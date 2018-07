El nombre d'estudiants que usen l'aula d'estudi de Martorell creix el 16 %

L'Aula d'Estudis de la Biblioteca Martorell, pensada per oferir un espai als joves que es troben en època d'exàmens, ha tingut un increment del 16,2 % entre el 14 de maig i el 22 de juny. En aquest període es van posar horaris extraordinaris. Per a la directora del centre, Mercè Parera, «l'Aula és un espai tranquil d'estudi que els usuaris valoren molt i en el que s'hi senten a gust», segons ha explicat a a través del web municipal. El servei ja té dates per a l'any vinent.

L'Aula posa a disposició dels estudiants –sobretot els de Batxillerat i universitaris- la zona de taules com a espai per preparar els exàmens. Ho fa fora de l'horari d'obertura, els dilluns al matí i les tardes de dilluns a divendres de 20.30 a 23.00h, i funciona dos períodes a l'any: a final de gener i principi de febrer, i entre els mesos de maig i juny.

Mercè Parera, directora de la Biblioteca de Martorell, ha explicat que «durant aquest darrer període de l'Aula d'Estudis hem registrat 1.223 usuaris, el 16,2% més que al mateix període de l'any passat, quan n'hi va haver 1.052». El servei ha funcionat 6 setmanes (30 dies), i els dilluns han estat «el dia de major afluència (amb 410 usuaris)». A mesura que avançava la setmana, el nombre de joves que en fan ús va decreixent, perquè també es va reduint el nombre d'alumnes que tenen un examen. Per setmanes, les que han tingut més afluència han estat les setmanes centrals del període, «la tercera, quarta i cinquena», que també són les que concentren un major nombre d'estudiansts pendents d'exàmens. Durant la cinquena setmana van coincidir exàmens a diferents facultats amb les proves de selectivitat per als alumnes de Batxillerat. Aquest increment corrobora el de l'anterior període de gener i febrer, quan es van registrar 517 usuaris (per 338 del 2017).

Per a la directora, «la valoració que en fem és molt positiva. Creiem que l'Aula d'Estudis permet un espai tranquil per a l'estudi, que és ben valorat pels estudiants i hi ha hagut dies en els que quasi ens hem quedat sense cadires. A més, tot ha funcionat amb normalitat i no hi ha hagut cap incidència remarcable».

Els bons resultats marquen la continuïtat del servei per a l'any vinent. Parera avança que «de cara al 2019 tornarem a organitzar l'Aula d'Estudis en dos períodes: del 7 de gener al 8 de febrer i del 13 de maig al 21 de juny».