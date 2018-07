El residencial ViuB1 per a gent gran a d'Igualada celebra els deu anys de vida

Un moment de l´acte que es va fer ahir per celebrar els 10 anys

Un moment de l´acte que es va fer ahir per celebrar els 10 anys carles pauné

La comunitat de veïns del complex ViuB1 d'Igualada es va reunir ahir, divendres, a la tarda per tal de celebrar la dècada d'existència del complex dedicat a la gent gran. Tocades les sis de la tarda, van tenir lloc els parlaments institucionals i la fotografia de família amb els residents, repartits en la seixantena de pisos dels quals es disposen. Poc després els assistents es van veure sorpresos per una munió de camises morades que es va anar fent lloc a la sala polivalent on s'estava duent a terme l'acte: eren els Moixiganguers de la ciutat.

Els morats van carregar i des-carregar un pilar enmig d'intensos aplaudiments. Tot seguit va tenir lloc el berenar en format piscolabis ofert pel mateix servei de restauració de l'edifici. Per tancar l'acte el grup de playback Llum i color no va deixar a ningú indiferent amb l'oferta d'un repàs dels boleros més mítics, que van generar un cert punt de nostàlgia entre els assistents.

Marc Castells, alcalde d'Igualada, va destacar la importància del parell de centres ViuB de la capital de l'Anoia i va comentar que «tots sabem que no és fàcil arribar a la bellesa en plena salut física», i que «gràcies a l'actuació del consorci en la creació d'aquestes instal·lacions ara fa deu anys» es va fer una «passa gegant» en l'autonomia de la tercera edat. Castells considera els ViuB com a «espais de llibertat per les persones grans i a la vegada llocs de suport mutu i amistat entre els residents».



Un equipament únic

El Residencial ViuB1 disposa de 66 pisos de lloguer per a més grans de 60 anys, i ofereix la màxima independència personal i alhora múltiples serveis al mateix edifici. Disposa de pisos de 50 m2 amb una habitació doble, mobiliari adaptat inclòs, rebedor, menjador, cuina equipada, bany adaptat, terrassa individual, sistema d'avisos en cas d'emergència, calefacció i d'aire condicionat. Els residents, a més, poden gaudir del restaurant obert a també a tot el públic. Els pisos estan qualificats com a habitatges de protecció oficial i per aquest motiu ofereixen un lloguer econòmic.

L' objectiu dels pisos és garantir que la gent gran pugui viure bé al seu habitatge i mantenir l'autonomia el màxim temps possible, a la vegada que es beneficia d'un ampli nombre de serveis addicionals i de la tutela de professionals sociosanitaris. Si els ocupants dels pisos posteriorment perden autonomia, el CSSI ofereix un contínuum assistencial de serveis incloent-hi el servei d'ajuda a domicili, l'hospital de dia, els centres de dia i en darrer terme la residència assistida.

Els requisits d'accés als pisos són: tenir més de 60 anys, o bé justificar la necessitat d'un pis amb serveis. Tenir capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i el manteniment i la cura de la llar, i, si és el cas, tenir cura de la persona que convisqui amb el sol·licitant. Tenir capacitat econòmica per fer front a les despeses del lloguer i de la quota comunitària; i complir amb els requisits específics del contracte d'arrendament.