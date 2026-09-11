No te les perdis: fires i festes per gaudir aquest cap de setmana a la Catalunya central
Gaudeix dels plans que proposen els més diversos municipis que estàn de Festa Major
Regió7
El curs escolar ha començat, però diversos municipis encara tenen pendents les seves festes majors. Consulta totes les fires i festes que organitzen més de 15 municipis de les comarques de la Catalunya central per de l'11 al 15 de setembre.
BAGÀ
Sopar popular de Terradelles. Avui, a les 20.30 h, sopar. Preu: 12 euros. A les 21.30 h, actuació d’Èric Suets & The Casters, que presentaran el nou disc. A les 22.15 h, concert de Mel’s, versions en acústic.
Aplec del santuari de Paller. Diumenge, a les 10.30 h, taller d’espelmes impartit pels apicultors de la mel de l’avi Joan. Inscripcions prèvies: 697 53 52 66. Màxim 10 persones. Activitat gratuïta. A les 12 h, missa amb cantada de goigs i ofrena de la Verge de Paller. A les 13 h, pica pica. A les 17 h, concert a càrrec de la coral de l’Escola de Música de Bagà.
CAL ROSAL
Forma, jornades de construcció natural. Dissabte, al centre de cultura contemporània Konvent, jornada de portes obertes per descobrir les propostes desenvolupades per més d’un centenar de persones que s’han aplegat per explorar noves maneres de construir a través d’oficis i materials naturals. Organització: Xarxa Mora de Bioconstrucció i Konvent. A les 11 h, obertura de portes. A les 14 h, vermut musical amb Agnès Mateus i arrossada popular. A les 16.30 h, actuació del músic i artista multidisciplinar Bru Ferri. A les 18.30 h, rock de Carpa Negra. A les 23 h, actuació de Garrafa Nadal. A les 00.15 h, sessió musical d’Elsa Guerra. A les 01.15 h, Coconauta Dj Set.
CALAF
Festa major. Exposicions: mostra dels tallers de pintura tèxtil i acrílica de l’Esplai Gent Gran. Fins al 13 de setembre, a la botiga l’Home (pg. Santa Calamanda, 15). Exposició de ceràmica de les germanes Prat. Fins al 13 de setembre, a Ca l’Esclopé (pl. dels Arbres, 5).
CALDERS
Festa major. Avui, a les 12 h, al Puig, hissada de la senyera. A les 13 h, a la plaça Major, vermut i actuació musical amb Tres en punt. A les 14 h, a la plaça Major, concurs de paelles. A les 17 h, al centre cívic, espectacle infantil Menú de danses, a càrrec de Manelutti. A les 18 h, a la plaça Major, burro català mecànic. A les 18.30 h, a la plaça Major, xocolatada popular a càrrec de l’AEIG Caldàrius. A les 19 h, a l’església parroquial de Sant Vicenç, concert acústic amb el grup Cigma. Furgoteques a la plaça per sopar. A les 22 h, a la plaça Major, ritme i música sobre rodes a càrrec de Lola Van Dj Truck. A les 23.30 h, a la plaça Major, concert de versions amb Pascual i els Desnatats. A continuació, Farrist-Col·lectiu Boira. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Major, mercat de festa major. De 10 12.30 h, a la plaça Major, 3r Concurs de dibuix infantil. Organització: Calders Art i Cercle Artístic del Moianès. A les 11 h, a les Escomes, partit de futbol benjamí. A les 12.30 h, a la plaça Major, festa d’escuma a càrrec de Manelutti. A les 13 h, al Casal, presentació del llibre Un dia de cada dia-De l’agenda d’un mestre, de Josep Fàbrega i Selva. A les 14 h, a la plaça Major, fideuada popular a càrrec del CF Calders. Preu: 15 euros, i 12 euros per als socis. Cal fer inscripció: @cfcalders. A les 18 h, a la plaça Major, ballada de sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, a la plaça Major, quinto de festa