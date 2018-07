El Parc del Montserrat tria les seves cinc línies estratègiques

El Parc Rural del Montserrat, una iniciativa impulsada pels municipis de l'entorn de la muntanya de Montserrat i la Diputació de Barcelona per desenvolupar l'activitat productiva econòmica en el sector primari i de serveis en aquest territori, té els primers resultats a partir de la diagnosi i dels tallers participatius dels quals n'han sorgit cinc línies estratègiques a desenvolupar en el futur. El resultat d'aquests treballs han de culminar-se en el Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural que tindrà un primer esborrany al setembre d'enguany.

Així, el Parc Rural del Montserrat ha fet una aposta per la implicació dels agents del territori amb la realització dels tallers participatius que s'han fet aquest primer semestre d'any en tres punts del territori com són el Bruc, Castell-galí i Olesa de Montserrat. En aquests tallers hi ha han participat 128 persones, que han acabat triant cinc línies estratègiques, 15 objectius i 46 accions. En aquesta línia, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona i responsable també de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras, ha expressat la seva satisfacció pels resultats aconseguits, i ha remarcat que «el parc rural és transversal i per això aquest procés participatiu ha comptat amb tots els agents del territori implicats en l'àmbit agrari».

Les cinc línies estratègiques definides triades pels participants en aquestes trobades són l'impuls a la nova pagesia i emprenedoria, la promoció dels productes i serveis del parc rural, tenir un territori endreçat, l'aposta per la diversificació econòmica i creació de xarxa a la mateixa zona.