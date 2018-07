Igualada inverteix 2 milions d'euros a renovar el polígon de les Comes

Un ajut d'1,7 milions d'euros de la Diputació de Barcelona permetrà a l'Ajuntament d'Igualada fer una modernització a fons del polígon industrial de les Comes. L'Ajuntament hi afegirà més de 200.ooo euros fins arribar als 2 milions d'inversió conjunta. L'obra de més import és la renovació de la il·luminació dels carrers.

La Diputació de Barcelona fa una aportació d'1,7 milions, que pagarà en dues anualitats. L'alcalde de la capital de l'Anoia i president de la Diputació, Marc Castells, va presentar ahir a la tarda el nou projecte per a les Comes acompanyat dels tinents d'alcalde de Qualitat Urbana i de Dinamització Econòmica, Jordi Pont i Patrícia Illa, i del president de l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial de les Comes (AEPIC), Joan Mateu.

L'Ajuntament de la capital de l'Anoia va presentar el Projecte Bàsic per a la Modernització i Millora Integral d'Infraestructures al Polígon Industrial de les Comes a la convocatòria oberta recentment per la Diputació, dins del seu Pla de Modernització de Polígons. Aquest projecte ha estat finalment un dels millors valorats, juntament amb els presentats per Mataró, Sabadell, Rubí i Berga, i rebrà una dotació total d'1'7 milions d'euros, que es faran efectius de manera fraccionada entre el 2018 i el 2020. L'Ajuntament hi afegirà gairebé 250.000 euros més per a fer possible, de manera immediata, el conjunt d'actuacions previstes en la Fase 1 del projecte.

El polígon industrial de les Comes es va desenvolupar a la part nord de la ciutat als anys 80 del segle passat i, per tant, ja acumula prop de quatre dècades d'intensa activitat. En aquell moment va ser dissenyat per donar resposta a una concepció de l'activitat industrial i a unes necessitats que avui, en ple segle XXI, han canviat. Les noves prioritats en la majoria de polígons passen per optimitzar la mobilitat, l'estacionament, l'eficiència energètica, la recollida de residus o les telecomunicacions i, malgrat que els últims anys a les Comes ja s'hi han fet actuacions destacades en aquesta línia, des del consistori es considera necessària una intervenció profunda que doti de més competitivitat les 350 empreses que avui tenen actives el 88% de les seves 110 hectàrees de sòl, que ocupen unes 4.000 persones segons estimacions del Departament de Dinamització Econòmica.

El projecte bàsic elaborat per a la modernització i millora del polígon constata que aquest ja té actualment una cobertura satisfactòria en la distribució d'aigua potable, gas i energia elèctrica, en la telefonia i la fibra, i també en la xarxa de sanejament i la recollida de residus sòlids. Però, en canvi, la diagnosi posa en relleu que la xarxa d'enllumenat públic, malgrat oferir una cobertura correcta, no està optimitzada des del punt de vista energètic. I destaca també mancances en la mobilitat i la seguretat: urbanització original inacabada, capacitat d'estacionament insuficient i aparcament indisciplinat a les voreres, carrils bici sense continuïtat, vegetació descuidada, pavimentació deteriorada. senyalització insuficient, entre altres aspectes.

Les conclusions de l'estudi són, doncs, que cal millorar aspectes com l'enllumenat públic i l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la mobilitat, l'estacionament dels vehicles pesants i els turismes, la promoció de modes de transport sostenibles, la qualitat de la vialitat interna, la seva comprensió jeràrquica i la seva senyalització o l'arbrat viari.