major a càrrec del CF Calders. A les 20 h, a l’església parroquial de Sant Vicenç, missa vespertina. Hi haurà furgoteques a la plaça per sopar. A les 21 h, a la plaça Major, correfoc dels Diables de Tona. A les 23 h, a la plaça Major, concert de versions amb el grup La Quinta. A continuació, al centre cívic, Dj Nandu. Diumenge, a les 12 h, a l’església parroquial de Sant Vicenç, missa solemne i cantada per la coral Taral·lejant Albades. A continuació, a la plaça Major, ballada de gegants amb la Colla Gegantera de Calders. A les 13 h, vermut. A les 16 h, a la zona esportiva Les Escomes, partit de futbol de veteranes. A les 17.30 h, partit de futbol de festa major. A les 19 h, a la plaça Major, havaneres amb el grup Serra de Marina. A les 20 h, cloenda de la festa major.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
CARDONA
Festa major. Avui, a les 12 h, al monument de l’Onze de Setembre, acte institucional de la Diada: ofrena floral, discurs institucional, interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec de la Coral Cardonina. Galeig dels Trabucaires de Sant Ramon de Cardona. A les 12.30 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 22.30 h, amb inici a La Casa dels Gegants, cercavila dels Gegants de Cardona amb la Banda de Música de Cardona. A les 23 h, a la Fira de Dalt, El primer Fuentes, a càrrec de la Banda de Música de Cardona. A les 23.45 h, a la plaça de bous, pregó popular 35 anys d’Empalme. A les 00 h, Txupinasso. Tot seguit, concerts: Miki Núñez, Big Mouthers, i Tribut a La Raíz. A partir de les 01.30 h, a la plaça de la Fira de Dalt, We Love Music-On. Dissabte, a les 7.45 h, Càntic a Sant Miquel. A les 8 h, Corre de bou pels carrers: Encierro. A les 12 h, repic general de campanes anunciant la festa major. A les 12 h, espectacle itinerant A la fresca. A les 17.45 h, trasllat de la Mare de Déu del Patrocini, des de la capella de la Residència Sant Jaume fins al temple parroquial, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens i nenes del Ball de bastons i autoritats. En arribar a la plaça Mercat, Ball de bastons i Ball de l’Àliga. Dins el temple, actuació dels Bastoners al final de la Novena. A les 19.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. A les 22 h, des de la plaça de la Fira fins a la plaça del Vall, cercavila de gegants a càrrec de Geganters i Grallers de Cardona. A les 22.30 h, a la plaça del Vall, L’Allargu: sopar, concerts i sorpreses. A les 23.30 h, al passeig de la Fira, ball de festa major a càrrec de l’Anònima Orquestra. Diumenge, a les 11 h, ofici solemne en honor del Sant Nom de Maria. Cantarà la Coral Cardonina sota la direcció d’Ovidi Cobacho. A les 12.15 h, a la plaça de bous, cercavila i ballada de gegants amb la participació dels gegants locals de Planès i Bergús, la Coromina, Raval de Sant Joan i Geganters i Grallers de Cardona. Estaran acompanyats de la Banda de Música de Cardona. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou amb la típica cargolera, i exhibició de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. Mitja part amenitzada per les penyes taurines amb bici-bous. A les 20.30 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Catània. A les 23 h, al passeig de la Fira, ball de festa major amb Marc Anglarill. A les 01 h, concert amb la Banda Biruji. Seguidament, Dj Laia Motos. Dilluns, a les 7.45 h, Càntic a Sant Miquel. A les 8 h, Corre de bou pels carrers: Encierro. A les 11 h, al passeig de la Fira, espectacle infantil Ludus, amb la companyia Jordi del Rio. A