2.000 persones construeixen un gran llaç groc humà a Igualada

Un total de 2.000 persones han construït aquest diumenge al matí a Igualada un gran llaç groc humà. La iniciativa, que porta per nom Revoltats, té l'objectiu de recaptar fons per l'Associació Catalana pels Drets Civils amb els diners recollits amb les inscripcions. A banda del llaç groc, els participants també han dibuixat la bandera negra. La iniciativa, que ha comptat també amb la participació de 200 voluntaris, s'ha allargat durant gairebé dues hores. Des del balcó de l'Ajuntament d'Igualada, l'actriu Lloll Bertran ha llegit una carta en nom de la parella de Josep Rull, Meritxell Lluís, que havia de ser present a l'acte però finalment no hi ha pogut assistir perquè li han assignat una visita familiar a la presó de Lledoners. Entre els participants a l'acte hi havia les conselleres de Salut, Alba Vergés; la de Cultura, Laura Borràs; i la d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; així com també el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells.

A la carta llegida per l'actriu Lloll Bertran, la parella de Rull ha denunciat que hi ha set persones "empresonades per haver estat lleials a la voluntat democràtica de la ciutadania". Meritxell Lluís ha expressat que els presos "no defalliran" i no els "faran callar". "Les seves conviccions i els seus ideals, malgrat aquest captiveri ignominiós, són més forts que mai". Lluís també ha subratllat que Puigdemont, Comín, Punsetí, Puig, Serret, Rovira i Gabriel "estan trobant justícia fora de les fronteres de l'estat espanyol". "Ara més que mai hem de ser un sol poble, unit en la diferència i molt determinat contra tot allò que suposi una vulneració de drets civils, una vulneració de drets humans", conclou l'escrit.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest diumenge al matí una piulada en què ha definit la construcció del llaç groc com una "meravella" i ha assegurat que "la força de la gent és impressionant".