L'empresa anoienca Aigua de Rigat rep un premi pel trànsit

Aigua de Rigat, empresa gestora del cicle integral de l'aigua a l'Anoia, ha rebut el reconeixement de la Comissió Europea als Premis d'Excel·lència en Seguretat Viària 2018 (Excellence in Road Safety Awards), organitzats per la institució a Brussel·les. L'empresa ha estat guardonada amb el Premi d'Excel·lència en Seguretat Viària (Excellence in Road Safety) dins la categoria de grans empreses per les seves accions de prevenció d'accidents de trànsit.

El compromís d'Aigua de Rigat amb els sistemes de gestió de la seguretat i salut laboral, específicament en aquest cas amb la seguretat viària, l'han fet mereixedora del guardó. La companyia ha implantat les mesures pertinents per obtenir la certificació ISO-39001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat Viària, interna i externa.