Igualada fa un llaç amb 2.000 persones

La capital de l'Anoia va ser ahir el centre de moltes mirades: dos milers de persones van coreografiar un llaç groc humà de dimensions considerables, de punta a punta de la plaça de l'ajuntament. Amb l'objectiu de reivindicar la situació política de Catalunya, donar suport als presos, als exiliats i als seus familiars, el col·lectiu igualadí Revoltats va treballar intensament per aconseguir la fita.

Els participants estaven convocats a les 9 del matí, i la seva procedència era diversa: la majoria, de la comarca, però també hi va haver un bon grapat de gent que es desplaçà des d'altres poblacions com Vilafranca, Reus o Vic. Ja feia més d'un mes que les inscripcions a aquest esdeveniment estaven obertes amb el repte d'assolir els 2.000 inscrits. No era el primer cop que la capital de l'Anoia acollia un esdeveniment d'aquestes característiques; ara fa 5 anys els mateixos Revoltats van dur a terme l'estelada humana més gran que s'ha pogut veure mai a Catalunya, acció que va resultar ser un èxit rotund. Motiu pel qual molta gent present ahir a la plaça va voler repetir.

L'acció va constar de quatre moviments, formant dues figures. Els participants disposaven d'un parell de samarretes (de colors negre i blanc) procurades per l'organització que configuraven la part gràfica de l'escenificació. Cada persona també havia de tenir en compte unes instruccions determinades.

En primer lloc els participants entraven a la plaça de manera desordenada, després se situava cadascú al seu punt o píxel -nom que l'organització va atorgar a cada posició-, i llavors es duia a terme la primera figura: el llaç groc. Tot seguit, es tornaven a moure i a «revoltar-se» fins que es rebien les segones instruccions: l'execució de la segona figura, una bandera negra independentista. Aquest símbol fou sorpresa per als participants, que només sabien que durien a terme el llaç.



Immortalitzant el moment

Tota la seqüència de moviments va ser enregistrada en vídeo per diverses càmeres al llarg de les dues hores de performance, i també es va disposar d'un dron per captar imatges aèries. L'organització va explicar que al llarg d'aquesta setmana ja es podrà veure el resultat audiovisual de la concentració. Toni Palmés, membre de l'organització de Revoltats, en unes paraules per a Regió7, va explicar que la idea de dur a terme una bandera negra era per reivindicar que «no callarem, no pararem i no tolerarem aquesta situació».

Entre els participants a l'acte hi havia les conselleres de Salut, Alba Vergés; de Cultura, Laura Borràs; i d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; així com també el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells. Des del balcó de l'ajuntament d'Igualada, l'actriu Lloll Bertran va llegir una carta en nom de la parella de Josep Rull, Meritxell Lluís, que havia de ser present a l'acte però finalment no hi va poder assistir perquè li van assignar una visita familiar a la presó de Lledoners.

L'acte, que va omplir la plaça, va incloure una logística que va començar a les 4 de la matinada i que va ser possible amb 160 voluntaris que des de ben d'hora van condicionar l'espai per fer possible l'acte reivindicatiu.

A la carta llegida per l'actriu d'Igualada, la parella de Rull denunciava que hi ha set persones «empresonades per haver estat lleials a la voluntat democràtica de la ciutadania». Lluís va expressar que els presos «no defalliran» i no els «faran callar». En acabar l'acte el president de la Generalitat, Quim Torra, va piular des del seu compte de Twitter una imatge del llaç groc humà de la capital de l'Anoia amb el comentari «Quina meravella!».