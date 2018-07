Esparreguera renovarà la gespa que hi ha al camp de futbol municipal

L'Ajuntament d'Esparreguera ha aprovat el canvi de la gespa del camp de futbol, un projecte que té un pressupost de 200.000 euros, però que era una de les peticions més urgents de les que han fet en els darrers anys els usuaris de les instal·lacions esportives municipals. El pressupost del canvi de la gespa del camp de futbol s'inclou en un pla de millores de diversos equipaments esportius. També hi ha prevista una intervenció per dur a terme la deshumectació de la piscina coberta de Can Pasqual (50.000 euros). Totes aquestes modificacions de crèdit es portaran a debat durant el ple del mes de juliol.

Amb aquestes inversions, a part de la gespa del camp de futbol, també es milloren instal·lacions de l'estadi, alguns elements del pavelló d'El Castell, i es podrà aportar material a entitats com el Club Esportiu Tennis Taula. Un és la impermeabilització dels vestidors del camp de futbol per 21.400 euros, la compra de dues calderes noves per a la piscina coberta per 17.702 euros o l'adquisició de material per al club de tennis taula per 3.000.

D'altra banda, hi ha una partida de suplement de crèdit que inclou, entre d'altres, reparacions d'equipaments esportius, material esportiu fungible o lloguer de maquinària del pavelló d'El Castell.

La principal inversió del paquet és la gespa artificial del camp de futbol. El regidor d'Equipaments Esportius i Esports, Toni Molar, és conscient que els terminis per executar els treballs de la col·locació durant aquest mandat són molt justos, perquè cal tancar la instal·lació, però ha manifestat la intenció de deixar-ho adjudicat abans d'acabar el mandat.

Amb aquest canvi acabaria una història que va començar sota el govern de Xavier Sitjà com a alcalde. Gairebé des del primer dia la gespa artificial del camp de futbol ha motivat queixes, sobretot pel contingut de cautxú, i ara s'està provant una nova tecnologia que en prescindeix. L'obra s'aprofitarà per instal·lar porteries per practicar reglamentàriament el rugbi, un esport que cada dia té més fitxes. Hi ha la intenció que la temporada vinent hi hagi un sènior que competeixi, de moment com a local en unes instal·lacions d'Igualada. Amb aquesta intervenció encara quedaria pendent el mur que separa els vestidors del camp de futbol de les pistes de tennis. En aquest sentit, Toni Molar ha explicat al web de l'Ajuntament d'Esparreguera que s'està analitzant l'estat del mur per saber quines actuacions s'haurien de fer i ha dit que, en tot cas, l'aportació seria municipal i diferent de la dels vestidors.