les 11.30 h, ofici solemne concelebrat en honor a la Mare de Déu del Patrocini. Amb Francesc Conesa, bisbe de Solsona. Cantarà la Coral Cardonina, sota la direcció d’Ovidi Cobacho. En finalitzar, l’Àliga de Cardona ballarà a l’interior del temple, acompanyada de la cobla Berga Jove. Tot seguit, Corre de bou infantil amb El Calaixó. A les 12.45 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Corre de bou tradicional amenitzat per la Banda de Música de Cardona. A càrrec de les penyes taurines: El Calaixó, Les Barreres, La Corneta i Penya Palillo. A les 20 h, a la plaça de bous, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 23 h, al passeig de la Fira, ball de festa major amb l’orquestra Xarop de Nit. A continuació, bingo i Dj. Organitza la Penya la Corneta. Dimarts 15 de setembre, a les 11 h, missa solemne en sufragi dels difunts de la parròquia. Tocarà l’orgue Martí Balaguer Parra. Tot seguit, l’Àliga de Cardona ballarà a la plaça Mercat i, com a comiat de festa major, retorn de la imatge de la Mare de Déu a la capella de la Residència Sant Jaume, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens i nenes del Ball de bastons i autoritats. A les 13 h, al passeig de la Fira, sardanes, amb la Cobla Lluïsos. A les 20.30 h, a la plaça de bous, concert d’havaneres, amb Americanus, amb ron cremat, a càrrec de la Comissió de Festes del barri Sant Joan. Gratuït i sense reserva prèvia. A les 22.30 h, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual. Dijous 17 de setembre, a les 20 h, a la plaça de bous, exhibició de retalladors. A les 20.30 h, Corre de bou popular amb vaquetes. Divendres 18 de setembre, a les 19 h, acte de commemoració del 18 de setembre: ofrena floral al monument de l’11 de Setembre, ball de l’Àliga de Cardona, amb l’actuació de la Banda de Música de Cardona, i parlament de l’alcaldessa. L’acte es clourà amb el cant d’Els Segadors. A les 19.45 h, Corre de bou infantil amb Penya Les Barreres. A les 22 h, a la plaça de bous, Corre de bou popular amb vaquetes. Dissabte 19 de setembre, a les 22 h, a la plaça de bous, Nit de vaquetes enfundades. Organització: penya Els Enfundats-K. Diumenge 20 de setembre, a les 12.30 h, inici davant de la residència Sant Jaume i fins a la plaça de bous, cercavila amb bous inflables a càrrec de la Penya La Corneta. Amenitzada per la xaranga Entrompats Band i amb la participació del gegant Figolete. A les 17.30 h, a la plaça de bous, Festival còmic taurí, a benefici de la residència Sant Jaume.
COANER
Festa major. Dissabte, a les 18.30 h, anada a l’Oratori. a les 20 h, pregó: L’auca de Coaner. A continuació, al p pla de l’Arboç, vesprada de cançó amb Berguedana de Folklore Total. Sopar sota els estels. Venda anticipada de tiquets. Diumenge, a les 8 h, caminades amb sortides des del Pla de la Font (Súria) o la plaça de Sant Josep (Valls de Torroella). De 9 a 13 h, visites a Sant Julià i la Torre. Grups reduïts. Inscripció prèvia i gratuïta al lloc. A les 10 h, jocs amb Cia l’Anònima. Coca i xocolata. A les◦ 10.45 h, pregó: L’auca de Coaner. A les 11 h, missa i goigs a la Mare de Déu. A les 12 h, vermut i sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 12 h, trobada de Coaners. Altres activitats: presentació de l’arranjament del pujador del santuari i de la restauració de l’oratori. Venda de records. Més informació: www.instagram.com/amics_de_coaner. Organització: Amics de Coaner, amb el suport del Centre Excursionista de Súria, Parròquia de Sant Julià de Coaner i Ajuntament de Sant Mateu de Bages.
