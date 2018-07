Joves d'Igualada que cursen Iniciació a Tècnic d'Esports fan front als prejudicis

El passat 25 de juny va començar el curs d´Iniciació a Tècnic d´Esports (CIaTE), un programa propi del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que, a nivell local, porta a terme el Consell Esportiu de l'Anoia. I, des del Servei d´Atenció a les Migracions de l´Ajuntament d´Igualada, s´ha col·laborat en la formació dels alumnes realitzant el taller de Desmuntant prejudicis, dinamitzat per l´Associació per a l´Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers. Aquesta activitat formativa cerca posar de manifest la presència d´estereotips i prejudicis davant les diferents diversitats presents en l´entorn social més proper i que les persones que hi participen adquireixin una actitud crítica davant d´aquests fenòmens. A través de dinàmiques de grup s´han presentat als participants als casos més comuns i se´ls ha ajudat a prendre consciència de les conseqüències que poden tenir per a les persones. Hi han participat 35 joves d´entre 16 i 20 anys d´Igualada i la comarca de l´Anoia.