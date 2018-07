Esparreguera mostra la força de la cultura popular a la seva festa major

La jornada castellera i la cercavila de gegants van ser dos dels plats forts de la jornada de Festa Major d'ahir a Esparreguera. Els primers a actuar van ser els castellers en una plaça de la vila que era plena de gent expectant i amb ganes de poder veure les increïbles construccions humanes amb la presència de l'alcalde de la localitat, Eduard Rivas, al balcó de l'ajuntament com és costum.

Les colles presents a aquesta trobada castellera eren els Castellers d'Esparreguera com a colla local, els Castellers de Sabadell, també coneguts com a Saballuts, i els de Vilanova i la Geltrú, que són anomenats Bordegassos, com a colles convidades especialment a aquesta festa de la cultura popular i d'arrel a la població del Baix Llobregat.

La diada castellera de festa major es va iniciar amb uns pilars que les tres colles van portar a terme on es van desplegar pancartes per demanar la llibertat dels presos polítics i reivindicar la llibertat d'expressió, fet que va arrancar forts aplaudiments del públic present a la plaça per gaudir d'aquesta diada.

Els primers a iniciar els seus pilars van ser els locals, la colla d'Esparreguera, que va iniciar l'actuació amb un brillant 7 de 7 que va descarregar sense més problema amb una canalla que tirava fort cap amunt sabent que aquest cop jugaven a casa. El públic local va saber recompensar l'esforç dels seus amb una gran ovació.

Més tard va ser el torn dels Saballuts, amb un 3 de 7 que també van resoldre de manera brillant i que va ser celebrat per tota la colla un cop descarregat el castell. Per últim van entrar en escena els Bordegassos de Vilanova amb altre 3 de 7.

A les 7 va començar també a la plaça de la Vila, la 26a trobada de Gegants on diverses colles geganteres convidades i la d'Esparreguera agafaven el protagonisme i començaven a ballar pels carrers del nucli antic de la localitat amb una especial atenció al públic més jove que va quedar bocabadat amb les impressionants dimensions dels gegants, un dels elements més característics de la cultura popular catalana.

La diada es va tornar a reprendre un cop els gegants van marxar de la plaça de la Vila i els castells de les diverses colles van anar succeint-se amb èxit com un 3 de 8 que van fer els castellers de Sabadell i altres castells de 7 que van fer els Bordegassos amb una plaça extasiada amb la qualitat de les formacions castelleres que s'anaven succeint al llarg de la jornada castellera i amb poques formacions que fessin figa o no es poguessin descarregar correctament.