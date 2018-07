El mag solsoní Pere Rafart queda segon en un campionat mundial

El reconegut il·lusionista solsoní Pere Rafart ha quedat segon en el World Championship of Magics que s´ha celebrat a Seül, capital de Corea del Sud. Es tracta d´un important certamen organitzat per la Federació Internacional d´Agrupacions de Màgia que se celebra cada tres anys. Des del 1948 s´han organitzat 25 esdeveniments arreu del món. En aquesta edició, hi han participat 120 mags de 21 països diferents. En la mostra internacional, a part de els espectacles amb els millors il·lusionistes, hi ha hagut conferències en què els assistents han pogut aprendre tècniques, idees, trucs amb mags reconeguts internacionalment.

Aquest reconeixement se suma als que ja ha aconseguit el solsoní. Rafart ha guanyat el premi nacional de màgia Memorial Ascanio 2017, va quedar primer en el premis nacionals de cartomàgia 2017 al certamen nacional de màgia i es va convertir en Mag de l'any 2017. És un habitual dels festivals de màgia europeus i presenta uns espectacles que s´adapten a tots els formats i on l´humor també és un clar protagonista.

El jove mag solsoní, que fa més de deu anys que es mou pels escenaris de Catalunya i altres països, diu que fa «màgia còmica» i escriu ell mateix els guions dels seus espectacles. Sovint , Rafart és un dels rostres en els espectacles que reuneixen els principals mags de l´Estat espanyol.