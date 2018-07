Jutgen un empleat per robar 200.000 euros d'una oficina bancària a Igualada

L'Audiència de Barcelona ha assenyalat per a avui el judici contra un treballador de CaixaBank acusat de robar més de 200.000 euros de l'oficina bancària on havia treballat, a Igualada. El processat, segons la fiscalia, va poder cometre els fets perquè conservava la clau de l'oficina, coneixia el codi secret de l'alarma i sabia on era la clau de la caixa forta. El ministeri fiscal ha pactat prèviament amb el processat la pena d'un any i tres mesos de presó, que no haurà de complir perquè no té antecedents penals.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 21 de setembre de l'any passat. En aquell moment, l'acusat estava treballant a l'oficina de CaixaBank situada a la plaça de la Masuca d'Igualada. Fins feia uns mesos, però, havia estat treballant en una altra sucursal de la mateixa entitat bancària, també a Igualada, concretament la que està situada al carrer de Sant Ferran.

Cap a 1/4 de 2 de la matinada del 21 de setembre, l'home es va dirigir a la seva antiga oficina. Segons la fiscalia, hi va accedir utilitzant la clau d'accés que conservava. Un cop a dins, va desconnectar l'alarma de seguretat, tot utilitzant el codi de la subdirectora de l'oficina, una combinació que ell coneixia per haver treballat anteriorment a la mateixa sucursal. Finalment, va accedir fins al lloc on es guardava la clau d'accés a la caixa forta. D'aquesta manera, la va poder obrir i es va apropiar 206.000 euros en efectiu que hi havia al seu interior.

L'acusat va ser detingut l'endemà per aquests fets. Segons la fiscalia, l'home va reconèixer l'autoria dels fets i va retornar la quantitat que havia sostret.

El ministeri públic tipifica els fets com un delicte de robatori amb força en establiment públic fora d'horari d'obertura, i reconeix dues circumstàncies atenuants per a l'aucsat: la de confessió i la de reparació del dany.

Per tot plegat, la fiscalia demana per al processat la pena d'un any i tres mesos de presó, en un escrit d'acusació que ha signat prèviament amb la defensa i l'acusat. En cas que la defensa accepti aquesta pena, el ministeri públic no té previst oposar-se que se li suspengui l'ingrès a presó.