ESTAMARIU
4t Festimariu, festival de les arts i la cultura. Des d’avui i fins diumenge, prop de 30 activitats que omplen els carrers, places i edificis del poble amb música, artesania, natura i gastronomia. Organització: Fundació Planes Corts. Cada dia: a la plaça Major, jocs a la plaça; a l’Espai Joan Planes, exposició col·lectiva d’artistes del Pirineu l’Aparador; instal·lació artística pels carrers; a l’era de Cal Perotes, instal·lació artística juvenil; a la plaça de Mn. Enric, mercat d’artesania; a la plaça Major, mostra gastronòmica. Avui, a les 18 h, a la biblioteca de Cal Parramon, presentació del llibre Bajo el mismo cielo, de Paco Boya. A les 20 h, a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu, concert de Celeste Alias i Santi Careta. Dissabte, a les 10 h, trobada a Portalàs per a la sortida ornitològica guiada per Jordi Dalmau. Preu: 6 euros. Venda en línia. A les 10 h, a la biblioteca de Cal Parramon, taller de construcció d’un rabequet amb Jordi M. Macaya. Inscripció a l’Escola Folk del Pirineu. A les 10.30 h, visita guiada a l’església de Sant Vicenç d’Estamariu, amb Albert Villaró. A les 11.30 h, a l’Espai Joan Planes, taller de cançó improvisada amb Pep Lizandra i Allona Riera. A les 12.30 h, cercavila de corrandes amb Pep Lizandra i Allona Riera. A les 17 h, a l’església de Santa Cecília, recital de poesia catalana i occitana, amb Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Arasa, Marco Mastrocola i Eloi Planes, acompanyats per la violinista Núria Llobet. A les 17 h, a la biblioteca de Cal Parramon, taller de tècnica i cançó amb el rabequet, amb Jordi M. Macaya. Inscripció a l’Escola Folk del Pirineu. A les 17.30 h, al jardí de l’Espai Joan Planes, Ocells de paper, taller participatiu d’origami amb Taller Tartera. A les 18 h, a la plaça Major, espectacle de Cabaret pagès amb Esperanceta de Casa Gassia. A les 20 h, a la biblioteca de Cal Parramon, concert de cançó amb el rabequet, amb Jordi M. Macaya i Escola Folk del Pirineu. Activitat oberta al públic. A les 21 h, a Sant Vicenç d’Estamariu, concert de Roger Mas. Entrades exhaurides. Diumenge, a les 10 h, trobada a Portalàs per al bany de Bosc amb Teresa Ruiz. Preu: 6 euros. Venda en línia. A les 11 h, des de la plaça Major, cercavila amb Moixons del Segre. A les 12 h, a la plaça de la Font Vella, taller de circ amb Improvistos Krusty Show. A les 12.30 h, a l’hotel Cal Teixidor, tast guiat de formatges de la Fira Sant Ermengol, maridats amb el vi Kadino, de Vinyes d’Estamariu, amb Aleix Solé i Bernat Feliu. Preu: 10 euros. Venda en línia. A les 13.30 h, a la plaça de la Font Vella, espectacle de circ amb Improvisto’s Krusty Show. A les 16.30 h, contacontes de la col·lecció Passats diversos (ed. Pagès) i taller infantil, amb Anna Bonet. A les 17.30 h, a la plaça de la Font Vella, taller de bombolles de sabó amb Improvisto’s Krusty Show. A les 18.30 h, a la plaça de la Font Vella, ballada de swing amb Swing Boopers. Més informació: www.fundacioplanescorts.com/project/festimariu-2026/.
L’ESTANY
Festa major. Avui, a les 17.30 h, al Cine, concert de festa major amb Cafè Trio. A les 19 h, ball de festa major amb Cafè Trio. Dissabte, a les 8.30 h, al bar Monestir, campionat de botifarra Memorial Llorenç Senties i Font. Esmorzar a càrrec del bar Monestir. A les 10 h, inici del campionat. A les 10 h, a la pista vella, torneig de petanca. A les 10.30 h, a la plaça del Monestir i a la pista vella, matinal de jocs de pagès per a grans i petits, inflables i festa de l’escuma. A les 21.30 h, al Cine, Nit Jove amb bingo musical, karaoke i fi de festa amb Dj Dkor i Dj Farràs. Diumenge, a les 8 h, a la plaça del Monestir, campionat de ràpides d’escacs de la Catalunya Central Memorial Salvador Farràs Purtí, amb esmorzar. A les 10 h, inici del campionat. A les 10 h, a la pista vella, campionat de bitlles catalanes. A les 17 h, al Cine, Playback. En acabar, berenar de fi de festa major.
