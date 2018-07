El Teatre de l'Aurora presentarà 'Xiques' una innovadora proposta de microteatre a Igualada

El Teatre de l´Aurora presentarà durant la Festa Major d´Igualada, Xiques, una innovadora proposta de microteatre que comptarà amb cinc espectacles creats expressament per l´ocasió per una vintena d´artistes locals i comarcals de diferents disciplines i que es representaran en cinc espais poc convencionals del teatre de la plaça de Cal Font.

Es tracta d´espectacles de 15 minuts de durada que es representaran el dimarts 21, dimecres 22 i dijous 23 d´agost entre les 18:30h i les 21:30 h. Es faran 4 passis diaris de tots 5 espectacles – és a dir 20 funcions diàries i un total de 60 en els tres dies – per tal que els espectadors tinguin el màxim d´opcions per triar quants espectacles volen veure, i quin dia i a quina hora.

Cada espectacle compta amb artistes d´Igualada i la seva comarca (entre dos i cinc integrants) de diferents disciplines artístiques (músics, actors, dramaturgs, etc) que han creat l´espectacle expressament per a l´ocasió tenint en compte l´espai on es representarà, que també juga un paper fonamental. Així doncs, Xiques, es farà en cinc espais no convencionals del teatre i descobrirà al públic racons insòlits del Teatre de l´Aurora on habitualment no s´hi fa teatre, com els camerinos, les golfes, el vestíbul, el bar o la sala d´assaig de la Coral La Llàntia.

Xiques, és una proposta que neix de la mà de l´actor Joel Grau i que comptarà amb la participació d´una vintena d´artistes: David Berenguer, Víctor Borràs, Cels Burgès, Íngrid Domingo, Jordi Farrés, Pep Farrés, Mosa Garcia, Joel Grau, Munseta Pelfort, Maria José Lizarte, Àfrica Llorenç, Marc Mateu, Alessii Scotto, Mònica Torra, Jacob Torres, Montserrat Valentí, Elisabet Vallès i Carles Viarnès.



Els espectacles

Les temàtiques dels cinc espectacles, així com els artistes i les disciplines que els conformen, són molt diverses. A Suite. Escollint renúncies coneixerem la història de l´Elisabet que ha de prendre una decisió crucial, la del Jacob que no pot suportar viure des del suïcidi del seu únic fill, i la del Carles que en té set. L´Elisabet i el Jacob no es coneixen però un fet irreversible els unirà per sempre. Molta merda narra els moments previs d´una artista abans de sortir a escena, on el pànic i l´eufòria la desequilibren. A En venda descobrirem els mètodes cada vegada més sofisticats per dur a terme mobbing immobiliari i poder fer fora a la gent gran del barri per convertir els seus pisos en moderns apartaments. Un músic d´èxit d´una fragilitat i sensibilitat extrema es tanca un bon dia en unes golfes i s´hi estableix indefinidament, renunciant voluntària i decididament al món exterior, és la història de Llirep Der: les golfes del lament. Finalment, La fregona narra la història d´una dona de fer feines que s´ha carregat una valuosa escenografia i el consell d´administració del Teatre l´ha citat a la Sala de Reunions, de forma extraordinària i urgent, per enfocar la qüestió.



Abonaments

Per tal de facilitar que els espectadors es puguin fer el seu propi recorregut i triar quan i què volen veure, el Teatre de l´Aurora posa en marxa un sistema d´abonaments amb entrades que van de 5 a 8 euros i que permeten triar entre una entrada sola per un sol passi o cinc entrades per repartir entre dies i espectacles (els abonaments no són nominals i permeten adquirir entrades per a un mateix espectacle o per diversos). Les entrades es vendran exclusivament a la taquilla del Teatre de l´Aurora els dijous del mes de juliol de 19h a 20h (també se´n faran reserves telefòniques) i durant la Festa Major el dilluns 20 d´agost de 19h a 20h, i els dies 21, 22 i 23 d´agost de 17:30h a 21:30h ininterrompudament mentre es van fer els espectacles.

Col·laboració de La Lenta

La microcerveseria igualadina La Lenta col·labora amb el Xiques del Teatre de l´Aurora maridant espectacles de creació local amb cervesa artesana de producció també local. La Lenta donarà nom a la majoria d´espais d´actuació i oferirà els seus productes al servei de bar que s´habilitarà al mateix teatre. Així doncs, els espais d´actuació seran Espai Bar La Lenta, Espai Golden Koeman Camerino, Espai Optimista/Pesimista Vestíbul, Espai Bandar-Log Golfes i l´Espai La Llàntia. La Lenta elabora cerveses seguint el mètode tradicional, sense additius ni conservants i sense filtrar ni pasteuritzar. A la primavera de 2016, van sortir al mercat amb la seva primera cervesa artesana, la Optimista/Pesimista i, a més d´aquesta, actualment ja produeixen dues cerveses més, la Golden Koeman i la Bandar-Log.