Olesa fa una campanya per reduir el soroll del carrer a les nits d'estiu

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol tenir un estiu de nits tranquil·les i ha inicat una campanya per evitar sorolls nocturns que destorbin el descans veïnal. Els destinataris de la campanya no només són els ciutadans i ciutadanes d'Olesa, sinó també els propietaris de bars i restaurants i botigues de proximitat, segons han explicat fonts de l'Ajuntament.

Sota el lema «No et passis», l'Ajuntament d'Olesa impulsa una campanya que vol aconseguir la complicitat de la ciutadania per evitar que les activitats d'oci nocturn destorbin el descans de la gent les nits d'estiu.

El lema vol incidir sobretot en el concepte que no es vol prohibir en cap cas que la gent faci ús de carrers, places i terrasses durant la nit sinó aconseguir que l'activitat que es faci en aquests espais no produeixi un soroll excessiu que suposi un destorb per al descans dels seus convilatans i convilatanes.

No es tracta d'aplicar l'ordenança de sorolls. Aquesta ja té el seu recorregut i ja es fan actuacions si hi ha un excés de soroll, sinó que el que pretén la campa-nya és fomentar un ús més respectuós amb els altres de l'espai públic. Es demana, per exemple, que quan s'estigui amb un grup d'amics en una terrassa no es cridi o es xerri massa alt, que si s'està amb nens, es procuri que no facin un soroll excessiu, que si es va en cotxe no es facin accelerades brusques que generin molt de soroll, o que si s'escolta música al cotxe es faci a un volum que es pugui considerar acceptable. «La gent no és prou conscient del que pot molestar», segons la cap dels serveis de Cultura i Lleure de l'Ajuntament d'Olesa, Montse Muñoz.

Els possibles sorolls molestos en els quals incideix la campanya són diversos. En una imatge gràfica que simula un cartell de «No molestar» que es penja a les portes dels hotels hi apareix la frase «Abaixa el volum. Respecta el veïnat», «No amplifiquis. Utilitza els auriculars», «No cridis. Parla en veu baixa», «No acceleris. Minimitza els sorolls quan condueixis» i «No patinis. Deixa l'skate o el patinet a casa».

Montse Muñoz ha insistit que són missatges que giren al voltant d'accions quotidianes que es poden fer en els espais públics, i que en cap cas són aplicables a les festes que aquest mes de juliol tenen lloc a diferents barris d'Olesa de Montserrat.

A banda dels mitjans de comunicació i xarxes socials municipals, la campanya «No et passis» es difondrà entre la ciutadania i els propietaris de bars, restaurants i botigues de proximitat a través dels agents cívics.