MARGANELL
Festa major. Avui, a les 12.30 h, a l’església de Sant Esteve, missa solemne. Tot seguit, pica-pica. A les 21 h, sopar de carmanyola. Hi haurà brases, taules i cadires. A les 23 h, actuació musical de Trelix Dj. Dissabte, a les 9.30 h, caminada popular pels voltants del poble. A les 18 h, cercavila popular amb els gegants de Marganell i grups geganters de la comarca. A les 21 h, sopar de festa major a càrrec de Cal Fusteret. A les 23 h, Remember Music Show amb JOS Espectacles. Diumenge, a les 10 h, a la sala polivalent del Cafè, torneig de ping-pong. Diumenge 20 de setembre, a les 13 h, dinar de la gent gran, a càrrec d’Art Catering Events, i espectacle humorístic Adan Xou.
MONTMAJOR
Mercat i Tradició. Avui, a les 10 h, obertura del 30è Mercat amb cercavila dels gegants convidats: Gironella, Guixers, Cervera, l’Esquirol, Mossèn Biscúter de Mataró, Mura, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Montmajor. A la plaça, presentació de les colles geganteres i balls de lluïment. Parades, tradició i sorpreses. A les 14 h, al local del Comú, dinar de germanor. Preu: 25 euros, i 30 euros el mateix dia. Reserves: 93 824 60 00 o 93 744 11 34. En acabar, ball amb el Músic Dolfi.
NAVÀS
Festa major del Mujal. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església de la Santa Creu del Mujal, missa de festa major en honor de la Santa Creu, patrona del poble. A les 11.30 h, cercavila amb els gegants de Navàs i l’Òliba fins a la plaça de l’Escola. A les 12 h, ballada de sardanes amb la Colla Sardanista de Navàs i vermut popular. A les 19 h, ball amb Pep i M. José Quartet. Servei de bar i entrepans a càrrec de l’Associació de Veïns del Mujal.
LA POBLA DE LILLET
Planetari i Nit d’Astronomia. Dissabte, a les 10 h, al pavelló municipal, sessions guiades de planetari. Es faran cada hora i són gratuïtes. Cal reservar plaça a l’ajuntament: 93 823 60 11. A les 22 h, al monestir de Santa Maria de Lillet, observació del cel a través del telescopi i reconeixement de constel·lacions amb làser. Gratuït. Es recomana portar-se un entrepà per gaudir de la nit sota les estrelles.
PUIGCERDÀ
Mercat trimestral. Dissabte, durant tot el dia, a la plaça de Santa Maria i Herois, parades de productes artesans i comarcals.
Quinto a la Penya Barcelonista de Puigcerdà. Diumenge, a les 17 h, a la rambla Josep Maria Martí, 12. Obert a tothom. En funció dels partits del Barça pot variar l’hora. Cal trucar per confirmar: 680 73 58 33.
SALLENT
Festa major. Avui, a les 11 h, al parc municipal Pere Sallés, acte institucional de l’Onze de Setembre, amb les autoritats i els Castellers de Santpedor. També amb l’Esbart Vila de Sallent, Coral Nova Harmonia i Escola de música Cal Moliner. A les 12 h, a la plaça sant Antoni M. Claret, audició de sardanes amb la cobla Marinada. Organització: Colla de Dansaires Sallentins. A les 23 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec d’Hotel Cochambre. A les 01 h, des de la plaça Sant Antoni M. Claret, cercavila amb la xaranga Binbonban. A les 01.30 h, a la Torre del Gas, nit de Dj amb Dj Capde. Servei de barra i furgoteques. Dissabte, a les 9 h, al pavelló Agustín Rueda, 20è Torneig 3x3 de bàsquet. A les 10 h, visita guiada al poblat ibèric del Cogulló. Més informació i reserves: sallentutirsme.cat i 671 40 54 83. Preu: 4 euros. A les 12 h, visita guiada a la Casa Torres Amat. Més informació i reserves: sallentutirsme.cat i 671 40 54 83. Preu: 4 euros. A les 17 h, al carrer Secretari Bonet, tobogan aquàtic Xtrem. A les 18 h, a la pista de petanca, torneig Sallent-Cornet. Durant la tarda, al camp de futbol, torneig de futbol. A les 19.30h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec de l’orquestra Welcome Band. A les 23 h, ball de confeti a càrrec de l’orquestra Welcome Band. A les 23.30 h, a la Torre del Gas, concert a càrrec del grup Los Mejores. A les 01.30 h, a la Torre del Gas, Nit de Dj amb Dj Neus. A les 03.30 h, Dj Suero & Dj Bou. Servei de barra i furgoteques. Diumenge, a les 9 h, al local de la Societat Ocellaire de Sallent, esmorzar de germanor i lliurament de premis de lta temporada. A les 11.15 h, amb inici a la plaça de