Igualada farà la cursa de l'Alzheimer el setembre amb la idea de fer-la créixer

Igualada tornarà a córrer i caminar per l'Alzheimer el diumenge 23 de setembre. Serà la quarta edició de l'Alzheimer Race, la prova solidària que organitzen conjuntament l'Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI) i l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres Demències de l'Anoia (AFADA), amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada.

La principal novetat d'aquest any serà la ubicació de la sortida i l'arribada de la prova, que serà a l'antic Escorxador d'Igualada. Aquest canvi es produeix perquè l'emplaçament habitual de la sortida, la plaça de la Masuca, està actualment en obres de remodelació.

Els fons recaptats per les inscripcions i els patrocinis es destinaran a l'AFADA. L'any passat es van recollir més de 3.000 euros, però l'objectiu és incrementar any rere any la participació i els diners recaptats. L'altre objectiu de l'esdeveniment és sensibilitzar i informar la població pel que fa a aquesta malaltia degenerativa de les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones.

També es vol aprofitar l'Anella Verda Fluvial d'Igualada, l'espai verd habilitat per l'Ajuntament per a facilitar la pràctica esportiva i reforçar els hàbits saludables.

El diumenge 17 de setembre del 2017, es va fer la tercera edició de la cursa i caminada. Es van obtenir 3.214,40 euros, que es van destinar íntegrament a l'AFADA.

Entre els objectius d'aquesta entitat hi ha «orientar i assessorar els cuidadors i afectats, i sensibilitzar, donar a conèixer i fer visible la malaltia a la comunitat», segons expliquen els organitzadors de l'Alzheimer Race. Per fer-ho possible, duen a terme xerrades, tallers, projectes educatius i activitats com l'Alzheimer Race.

La cursa i caminada de l'edició 2018 transitarà per 6,3 quilòmetres de l'Anella Fluvial, un recorregut de dificultat baixa pensat per gaudir de l'entorn fent activitat a l'aire lliure de manera segura. Es passarà per l'avinguda Gaudí i el parc fluvial del riu Anoia, fins arribar a l'estació d'autobusos, seguint pel passeig Verdaguer fins a l'Estació Vella, amb arribada a l'Escorxador.

En el cas dels caminants, el recorregut és una mica més curt, d'uns 4,3 quilòmetres i poc més d'una hora a peu, ja que deixen el parc fluvial quan arriben a l'alçada del carrer Santa Joaquima de Vedruna.

La inscripció ja està oberta i es pot efectuar per internet a través del web www.cssi.cat/alzheimer-race. També ho poden fer presencialment a l'Hospital de Dia Sant Jordi. Té un preu base de 10 euros per persona per a tots els corredors i caminants, tot i que és gratuïta per als nens menors de 10 anys d'edat que participin a la caminada.

Tots els inscrits rebran un lot d'obsequis i tots els majors de 10 anys rebran una samarreta tècnica Tuga amb el logo de la cursa.

El lliurament de dorsals es farà el dia 23 al matí, a partir de les 8.30 h, a l'Escorxador. A les 9.15 h hi haurà un escalfament coreografiat.

La cursa està oberta a la participació d'entitats i empreses col·laboradores que realitzin aportacions econòmiques o donacions materials.

L'activitat d'Igualda forma part de la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra cada any, el 21 de setembre. A part de la cursa, a Igualada també es faran més activitats relacionades amb la malaltia sota l'organització de l'Hospital de Dia Sant Jordi del CSSI i l'AFADA, i del CSA, l'ICS, la Fundació Sant Josep, l'Agència de Salut Pública i l'Ajuntament d'Igualada.