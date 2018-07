Més de 600 persones vestides de blanc sopen juntes aquesta nit a Olesa

Un sopar amb nom (La Nit en blanc), un color i un vestit que hi vagi a joc, una trobada popular que ha entrat bé als olesans. Més de 600 persones participen aquest vespre en un sopar on tothom ha d'anar vestit de blanc i s'ha de portar el menjar de casa. Hi ha 600 persones perquè aquest és el nombre de cadires que disposa l'ajuntament, però, de fet, s'espera que la nit sigui encara més concurreguda. L'any passat la proposta va arrencar amb èxit, i la segona edició va camí de confirmar-se com una data a tenir en compte. És la primera de les tres festes de juliol. La regidoria de Festes també ha organitzat per a aquest mes el Holi Festival Olesa i la Festa de l'aigua, adreçada als més petits.

El regidor de Festes de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Jordi López, espera que enguany La Nit en blanc tingui molts més participants que l'any passat, que ja va ser un èxit total amb la participació de 700 persones, 450 assegudes i la resta de participants a la zona de gespa. Tothom hi pot participar amb un requisit: anar vestit de blanc i portar el sopar i tot el que calgui per menjar-se'l: plats, coberts, got o tovallons.

L'Ajuntament ha fet una invitació absolutament oberta per participar en aquest especial sopar pícnic que és La nit en blanc. La festa arrencarà a les 9 del vespre amb l'assignació de cadires, i el sopar, a dos quarts de 10 de la nit. A partir de les 11 de la nit, ball amb DJ Rafa González, tot plegat amb l'animació de Pep Callau.

La nit en blanc és la primera de les tres festes que l'Ajuntament d'Olesa organitza el mes de juliol, totes al parc municipal. La següent serà el Holi Festival Olesa, que tindrà lloc el dissabte 21 de juliol a partir de les 7 de la tarda. La darrera cita serà el diumenge 29 de juliol, a partir de les 11 del matí, quan tindrà lloc la Festa de l'aigua, adreçada sobretot als infants.



Diumenge, el Mulla't

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) celebrarà aquest diumenge, 8 de juliol, la 25a edició del «Mulla't per l'esclerosi múltiple», una festa coneguda arreu de Catalunya de solidaritat amb els malalts d'esclerosi múltiple en la qual, un dia d'estiu, es convida la població a fer un bany col·lectiu a les piscines de tot Catalunya. Un any més, l'Ajuntament d'Olesa s'hi ha adherit i per aquesta raó anima i convida els usuaris de la Piscina Municipal d'Estiu a sumar-se i participar d'aquesta festa solidària. En total, més de 600 piscines participen en la campanya.

Una de les maneres de sumar-se serà fent el salt solidari, que tots els banyistes de la piscina que hovulguin el podran fer plegats, a les 12 del migdia. L'any passat hi van participar més de 200 persones. També hi haurà habilitat un espai per nedar metres solidaris. A més, qui vulgui podrà col·laborar amb la Fundació Esclerosi Múltiple adquirint algun dels objectes de marxandatge de la festa.

Tots els fons recaptats durant la campanya van destinats a la FEM per tal de seguir millorant la qualitat de vida de les persones que pateixen esclerosis múltiple, una malaltia neurològica crònica que afecta el sistema nerviós central (SNC) mitjançant el sistema immunològic. Es tracta de la segona causa de discapacitat neurològica en adults joves (entre 20 i 40 anys) i afecta més al sexe femení.