la Vila, La convidada dels Nans de Sallent, amb la participació dels capgrossos de Sant Joan de Vilatorrada i els Nans de Menàrguens. A les 12 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, ballada de gegants i nans de Sallent, acompanyats per la cobla Berga Jove i els Grallers de l’EMM Cal Moliner. A les 16.30 h, al camp de futbol, torneig de futbol. A les 17 h, visita guiada al Museu i Casa Natal Sant Antoni Maria Claret. Entrada gratuïta. Reserves a sallentturisme.cat. A les 17.30 h, a l’església de Sant Antoni Maria Claret, concert a càrrec de la coral Nova Harmonia. A les 18 h, a la Torre del Gas, Frikibingo infantil i festa de l’escuma. A les 22 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec de Tomeu Penya. Dilluns, a les 20 h, a la Torre del Gas, cantada d’havaneres a càrrec de Les Anxovetes. Hi haurà rom cremat. A les 22 h, al pont de la Concòrdia, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual. Servei de furgoteques. A la sala Joan Vila i Valentí, exposició d’artistes locals. Horari: dijous, de 20 a 21 h; divendres i dissabte, de 18 a 20 h; i diumenge, d’11.30 a 14 i de 18 a 20 h. Organització: Cercle Artístic Sallentí.
SANT FELIU SASSERRA
Festa major. Avui, a les 8 h, des del parc dels Castenyers, pujada de la senyera al serrat Llobater. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, acte de la Diada, amb manifest i cantada de la Coral. A les 17 h, al camp C. Bassa, cursa popular Sasserrenc Foll. Circuit d’habilitat, agilitat i resistència. Participació per parelles. A les 19 h, al pati Vilaclara, concert amb Júlia Boncompte. Zona de tapes i vins de l’Oller del Mas. A partir de les 00 h, a l’Ateneu, sessió dj amb Espies de Veritat. Dissabte, a les 9.30 h, a la zona esportiva, partits de futbol 7. A les 9 h, a la zona esportiva, torneig de petanca. A les 12 h, a l’església parroquial, repic de campanes. A les 16 h, a la sala superior de l’Ateneu, torneig de tennis taula. A les 17 h, a la plaça Major, inflables. A les 18.30 h, a l’Ateneu, espectacle La niña bonita, d’en Peyu. Acte solidari. Venda d’entrades a l’ajuntament. Acte coorganitzat amb @acontracorrent. A les 20.30 h, a la plaça de l’Església, sopar popular. Places limitades. En acabar, quina musical. A les 00 h, a la plaça de l’Església, concert amb Akoblats. A les 03 h, a l’Ateneu, sessió dj amb Pontti. Diumenge, a les 12 h, a l’església parroquial, missa solemne. Sortint de missa, a la plaça Major, Treure Ball i sardanes amb la cobla de Terrassa. En acabar, a la plaça de Baix, vermut electrònic Sanfelrou. A les 17.30 h, al camp de futbol, presentació de l’equip i partit de festa major. A les 19 h, a l’Ateneu, concert amb l’orquestra Venus. Entrada gratuïta. A les 21 h, ball amb l’orquestra Venus. Dilluns, a les 11 h, al parc dels Castanyers, sortida familiar en bicicleta. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, dinar popular i concurs de paelles. Cal fer inscripció. A les 16 h, a l’Ateneu, concurs de botifarra.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Aplec de Castellet. Diumenge, a les 9.15 h, a la plaça de l’Església, concentració de romeus. A les 9.30 h, cercavila a Castellet amb els gegants i grallers. A les 10.15 h, al Pla de les Vives, esmorzar amb coca per a tothom. A les 11 h, a Castellet, missa, repartiment de ramets, ofrena floral i cantada del Goig de la Verge de Castellet. A les 12 h, a Castellet, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, actuació de l’Esbart Dansaire Santvicentí i ball dels Barons de Castellet. Hi haurà servei de bus des de la parada de la plaça del Pi i fins al Pla dels Dipòsits. Sortides: 10 i 10.30 h. Tornada: 13.30 h. A les 18 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, cercavila dels grups participants en les 54es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. A les 19 h, a la plaça Onze de Setembre, espectacle de cloenda amb Agrupación Folklórica Encantos de Mi Panamà, Przygoda de Polònia, Grupo Folklórico Cielito Lindo de Mèxic, Capgròs Folk, d’Adifolk; Gegants i Grallers de Sant Vicenç de Castellet, Les Gitanes de Sant Vicenç de Castellet i la cobla Lluïsos de Taradell.
