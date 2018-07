Masquefa construeix un pont per a vianants per relligar tots els barris

L'Ajuntament de Masquefa ha projectat una nova passarel·la per enllaçar Can Quiseró amb el Maset salvant la carretera. Aquest és el darrer gran recorregut que falta per fer perquè la població de Masquefa es pugui recórrer a peu o en bicicleta sense tenir situacions de perillositat per als vianants o els ciclistes. Es tracta de completar una xarxa de camins i recorreguts en la qual l'Ajuntament masquefí ha treballat en els darrers anys amb la idea de fer més accessible un municipi que té barris i urbanitzacions que no estaven ben relacionats els uns amb els altres.

Amb aquesta nova estructura quedaran units de forma «segura, òptima i adaptada» ambdues urbanitzacions, segons ha explicat l'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete. La passarel·la ha de permetrà que els veïns puguin creuar de punta a punta el municipi sense necessitat de passar per la carretera. Aquest és un projecte que es du a terme amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Representants de l'ens provincial han estat darrerament a la població per explicar el projecte.

Les obres s'haurien d'iniciar aquest mateix any 2018. L'itinerari creuarà el torrent del Salt de Can Llopart.

El projecte constructiu atorga un cost de 653.725,97 euros a les obres, que consisteixen en la construcció d'una passera central metàl·lica sobre el torrent del Salt de Can Llopart, de 78,30 metres de longitud, i dues passeres de fusta, de 80,50 m en total, amb un nou itinerari d'un total de 230 m de longitud i 3 m d'amplada.

El nucli de Can Quiseró i el del Maset es troben separats per aproximadament 160 metres pel tor-rent del Salt de Can Llopart, amb un desnivell entre els costats i la llera de 27 metres i pendents superiors al 30%.

Actualment l'alternativa a creuar el torrent suposa recórrer una longitud de 5 km per camins i carreteres.

L'obra preveu la construcció d'un camí de 3m d'amplada i 81,38m de longitud amb paviment de sauló, la pròpia passera de fusta birecolzada de 3 m d'amplada i 10,30 m de longitud, la construcció dels estreps i micropilots de formigó armat sobre els quals s'ha de recolzar la nova passarel·la i una part metàl·lica de l'estructura (uns arcs) de 3 m d'amplada i 78,30 m de longitud.

Per creuar els torrents que hi ha s'utilitzaran estructures sense piles intermèdies que permetran respectar els condicionants hidràulics i es farà un disseny respectuós amb l'entorn natural per evitar l'impacte ambiental sobre el territori.

A més a més, es donarà preferència a materials naturals i ecològics i amb facilitat per fer-ne un bon manteniment.