Festa major. Dijous, a les 21 h, sardinada. Hi haurà rom cremat. A les 23 h, actuació musical del grup La Trinxera. Divendres, a les 12.30 h, a l’església de Sant Esteve, missa solemne. Tot seguit, pica-pica. A les 21 h, sopar de carmanyola. Hi haurà brases, taules i cadires. A les 23 h, actuació musical de Trelix Dj.
MONTMAJOR
Mercat i Tradició. Divendres, a les 10 h, obertura del 30è Mercat amb cercavila dels gegants convidats: Gironella, Guixers, Cervera, l’Esquirol, Mossèn Biscúter de Mataró, Mura, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Montmajor. A la plaça, presentació de les colles geganteres i balls de lluïment. Parades, tradició i sorpreses. A les 14 h, al local del Comú, dinar de germanor. Preu: 25 euros, i 30 euros el mateix dia. Reserves: 93 824 60 00 o 93 744 11 34. En acabar, ball amb el Músic Dolfi.
SALLENT
Festa major. Dijous, a les 20 h, amb inici al campanar, a la plaça de la Rectoria, L’Esvalotada i repicada de campanes de festa major. Cercavila amb el Dimoni de Sallent i el ritual de les carraques. A les 21 h, a la plaça de la Vila, pregó a càrrec del gegant Antonyito. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, concert amb el grup Peyote’s. Divendres, a les 11 h, al parc municipal Pere Sallés, acte institucional de l’Onze de Setembre, amb les autoritats i els Castellers de Santpedor. També amb l’Esbart Vila de Sallent, Coral Nova Harmonia i Escola de música Cal Moliner. A les 12 h, a la plaça sant Antoni M. Claret, audició de sardanes amb la cobla Marinada. Organització: Colla de Dansaires Sallentins. A les 23 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec d’Hotel Cochambre. A les 01 h, des de la plaça Sant Antoni M. Claret, cercavila amb la xaranga Binbonban. A les 01.30 h, a la Torre del Gas, nit de Dj amb Dj Capde. Servei de barra i furgoteques. A la sala Joan Vila i Valentí, exposició d’artistes locals. Horari: dijous, de 20 a 21 h; divendres i dissabte, de 18 a 20 h; i diumenge, d’11.30 a 14 i de 18 a 20 h. Organització: Cercle Artístic Sallentí.
SANT FELIU SASSERRA
Festa major. Dijous, a les 22 h, al parc dels Castanyers, Correflors amb Buidant la Bota. A les 00 h, a l’Ateneu, concert amb Sicuta. En acabar, música amb Dj PDF. Divendres, a les 8 h, des del parc dels Castenyers, pujada de la senyera al serrat Llobater. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, acte de la Diada, amb manifest i cantada de la Coral. A les 17 h, al camp C. Bassa, cursa popular Sasserrenc Foll. Circuit d’habilitat, agilitat i resistència. Participació per parelles. A les 19 h, al pati Vilaclara, concert amb Júlia Boncompte. Zona de tapes i vins de l’Oller del Mas. A partir de les 00 h, a l’Ateneu, sessió dj amb Espies de Veritat.
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
Festa major. Divendres, a les 9 h, imposició de la senyera al Forcat i cant dels Segadors. A les 930 h, a la plaça de l’Església, repartiment de coca i xocolata.
SOLSONA
Festa major. Dijous, de 9 a 13.30 h, 45è Concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn. A les 11 h, a la catedral, missa per als difunts confrares i de la parròquia. A les 17.30 h, a la plaça del Camp, espectacle familiar Xiulant, a càrrec del grup musical Xiula. A les 19.30 h, a la plaça Major, ballada de sardanes interpretades per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 21 h, a la plaça de Ramon Llumà, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya amb parlament del solsoní Raül Garrigasait Colomés, filòleg clàssic, escriptor, traductor i editor. Actuació musical i el cant d’Els Segadors a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona. Galejada dels Trabucaires de Solsona. Organització: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès i Òmnium Cultural del Solsonès. A les 21 h, a la plaça del Camp, sopar popular. A les 21.30 h, a la plaça del Camp, la prèvia del Barramiau amb Marc Anglarill. Tot seguit, 14è Barramiau amb la Trinxaranga pel nucli antic. A les 01 h, a la plaça del Camp, concert jove a càrrec de Doctor Prats i La Quinta. Divendres, a les 9.30 h, a la plaça del Camp, esmorzar i, a les 11 h, tractorada popular. Organització: Associació d’Amics del Tractor d’Època del Solsonès. A les 10 h, al camp de tir del Solsonès, tirada al plat general. D’11 a 14 h, al passeig del Pare Claret, a l’altura del casal de Cultura i Joventut, castells inflables per al públic infantil. A les 16.30 h, al capdamunt del passeig del Pare Claret, torneig d’escacs per a totes les edats. Inscripcions per WhatsApp al 609 369 439. Preu: 10 euros. A les 23 h, a la sala polivalent, ball de festa major amb l’orquestra Junior’s.
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