ERC canvia de candidat a Igualada per millorar el resultat de fa 3 anys

ERC canvia de candidat per a les properes eleccions municipals a Igualada. La llista de Josep Maria Palau, tot i que va tenir un increment de vots respecte a l'anterior legislatura, no va rebre el suport que la formació considera que li pertocaria en una població com Igualada. Els tres regidors van ser un bagatge pobre. De totes maneres, els republicans van mantenir els tres regidors electes sense fer més trencadissa. Ha estat ara, en el moment de triar la nova llista, que s'ha plantejat la necessitat de renovar. Enric Conill, que actualment és regidor, serà el responsable de guiar els designis del partit a la capital de l'Anoia.

Dilluns, en una reunió de la formació, l'actual portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada, Josep Maria Palau, va comuicar a l'executiva d'ERC d'Igualada que no es presentarà com a cap de llista. En la mateixa reunió es va escollir el regidor Enric Conill com a precandidat per encapçalar la candidatura de les properes eleccions municipals del 2019.

Palau, que abans de ser candidat per Igualada venia d'haver estat un dels alcaldes forts dels republicans a la comarca des de l'alcaldia de Jorba, va veure com les bones espectactives que havien generat no tenien tot el resultat esperat a les urnes. La majoria absoluta de la llista del convergent (ara PDeCAT) Marc Castells, va acabar de deixar ERC en un paper poc destacat al consistori, tot i ser el principal grup de l'oposició.

En la reunió dels republicans de dilluns, Palau va posar en valor la feina feta fins ara per part de tothom, el creixement de 1.437 a 2.489 vots obtingut el 2015, el procés d'obertura del partit, i el fort augment de militants, simpatitzants i persones implicades a ERC Igualada, amb incorporacions com la regidora i diputada al Congrés Carolina Telechea, provinent del PSC.

Palau decideix fer el pas al costat per motius polítics i personals, que no ha concretat. Segons el regidor republicà «ara és l'hora d'aspirar a fer un nou salt endavant, amb un perfil més jove, preparat i solvent per liderar un projecte progressista per a Igualada com pot ser l'Enric Conill». D'altra banda, Palau també ha argumentat que «actualment se'm fa difícil poder compaginar la dedicació professional al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat amb el lideratge del projecte municipal d'ERC a Igualada, per la important dedicació i la necessitat d'estar més hores a Igualada que això requereix». Així mateix, ha expressat el seu «ferm compromís d'ajudar en tot el que calgui la candidatura de l'Enric Conill, si és confirmat com a candidat en l'assemblea de militants».

Enric Conill, regidor d'Esquer-ra a la ciutat, ha assumit el repte d'agafar el relleu al capdavant d'ERC Igualada i assegura que «el repte és gran però es veu preparat i il·lusionat» per crear un projecte «que transformi Igualada i faci el pas endavant que necessiten els ciutadans». Alhora, Conill ha recordat que «la decisió s'ha de prendre en assemblea i, per tant, la seva elecció queda supeditada a la celebració i decisió de l'assemblea», i ha assegurat que «comptem i comptarem amb un equip ampli i transversal de persones, de dins i de fora del partit, per encarar els reptes que tenim com a ciutat».

Segons el regidor d'ERC Igualada, «entre totes i tots hem d'aconseguir donar resposta a les necessitats i demandes de la ciutat i dels igualadins en molts àmbits que malauradament el Govern actual no afronta: l'encariment de l'habitatge, els alts impostos municipals, la reactivació del comerç de la ciutat, l'atur i la desocupació, les condicions laborals, el futur i oportunitats del jovent, la modernització i millora de l'espai públic...». Finalment Conill ha assegurat que «no n'hi ha prou amb el màrqueting de Marc Castells. Igualada necessita i mereix molt més». Palau i Conill han format equip en el darrer mandat amb Carolina Telechea, regidora i diputada al Congrés de Madrid.