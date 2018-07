Espectacle de llums i globus al Night Glow

L'European Balloon Festival ha tornat a posar Igualada al mapa aquesta setmana. La competició de globus aerostàtics anoienca ha abaixat la persiana amb molt bons resultats, i és que des de l'Ajuntament s'apunta a la xifra de 25.000 espectadors al llarg de les 3 jornades de competició. El Parc Central ha acollit, amb l'aspecte renovat ja des de l'any passat, un total de 54 pilots, un menys que en l'edició passada. Entre els globus assistents s'han pogut veure diverses formes especial, com un simpàtic ase, o una bombona de gas, o animals de formes diverses que no han deixat indiferent ningú.

El moment més destacat del festival va tenir lloc ahir, dissabte: el Night Glow. Acabat l'últim vol de competició, que es va enlairar a les 8 tocades, va ser el torn d'inflar veles per a una vintena d'aeronaus repartides al llarg de la gespa del camp de vol. Un cop allà, i amb el característic compte enrere de l' speaker, es van encendre els cremadors a la vegada, cosa que va generar un efecte lluminós màgic. Ahir a la nit, a l'hora de tancar edició, encara s'havien de lliurar els premis als guanyadors del certamen d'aquest any.



Ambient festiu

L'ocasió va convidar moltes famílies a dur-se el sopar per tal de fer la prèvia, o a convidar amics de fora la ciutat per viure aquesta festa amb ells. Per tancar l'acte, el piromusical va assegurar boques obertes, i moltes fotografies per part dels assistents alhora que els cremadors dels globus s'anaven encenent i apagant de manera simultània. La nit va finalitzar amb els concerts dels ben tornats Sau, que enguany presenten una proposta nostàlgica SAU30, i els vendrellencs Buhos, que van fer vibrar el públic jove.

Des de l'organització es fa una valoració molt positiva d'aquesta 22a edició del certamen. Les condicions meteorològiques han estat favorables cada dia i a diferència de les dues edicions passades no s'ha hagut de suspendre cap vol. És cert que el primer dia es van endarrerir els enlairaments a causa de la pluja, però així i tot bona part dels pilots van poder volar. De fet, el vent ha estat molt generós amb el certamen i ha permès volar a tocar de la ciutat, el que ha deixat algunes imatges insòlites: un globus aterrant en un pati d'una adoberia i els treballadors ajudant el pilot a plegar la vela, pilots a pocs metres de balcons d'edificis del nucli antic, o l'enlairament des de les places en el Vol de Ciutat.



Més tallers i activitats

A més dels globus, enguany també han estat protagonistes els tallers i les activitats culturals realitzades al llarg de tota la setmana dins dels Iglús de Vent, a càrrec d'entitats igualadines. Aquestes construccions d'aire fetes amb teles reciclades de globus han ocupat un any més diversos espais d'Igualada i ja s'han convertit en un element ineludible del festival europeu de globus aerostàtics. També la festa infantil de divendres a la tarda amb la presència de personatges mediàtics del Súper 3 i les cinc joves cantants de Macedònia van aplegar a molts infants al camp de vol.

L'organització, a més, està satisfeta perquè cada any l'European Balloon Festival d'Igualada té més ressò i aconsegueix aplegar més públic. El festival és un dels més importants del seu àmbit al sud d'Europa.