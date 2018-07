L'alcaldessa no aclareix l'ús futur de l'espai, però defensa la resolució de la sentència

L'alcaldessa, Pilar Puimedon, va afirmar ahir, després de conèixer la sentència, que «realment els olesans i olesanes podem estar molt contents perquè recuperar patrimoni és molt important». L'alcaldessa va admetre que «veritablement pot semblar estrany que fins ara no hagi estat possible, quan l'acord es va fer el 1993, però des d'aquest equip de govern vam tirar endavant la lluita per recuperar-lo, i aquesta primera sentència ens dona la raó».

Pel que fa als possibles usos que podrà tenir aquest local, Pilar Puimedon ha explicat que el fet que el local no tingui accés per l'entrada principal de l'edifici, sinó per una entrada més estreta, ubicada al carrer Clota, «dificulta alguns dels usos que li podríem donar, però lluitarem també per intentar aconseguir modificar aquesta entrada o poder accedir-hi per l'entrada principal».