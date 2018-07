Esparreguera vol que s'aturi el procés d'ampliació de l'A-2

L'alcalde d'Esparreguera, Edu-ard Rivas, vol evitar que l'ampliació prevista pel ministeri de Foment per a l'A-2 no es pugui dur a terme, perquè suposaria separar, encara més, les dues parts de la població. Rivas vol dur a terme la seva protesta: lluitar per preservar la idea de poble en què estem treballant tots els grups municipals amb la redacció del nou pla urbanístic i mostrar-se unit amb la resta de municipis afectats pel projecte.

L'Ajuntament d'Esparreguera considera inacceptable que es faci una plataforma de 10 carrils, 5 en cada sentit de la marxa, perquè això suposa tenir una gran amplada d'asfalt i perquè no es respectaria la distància de protecció de 50 metres de les cases a l'autovia. Tampoc no està d'acord amb la construcció d'una gran àrea d'aparcament per a 350 camions a l'alçada de l'entrada sud de la vila, que només seria operatiu en cas d'episodis de nevades. Aquesta gran esplanada de formigó trencaria la continuïtat del sòl no urbanitzable que es contempla en el pla urbanístic actual, segons fonts de l'Ajuntament d'Esparreguera.

L'alcalde, Eduard Rivas, s'ha queixat que el ministeri de Foment hagi volgut imposar el projecte d'autovia sense haver compartit el projecte amb el consistori. Com ha passat en altres camps, amb el canvi de govern a l'estat és possible que s'obri una nova via de diàleg per veure com s'assumeix l'ampliació.

Aquesta setmana, l'Ajuuntament va convocar una assemblea pública en què, a més a més dels veïns que ho van desitjar, també hi van ser els partits amb representació municipal. La portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Esparreguera, Montserrat Vilardosa, va destacar que «cal sumar esforços entre Ajuntament i ciutadania per evitar un projecte que no té lògica si, com s'ha anunciat, es volen aixecar les barreres de les autopistes». I Aleix Escursell, regidor de la CUP, va assegurar que «si tira endavant aquest projecte l'Esparreguera que veurem serà un horror, i que deixarem de ser un poble per on passa una autovia a esdevenir una autovia on hi ha un poble».

El regidor i portaveu del PP a l'Ajuntament d'Esparreguera, Carlos García, va qualificar de desastre el projecte del Ministeri de Foment (que s'ha redactat mentre els membres del seu partit han governat a l'Estat). Confia que el fet que el projecte encara no estigui aprovat pugui aturar els canvis. Va comparar les obres de l'A-2 amb les de la B-231, una via gestionada per la Generalitat. També es va queixar que el seu partit no el tingués informat.

Eduard Rivas assegura que estudiarà el traçat que més convé al seu municipi «per preservar el territori i la nostra idea de poble».