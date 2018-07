Igualada dóna el tret de sortida a l'European Balloon Festival

A primera hora del matí, el recent estrenat Parc Central d'Igualada ja acollia més d'un centenar de persones en l'esmorzar de pilots. El vol inaugural de l'European Balloon Festival estava previst per les 7, però no ha estat fins les 8 que les primeres veles s'han inflat modestament. Ha estat després de gairabé 45 minuts d'intensa pluja que han generat incertesa entre els assistents. Jordi Rodríguez, director esportiu de la competició; juntament amb Josep Maria Lladó, director tècnic; han valorat fins a l'ultim moment la possibilitat de no enlairar-se: «en primer lloc sempre hem de valorar la seguretat dels passatgers i els pilots; després ja pensarem en la competció» han comentat.

No és estrany que alguns dels vols previstos en el marc de la programació de l'EBF es cancelin a causa d'adversitats meteorlògiques; fa dues edicions es va suprimir el mateix vol innaugural i l'any passat es va haver de renunciar al de dissabte tarda. Un cop tocades les vuit del matí, sense previsió de pluja imminent, ni fort vent; el globus llebre d'Ultramàgic ha començat a inflar les veles, i darrere seu més una trentena d'aeronaus s'han enlairat. Tot i això, no tots els pilots s'han atrevit a formar part d'aquesta primera desfilada.

Els vols han estat molt tranquils, el dia ha acabat acompanyant. La singularitat d'aquest vol ha estat la irregularitat de les corrents de vent, motiu pel qual alguns dels globus s'han pogut veure sobre la capital de l'Anoia a primera hora del matí mentre que d'altres han anat a aterrar a zones ben distintes i allunyades, com al terme municipal de Santa Margarida de Montbui, o prop de Jorba.

Instants previs al vol han tingut lloc unes breus declaracions institucionals per part de l'alcalde d'Igualada Marc Castells. El batlle ha remarcat la importància d'Ultramàgic «com a referent del sector» i «exemple d'empresa que té la capacitat de posar Igualada al mapa». Ha explicat els esforços que es fan des del consisstori per fer crèixer el festival i assegurar-ne l'èxit, «una de les claus és la difusió, i en aquest sentit n'estem molt orgullosos: sabem que avui la fotografia del cel d'Igualada estarà als principals mitjans del Sud d'Europa» ha explicat Castells.