SOLSONA
Festa major. Avui, a les 9.30 h, a la plaça del Camp, esmorzar i, a les 11 h, tractorada popular. Organització: Associació d’Amics del Tractor d’Època del Solsonès. A les 10 h, al camp de tir del Solsonès, tirada al plat general. D’11 a 14 h, al passeig del Pare Claret, a l’altura del casal de Cultura i Joventut, castells inflables per al públic infantil. A les 16.30 h, al capdamunt del passeig del Pare Claret, torneig d’escacs per a totes les edats. Inscripcions per WhatsApp al 609 369 439. Preu: 10 euros. A les 23 h, a la sala polivalent, ball de festa major amb l’orquestra Junior’s. Dissabte, a les 9 h, al gimnàs de l’escola Arrels Secundària, torneig de festa major d’aficionats de tennis taula. Per a totes les edats i mixt, no federats. Preu d’inscripció: 7 euros, al correu electrònic cttsolsona@gmail.com i cal enviar el comprovant del pagament (IBAN ES1331400001900018371200). A les 16 h, al gimnàs de l’escola Arrels Secundària, torneig de festa major Federats de Tennis Taula. Per a totes les edats i mixt. Federats tant de la temporada anterior com de l’actual. Preu d’inscripció: 10 euros, al correu electrònic cttsolsona@gmail.com i cal enviar el comprovant del pagament de la inscripció (IBAN ES1331400001900018371200). A les 17 h, pujada a peu al Castellvell amb l’estelada gegant des de la font del passeig del Pare Claret. A les 17.30 h, a la torre del Castellvell, estesa de l’estelada i xerrada Un nou impuls. Tot seguit, mostra dels gegants de Bertrans i berenar per a tothom. Organització: Casal Popular la Fura, Òmnium Solsonès i Arran Solsonès. Col·laboració: Ajuntament de Solsona i Ajuntament d’Olius. A les 22 h, al teatre comarcal, teatre: Quan les oques van al camp, adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, a càrrec de Lacetània Teatre. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com. A les 23 h, a la plaça de Sant Pere, concert de l’Aplec a càrrec de De Gairó, grup del Maresme que reinterpreta les havaneres. Diumenge, a les 18 h, al teatre comarcal, teatre: Quan les oques van al camp, adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, a càrrec de Lacetània Teatre. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com. A les 19 h, a la catedral, 28è Festival Orgues de Ponent i del Pirineu 2026, a càrrec de l’organista Miquel González. Organització: Orgue Solsona Catedral i Capítol Catedral de Solsona. Col·laboració: Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs i Ajuntament de Solsona. Divendres 18 de setembre, a les 19 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató, presentació del llibre Me transformo, luego existo, de Núria Montoriol i Antoni ParísVespre. A les 20 h, a la sala de plens de l’ajuntament, lliurament de premis del 45è Concurs de pintura ràpida, el 10è Concurs de fotografia de la Festa Major i el 36è Concurs de flors als balcons, i entrega de records als infants que s’acomiaden del ball de bastons i els cavallets. Dissabte 19 de setembre, a les 10 h, al Camp del Serra, 4t Torneig Ciutat de Solsona de bitlles. Organització: Olius Bitlles.
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