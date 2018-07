La Diputació aporta 1,7 milions a la modernització del polígon industrial de les Comes d'Igualada

L'Ajuntament d'Igualada ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona d'1,7 milions d'euros per posar al dia el polígon de Les Comes, construït durant els anys 80 i que presenta diverses deficiències.

En total, però, la inversió per modernitzar el polígon sumarà 2 milions d'euros, ja que el consistori hi aportarà 250.000 euros. Entre les accions que es duran a terme entre els anys 2018 i 2020 hi ha la renovació de l'enllumenat públic –es canviaran 358 fanals que passaran a tenir tecnologia led–; es millorarà l'accessibilitat i la mobilitat per l'interior del polígon; es crearan noves places d'aparcament per a turismes i vehicles pesants; es millorarà la senyalització; i es promouran els modes de transport sostenible com la bicicleta.

La subvenció forma part del Pla de Modernització de Polígons que impulsa la Diputació de Barcelona i que està dotat amb 30 milions d'eruors.