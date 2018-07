Els botiguers d'Igualada tancaran les rebaixes el dia 1 de setembre

El passeig Verdaguer d'Igualada torna a ser el lloc escollit per Igualada Comerç, per organitzar una nova edició de la Botiga al Carrer. Serà la que fa 44 i tindrà lloc el dia 1 de setembre. Amb aquesta acció es tanca de manera simbòlica la temporada de rebaixes d'estiu, que s'haurà allargat els mesos de juliol i agost.

Les parades se situaran , com ja ha passat en les tres darreres edicions, en un únic lloc, al passeig Verdaguer, des de l'Estació Vella i fins al carrer de Sant Josep, formant un eix comercial. Els organitzadors asseguren que aquesta acció de final de rebaixes és una de les campanyes més reeixides del comerç de la Catalunya Central.

L'entitat calcula que hi participaran prop de 100 comerços i que la proposta de venda anirà acompanya d'una extensa agenda d'activitats i animació.

La Botiga al Carrer és, en opinió dels seus organitzadors, «una oportunitat única per als comerciants que volen treure els seus estocs de la temporada d'estiu i tancar el període recomanat de les rebaixes, que conclouran el divendres, dia 31 d'agost». A més a més, durant tota la jornada hi hauran promocions, música i activitats de lleure també pensades per a la distracció dels infants.