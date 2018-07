Globus surten de les places del centre de la ciutat i fan un vol plàcid

El dia va començar ben d'hora a la capital de l'Anoia amb el «Vol de la Ciutat», una iniciativa que ja suma més de cinc anys al certamen aeronàutic. Els diferents pilots van fer servir les places igualadines com a camp de vol per un dia. «Malgrat que ho fan cada any, em segueix sorprenent. Et despertes, apuges la persiana i de sobte et trobes la cistella del globus a la cara. És espectacular», va explicar Víctor Miguel, un veí de la plaça de Cal Font.

Va ser un vol molt senzill i sense complicacions, més d'una quarantena de pilots van prendre-hi part. Pol Tarafa, un jove pilot del certamen, va comentar que «les condicions meteorològiques i de vent han estat ideals per a aquest tipus de vol», i va afegir que «no sempre és fàcil enlairar-se des del mig d'un nucli urbà».

Els més petits van ser els protagonistes de les activitats de l'Europeen Balloon Festival (EBF) de la tarda. Tallers i animacions infantils van assegurar la diversió fins a ben entrat el vespre. Sota el lema «Dibuixa el teu parc» es va convidar els infants a imaginar com seria la continuació oest del Parc Central. Puntualment a les 8, les veles dels globus participants al vol de tarda van deixar meravellats els infants. Finalment, el jove grup Macedònia va oferir un concert per a tots els assistents en què van presentar el seu nou disc, Estic contenta.

Per a avui hi ha previst el vol matinal en què prenen part tots els equips que concursen a l'EBF, i per a aquesta nit arriba un dels moments màgics: amb l'encesa dels aparells quan és de nit. Al Parc Central, els globus, lligats a terra, inflen les veles i els cremadors de gas il·luminen les teles des del seu interior en una de les grans imatges de la trobada. També al Parc Central es farà el lliurament dels premis als concursants.